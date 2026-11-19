Десетки сигнали за щети са подадени в София след силния вятър и проливния дъжд. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община е реагирала на 28 сигнала за паднали дървета, 14 опасни ламарини, девет опасни билборда и 20 опасни строителни обекта.

След дъжда са постъпили и 25 сигнала за завирявания. На терен работят осем екипа – шест аварийни, които обработват сигналите за наводнени участъци и паднали дървета, и два експертни екипа, които извършват проверки и оценяват ситуацията.

250 сигнала за щети в страната

Между 20 ч. на 18 ноември и 8 ч. на 19 ноември на телефон 112 са получени 250 сигнала за щети от силния вятър в страната, съобщиха от дирекция „Национална система 112“.

Сигналите са свързани с усложнената метеорологична обстановка, за която Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в 15 области.

Жълт код в 15 области

Предупреждението е в сила за Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, София-област, София-град, Силистра, Търговище и Шумен.