Борислав Цеков: Няколко извода след балотажа

Няколко извода след балотажа.
Илияна Йотова победи във втория тур на президентските избори заслужено, за което трябва да бъде поздравена.
Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.
Първата жена, избрана за президент на България! Съществен момент е, че постигнатият резултат надхвърли партийния вот, даден в нейна полза от избиратели на "Прогресивна България", защото тя привлече и около 100 хиляди гласа от избирателите на "Възраждане" (според електоралните профили, представени от Gallup International Balkan и "Алфа рисърч"). Това отваря пред нея политическа перспектива за еманципация от Румен Радев и ПБ, което би позволило институцията да се завърне към своя конституционен статус на неутрална и арбитражна власт. Предстои да видим в каква посока ще поеме.
Независимо от това, че едни леят сълзи от радост, други от тъга, а трети просто се въздържаха от участие, общата електорална картина не е успокоителна за никого. Ниската избирателна активност и значителния спад в гласовете не потвърждават тезата за прелегитимиране на управлението на Радев. Напротив, те са първи сериозен сигнал за разрастващо се недоверие. И това е така, защото като махнем привлечените на балотажа гласове от "Възраждане", дори да приемем, че всички останали са от ПБ (което не е вярно!), то спадът на ПБ е осезателен. За сравнение, последният път, когато се появи нова политическа сила, която спечели парламентарните избори убедително, това беше на парламентарните избори 2009 г. Тогава ГЕРБ получи 1 678 641 гласа. На последвалите президентски избори през 2011 г. ГЕРБ успя да се прелегитимира във властта, защото техният кандидат, Росен Плевнелиев, получи на балотажа почти идентичен резултат - 1 698 136 гласа. Ситуацията на ПБ днес е съвсем различна - като извадим споменатите около 100 хиляди гласа от "Възраждане", техният кандидат получи под 1 млн гласа от ПБ, при спечелени на парламентарните избори през април 1 444 920 гласа.
Да погледнем към опозицията. Резултатите на кандидатите на ПП-ДБ заслужават уважение, но в никакъв случай не изстрелват ПП-ДБ в нова орбита, нито ги превръщат в нов хегемон на опозицията. Това е така, защото те не успяха да обединят проевропейските и прозападни избиратели, а привлякоха само частичен вот от избиратели на ГЕРБ. Причините за тяхната загуба са много, но коренът им е в торпилирането на възможностите за единна демократична кандидатура. Към това впоследствие се насложиха неубедителните им кандидати, капсулираната само техния партиен "балон" кампания и политическото късогледство, което не им позволи преди балотажа да покажат смирение и да протегнат ръка към проевропейските партии, които не участват в изборите и към широките демократични граждански среди, извън техния партиен ареал. Все пак трябва да бъдат поздравени за битката, която дадоха - дано да имат куража и визионерството да я продължат, а да не затъват в безпринципни пазарлъци за места във властта с ПБ.
Не на последно място, трябва да е ясно едно - формулата "проевропейски блок" без ГЕРБ е губеща, защото такава формула трябва да обединява и консолидира, а не да разделя и изолира. Реалността е, че от теснопартийно гледище ГЕРБ по-скоро спечели от неучастието си в изборите, защото съхрани своята идентичност и показа висока лоялност на своя електорален корпус. Същото се отнася до ДПС, които практически не дадоха съществена подкрепа на балотажа, което личи от доста по-ниската избирателната активност в техните традиционни региони.
Предстоят месеци на нарастващо социално напрежение, концентрирано около галопиращите цени и ръста на държавния дълг, увеличаването на данъчно-осигурителната тежест, липсата на реформи в жизненоважни сектори и задълбочаващия се провал на управлението на ПБ да овладее тези кризисни процеси. Въпрос на време е, при това недълго, това социално напрежение да изригне в масово недоволство. Дали и как това напрежение ще се трансформира и канализира в политическо действие, насочено към отстраняване на ПБ от властта, предстои да видим. Но президентските избори дадоха първи ясен сигнал, че е възможно такъв процес да се отприщи по-скоро, отколкото изглеждаше непосредствено след парламентарните избори през април.
Но общият извод от отминалия вот, който поставям над всичко е, че всички политици, без изключение, са длъжници на гражданите и на европейското бъдеще на България!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
13:02 03.11.2026
2 родител
Коментиран от #24
13:04 03.11.2026
3 Иван Грозни
13:04 03.11.2026
4 Овчар
Коментиран от #32
13:04 03.11.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #19, #30, #33
13:06 03.11.2026
6 Хмм
13:06 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами
13:09 03.11.2026
9 Ало Цеков!
Коментиран от #16, #20, #22, #26, #27, #28
13:10 03.11.2026
10 000
13:13 03.11.2026
11 Сзо
Коментиран от #18
13:22 03.11.2026
12 Дечо
Коментиран от #36
13:23 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
13:31 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мухахаха
До коментар #9 от "Ало Цеков!":Е кокорчо е по красив с новия пенюар де шиши му подари
13:33 03.11.2026
17 1488
До коментар #15 от "Ба бааааа":"Много глупости дрънкаш за това ли хората ви пратиха у канала"
не сме по канал 1
партийните телевизии са бтв и нова
13:33 03.11.2026
18 Десе
До коментар #11 от "Сзо":Леви са кокорчовците и милиционерите!
13:33 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 офф
13:34 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тоя правилно
13:35 03.11.2026
24 Събеседник
До коментар #2 от "родител":Не е съвсем доказано засега че е чак толкова злобен, но като изявяващ се специалист/всезнайко по всякакви теми и то от години, дори при фиаско на политамбициите му, със сигурност напористо си гони хонорарите, обогатяването именно чрез алабалистиката- вероятно не случайно се ориентира към такъв "социологически" бизнес !? А в случая следваше просто да прокоментира доколко е морално и правомерно "най-високо" поставяната институция в многострадалната ни държава да се основава и поддържа със смехотворно и обидно участие на поданиците си? Та това поставя под съмнение и необходимостта и устоите дори на Конституционни власти, състави, закони и т.н. и т.н.
13:36 03.11.2026
25 Баба Кина
Коментиран от #35
13:36 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ало Цеков
До коментар #9 от "Ало Цеков!":Сложи си противогаза по красив с него
13:38 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Съгласен
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":Ами и Рюте не е ходил, но е голям началник. Колкото двама малки.
13:40 03.11.2026
31 Специалист
13:40 03.11.2026
32 Няма да има
До коментар #4 от "Овчар":Режим на тока Като не можеш да го платиш ти го спират Това е демокрация
13:43 03.11.2026
33 Ако си послушен за Путин,
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":и нахъсан от "КГБ" , си "непобедим"!
Всички тези качества , и още много други такива
ги притежава ":Президентката" на РБ!!!
Виждаме прекрасно, как "Кимон Георгиев", върти рулянса!!!
Естествен резултат от мърлявото 20 годишно управление на ,
"Банкера от Банкя" и "Феномена"!!!
13:43 03.11.2026
34 И още
13:44 03.11.2026
35 Внук
До коментар #25 от "Баба Кина":ППДБси опекала работата с Гюров / направиха сглобка с ПБ/ Сега ще имат съдии в ВСС С кои беше съгласувано избирането Гюров ами с Радев
13:47 03.11.2026
36 Има един горкия сам се предал , че
До коментар #12 от "Дечо":Бил ритнал куче , което е лошо разбира се. Обаче пък се продава. По дълъг репортаж стана отколкото за Марти .
13:59 03.11.2026
37 9689
14:03 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.