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Борислав Цеков: Няколко извода след балотажа
  Тема: Избори

Борислав Цеков: Няколко извода след балотажа

3 Ноември, 2026 13:00 1 465 38

  • борислав цеков-
  • избори-
  • президент-
  • илияна йотова-
  • власт-
  • опозиция-
  • мерки

Илияна Йотова победи във втория тур на президентските избори заслужено, за което трябва да бъде поздравена

Борислав Цеков: Няколко извода след балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
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Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
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Няколко извода след балотажа.

Илияна Йотова победи във втория тур на президентските избори заслужено, за което трябва да бъде поздравена.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Първата жена, избрана за президент на България! Съществен момент е, че постигнатият резултат надхвърли партийния вот, даден в нейна полза от избиратели на "Прогресивна България", защото тя привлече и около 100 хиляди гласа от избирателите на "Възраждане" (според електоралните профили, представени от Gallup International Balkan и "Алфа рисърч"). Това отваря пред нея политическа перспектива за еманципация от Румен Радев и ПБ, което би позволило институцията да се завърне към своя конституционен статус на неутрална и арбитражна власт. Предстои да видим в каква посока ще поеме.

Независимо от това, че едни леят сълзи от радост, други от тъга, а трети просто се въздържаха от участие, общата електорална картина не е успокоителна за никого. Ниската избирателна активност и значителния спад в гласовете не потвърждават тезата за прелегитимиране на управлението на Радев. Напротив, те са първи сериозен сигнал за разрастващо се недоверие. И това е така, защото като махнем привлечените на балотажа гласове от "Възраждане", дори да приемем, че всички останали са от ПБ (което не е вярно!), то спадът на ПБ е осезателен. За сравнение, последният път, когато се появи нова политическа сила, която спечели парламентарните избори убедително, това беше на парламентарните избори 2009 г. Тогава ГЕРБ получи 1 678 641 гласа. На последвалите президентски избори през 2011 г. ГЕРБ успя да се прелегитимира във властта, защото техният кандидат, Росен Плевнелиев, получи на балотажа почти идентичен резултат - 1 698 136 гласа. Ситуацията на ПБ днес е съвсем различна - като извадим споменатите около 100 хиляди гласа от "Възраждане", техният кандидат получи под 1 млн гласа от ПБ, при спечелени на парламентарните избори през април 1 444 920 гласа.

Да погледнем към опозицията. Резултатите на кандидатите на ПП-ДБ заслужават уважение, но в никакъв случай не изстрелват ПП-ДБ в нова орбита, нито ги превръщат в нов хегемон на опозицията. Това е така, защото те не успяха да обединят проевропейските и прозападни избиратели, а привлякоха само частичен вот от избиратели на ГЕРБ. Причините за тяхната загуба са много, но коренът им е в торпилирането на възможностите за единна демократична кандидатура. Към това впоследствие се насложиха неубедителните им кандидати, капсулираната само техния партиен "балон" кампания и политическото късогледство, което не им позволи преди балотажа да покажат смирение и да протегнат ръка към проевропейските партии, които не участват в изборите и към широките демократични граждански среди, извън техния партиен ареал. Все пак трябва да бъдат поздравени за битката, която дадоха - дано да имат куража и визионерството да я продължат, а да не затъват в безпринципни пазарлъци за места във властта с ПБ.

Не на последно място, трябва да е ясно едно - формулата "проевропейски блок" без ГЕРБ е губеща, защото такава формула трябва да обединява и консолидира, а не да разделя и изолира. Реалността е, че от теснопартийно гледище ГЕРБ по-скоро спечели от неучастието си в изборите, защото съхрани своята идентичност и показа висока лоялност на своя електорален корпус. Същото се отнася до ДПС, които практически не дадоха съществена подкрепа на балотажа, което личи от доста по-ниската избирателната активност в техните традиционни региони.

Предстоят месеци на нарастващо социално напрежение, концентрирано около галопиращите цени и ръста на държавния дълг, увеличаването на данъчно-осигурителната тежест, липсата на реформи в жизненоважни сектори и задълбочаващия се провал на управлението на ПБ да овладее тези кризисни процеси. Въпрос на време е, при това недълго, това социално напрежение да изригне в масово недоволство. Дали и как това напрежение ще се трансформира и канализира в политическо действие, насочено към отстраняване на ПБ от властта, предстои да видим. Но президентските избори дадоха първи ясен сигнал, че е възможно такъв процес да се отприщи по-скоро, отколкото изглеждаше непосредствено след парламентарните избори през април.

Но общият извод от отминалия вот, който поставям над всичко е, че всички политици, без изключение, са длъжници на гражданите и на европейското бъдеще на България!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    28 1 Отговор
    аман от такива субекти .

    13:02 03.11.2026

  • 2 родител

    28 1 Отговор
    А този мога да го обявя като по злобен и долен и от Корни . А той преподава на студенти , и за това трябва да е изгонен ,защото попиват всичко лошо от учителя си !!

    Коментиран от #24

    13:04 03.11.2026

  • 3 Иван Грозни

    22 0 Отговор
    Този ми е ясен като петте пл„ръста на дясната ми ръка с изключение на средния.

    13:04 03.11.2026

  • 4 Овчар

    10 2 Отговор
    Ще има ли режим на тока през зимата..?

    Коментиран от #32

    13:04 03.11.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    5 18 Отговор
    Президентката ходила ли е в казармата? като готвачка поне? нали е главнокомандващ?

    Коментиран от #19, #30, #33

    13:06 03.11.2026

  • 6 Хмм

    13 3 Отговор
    дайте трибуна на журналистката дето призовада се гласува за Гюров, за да се изчегърта Радев, акво мисли повъпроса, вече втори ден нито дума

    13:06 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    9 2 Отговор
    новата линия,всичко е постигнала сама, ами че йотова каза - уважаеми г-н Радев, без вас нямаше да се справим

    13:09 03.11.2026

  • 9 Ало Цеков!

    8 24 Отговор
    Това нещо Идийотова на жена ли ти прилича? На мен ми прилича на угоено прасе на Дондуков Две. Праската Ескобарка. И не ми прилича. А е.

    Коментиран от #16, #20, #22, #26, #27, #28

    13:10 03.11.2026

  • 10 000

    11 0 Отговор
    Мерц прец блекрок трябва да федерализира европа, германия да оглави федерацията и са изпрати източна европа с порша и балтика срещу русия. Това беше опита на туск да завземе съдебната система на полша, да вкара полша в еврозоната и да прехвърли 200 тона злато в берлин. Ако плана на блекрок успее, жална ни майка.

    13:13 03.11.2026

  • 11 Сзо

    3 7 Отговор
    Абе с две думи: очаква ни остър завой на ляво.

    Коментиран от #18

    13:22 03.11.2026

  • 12 Дечо

    13 0 Отговор
    Изборът на жена президент вече говори, че Мъже няма!!. Те са на изчезване, Гюров е ясен, оня до него - също. Но видях статия в Vesti, на ABV, която набързо изтриха със заплахи за военни действия в Европа и подготовка за война с Русия на англичани, германци и французи. Тъй, че трябва да си отваряме очите тези луди военнолюбци да не направят някаква провокация. Това е страшното иначе у нас си знаем номерата.

    Коментиран от #36

    13:23 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    7 0 Отговор
    Хората още чакат да видят в ареста Борисов и Пеевски.И за това се въздържаха!Да може да упражняваш власт са нужни още позиции, съдебна система, месна власт, икономически контрол, международна обстановка!

    13:31 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мухахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ало Цеков!":

    Е кокорчо е по красив с новия пенюар де шиши му подари

    13:33 03.11.2026

  • 17 1488

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ба бааааа":

    "Много глупости дрънкаш за това ли хората ви пратиха у канала"

    не сме по канал 1
    партийните телевизии са бтв и нова

    13:33 03.11.2026

  • 18 Десе

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сзо":

    Леви са кокорчовците и милиционерите!

    13:33 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 офф

    5 1 Отговор
    опитват се да настроят йотова срещу Радев ли?

    13:34 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тоя правилно

    8 1 Отговор
    Го каза че за Гюров са гласували проевропейските гласоподаватели но на България и трябват пробългарски избиратели чиито политици могат ако е в наш интерес да откажат решения от Брюксел които ни вредят. Браво на Радев че отказа да участваме в заема от 70 млрд но лошо че не прави нужните реформи...съкращения на администрация ,ревизия на концесии и т.н

    13:35 03.11.2026

  • 24 Събеседник

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "родител":

    Не е съвсем доказано засега че е чак толкова злобен, но като изявяващ се специалист/всезнайко по всякакви теми и то от години, дори при фиаско на политамбициите му, със сигурност напористо си гони хонорарите, обогатяването именно чрез алабалистиката- вероятно не случайно се ориентира към такъв "социологически" бизнес !? А в случая следваше просто да прокоментира доколко е морално и правомерно "най-високо" поставяната институция в многострадалната ни държава да се основава и поддържа със смехотворно и обидно участие на поданиците си? Та това поставя под съмнение и необходимостта и устоите дори на Конституционни власти, състави, закони и т.н. и т.н.

    13:36 03.11.2026

  • 25 Баба Кина

    6 1 Отговор
    Сметките са хубаво нещо за който може да смята, но фактите са ясни. За последните два избора Румен Радев се справи поетапно първо с най- голямата до скоро политическа сила в пакет с най - капсулирана та и феодална партия с изключителен държавен ресурс и на финала с отрочето което създаде и натовари с непосилни политически задачи- Продължаваме Промяната. Тук с един изстрел събори два политически субекта- ПП и ДБ с което приключи политическата интрига на парламентарно ниво поне за три години и половина. Сглобката е разглобена, Олигархията в скуиз и вече търси делови варианти за съществуването си. Сега идат най- трудните ребуси- вътрешните обществено икономически проблеми наследени от Сглобката и порочните корупционни практики.

    Коментиран от #35

    13:36 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ало Цеков

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ало Цеков!":

    Сложи си противогаза по красив с него

    13:38 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Съгласен

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Ами и Рюте не е ходил, но е голям началник. Колкото двама малки.

    13:40 03.11.2026

  • 31 Специалист

    4 1 Отговор
    Не искам да слушам вече разни врачки.Омръзнаха ми разни академици професори доценти експерти специалисти да се изказват кое е хубаво и лошо.Народа е по мъдър от всички.Но като вземат властта почват да крадът.Защо бе управляващи

    13:40 03.11.2026

  • 32 Няма да има

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Режим на тока Като не можеш да го платиш ти го спират Това е демокрация

    13:43 03.11.2026

  • 33 Ако си послушен за Путин,

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    и нахъсан от "КГБ" , си "непобедим"!
    Всички тези качества , и още много други такива
    ги притежава ":Президентката" на РБ!!!

    Виждаме прекрасно, как "Кимон Георгиев", върти рулянса!!!

    Естествен резултат от мърлявото 20 годишно управление на ,
    "Банкера от Банкя" и "Феномена"!!!

    13:43 03.11.2026

  • 34 И още

    3 1 Отговор
    Хейтът на сините и глупавите им опорки им изиграха лоша шега, при това войнолюбци поискаха чл. 4 и дори 5 на Нато да се задейства, Боец реши да протестира пред руското посолство - що за глупост!, а Гюров се оказа крайно некомпетентен, Кандев пък направо трагичен. Кукловодите вдясно да му мислят, не са на висотата на новото време

    13:44 03.11.2026

  • 35 Внук

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Баба Кина":

    ППДБси опекала работата с Гюров / направиха сглобка с ПБ/ Сега ще имат съдии в ВСС С кои беше съгласувано избирането Гюров ами с Радев

    13:47 03.11.2026

  • 36 Има един горкия сам се предал , че

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дечо":

    Бил ритнал куче , което е лошо разбира се. Обаче пък се продава. По дълъг репортаж стана отколкото за Марти .

    13:59 03.11.2026

  • 37 9689

    2 0 Отговор
    Още един плюещ от стадото плъхове.

    14:03 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.