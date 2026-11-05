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Въглищата захранват рекорден скок в електроенергетиката на Индия

Въглищата захранват рекорден скок в електроенергетиката на Индия

5 Ноември, 2026 13:00 638 5

  • боян рашев-
  • индия-
  • въглища-
  • енергетика

Това е положението

Въглищата захранват рекорден скок в електроенергетиката на Индия - 1
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Индия отчита гигантски скок на електроенергийното потребление през месец октомври - почти 22% на годишна база. Пиковото моментно потребление за месеца скача от 210 до 260.73 GW. Това вече е около средните нива в енергетиката на целия Европейски съюз. Тук много си говорим за спешна електрификация, обаче изобщо не можем да си представим какво значи системата да расте с подобна скорост.

Данните ясно показват как се захранва такъв главозамайващ растеж. Според Grid India производството на електроенергия от въглища нараства с 25,7% през октомври спрямо същия месец на миналата година, а делът му в общото производство се увеличава до 71,7% спрямо 66% през септември. В същото време производството на електроенергия от ВЕЦ намалява с 26% заради по-слабите валежи.

В определен момент през октомври 100 от общо 191 въглищни ТЕЦ в Индия работят с критично ниски запаси от гориво (с въглища на склад за по-малко от три дни) заради рязкото нарастване на търсенето. Ситуацията се подобрява, след като индийското правителство увеличава доставките на въглища с рекордни темпове. През септември недостигът на електроенергия в Индия достига 560 млн. kWh - най-високото равнище от август 2023 г. насам. Междувременно производството на електроенергия от ВЕИ също расте, но въпреки това делът му спада до около 15% през октомври спрямо 17% през септември.

Всичко това кара индийските власти да преразгледат плановете си за развитие на системата. Миналогодишните залагаха добавяне на "само" 97 GW нови въглищни мощности, за да достигнат общо 307 GW до 2035 г. Сега вече се коментира увеличение с между 105 и 150 GW. На никой и през ум не му минава да се заместват въглищата с масово изграждане на газови централи, защото няма разумен човек на власт, който да разчита на вносен ресурс с толкова волатилен глобален пазар за основа на електроенергийната система.

Това е положението. Можем просто да отхвърлим тези факти с класическото "От тия мизерници ли ще се учим!?" или малко да се замислим какво всъщност говорим и правим ние и какво се случва там, където наистина има бърз напредък и се произвежда почти всичко, което потребяваме.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въглищата

    6 1 Отговор
    му е майката. И в ЕС стигнаха до това прозрение.

    13:09 05.11.2026

  • 2 Абе бедна Индия,

    6 1 Отговор
    централите им пушат, кравите им пръцкат ще замърсят въздуха чак в Европа, добре, че ЕС въвежда въглеродни квоти.

    13:10 05.11.2026

  • 3 хехе

    4 1 Отговор
    Зелените талибани няма ли отидат там да се катерят по охлаждащите кули на тецовете и да пишат колко замърсяват планетата както направиха в Мариците у нас.

    13:19 05.11.2026

  • 4 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Какво се случва. Европа се бори с въглерода, ограничава, забранява и се деиндустриализира. Изнася си производствата в Третия свят, като Индия в случая. В Брюксел добре знаят, че въглеродът в атмосферата на Индия няма да пресече границите на Евросъюза, поради приетите директиви.

    13:28 05.11.2026

  • 5 Да бе ,да ! 🤔

    2 1 Отговор
    По-тъпо от отровните ТЕЦове са само напъните на урсулите за слънчеви панели и вятърни перки . Но предвид видимите климатични промени ... ТЕЦовете определено са най-тъпото решение .

    13:53 05.11.2026