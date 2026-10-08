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Нобел за Господинов щеше да го прати при „Борат“ и „Бангаранга“

Нобел за Господинов щеше да го прати при „Борат“ и „Бангаранга“

8 Октомври, 2026 17:41, обновена 8 Октомври, 2026 18:09 1 639 36

  • ан карсън-
  • георги господинов-
  • нобелова награда-
  • литература-
  • бангаранга

Успехът на канадската поетеса Ан Карсън предотврати ескалацията на поредната опустошителна културна война у нас.

Нобел за Господинов щеше да го прати при „Борат“ и „Бангаранга“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новината, че тазгодишната Нобелова награда за литература отиде при канадската поетеса Ан Карсън, вероятно е донесла въздишка на дълбоко облекчение за една немалка част от българското общество. Защото евентуален триумф на Георги Господинов в Стокхолм нямаше да бъде посрещнат с всенародно площадно тържество, а с тежка, окопна културна война. Война, в която аргументите за литературата отдавна са изцяло заменени от политически пристрастия.

Ако Господинов беше взел Нобела, той неизбежно щеше да бъде нареден от критиците си до Мария Бакалова (номинирана за „Оскар“ за ролята си в „Борат 2“) и поп чудото DARА, която донесе историческата първа победа за България на Евровизия с денс химна си „Bangaranga“. И в това сравнение има хладна логика, която перфектно отразява духа на нашето време.

Великият разпад на глобалния „кастинг“

Сравнението с Холивуд и съвременната музикална индустрия изобщо не е пресилено, защото световните престижни награди претърпяха тежка девалвация. Днес Стокхолм, Лос Анджелис и евровизионните сцени отдавна не оценяват просто чист, дестилиран талант. Те правят глобален „кастинг“, в който водещи често са политическата коректност, удобните социални послания, геополитическият баланс и квотният принцип.

Историята на Нобеловите награди е пълна със скандални кулоарни решения. Стокхолм е пропускал титани като Лев Толстой, Владимир Набоков и Хорхе Луис Борхес. В същото време наградата за литература беше връчена на Боб Дилън, което разми границите на жанра), а тази за мир отиде при Барак Обама авансово, още преди да е доказал каквото и да било на поста си. А какво да кажем за хленча на Тръмп, останал без награда предния път, след като уж "спрял" десетина войни. Тогава венецуелката Мария Мачадо взе наградата по меко казано неубедително формулирани критерии. Освен очевидния - че е била в опозиция на отвлечения от Тръмп по пижама от спалнята му, заедно със своята съпруга, Николас Мадуро. И Мачадо реши да връчи подмазвачески наградата си на американския президент. Когато критериите са пропити от конюнктура, публиката закономерно губи вяра.

Затова и всеки голям пробив на българско име в чужбина вече не се чете като „наш триумф“, а като „правилно позициониране“. Успехът на Бакалова бе видян през призмата на холивудските клишета за Източна Европа, а международните номинации на Господинов често биват редуцирани от скептиците до „награждаване на правилната евроатлантическа позиция“.

Медийната джунгла у нас: Производство на хейт по график

Хейтът срещу Господинов, който у нас е институционализиран в определени интелектуални и политически кръгове, щеше да ескалира до небесата при Нобелова награда. Но тук трябва да сме честни: този хейт не е просто спонтанен народен гняв, той е медийно произведен.

Българската медийна среда е дълбоко поляризирана. Голяма част от медиите у нас отдавна са се отказали от ролята си на обективни хроникьори и са се превърнали в машини за кликбайт и изкуствено разделение. За да оцеляват в дигиталната ера, те имат нужда от постоянни скандали и врагове. Успехът на един сънародник е перфектното гориво за техния бизнес модел. Посредствеността се продава трудно, но омразата и завистта гарантират сигурен трафик. Литературният успех у нас стана дихотомен именно благодарение на тези медийни балони:

  • За едните Господинов е национален спасител и „българският Маркес“.
  • За другите – проект на грантово финансиране, който пише точно това, което „на Запад“ искат да чуят за тъжния, носталгичен и объркан балкански човек.

Тази медийно поддържана поляризация изключва всякаква възможност за нормален разговор за качествата на „Времеубежище“. Книгата или се боготвори, или се анатемосва. Ето защо един Нобел щеше да бъде върховното гориво за нов, чудовищен взрив на родната жлъч.

Струва ли си изобщо да се ядосваме?

Краткият отговор е: не.

Ако глобалните отличия са девалвирали до степен на политически кастинги, тогава нито гневът срещу Господинов, нито прекомерното му възвеличаване имат смисъл. Литературната стойност на един автор не се измерва с кулоарните решения на шведските академици, които навремето дадоха Нобел на Петер Хандке въпреки тежките обвинения в политически залитания, или пък в миналото са бъркали медицински открития с фатални последици (като лоботомията на Антонио Егаш Мониш).

Евентуален Нобел за Господинов просто щеше да го прати в същата кутия на „глобалния шоубизнес“, където днес съжителстват холивудските роли на Бакалова и комерсиалните поп хитове на Дара – бързо консумирани, силно дискутирани и веднага политизирани. Вместо да се ядосва на „неслучилия се“ триумф или на „конюнктурния“ му характер, българският читател има много по-здравословна алтернатива. Просто да излезе от социалните мрежи и да прочете някоя книга - на Господинов или на победителката. Защото накрая остава само чистият текст, а шумът на кастингите винаги заглъхва.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асам кандидато за президентГюрю

    42 6 Отговор
    Като гледам рекламите за дулкооолакс и стомаххооон винаги ми изплува Г. Господинофф.

    Коментиран от #23

    18:13 08.10.2026

  • 2 честен ционист

    37 6 Отговор
    Не е хубаво да си на първите страници по вестниците още повече, кога няма, с какво да се похвали.

    18:14 08.10.2026

  • 3 Сатана Z

    30 4 Отговор
    Барабар Петко с мъжете

    18:16 08.10.2026

  • 4 Има нещо вярно

    28 1 Отговор
    Чак е за чудене, че този път Факти и с частност Ганев хванаха темата за политкоректността, че и медийната среда, но защо обаче и те участват в нейното замърсяване

    18:16 08.10.2026

  • 5 Сатана Z

    56 6 Отговор
    Жълтокопитникът Господин Господинов е написал повече книги отколкото е прочел

    18:17 08.10.2026

  • 6 Диванен Редактор

    8 0 Отговор
    и с частност Ганев
    Пише се в частност

    Коментиран от #34

    18:19 08.10.2026

  • 7 Предложение

    42 3 Отговор
    Нищо, догодина ще се подмазва повече на господарите си,
    ще плюе и ще унижава България повече и току виж получи наградата...

    18:21 08.10.2026

  • 8 Новак

    5 33 Отговор
    И все пак стискам палци на Г. ГОСПОДИНОВ.

    Коментиран от #33

    18:22 08.10.2026

  • 9 Читател

    11 46 Отговор
    Георги Господинов е много добър български писател и отличен поет. Дори да има политически елемент, какъвто има във всяка една международна награда, неговият успех не е случаен. Като българи можем само да се гордеем с него, без да обръщаме внимание на хейтърите и пропагандистите, които не ни желаят доброто.

    18:24 08.10.2026

  • 10 жълтопаветник

    13 18 Отговор
    Дара, Бакалова и Господинов са светата троица на съвременото ни изкуство. Трябва задължително да ги включим в учебната програма.

    Коментиран от #27

    18:25 08.10.2026

  • 11 безпартиен

    19 2 Отговор
    Дали е член на т.нар."тайни общества",че без такова членство сега едва ли ще го предложат(номинират)?И истината е........

    18:26 08.10.2026

  • 12 Бля, бля, бля

    37 2 Отговор
    Този е доказан некадърник.

    18:29 08.10.2026

  • 13 Какъв "Нобел" , бе ?!

    39 3 Отговор
    Охх ! Каква патетична защита за Господинов ?! Как той е най заслужил (но неразбран) и препоръки да го четем . Ами , пробвах (се) , наистина се пробвах (за "Времеубежище" става дума) ... докарах го до-към стотната страница и я захвърлих . По разпокъсана , мизантропска , национално комплексарска и тромава (като стилистика) книга отдавна не ми беше попадала. Не е четиво , ами е наказание . Не си го причинявайте !

    Коментиран от #16

    18:33 08.10.2026

  • 14 Браво,Милене!

    8 10 Отговор
    Много хубава статия! Много силен и балансиран анализ, покриващ почти всички аспекти на родната културология. Отдавна имаше нужда от такава статия. Появи се повод и, според мен, се е получила много добре. С нетърпение чакам още.

    18:36 08.10.2026

  • 15 Правилно, кавадката

    19 1 Отговор
    е творец а този лъскав нагаждач българите го ненавиждат
    Използвач и нагаждач за чужди издръжки.
    Резил

    18:45 08.10.2026

  • 16 Затова пък

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Какъв "Нобел" , бе ?!":

    Твоят стил е извисен до петнайстия етаж. По-скромно я давай…

    18:46 08.10.2026

  • 17 Пенчо

    19 1 Отговор
    Мале, добре, че не му дадоха нобел! Трябваше и да го канонизират тогава! УжасТ!!!

    18:48 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кочо

    10 1 Отговор
    Банангаранга!

    18:53 08.10.2026

  • 20 Гост

    13 0 Отговор
    Господине, ама вие и от литература ли разбирате? Страаашна работа!!!

    18:56 08.10.2026

  • 21 Копейко

    2 11 Отговор
    На Ганчо му дай чунга чанга и ловец съм и рибар съм

    18:57 08.10.2026

  • 22 Софиянец

    11 1 Отговор
    Тоалетна хартия

    19:01 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    На този книгите се купуват само, ако са навити на трипластово руло и перфорирани 🤣

    Коментиран от #28

    19:04 08.10.2026

  • 25 бедна ми бг..

    10 2 Отговор
    Не разбрах дали е номиниран-Въобще....но вие сте така убедени ,че е номиниран ,та ще преровя огледалото ...дано то ми каже.

    19:07 08.10.2026

  • 26 Наистина

    11 0 Отговор
    Господинов е удобния и правилен Европисател !

    19:27 08.10.2026

  • 27 Радой Ралин

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "жълтопаветник":

    Дара, Бакалова и Господинов са светата троица на Българската Халтура!

    19:38 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зеления

    5 0 Отговор
    Милене преди 4 месеца защо не пишеше толкова хубави статии?

    а иначе като говориш за другите медии я погледни твоята секция "мнения" че 80 % от нея са статии на Дойче Веле или пък обърни внимание че седмично винаги се дава думата на Евгений Кънев

    така между другото, като сме решили да сме обективни да си ги кажем и тези неща...

    19:52 08.10.2026

  • 30 може

    1 0 Отговор
    би щеше да бъде оценен по-достойно, ако не бе се появил с творбите в преломно време, умишлено прескачайки истинския фокус на събитията с натрапване абстрактните си писания......

    19:52 08.10.2026

  • 31 1222

    7 1 Отговор
    След като нобел за литература получи една журналист-писателка Алексеевич от Беларус, която има издадена една единствена книга, за какво да говорим. Жената написала нещо против лукашенко във вестниците и я възнаградиха с нобел. Господинов пише колко било лошо при комунизма и до сега всяка година получава награди. Пълна пародия.

    19:59 08.10.2026

  • 32 българският Маркес

    1 0 Отговор
    НадUPIл съм се на Соросоидното канче, та чак съм станал за посмешище....

    20:16 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Диванен Редактор":

    мисля, че е грешка на клавишите

    20:22 08.10.2026

  • 35 Днес

    0 0 Отговор
    реки от сълзи се стичат по жълтия паваж. Букъра въобще не беше номиниран за Нобелова награда за литература, мъката е непоносима. Ако имаше Нобелова награда за некадърност, то задължително щеше да е за Гошо.

    20:22 08.10.2026

  • 36 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Требва да основеме награда за тъпоотия, 😂
    Тъп
    По тъп
    Най тъп
    Тъпоъгълен

    20:23 08.10.2026