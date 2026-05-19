Новини
Мнения »
Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги

Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги

19 Май, 2026 09:00 3 462 105

  • рут колева-
  • дара-
  • евровизия-
  • победа-
  • бангаранга-
  • конкурс-
  • подкрепа-
  • кариера

Дара не стана талантлива в нощта на финала, казва певицата

Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги - 1
Снимка: Слав и Хубен
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След победата на Дара на „Евровизия 2026“ темата за отношението към младите български артисти отново излезе на преден план. Още преди да се качи на сцената, певицата беше подложена на масов хейт, съмнения и откровени нападки в социалните мрежи. Вместо подкрепа, тя получи обществен натиск, какъвто малко изпълнители биха издържали. Именно затова успехът ѝ днес не е просто музикална победа, а доказателство за характер, устойчивост и талант. Какво е Дара за България… Пред ФАКТИ говори певицата Рут Колева.

- Г-жо Колева, още преди конкурса защитихте Дара и казахте, че „Дара не е проблемът“. Как се почувствахте, когато България спечели Евровизия 2026?
- Честно? Огромна радост, гордост, еуфория. Дара вече е национален идол. Защото Дара издържа на нещо, което малко артисти биха издържали - публичен разстрел още преди да е излязла на сцената. И после излезе, свърши си работата перфектно и спечели. Това е много силен момент. Дара не просто спечели Евровизия. Тя издържа психически на цялата истерия около конкурса и това заслужава огромно уважение. Но победата - резултатът казва всичко. Размаза ги.

- След огромната вълна от хейт срещу Дара в социалните мрежи, как си обяснявате, че същите хора днес празнуват победата ѝ като национален триумф?
- Това е много типично за нас. Първо унищожаваме артистите си, после, когато спечелят, се редим за снимка до успеха им. Дара не стана талантлива в нощта на финала. Тя беше талантлива и преди това. Просто у нас все още важи болезненото правило, че никой не е пророк в собствената си страна. На твърде много хора им трябва международно признание, за да повярват в собствените си артисти - все едно талантът става истински едва когато някой отвън го потвърди.

- Вие бяхте сред първите артисти, които публично застанаха зад Дара. Смятате ли, че българската музикална гилдия този път показа повече зрялост и солидарност?
- Отчасти да. Имаше хора, които я подкрепиха още в началото, и това беше важно. Но като цяло ние все още имаме огромен проблем със солидарността.
Много е лесно да подкрепяш някого след победата, когато вече е безопасно, красиво и удобно.

Истинският тест е да застанеш зад артист, когато всички го нападат, когато ситуацията е грозна, когато има риск и когато няма аплодисменти за това.

Гилдията ни винаги е била доста предпазлива. Често страни от конфликти, за да не се “изцапа”, да не ядоса някого, да не заеме позиция в неудобен момент. Разбирам го, но не го споделям.
Аз такива скрупули нямам. Когато виждам несправедливост към артист, особено към артист, който носи реална стойност, талант и шанс за България, предпочитам да кажа нещата директно, дори да не е приятно. Защото мълчанието в такива моменти също е позиция.

- Преди месеци разкритикувахте методологията за избора на български представител за Евровизия. Промени ли победата на Дара мнението ви за начина, по който БНТ и ПРОФОН организираха селекцията?
- Не. И продължавам да мисля, че този тип конкурс беше грешка. Дара трябваше да бъде изпратена директно, без да бъде хвърляна в публична касапница между артисти. Този формат създаде излишно напрежение, противопостави изпълнителите един срещу друг и нанесе щети на всички участници, включително на БНТ. Победата на Дара не доказва, че системата е била добра. Тя доказва, че Дара беше достатъчно силна, за да оцелее въпреки нея.
И занапред смятам същото - представителят трябва да бъде избран от национално експертно жури от хора с реален опит в музика, сценичен продукт, международен пазар и формат "Евровизия", а не чрез механизми, които превръщат артистите в мишени.

- Какво според вас наклони везните в полза на песента „Bangaranga“ – сценичното присъствие на Дара, модерното звучене или фактът, че Европа сякаш търси по-смели и енергични изпълнения?
- Комбинацията от всичко. Дара има много силно сценично присъствие и енергия, която не може да се “изиграе”. Песента е модерна, директна и запомняща се. А Европа в момента очевидно търси артисти с характер, увереност и собствена идентичност, не просто “правилни” поп песни.

И фактът, че България и Румъния са в топ 3, казва много повече от една класация.

Това показва, че Балканите вече не могат да бъдат третирани като периферия или свеждани само до някаква клиширана представа за “балканска” музика. Румъния беше представена от метъл изпълнител, България - от модерен поп артист. Това променя много в начина, по който регионът може и трябва да бъде възприеман: не като екзотична ниша от "покрайнините на Европа", а като реален, разнообразен и конкурентен музикален пазар.

- Победата на България на Евровизия идва след години отсъствие и скептицизъм към конкурса. Смятате ли, че това може да промени самочувствието на българската музикална сцена?
- Да, но само ако не го превърнем в еднодневна еуфория. Това трябва да бъде начало - на повече инвестиции, повече експорт, повече инфраструктура и по-сериозно отношение към музиката като индустрия. Иначе рискуваме просто да отпразнуваме успеха и после отново да оставим артистите сами.

- Пропуснахме две участия на Евровизия заради „липса на пари“ и амбиция от страна на БНТ. Не че участието е задължително, но не се ли люшкаме в крайности – имаме пари, участваме, нямаме пари – не участваме… Какво показва, само по себе си, това за една държава?
- Показва липса на стратегия и липса на приоритет. Не липса на талант. Не липса на потенциал. Когато една държава участва само ако “има останали пари”, това означава, че културата никога не е била разглеждана като нещо стратегическо - а като разход.
А музиката е икономика, влияние, туризъм, международен образ и огромна сила. Това най-накрая започва да става ясно.

- В социалните мрежи мнозина вече говорят, че Дара има потенциал за сериозна международна кариера. Виждате ли реален шанс тя да пробие на европейския пазар след тази победа?
- Абсолютно. И то вече започва да се случва. През мен вече търсиха контакт с нея от най-успешния лейбъл в Румъния, така че съм убедена, че предложенията в момента буквално валят със скоростта на светлината.
Но точно тук идва най-важният момент - да може да казва “не”. Да не се разпилее. Да не тръгне след всяка възможност само защото звучи голяма. Да избере правилните партньори, правилната стратегия и най-вече да се концентрира върху още силна музика и турнета. Дара има качествата, харизмата, сценичното присъствие, дисциплината и опита за голяма международна кариера. Сигурна съм, че няма да сбърка.

- Какъв е най-големият урок от историята с Дара – че българската публика твърде бързо „разстрелва“ артистите си, или че успехът идва именно при онези, които успяват да издържат на натиска?
- И двете. Българската публика често е безмилостна към собствените си артисти. Имаме много лош навик да унищожаваме хората си още преди да са получили шанс. Но историята с Дара показа и нещо друго - че успехът идва при хората, които успяват да издържат на натиска, шума и омразата и въпреки това продължават напред - с усмивка и достойнство. Дара спечели Евровизия. Но и светлината победи над омразата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хах

    45 10 Отговор
    Ходи се лекувай

    09:05 19.05.2026

  • 2 Точно така

    56 17 Отговор
    размаза ги, най-вече украинците...
    влезте в украинските сайтове да видите жлъч и омраза срещу нея, обявили я за русофилка...

    Коментиран от #22, #69

    09:05 19.05.2026

  • 3 Абе

    53 7 Отговор
    тази Рут не беше ли клекнала на мемориалния комплекс в Перущица?

    09:06 19.05.2026

  • 4 Боби

    16 50 Отговор
    Нека храчат орките, да ходят да гледат Филип Коркоров в матушка 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    09:07 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айде

    47 17 Отговор
    стига вече с тази Дара, оляхте се! И коя е Рут Колева точно!?

    09:09 19.05.2026

  • 9 Абе

    32 10 Отговор
    Некви т@пи рутки.

    09:09 19.05.2026

  • 10 Шокиран шекелджия на Оземпика

    24 13 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    Коментиран от #11

    09:09 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 007 лиценз ту кил

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "Към гуспоица Рут":

    Всъщност доста напомня ранната Лейди Гага.

    09:11 19.05.2026

  • 13 Маринов

    34 9 Отговор
    Това, което чух като песен от Дара, каква песен е? Нещо направено като от ИИ, изпълнено безупречно от състава с Дара. Отдавна този конкурс няма нищо общо с песните. А се намеси сериозно и политиката и стана мазало. И е тази суматоха нашето изпълнение изпъкна с актуалния модернизъм, чудесната фигура на Дара, сатанинските й татуировки, невъзможността да е Израел и политиката. Е, случи се. Неочаквано и за всички нас, България е лидер. Всеки от тях ще получи своето: Дара, екипа й, министър Милошев, президентът, град Варна. Да са живи и здрави!

    09:11 19.05.2026

  • 14 Точно па тая която

    47 10 Отговор
    поруга паметника на героите от Априлското въстание в Перущица , да вини други държи морал, ми идва в повече.., не мерси...

    09:11 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Златния Орфей

    13 15 Отговор
    Явно е много по-трудно да се влезе в предварителната селекция на бг евровизията, отколкото да се спечели основния конкурс. Много експерти и музикални критици има тук.

    09:12 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    38 6 Отговор
    Докато ви правят ГангаБанга с юрото ви занимават с Бангаранга

    09:13 19.05.2026

  • 19 в кратце

    11 18 Отговор
    Даренцето си ни е едно голямо бижу!

    Коментиран от #20

    09:18 19.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тънка розова, жълта линия

    34 8 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така":

    Хората не са против Дара. Подразни ги, че класацията в БНТ изгкеждаше нагласена. Подразни ги, че я цялото представяне нямаше нищо българско, ако изключим козината и вълната. Лошото обаче е, че зад тази непретенциозна песничка се прозира сатанинското, либерастако влияние на глобалните развлекателни елити.

    Коментиран от #38

    09:25 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ей, ех...

    11 21 Отговор
    Колко лошотия и омраза, превърнала се в национален спорт. И този манталитет се утвърждава и те принуждава да живееш по пейзански модел.

    09:27 19.05.2026

  • 25 Боляр

    19 27 Отговор
    Къде са най-големите хейтъри на Дара?...Георги Христов и Мариана Попова? Къде сте? Вие сте срам за музикалната история на България. ДАРА взе приз и се подреди до АББА, Селин Дион, Хулио Иглесияс, Тото Кутуньо, Елена Папаризу...победители в Евровизия и тръгнали оттам за голямата си кариера.

    Коментиран от #46, #51, #91

    09:27 19.05.2026

  • 26 Зюмбюлка

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "Към гуспоица Рут":

    Ми слушай си бабите от Бистрица и подуенските баби.

    Коментиран от #29, #34

    09:27 19.05.2026

  • 27 Васил от махалата съм !

    23 5 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    Коментиран от #71

    09:29 19.05.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    24 5 Отговор
    Като почнат да се изживяват на велики всичките родни циркаджии (без да изкам да обиждам цирковите артисти) ми идва да повърна!
    Ей я и тая!

    Толкова са изгубени! Играчки в ръцете на западния глобален елит проповядващ сатанизма.
    Ще се моля за душите им!

    09:30 19.05.2026

  • 29 Абе

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "Зюмбюлка":

    Ти харесваш Гангабанга?

    09:31 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ах Ох

    13 2 Отговор
    У Рут, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    09:31 19.05.2026

  • 32 Любопитен

    15 5 Отговор
    Рут скоро да се е изхождала на някой национален паметник?

    09:33 19.05.2026

  • 33 Асен

    13 8 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    Коментиран от #44, #73

    09:34 19.05.2026

  • 34 Карамфилка

    21 7 Отговор

    До коментар #26 от "Зюмбюлка":

    Мога да си слушам, когото си искам, но ако някой ще представя България пред света, предпочитам хиляди пъти подуенските и бистренските баби да ни представят. Това е феномен като цял, който се нарича Мистериите на българските гласове. Ама аз съм хейтър и ги знам тия работи, а на вас дъмбарите и ступидарите явно не са ви ясни

    Коментиран от #79

    09:34 19.05.2026

  • 35 Ганя Путинофила

    29 6 Отговор
    Най страшното е, че целият ни политически и културен "елит" възхвалява тази мега простотия, кич и бездарие!
    Възпитават в този дух и децата!

    Коментиран от #37, #41, #96

    09:36 19.05.2026

  • 36 Коментарите на Запад

    25 5 Отговор
    определиха тази песен като " Дискотека в психиатрична клиника"!

    09:38 19.05.2026

  • 37 До Мегаедиота

    5 12 Отговор

    До коментар #35 от "Ганя Путинофила":

    Дай поне един пример, за нещо МЕГА умно дето ти е сътворила празната глава??

    Коментиран от #53

    09:39 19.05.2026

  • 38 Колю

    21 5 Отговор

    До коментар #22 от "Тънка розова, жълта линия":

    То и парите по целия проект са чужди.Дори името под което я представят изписват на латиница -DARA.А за да стигна до финала са вложени много пари.Това си е индустрия.Музикална индустрия.

    Коментиран от #43

    09:40 19.05.2026

  • 39 Aлфа Bълкът

    24 5 Отговор
    Пишете по 20 статии за Дара на ден? Необходимо ли е да го държите като главна новина?

    09:40 19.05.2026

  • 40 Тошко

    22 2 Отговор
    Прекалявате, тази песен никой не я хареса като излезе за първи път, това че спечели е хубаво, но самата песен е ... А най-грозното е как всички се опитват да се отъркат в победата на Дара.

    09:43 19.05.2026

  • 41 Децата

    16 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ганя Путинофила":

    Ги възпитаваха четири десетилетия
    в голямо разнообразие от екстри и примери.

    09:44 19.05.2026

  • 42 смисълът е един

    11 3 Отговор
    Пътят към ада е постлан с добри намерения - английския вариант
    Благи намерения, пък пъклени дела - български фолклор

    09:46 19.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 007 лиценз ту кил

    13 7 Отговор

    До коментар #33 от "Асен":

    Виновно е международното положение. Истината е, че трябваше да спечели Израел, но щеше да има много протести и бойкот догодина от още повече държави, ако въобще може да се проведе Евровизията в Израел.

    09:48 19.05.2026

  • 45 Български журналисти

    7 14 Отговор
    Огромната вълна от
    ХЕЙТ?
    ИДИОТИ

    09:48 19.05.2026

  • 46 С “ Бангаранга”

    25 10 Отговор

    До коментар #25 от "Боляр":

    не можеш да се подредиш до Селин Дион, Хулио Иглесиас,АББА, Тото Котуньо или Елена Папаризу…

    Коментиран от #52, #64

    09:49 19.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вк.Сабах- Анкара

    13 7 Отговор
    Българският кючек
    Ганга банга спечели конкурса на Евровизия

    09:51 19.05.2026

  • 49 Лопата Орешник

    11 4 Отговор
    Тва нящо кво се възпали тия дни покрай успеха на Дара, не разбирам? Чак пък и главна новина в сайта? Що пък тази, а не Икебаната примерно? И се държи така все едно видиш ли тя е спечелила? Карма си знае работата! Вие представяте ли си, примерно туй да беше спечелило?

    09:52 19.05.2026

  • 50 И тоя фофлук

    7 4 Отговор
    Се изказа!

    09:53 19.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Лопата Орешник

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "С “ Бангаранга”":

    Можеш, можеш!! Всичко е резултат на времето си! Все едно не разбираш,че ценностите се менят братко мой!

    09:55 19.05.2026

  • 53 Ганя Путинофила

    1 9 Отговор

    До коментар #37 от "До Мегаедиота":

    Радвам се, че следиш моето творчество!
    Значи си заслужава!
    Има какво да научиш!

    09:56 19.05.2026

  • 54 ШЕФА

    23 4 Отговор
    Повръща ме се от тази Дара,от тази Евросоросоидия и от този буламач наречен песен !!!!!!!!!!!!!!!!!

    09:56 19.05.2026

  • 55 Анонимен

    17 0 Отговор
    Типично е за евреите да наричат тъмнината светлина. Те затова са предали Христос.

    Коментиран от #86, #88, #93

    09:59 19.05.2026

  • 56 МНОГО ЖАЛКО

    5 14 Отговор
    ДАРА СЛОЖИ КАПАК НА РАДЕВ , ЙОТОВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРЕДАТЕЛИ !!!! ТОВА ЛИ БЕШЕ ОГРОМНАТА И ВЪРХОВНА ЦЕЛ !!!

    10:00 19.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ъхъ

    20 1 Отговор
    Направо не талант,а талантище! Избраха е ,заради геополитически интереси.Просто да елиминират сраелеца ( за което съм твърдо Да) ,Но наша Дара е далеч,на светлинни години,от творци като група АББА,Селин Дион,Тото Котунъо,Хулио Иглесиас,и много още.Който се класират първи на Евровизия,но след това превзеха света.Нашата е с обикновени вокални възможности,и телце за нощен клуб.Просто и се усмихна съдбата.Парче метеорит,който ще изгори след няколо месеца.Тази масова психоза,работи единствено в полза на хотелиерския и ресторантьорски бизнес,който веднага се усетиха,каква огромна далавера се задава.

    10:02 19.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Варна

    24 2 Отговор
    Простотията е навсякъде,във властта в училище,във вкъщи,на улицата,в театъра и киното,на всякъде калинки, некадърници и крадци алчни за пари,но прости,мнооого прости,такива са и родителите които заведаха иди...четата си на аерогарата на посрещат една викаща и крякаща една и съща дума до края на това нещо наречено песен. СРАМ

    Коментиран от #66

    10:03 19.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 зафирка

    6 12 Отговор
    Какви сатанински неща видяхте по кожата на Дара и какви послания,че ми стана интересно?Уточнете.

    10:07 19.05.2026

  • 64 Ало, зависливия,

    4 18 Отговор

    До коментар #46 от "С “ Бангаранга”":

    А ти не можеш да и стъпиш на нокътчето на най-малкото и
    косъмче !!!

    Коментиран от #83

    10:07 19.05.2026

  • 65 МНОГО ЖАЛКО

    24 4 Отговор
    СТИГА С ТАЗИ БАНГА - РАНГА !!!
    СТИГА С ТАЗИ ГЮРЛУТИЯ !!!
    ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО,
    ВИЙ ПРЕВЪРНАХТЕ В ПОМИЯ !!!

    Коментиран от #72

    10:08 19.05.2026

  • 66 Дид

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Варна":

    Като Ви гледам правописа, никой не може да ви оспори, че сте "ерудит" от първо ниво!

    10:09 19.05.2026

  • 67 Неразбиращ

    23 4 Отговор
    Защо трябва да харесам нещо, което не ми харесва? Браво на Дара, но песента просто няма как да я харесам, джанга-ранга.

    Коментиран от #78

    10:17 19.05.2026

  • 68 бангаманга

    10 4 Отговор
    чалгаранга

    10:18 19.05.2026

  • 69 Име

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така":

    Липсва Ви критичното мислене!

    10:25 19.05.2026

  • 70 Име

    14 2 Отговор
    Кака Рут ближе ли ближе! Ненавиждам хора плюеши върху достойнството си, за да попаднат под прожекторите!

    10:27 19.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Стояна

    11 0 Отговор

    До коментар #65 от "МНОГО ЖАЛКО":

    Не е жалка,а е успех.Така народа забравя зя цените на домати и краставици.За големите сметки на парното и още куп проблеми в държавата.Фокуса е изместен и прожектора свети единствено в Dara.Еуфорията на част от народа.Това е дюшеш за управляващите.Дори забравихме за НС,комисии,мерцедеси и евтини кюфтета.

    10:49 19.05.2026

  • 73 Вълчо

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Асен":

    Асене,кажи кои са тези сатанински послания.Къде ги видя и разпозна?

    10:51 19.05.2026

  • 74 Хаха

    10 4 Отговор
    Успех е само на Дара и екипа и.Сега всеки се мъчи да се прилепи към нея и след година ще я забравят.

    10:59 19.05.2026

  • 75 Хейрър

    9 2 Отговор
    Много мразим да мразим. Коя беше тая Рут?

    11:12 19.05.2026

  • 76 Брей,

    7 2 Отговор
    Така ли е казала Рут,много важна информация.

    11:14 19.05.2026

  • 77 Евро Пейка

    3 1 Отговор
    Румъния и Украйна спечелиха публичния вот на конкурса за песен на Евровизия в Молдова. Официалното жури на страната реши различно, което предизвика възмущение в социалните медии и в крайна сметка костваше работата на телевизионния ръководител. Дали малка група експерти или народът вземат по-добрите решения е тема на продължаващ дебат.
    Предпочитам DER SPIEGEL в Google
    Представител на Румъния: Александра Капитанеску

    Уголемяване на изображението
    Представител на Румъния: Александра Капитанеску Снимка: Ханибал Ханшке / EPA
    Дали малка група експерти или народът вземат по-добрите решения е тема на продължаващ дебат. Конкурсът за песен на Евровизия (ЕСК) поставя този конфликт на преден план всяка година, тъй като всяка страна гласува два отделни гласа: един от журито и един от публиката.


    Понякога двете бюлетини се различават значително. Тази година, например, в малката страна Молдова , публиката даде най-високата оценка от дванадесет точки на Румъния (певицата Александра Капитанеску) и втората най-висока оценка от десет на Украйна (певицата Лелека). Официалното молдовско жури обаче даде на Румъния три точки, а на Украйна нито една.

    Последваха масови протести в социалните мрежи – отношенията със съседните Румъния и Украйна са традиционно близки. Сега ръководителят на обществената радио- и телевизия на Молдова подаде оставка. Телевизията обяви вота на журито в събота вечер по време на конкурса за песен на Евровизия: дванадесет точки за Полша, десет з

    11:31 19.05.2026

  • 78 понятно

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Неразбиращ":

    Но Москва съобщи,че избора на ДАРА е правилен и честен.

    11:38 19.05.2026

  • 79 Грета

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Карамфилка":

    Слушай "кацнал бръмбър на трънка".Уникално народно творчество.

    11:44 19.05.2026

  • 80 И какъв публичен растрел бре мадам?

    4 3 Отговор
    Ти акъл имаш ли? Няма човек, който да се хареса на всички хора и естествено, че ще има такива, които хвърлят кал и какво от това. Рекли са го хората "Прави каквото трябва, а пък да става каквото ще." За България има и друга истина "Няма не наказано добро" ама , като не ти харесва стой си в къщи. Навън е така. Трябва да си го разбрала досега.Учудващо е.

    12:08 19.05.2026

  • 81 Покрай бездара

    6 4 Отговор
    се изакаха всякакви нескопосници,сега и гнус колева.Нито съе певци,нито имате някакъв талант.Смешни еднодневки вдигащи шум.

    12:13 19.05.2026

  • 82 АМАН

    3 2 Отговор
    ОТ БЕЗДАРНИ ПОДЛОГИ. ОТВРЪТ. РОВЯТ СЕ В ЛАINATA С НАСЛАДА

    12:35 19.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Павел Пенев

    8 3 Отговор
    Нищо не е направила Дара. Решението на журито е политическо,тъй като Израел щеше да спечели, а проблема беше с тяхното недопускане до конкурса заради агресията над Палестина. Испания се отказа от Евровизия също заради еврейските терористи,но в Европа има над 2 милиона евреи,които гласуват практически за своята нация без да са в държавата Израел. Това е уловката на този гаден идиотски конкурс наречен Евровизия.

    Коментиран от #85

    13:09 19.05.2026

  • 85 Хе-хе

    5 3 Отговор

    До коментар #84 от "Павел Пенев":

    Пенев! Освен Израел там имае още десетки държави, но победи нашата! Израел не се представи зле, но например италианеца ми хареса повече! Белгия, Полша, Румъния, но нашето превъзходство бе брутално! Колкото и да има нагласени работи и политизиране на конкурса, композицията на Дара отвя и тях! Дори да си музикален и танцувален невежа като мен, оцени и се порадвай малко на успеха на другия! След това пак си слушай класическа музика, руски романси, шансони и Стайка Гьокова!

    Коментиран от #87

    13:16 19.05.2026

  • 86 Много сте ми смешни неграмотниците!

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    Къде чухте в песента на Дарина да се пее за Сатана? Между-другото, еврейската дума Сатан, е директно щипната от египетския бог със силен български (пеласгийски) загар - Сетон, познат още като Сети по български корен сети (свети) - сечи (секира). Изписван още Светух (светъл дух), епитет на същия бог ковач Сетлан (Светлан), епитет на бог Сакар-Арис - Светулен, слънцето Арило (Ярило), наше слънце от Плиска със седем (сете-мъ, сече-мъ) секири за лъчи. Сега си задай въпроса, защо еврейския Сатан, видимо име по бог Сетон, сиреч Сети (свети - сечи), държи секира (коса) в ръка и прибира слънчевите орлови души?

    13:26 19.05.2026

  • 87 Лошо Седларов

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Хе-хе":

    Самия факт, че си гледал всяка една песен в този прайд конкурс говори достатъчно! И от къде на къде трябва да оценя някаква песен с ямайско заглавие, нечленоразделни звуци и маймунски танци, не случайно коментарите в Западна Европа я определиха като "дискотека в психиатрия":)
    Айде лека, аз ще си пусна металика, а ти си слушай гангабанга докато гледаш как Емили кара тротинетка:)

    13:31 19.05.2026

  • 88 За Сатана ти обясних кой е,

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    който евреите щипват от българите, който в последствие е очернен. Сега да ти обясня за Банга-рангата, чието производно име на хиндустанското е Бага-рака, антично селище до Сердика, създадено от бесите, сиреч песи (кучета-вълци) пазители (пасити - пазити, пасти), пазители на Дионисовото проницалище, познат още като Бага (Бака) бога Бакикос, по който е Бага-рака (божия ръка), хиндуско Банга-ранга (Bhanga-rangha), навлязло при ямайския вулгаризъм (вулгари, волгари, волари, воловари), посредством англо-саксите и тяхна колония Брама с брамини по бог Бромиос (бреме), бог Вромиос (време), същия по който са кукерите - баканки и сатири, познати и като са-туро (са бикове), сатъри (секири), сиреч скла-виги (секла-биги), секира божия. Да плюеш по родното и да величаеш евреите и техен измишляк Йешyа, няма по-голяма гордост, нали?

    Коментиран от #92

    13:48 19.05.2026

  • 89 Въпросът е

    1 1 Отговор
    Харесваш ли или не тази песен ? Харесваш ли гласът и възможностите ? Кои по света слушат Дара и кои Deep Purple и защо и колко на брой са те ? Кои музиканти и певци са покорили света и с какво ? …. Няма омраза музиката или те грабва или не !

    13:50 19.05.2026

  • 90 Мда

    3 0 Отговор
    Коя беше тази Рут Колева?!Май тази, дето не се посрами да си смъкне гащите на Мемориалния комплекс в Перущица! А някой да подскаже някоя песен от Рут, че то само със смъкнати гащи нестава.

    13:51 19.05.2026

  • 91 По полека

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Боляр":

    по полека, забави, забавиии ,.... с подреждането

    Коментиран от #95

    13:54 19.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Да те сетна (светна) и за

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    хиндуския корен Банга (bhanga) - ломя, удрям, беля, навлязъл при ямайците чрез англо-саксите, видимо по бог Бага (Бака), бог Бакикос, в Египет познат като бог Букис (Bukhis) - буки (букви), още Бака (Bakha), въведен от морските народи трако-пеласги (българи), със значение бики (Биги) - бикъ (бликъ), биъ (бикъ). Той е същия бог Баал (Белос) - благия, син Блегий (Флегий) на Арис, по който е планина Олимп (олюпя, ломя, беля), позната от Омир още с античното си име Белос. Нищо не знаете за българското, а само плюете по него!

    14:05 19.05.2026

  • 94 И да триеш

    3 0 Отговор
    И не просто песента не ми харесва и няма нищо лошо в това ! Проблемът е защо и какво се цензурира и кои обират негативите на манипулативната журналистика ?

    14:09 19.05.2026

  • 95 За неграмотните...

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "По полека":

    няма по-полека! Само набиване на българщина в празните им глави! 😂

    14:15 19.05.2026

  • 96 Да бе , да ! 🤔

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ганя Путинофила":

    Друго си и когато по нова по цял ден вървят турските сериали на натовските ти братя по оръжие .

    14:17 19.05.2026

  • 97 Абе

    3 1 Отговор
    Вие ненормални ли сте с тази Дара? И коя е Рут Колева?

    14:19 19.05.2026

  • 98 Васо

    2 1 Отговор
    Мислех, че няма по- пошла, грозна, просташка и долнопроббна музик от чалгата... Докато не чух и видях Бангарангата...

    14:21 19.05.2026

  • 99 Христо Петров

    4 1 Отговор
    да, чалгаджийката Дара е гордост за България, дала на света Борис Христов, Гюзелев, Кабаиванска, Анат Томова- Синтова, Гена, Соня Йончева, ,аз като българин се възхищавам от това несравнимо кълчене, крякане, скачане, от силикона, от красивия грим, от устните й, и най- вече от пеенето,ако изобщо имаше такова. Срам ме, че съм българин. А Евровизията отдавна е кич и пошлост. Не е Сан Ремо, нали?!

    Коментиран от #101

    14:24 19.05.2026

  • 100 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Отново глупости! Всички, които не харесват песента и са хейтъри! Никой обаче не признава все по-ниското ниво на конкурса Евровизия. Екипът на Дара напипа настроенията и желанията на европейците и това бе ключът към победата. Браво! На Дара и желая здраве и нови по-големи успехи!

    14:27 19.05.2026

  • 101 Васо

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Христо Петров":

    И чейнето и е хубаво. Порцелан от тоалетна чиния Видима. Бяло и лъскаво.

    14:30 19.05.2026

  • 102 Лично до Дара

    0 1 Отговор
    Абе ,Дара, безбожницо и богохулка долна, престани да говориш за бог. Във Виена пя за демони и бунтове!!!! Ти си за психиатрията, МВР трябва с тест да провери дали взимаш наркотици

    14:35 19.05.2026

  • 103 мда

    2 0 Отговор
    Тоя темеРут пък кой го слуша?

    14:57 19.05.2026

  • 104 БРАВО НА ДАРА!

    0 1 Отговор
    След нейният успех вече на Лили Иванова няма как да и се казва “примата на …”, защото Лили никога не е имала дори и част от успеха на Дара. ИСкам да кажа, че примата е Дара, а Лили вече е просто Доайена на бг естрадата!!!

    15:01 19.05.2026

  • 105 Глас от Момин проход

    0 0 Отговор
    - И аз ги размазах на световната сцена. Някои даже ми попиха по сутювена.

    16:14 19.05.2026