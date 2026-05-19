Рут Колева пред ФАКТИ: Дара издържа публичен разстрел още преди да е излязла на сцената, размаза ги

След победата на Дара на „Евровизия 2026“ темата за отношението към младите български артисти отново излезе на преден план. Още преди да се качи на сцената, певицата беше подложена на масов хейт, съмнения и откровени нападки в социалните мрежи. Вместо подкрепа, тя получи обществен натиск, какъвто малко изпълнители биха издържали. Именно затова успехът ѝ днес не е просто музикална победа, а доказателство за характер, устойчивост и талант. Какво е Дара за България… Пред ФАКТИ говори певицата Рут Колева.
- Г-жо Колева, още преди конкурса защитихте Дара и казахте, че „Дара не е проблемът“. Как се почувствахте, когато България спечели Евровизия 2026?
- Честно? Огромна радост, гордост, еуфория. Дара вече е национален идол. Защото Дара издържа на нещо, което малко артисти биха издържали - публичен разстрел още преди да е излязла на сцената. И после излезе, свърши си работата перфектно и спечели. Това е много силен момент. Дара не просто спечели Евровизия. Тя издържа психически на цялата истерия около конкурса и това заслужава огромно уважение. Но победата - резултатът казва всичко. Размаза ги.
- След огромната вълна от хейт срещу Дара в социалните мрежи, как си обяснявате, че същите хора днес празнуват победата ѝ като национален триумф?
- Това е много типично за нас. Първо унищожаваме артистите си, после, когато спечелят, се редим за снимка до успеха им. Дара не стана талантлива в нощта на финала. Тя беше талантлива и преди това. Просто у нас все още важи болезненото правило, че никой не е пророк в собствената си страна. На твърде много хора им трябва международно признание, за да повярват в собствените си артисти - все едно талантът става истински едва когато някой отвън го потвърди.
- Вие бяхте сред първите артисти, които публично застанаха зад Дара. Смятате ли, че българската музикална гилдия този път показа повече зрялост и солидарност?
- Отчасти да. Имаше хора, които я подкрепиха още в началото, и това беше важно. Но като цяло ние все още имаме огромен проблем със солидарността.
Много е лесно да подкрепяш някого след победата, когато вече е безопасно, красиво и удобно.
Истинският тест е да застанеш зад артист, когато всички го нападат, когато ситуацията е грозна, когато има риск и когато няма аплодисменти за това.
Гилдията ни винаги е била доста предпазлива. Често страни от конфликти, за да не се “изцапа”, да не ядоса някого, да не заеме позиция в неудобен момент. Разбирам го, но не го споделям.
Аз такива скрупули нямам. Когато виждам несправедливост към артист, особено към артист, който носи реална стойност, талант и шанс за България, предпочитам да кажа нещата директно, дори да не е приятно. Защото мълчанието в такива моменти също е позиция.
- Преди месеци разкритикувахте методологията за избора на български представител за Евровизия. Промени ли победата на Дара мнението ви за начина, по който БНТ и ПРОФОН организираха селекцията?
- Не. И продължавам да мисля, че този тип конкурс беше грешка. Дара трябваше да бъде изпратена директно, без да бъде хвърляна в публична касапница между артисти. Този формат създаде излишно напрежение, противопостави изпълнителите един срещу друг и нанесе щети на всички участници, включително на БНТ. Победата на Дара не доказва, че системата е била добра. Тя доказва, че Дара беше достатъчно силна, за да оцелее въпреки нея.
И занапред смятам същото - представителят трябва да бъде избран от национално експертно жури от хора с реален опит в музика, сценичен продукт, международен пазар и формат "Евровизия", а не чрез механизми, които превръщат артистите в мишени.
- Какво според вас наклони везните в полза на песента „Bangaranga“ – сценичното присъствие на Дара, модерното звучене или фактът, че Европа сякаш търси по-смели и енергични изпълнения?
- Комбинацията от всичко. Дара има много силно сценично присъствие и енергия, която не може да се “изиграе”. Песента е модерна, директна и запомняща се. А Европа в момента очевидно търси артисти с характер, увереност и собствена идентичност, не просто “правилни” поп песни.
И фактът, че България и Румъния са в топ 3, казва много повече от една класация.
Това показва, че Балканите вече не могат да бъдат третирани като периферия или свеждани само до някаква клиширана представа за “балканска” музика. Румъния беше представена от метъл изпълнител, България - от модерен поп артист. Това променя много в начина, по който регионът може и трябва да бъде възприеман: не като екзотична ниша от "покрайнините на Европа", а като реален, разнообразен и конкурентен музикален пазар.
- Победата на България на Евровизия идва след години отсъствие и скептицизъм към конкурса. Смятате ли, че това може да промени самочувствието на българската музикална сцена?
- Да, но само ако не го превърнем в еднодневна еуфория. Това трябва да бъде начало - на повече инвестиции, повече експорт, повече инфраструктура и по-сериозно отношение към музиката като индустрия. Иначе рискуваме просто да отпразнуваме успеха и после отново да оставим артистите сами.
- Пропуснахме две участия на Евровизия заради „липса на пари“ и амбиция от страна на БНТ. Не че участието е задължително, но не се ли люшкаме в крайности – имаме пари, участваме, нямаме пари – не участваме… Какво показва, само по себе си, това за една държава?
- Показва липса на стратегия и липса на приоритет. Не липса на талант. Не липса на потенциал. Когато една държава участва само ако “има останали пари”, това означава, че културата никога не е била разглеждана като нещо стратегическо - а като разход.
А музиката е икономика, влияние, туризъм, международен образ и огромна сила. Това най-накрая започва да става ясно.
- В социалните мрежи мнозина вече говорят, че Дара има потенциал за сериозна международна кариера. Виждате ли реален шанс тя да пробие на европейския пазар след тази победа?
- Абсолютно. И то вече започва да се случва. През мен вече търсиха контакт с нея от най-успешния лейбъл в Румъния, така че съм убедена, че предложенията в момента буквално валят със скоростта на светлината.
Но точно тук идва най-важният момент - да може да казва “не”. Да не се разпилее. Да не тръгне след всяка възможност само защото звучи голяма. Да избере правилните партньори, правилната стратегия и най-вече да се концентрира върху още силна музика и турнета. Дара има качествата, харизмата, сценичното присъствие, дисциплината и опита за голяма международна кариера. Сигурна съм, че няма да сбърка.
- Какъв е най-големият урок от историята с Дара – че българската публика твърде бързо „разстрелва“ артистите си, или че успехът идва именно при онези, които успяват да издържат на натиска?
- И двете. Българската публика често е безмилостна към собствените си артисти. Имаме много лош навик да унищожаваме хората си още преди да са получили шанс. Но историята с Дара показа и нещо друго - че успехът идва при хората, които успяват да издържат на натиска, шума и омразата и въпреки това продължават напред - с усмивка и достойнство. Дара спечели Евровизия. Но и светлината победи над омразата.
Точно така
влезте в украинските сайтове да видите жлъч и омраза срещу нея, обявили я за русофилка...
Коментиран от #22, #69
09:05 19.05.2026
Шокиран шекелджия на Оземпика
До коментар #4 от "Боби":Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?
Коментиран от #11
09:09 19.05.2026
007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Към гуспоица Рут":Всъщност доста напомня ранната Лейди Гага.
09:11 19.05.2026
14 Точно па тая която
19 в кратце
До коментар #2 от "Тънка розова, жълта линия":
Хората не са против Дара. Подразни ги, че класацията в БНТ изглеждаше нагласена. Подразни ги, че в цялото представяне нямаше нищо българско, ако изключим козината и вълната. Лошото обаче е, че зад тази непретенциозна песничка се прозира сатанинското, либерастако влияние на глобалните развлекателни елити.
Коментиран от #38
09:25 19.05.2026
25 Боляр
Коментиран от #46, #51, #91
09:27 19.05.2026
26 Зюмбюлка
До коментар #5 от "Към гуспоица Рут":Ми слушай си бабите от Бистрица и подуенските баби.
Коментиран от #29, #34
09:27 19.05.2026
28 az СВО Победа 81
Ей я и тая!
Толкова са изгубени! Играчки в ръцете на западния глобален елит проповядващ сатанизма.
Ще се моля за душите им!
29 Абе
До коментар #26 от "Зюмбюлка":Ти харесваш Гангабанга?
09:31 19.05.2026
37 До Мегаедиота
До коментар #35 от "Ганя Путинофила":Дай поне един пример, за нещо МЕГА умно дето ти е сътворила празната глава??
38 Колю
До коментар #22 от "Тънка розова, жълта линия":То и парите по целия проект са чужди.Дори името под което я представят изписват на латиница -DARA.А за да стигна до финала са вложени много пари.Това си е индустрия.Музикална индустрия.
До коментар #35 от "Ганя Путинофила":Ги възпитаваха четири десетилетия
в голямо разнообразие от екстри и примери.
44 007 лиценз ту кил
До коментар #33 от "Асен":Виновно е международното положение. Истината е, че трябваше да спечели Израел, но щеше да има много протести и бойкот догодина от още повече държави, ако въобще може да се проведе Евровизията в Израел.
09:48 19.05.2026
45 Български журналисти
ХЕЙТ?
ИДИОТИ
09:48 19.05.2026
46 С “ Бангаранга”
До коментар #25 от "Боляр":не можеш да се подредиш до Селин Дион, Хулио Иглесиас,АББА, Тото Котуньо или Елена Папаризу…
Коментиран от #52, #64
09:49 19.05.2026
48 Вк.Сабах- Анкара
Ганга банга спечели конкурса на Евровизия
52 Лопата Орешник
До коментар #46 от "С “ Бангаранга”":Можеш, можеш!! Всичко е резултат на времето си! Все едно не разбираш,че ценностите се менят братко мой!
09:55 19.05.2026
53 Ганя Путинофила
До коментар #37 от "До Мегаедиота":Радвам се, че следиш моето творчество!
Значи си заслужава!
Има какво да научиш!
09:56 19.05.2026
64 Ало, зависливия,
До коментар #46 от "С “ Бангаранга”":А ти не можеш да и стъпиш на нокътчето на най-малкото и
косъмче !!!
65 МНОГО ЖАЛКО
СТИГА С ТАЗИ ГЮРЛУТИЯ !!!
ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО,
ВИЙ ПРЕВЪРНАХТЕ В ПОМИЯ !!!
66 Дид
До коментар #61 от "Варна":Като Ви гледам правописа, никой не може да ви оспори, че сте "ерудит" от първо ниво!
10:09 19.05.2026
72 Стояна
До коментар #65 от "МНОГО ЖАЛКО":Не е жалка,а е успех.Така народа забравя зя цените на домати и краставици.За големите сметки на парното и още куп проблеми в държавата.Фокуса е изместен и прожектора свети единствено в Dara.Еуфорията на част от народа.Това е дюшеш за управляващите.Дори забравихме за НС,комисии,мерцедеси и евтини кюфтета.
10:49 19.05.2026
73 Вълчо
До коментар #33 от "Асен":Асене,кажи кои са тези сатанински послания.Къде ги видя и разпозна?
10:51 19.05.2026
77 Евро Пейка
Предпочитам DER SPIEGEL в Google
Представител на Румъния: Александра Капитанеску
Уголемяване на изображението
Представител на Румъния: Александра Капитанеску Снимка: Ханибал Ханшке / EPA
Дали малка група експерти или народът вземат по-добрите решения е тема на продължаващ дебат. Конкурсът за песен на Евровизия (ЕСК) поставя този конфликт на преден план всяка година, тъй като всяка страна гласува два отделни гласа: един от журито и един от публиката.
Понякога двете бюлетини се различават значително. Тази година, например, в малката страна Молдова , публиката даде най-високата оценка от дванадесет точки на Румъния (певицата Александра Капитанеску) и втората най-висока оценка от десет на Украйна (певицата Лелека). Официалното молдовско жури обаче даде на Румъния три точки, а на Украйна нито една.
Последваха масови протести в социалните мрежи – отношенията със съседните Румъния и Украйна са традиционно близки. Сега ръководителят на обществената радио- и телевизия на Молдова подаде оставка. Телевизията обяви вота на журито в събота вечер по време на конкурса за песен на Евровизия: дванадесет точки за Полша, десет з
78 понятно
До коментар #67 от "Неразбиращ":Но Москва съобщи,че избора на ДАРА е правилен и честен.
85 Хе-хе
Хе-хе
До коментар #84 от "Павел Пенев": Пенев! Освен Израел там имае още десетки държави, но победи нашата! Израел не се представи зле, но например италианеца ми хареса повече! Белгия, Полша, Румъния, но нашето превъзходство бе брутално! Колкото и да има нагласени работи и политизиране на конкурса, композицията на Дара отвя и тях! Дори да си музикален и танцувален невежа като мен, оцени и се порадвай малко на успеха на другия! След това пак си слушай класическа музика, руски романси, шансони и Стайка Гьокова!
Коментиран от #87
13:16 19.05.2026
86 Много сте ми смешни неграмотниците!
До коментар #55 от "Анонимен":Къде чухте в песента на Дарина да се пее за Сатана? Между-другото, еврейската дума Сатан, е директно щипната от египетския бог със силен български (пеласгийски) загар - Сетон, познат още като Сети по български корен сети (свети) - сечи (секира). Изписван още Светух (светъл дух), епитет на същия бог ковач Сетлан (Светлан), епитет на бог Сакар-Арис - Светулен, слънцето Арило (Ярило), наше слънце от Плиска със седем (сете-мъ, сече-мъ) секири за лъчи. Сега си задай въпроса, защо еврейския Сатан, видимо име по бог Сетон, сиреч Сети (свети - сечи), държи секира (коса) в ръка и прибира слънчевите орлови души?
13:26 19.05.2026
87 Лошо Седларов
До коментар #85 от "Хе-хе":Самия факт, че си гледал всяка една песен в този прайд конкурс говори достатъчно! И от къде на къде трябва да оценя някаква песен с ямайско заглавие, нечленоразделни звуци и маймунски танци, не случайно коментарите в Западна Европа я определиха като "дискотека в психиатрия":)
Айде лека, аз ще си пусна металика, а ти си слушай гангабанга докато гледаш как Емили кара тротинетка:)
13:31 19.05.2026
88 За Сатана ти обясних кой е,
До коментар #55 от "Анонимен":който евреите щипват от българите, който в последствие е очернен. Сега да ти обясня за Банга-рангата, чието производно име на хиндустанското е Бага-рака, антично селище до Сердика, създадено от бесите, сиреч песи (кучета-вълци) пазители (пасити - пазити, пасти), пазители на Дионисовото проницалище, познат още като Бага (Бака) бога Бакикос, по който е Бага-рака (божия ръка), хиндуско Банга-ранга (Bhanga-rangha), навлязло при ямайския вулгаризъм (вулгари, волгари, волари, воловари), посредством англо-саксите и тяхна колония Брама с брамини по бог Бромиос (бреме), бог Вромиос (време), същия по който са кукерите - баканки и сатири, познати и като са-туро (са бикове), сатъри (секири), сиреч скла-виги (секла-биги), секира божия. Да плюеш по родното и да величаеш евреите и техен измишляк Йешyа, няма по-голяма гордост, нали?
91 По полека
До коментар #25 от "Боляр":по полека, забави, забавиии ,.... с подреждането
93 Да те сетна (светна) и за
До коментар #55 от "Анонимен":хиндуския корен Банга (bhanga) - ломя, удрям, беля, навлязъл при ямайците чрез англо-саксите, видимо по бог Бага (Бака), бог Бакикос, в Египет познат като бог Букис (Bukhis) - буки (букви), още Бака (Bakha), въведен от морските народи трако-пеласги (българи), със значение бики (Биги) - бикъ (бликъ), биъ (бикъ). Той е същия бог Баал (Белос) - благия, син Блегий (Флегий) на Арис, по който е планина Олимп (олюпя, ломя, беля), позната от Омир още с античното си име Белос. Нищо не знаете за българското, а само плюете по него!
95 За неграмотните...
До коментар #91 от "По полека":няма по-полека! Само набиване на българщина в празните им глави! 😂
101 Васо
До коментар #99 от "Христо Петров":И чейнето и е хубаво. Порцелан от тоалетна чиния Видима. Бяло и лъскаво.
