На 21 ноември 1938 г. в Анкара се провежда погребението на основателя и първи президент на Република Турция — Мустафа Кемал Ататюрк. Той почина на 10 ноември 1938 г.

По решение на Цар Борис III, министър-председателя Георги Кьосеиванов и министъра на войната генерал-майор Теодоси Даскалов, Царство България изпраща официална военна делегация от около 300 души.

Основни факти за българското участие:

Ръководител на делегацията: Генерал-майор Теодоси Даскалов (министър на войната).

Командир на почетната рота: Майор Васил Дончев Владев (от Школата за запасни офицери / 14-ти пехотен полк), родом от Разград.

Помощник-командир: Капитан Борис Димитров.

Участници: Почетна рота от Българската армия и военният духов оркестър на Военноморските сили (ВМС).

Маршрут: Ротата преминава тържествено през софийските улици и е изпратена от висши офицери и генерали на Централна гара София, след което взима участие в траурната процесия в Анкара, правейки силно впечатление със своята изправност и ред.,не само в Анкара ,но и на международно ниво.

България е единствената страна - съседка ,която изпраща почетна рота на погребението на Ататюрк.

Исторически следи: Участието на българските войници е запечатано в исторически снимки и албум със заглавие „Българската почетна рота на погребението на Кемалъ Ататюрк“.

На 21 ноември 1938 г. в Анкара се провежда погребението на основателя и първи президент на Република Турция — Мустафа Кемал Ататюрк (починал на 10 ноември 1938 г.).

Източник: Исторически дневник, brahim Beyaz