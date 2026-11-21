На 21 ноември 1938 г. в Анкара се провежда погребението на основателя и първи президент на Република Турция — Мустафа Кемал Ататюрк. Той почина на 10 ноември 1938 г.
По решение на Цар Борис III, министър-председателя Георги Кьосеиванов и министъра на войната генерал-майор Теодоси Даскалов, Царство България изпраща официална военна делегация от около 300 души.
Основни факти за българското участие:
Ръководител на делегацията: Генерал-майор Теодоси Даскалов (министър на войната).
Командир на почетната рота: Майор Васил Дончев Владев (от Школата за запасни офицери / 14-ти пехотен полк), родом от Разград.
Помощник-командир: Капитан Борис Димитров.
Участници: Почетна рота от Българската армия и военният духов оркестър на Военноморските сили (ВМС).
Маршрут: Ротата преминава тържествено през софийските улици и е изпратена от висши офицери и генерали на Централна гара София, след което взима участие в траурната процесия в Анкара, правейки силно впечатление със своята изправност и ред.,не само в Анкара ,но и на международно ниво.
България е единствената страна - съседка ,която изпраща почетна рота на погребението на Ататюрк.
Исторически следи: Участието на българските войници е запечатано в исторически снимки и албум със заглавие „Българската почетна рота на погребението на Кемалъ Ататюрк“.
На 21 ноември 1938 г. в Анкара се провежда погребението на основателя и първи президент на Република Турция — Мустафа Кемал Ататюрк (починал на 10 ноември 1938 г.).
Източник: Исторически дневник, brahim Beyaz
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