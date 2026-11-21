Френският президент Еманюел Макрон осъди агресивната политика на Русия на европейска територия и я определи като „безотговорна игра“. Позицията му беше публикувана в социалната мрежа „Екс“ след поредица от сериозни инциденти, по-конкретно в Полша и Дания.

„Като засилва агресивната си война срещу Украйна и като продължава да следва агресивна политика на европейска територия, Русия играе безотговорна игра, която може само да я изолира още повече и да засили решимостта и единството на европейците, както и на всички онези, които искат да работят за мира и стабилността на нашия континент“, написа Макрон.

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Изявлението идва на фона на повишено напрежение в Европа. В Полша бяха съобщени инциденти с руски ракети и предполагаем дрон, а датските власти обвиниха руското разузнаване в подготовка на нападение на датска територия. Информацията за двата случая беше разпространена от Асошиейтед прес, като част от твърденията остават предмет на разследване.

Макрон постави случващото се в по-широкия контекст на руската война срещу Украйна. По думите му продължаването на военните действия и агресивната политика извън украинската територия не отслабват европейската реакция, а напротив – засилват решимостта и единството на държавите, които подкрепят мира и стабилността в Европа.

Френският президент не обяви конкретни нови санкции или други непосредствени мерки в публикацията си. Той обаче даде да се разбере, че според него действията на Москва водят до задълбочаване на международната изолация на Русия и до по-тясно взаимодействие между европейските държави.

Източници: bta.bg, apnews.com