Иво Инджов: Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното!

Често каквото сам си направиш, не може да ти го стори и най-върлият враг.
Вече съм отбелязвал, че политическата комуникация на управляващата партия "Прогресивна България" е пълна катастрофа. Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното.
След като в Министерския съвет смятат, че Правителствената информационна служба има право да разпространява и популяризира предизборни изказвания на Румен Радев в качеството му на премиер, че и да дърпат ушите на медиите, че не ги отразявали в пълнота, е крайно време:
-Тази служба да бъде издигната в ранг на Министерство на пропагандата;.
- То да бъде оглавено официално от вицепремиер Иво Христов, който има увлечения в тази сфера;
- Недолюбваните журналисти да бъдат задължени да преминат опреснителни курсове за правилно отразяване на действията на властимащите и действителността - обучители може да са Дачков и Карбовски например...
П.С. Няма никакъв проблем комуникационните канали на партия ПБ да разпространяват предизборни изказвания и послания на нейния лидер, дори и в качеството му на премиер. Но не и пресслужбата на МС. Използването на административни ресурси за такива дейности от публични институции, каквато е и МС, е забранено от Изборния кодекс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Толкова просто
Коментиран от #9, #11
16:04 27.10.2026
2 Пич
16:04 27.10.2026
3 Ъхъ
16:06 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хубаво де ,
16:20 27.10.2026
6 Българка
16:22 27.10.2026
7 ккк
16:26 27.10.2026
8 ФАТМАК
ФАТМАК ЗАВИНАГИ....
ПЪЛЕН РЕЗИЛ Е РАДЕВ РАДЕВ
16:36 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сзо
16:40 27.10.2026
11 Ясно, разбрахме,
До коментар #1 от "Толкова просто":ще гласуваш за президент, който е в скута на Пеевски - за Гюров.
16:52 27.10.2026
12 Тоя Инджев
16:55 27.10.2026
13 Това е истината
17:04 27.10.2026