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Иво Инджов: Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното!
  Тема: Избори

Иво Инджов: Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното!

27 Октомври, 2026 16:00 1 997 13

  • иво инджов-
  • избори-
  • президент-
  • скандал

Често каквото сам си направиш, не може да ти го стори и най-върлият враг!

Иво Инджов: Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното! - 1
Снимка: БГНЕС
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Иво Инджов Иво Инджов политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Често каквото сам си направиш, не може да ти го стори и най-върлият враг.

Вече съм отбелязвал, че политическата комуникация на управляващата партия "Прогресивна България" е пълна катастрофа. Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното.

След като в Министерския съвет смятат, че Правителствената информационна служба има право да разпространява и популяризира предизборни изказвания на Румен Радев в качеството му на премиер, че и да дърпат ушите на медиите, че не ги отразявали в пълнота, е крайно време:

-Тази служба да бъде издигната в ранг на Министерство на пропагандата;.

- То да бъде оглавено официално от вицепремиер Иво Христов, който има увлечения в тази сфера;

- Недолюбваните журналисти да бъдат задължени да преминат опреснителни курсове за правилно отразяване на действията на властимащите и действителността - обучители може да са Дачков и Карбовски например...

П.С. Няма никакъв проблем комуникационните канали на партия ПБ да разпространяват предизборни изказвания и послания на нейния лидер, дори и в качеството му на премиер. Но не и пресслужбата на МС. Използването на административни ресурси за такива дейности от публични институции, каквато е и МС, е забранено от Изборния кодекс.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова просто

    21 24 Отговор
    Ще гласувам за президент който не е в скута на Радев.

    Коментиран от #9, #11

    16:04 27.10.2026

  • 2 Пич

    35 10 Отговор
    Винаги много ме е учудвало, как така розовите избират да плащат на отявлени некадърници...?!

    16:04 27.10.2026

  • 3 Ъхъ

    23 17 Отговор
    Единствените останали журналисти- Дачков и Карбовски трябва да имат достъп до МС! Пернатите от курника да вървят на Петрохан!

    16:06 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хубаво де ,

    18 1 Отговор
    Този Иво Инджов беше в инициативния комитет издигнал Радев за втори мандат и пишеше дитирамби в негова подкрепа преди 5 години . Какво стана , че се обърна тоз човек , какво видя сега ,което не беше видял преди 5 години ?

    16:20 27.10.2026

  • 6 Българка

    23 5 Отговор
    Научи първо законите, а после се изказвай и се прави на умен, какъвто не си г-н Инджов!

    16:22 27.10.2026

  • 7 ккк

    5 10 Отговор
    Не просто е забранено, а е пропагандна злоупотреба с власт, сериозно нарушение на чл.182 ал,1 от Избирателния Кодекс.

    16:26 27.10.2026

  • 8 ФАТМАК

    5 9 Отговор
    ЕДИН ПЪТ

    ФАТМАК ЗАВИНАГИ....

    ПЪЛЕН РЕЗИЛ Е РАДЕВ РАДЕВ

    16:36 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сзо

    3 7 Отговор
    Както е казал китаеца: внимавай какво си пожелаваш! Може и да се случи. Ако Радевой изкара пълен мандат, юоже и министерство на пропагандата да видим.

    16:40 27.10.2026

  • 11 Ясно, разбрахме,

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Толкова просто":

    ще гласуваш за президент, който е в скута на Пеевски - за Гюров.

    16:52 27.10.2026

  • 12 Тоя Инджев

    4 2 Отговор
    е по-грозен и от Кандев.

    16:55 27.10.2026

  • 13 Това е истината

    4 0 Отговор
    Гласуваш за Гюров, получаваш Пеевски. Хак да ви е.

    17:04 27.10.2026