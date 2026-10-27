Иво Инджов: Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Често каквото сам си направиш, не може да ти го стори и най-върлият враг.

Вече съм отбелязвал, че политическата комуникация на управляващата партия "Прогресивна България" е пълна катастрофа. Днес се оказа, че размерът на катастрофата е много по-голям от очакваното.

След като в Министерския съвет смятат, че Правителствената информационна служба има право да разпространява и популяризира предизборни изказвания на Румен Радев в качеството му на премиер, че и да дърпат ушите на медиите, че не ги отразявали в пълнота, е крайно време:

-Тази служба да бъде издигната в ранг на Министерство на пропагандата;.

- То да бъде оглавено официално от вицепремиер Иво Христов, който има увлечения в тази сфера;

- Недолюбваните журналисти да бъдат задължени да преминат опреснителни курсове за правилно отразяване на действията на властимащите и действителността - обучители може да са Дачков и Карбовски например...

П.С. Няма никакъв проблем комуникационните канали на партия ПБ да разпространяват предизборни изказвания и послания на нейния лидер, дори и в качеството му на премиер. Но не и пресслужбата на МС. Използването на административни ресурси за такива дейности от публични институции, каквато е и МС, е забранено от Изборния кодекс.