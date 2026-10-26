Станишев: Управляващите трябва да чуят посланието на вота

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Управляващите трябва да извлекат поука от резултатите на първия тур на президентските избори и да се вслушат в посланието на избирателите. Това заяви бившият премиер и член на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев Сергей Станишев в предаването „Още от деня“ по БНТ. Първият тур се проведе на 25 октомври, а до балотажа достигнаха кандидатските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Станишев посочи „Прогресивна България“ като политическата формация, която трябва да направи изводи от вота. По думите му БСП е допринесла за резултата на Йотова въпреки ограничените си възможности. Той предупреди, че доверието към управляващите е отслабнало след поредицата от избори и след широката подкрепа, оказана на Румен Радев.

Критика към кампанията и липсата на дебат

„Те очакват действия, очакват и резултати“, заяви Станишев.

Бившият министър-председател определи кампанията като прекалено формална. Според него липсата на същински политически дебат е навредила на Илияна Йотова, докато опонентите на управляващите са успели по-добре да мобилизират своите привърженици. Част от избирателите, които подкрепят управляващите, са били демобилизирани, смята той.

Андрей Гюров неколкократно е заявявал готовност за открит дебат с Йотова. За дебат между кандидатите, достигнали до втория тур, е предвидена дата 29 октомври по БНТ. Телевизията е уточнила, че темите и времетраенето ще бъдат определени допълнително.

Позицията за войната в Украйна

Станишев подкрепи търсенето на политическо решение на войната в Украйна и отхвърли твърденията, че Илияна Йотова проявява колебливост по темата.

„Аз не смятам, че господин Гюров е кандидат на войната“, каза бившият премиер.

Той коментира и резолюцията на Европейския парламент за сигурността в Черно море. Според Станишев документът съдържа както положителни предложения, така и спорни текстове, а реакцията на българското правителство е била прекомерна.

По думите му политическият опит на Илияна Йотова може да се окаже важно предимство в балотажа. Той очаква предстоящият дебат да даде възможност на двамата кандидати да представят по-ясно реалните си политически позиции.

Източници: novini.bg, bta.bg