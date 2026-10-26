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Станишев: Управляващите трябва да чуят посланието на вота
  Тема: Избори

Станишев: Управляващите трябва да чуят посланието на вота

26 Октомври, 2026 20:08 587 17

  • сергей станишев-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • прогресивна българия

Бившият премиер определи кампанията като прекалено формална и заяви, че липсата на политически дебат е навредила на Илияна Йотова

Станишев: Управляващите трябва да чуят посланието на вота - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите трябва да извлекат поука от резултатите на първия тур на президентските избори и да се вслушат в посланието на избирателите. Това заяви бившият премиер и член на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев Сергей Станишев в предаването „Още от деня“ по БНТ. Първият тур се проведе на 25 октомври, а до балотажа достигнаха кандидатските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Станишев посочи „Прогресивна България“ като политическата формация, която трябва да направи изводи от вота. По думите му БСП е допринесла за резултата на Йотова въпреки ограничените си възможности. Той предупреди, че доверието към управляващите е отслабнало след поредицата от избори и след широката подкрепа, оказана на Румен Радев.

„Те очакват действия, очакват и резултати“, заяви Станишев.

Критика към кампанията и липсата на дебат

Бившият министър-председател определи кампанията като прекалено формална. Според него липсата на същински политически дебат е навредила на Илияна Йотова, докато опонентите на управляващите са успели по-добре да мобилизират своите привърженици. Част от избирателите, които подкрепят управляващите, са били демобилизирани, смята той.

Андрей Гюров неколкократно е заявявал готовност за открит дебат с Йотова. За дебат между кандидатите, достигнали до втория тур, е предвидена дата 29 октомври по БНТ. Телевизията е уточнила, че темите и времетраенето ще бъдат определени допълнително.

Позицията за войната в Украйна

Станишев подкрепи търсенето на политическо решение на войната в Украйна и отхвърли твърденията, че Илияна Йотова проявява колебливост по темата.

„Аз не смятам, че господин Гюров е кандидат на войната“, каза бившият премиер.

Той коментира и резолюцията на Европейския парламент за сигурността в Черно море. Според Станишев документът съдържа както положителни предложения, така и спорни текстове, а реакцията на българското правителство е била прекомерна.

По думите му политическият опит на Илияна Йотова може да се окаже важно предимство в балотажа. Той очаква предстоящият дебат да даде възможност на двамата кандидати да представят по-ясно реалните си политически позиции.

Източници: novini.bg, bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    7 1 Отговор
    Херсонски гризач. Няма един ден трудов стаж . Все е лежал на държавна издръжка!

    Коментиран от #10

    20:14 26.10.2026

  • 2 Абе не чуват бе не чуват,

    6 0 Отговор
    Бог високо , цар далеко. Те така и всички управляващи. А и ти беше.

    20:15 26.10.2026

  • 3 добре да чуят обаче

    6 0 Отговор
    всички клонинги са заети с театралната драма

    20:17 26.10.2026

  • 4 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Тоя съединител дето няма един ден трудов стаж и има две виши но средно няма като какъв се позиционира

    20:17 26.10.2026

  • 5 тиририрам

    1 1 Отговор
    Колкото вие си извадихте поука, преди да пристанете на Борисов за Сглобката № 2.

    20:18 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А50

    0 2 Отговор
    Станишев е политик от класа, водещата злобееше отстрани. Цялото ПеПе нямат сумарно коефицента на интелигентност на Станишев

    20:21 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Посланието е

    1 0 Отговор
    ясно. Хората си мислят, че са дали цялата власт на Радев с парламентарните избори, но механизмите на парламентарната демокрация не са им съвсем ясни.

    20:22 26.10.2026

  • 10 А50

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    Докато Станишев е учил и писал трудове, други са събирали топки за голф

    Коментиран от #16

    20:23 26.10.2026

  • 11 Овчар

    0 0 Отговор
    момчето от фотото дърпа медията към фамозен успех.

    20:23 26.10.2026

  • 12 Няма какво да слушат

    2 0 Отговор
    Да подават оставка!

    20:28 26.10.2026

  • 13 Червените

    2 0 Отговор
    Човечета не чуват нищо. Виж история на БКП.

    20:32 26.10.2026

  • 14 нннн

    0 1 Отговор
    ,,Не посягай на домашната ракия!" е посланието. И на дома на българина чрез нови данъци, разбира се.

    20:35 26.10.2026

  • 15 ВСИЧКИ ТЪРСЯТ ПОД

    1 0 Отговор
    ВОЛА ТЕЛЕ. НИЩО ЛОШО НЕ Е СТАНАЛО СЪС ТОВА ГЛАСУВАНЕ. ПРОСТО ХОРАТА СА УМОРЕНИ НЕ ВЯРВАТ НА НИКОЙ И НАЙ ВЕЧЕ МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПРОГОНИХА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ. И ТОВА Е ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ БЕЗ ГЛАС И ПРАВА. КОЕТО ППДБ ШИШ И ТУУПА ГО НАПРАВИХА. МНОГО ПРАВА МУ СПРЯХА. ГОЛЯМАТА БИТКА БЕШЕ ПРЕДИ 6 МЕСЕЦА И РАДЕВ Я СПЕЧЕЛИ. А СЕГА ЗАГУБИЛИТЕ ПЛАЧАТ И МРЪНКАТ

    20:36 26.10.2026

  • 16 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Малко ли ти са .Ще се разкриеш че си не наситен

    20:38 26.10.2026

  • 17 Оффф ,

    0 0 Отговор
    и това ли се появи ?

    20:43 26.10.2026