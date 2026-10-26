Станишев: Управляващите трябва да чуят посланието на вота

Управляващите трябва да извлекат поука от резултатите на първия тур на президентските избори и да се вслушат в посланието на избирателите. Това заяви бившият премиер и член на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев Сергей Станишев в предаването „Още от деня“ по БНТ. Първият тур се проведе на 25 октомври, а до балотажа достигнаха кандидатските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров.
Станишев посочи „Прогресивна България“ като политическата формация, която трябва да направи изводи от вота. По думите му БСП е допринесла за резултата на Йотова въпреки ограничените си възможности. Той предупреди, че доверието към управляващите е отслабнало след поредицата от избори и след широката подкрепа, оказана на Румен Радев.„Те очакват действия, очакват и резултати“, заяви Станишев.
Критика към кампанията и липсата на дебат
Бившият министър-председател определи кампанията като прекалено формална. Според него липсата на същински политически дебат е навредила на Илияна Йотова, докато опонентите на управляващите са успели по-добре да мобилизират своите привърженици. Част от избирателите, които подкрепят управляващите, са били демобилизирани, смята той.
Андрей Гюров неколкократно е заявявал готовност за открит дебат с Йотова. За дебат между кандидатите, достигнали до втория тур, е предвидена дата 29 октомври по БНТ. Телевизията е уточнила, че темите и времетраенето ще бъдат определени допълнително.
Позицията за войната в Украйна
Станишев подкрепи търсенето на политическо решение на войната в Украйна и отхвърли твърденията, че Илияна Йотова проявява колебливост по темата.„Аз не смятам, че господин Гюров е кандидат на войната“, каза бившият премиер.
Той коментира и резолюцията на Европейския парламент за сигурността в Черно море. Според Станишев документът съдържа както положителни предложения, така и спорни текстове, а реакцията на българското правителство е била прекомерна.
По думите му политическият опит на Илияна Йотова може да се окаже важно предимство в балотажа. Той очаква предстоящият дебат да даде възможност на двамата кандидати да представят по-ясно реалните си политически позиции.
Източници: novini.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фори
Коментиран от #10
20:14 26.10.2026
2 Абе не чуват бе не чуват,
20:15 26.10.2026
3 добре да чуят обаче
20:17 26.10.2026
4 И Киев е Руски
20:17 26.10.2026
5 тиририрам
20:18 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А50
20:21 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Посланието е
20:22 26.10.2026
10 А50
До коментар #1 от "Фори":Докато Станишев е учил и писал трудове, други са събирали топки за голф
Коментиран от #16
20:23 26.10.2026
11 Овчар
20:23 26.10.2026
12 Няма какво да слушат
20:28 26.10.2026
13 Червените
20:32 26.10.2026
14 нннн
20:35 26.10.2026
15 ВСИЧКИ ТЪРСЯТ ПОД
20:36 26.10.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #10 от "А50":Малко ли ти са .Ще се разкриеш че си не наситен
20:38 26.10.2026
17 Оффф ,
20:43 26.10.2026