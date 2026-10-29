Петър Стоянов: Трябва да сме силно разтревожени за Черно море

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„Трябва да бъдем много силно разтревожени“, заяви президентът на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов по повод ескалацията на атаките с дронове в Черно море, потъналите кораби и опасността от екологична катастрофа.

В предаването „Лице в лице“ той коментира и критиките на опозицията, че реакцията на българското правителство е по-предпазлива в сравнение с позициите на Румъния и Турция. Стоянов посочи две възможни причини за поведението на властта, като подчерта, че разбира реакцията ѝ, но не я оправдава.

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Изборите и мирните инициативи

Според Стоянов първата причина е свързана с настроенията към Русия сред част от българските избиратели и с близостта на избори. По думите му управляващите се опасяват, че ако политически определят Русия като агресор, това може да им струва подкрепа.

Като втора причина той посочи стремежа на правителството да заеме важна позиция в Европейския съюз чрез мирни инициативи. Стоянов заяви, че всяко усилие за мир е добре дошло, но според него доверието към подобни предложения изисква ясно признаване на отговорността на Русия за започването на войната срещу Украйна.

Той добави, че предпазливото отношение към Русия не е характерно само за настоящата власт. Според него върху българското общество от десетилетия тежи страхът да не бъдат засегнати русофилските настроения.

Войната и българският национален интерес

Стоянов определи войната в Украйна като удар по основните принципи, върху които се гради съвременна Европа. Той свърза европейския модел с отказа от войни за територии и със стремежа към по-висок жизнен стандарт, права и свободи.

В разговора Стоянов цитира данни от руски медии, според които загиналите руски военнослужещи са 280 000. Той посочи, че Крим и териториите в Донбас, за които говори, представляват около 0,5% от площта на Русия, и постави под въпрос цената на войната спрямо териториалната придобивка.

Бившият президент подчерта, че конфликтът не трябва да се разглежда единствено през противопоставянето между русофили и русофоби. Според него войната засяга България най-напред икономически, а след това и политически, като мястото на страната е сред държавите от Европейския съюз.

Предупреждение за разделението в обществото

Стоянов определи разделението в България като една от най-тежките последици от войната. По думите му общество без обща представа за бъдещето губи способността си да се развива.

Той отправи критика към авторитарния модел на управление в Русия, но направи разграничение между държавното управление и руската култура. Според него уважение заслужават руските интелектуалци, които са се противопоставяли на авторитаризма.

Източници: btvnovinite.bg