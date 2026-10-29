Петър Стоянов: Трябва да сме силно разтревожени за Черно море

„Трябва да бъдем много силно разтревожени“, заяви президентът на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов по повод ескалацията на атаките с дронове в Черно море, потъналите кораби и опасността от екологична катастрофа.
В предаването „Лице в лице“ той коментира и критиките на опозицията, че реакцията на българското правителство е по-предпазлива в сравнение с позициите на Румъния и Турция. Стоянов посочи две възможни причини за поведението на властта, като подчерта, че разбира реакцията ѝ, но не я оправдава.
Изборите и мирните инициативи
Според Стоянов първата причина е свързана с настроенията към Русия сред част от българските избиратели и с близостта на избори. По думите му управляващите се опасяват, че ако политически определят Русия като агресор, това може да им струва подкрепа.
Като втора причина той посочи стремежа на правителството да заеме важна позиция в Европейския съюз чрез мирни инициативи. Стоянов заяви, че всяко усилие за мир е добре дошло, но според него доверието към подобни предложения изисква ясно признаване на отговорността на Русия за започването на войната срещу Украйна.
Той добави, че предпазливото отношение към Русия не е характерно само за настоящата власт. Според него върху българското общество от десетилетия тежи страхът да не бъдат засегнати русофилските настроения.
Войната и българският национален интерес
Стоянов определи войната в Украйна като удар по основните принципи, върху които се гради съвременна Европа. Той свърза европейския модел с отказа от войни за територии и със стремежа към по-висок жизнен стандарт, права и свободи.
В разговора Стоянов цитира данни от руски медии, според които загиналите руски военнослужещи са 280 000. Той посочи, че Крим и териториите в Донбас, за които говори, представляват около 0,5% от площта на Русия, и постави под въпрос цената на войната спрямо териториалната придобивка.
Бившият президент подчерта, че конфликтът не трябва да се разглежда единствено през противопоставянето между русофили и русофоби. Според него войната засяга България най-напред икономически, а след това и политически, като мястото на страната е сред държавите от Европейския съюз.
Предупреждение за разделението в обществото
Стоянов определи разделението в България като една от най-тежките последици от войната. По думите му общество без обща представа за бъдещето губи способността си да се развива.
Той отправи критика към авторитарния модел на управление в Русия, но направи разграничение между държавното управление и руската култура. Според него уважение заслужават руските интелектуалци, които са се противопоставяли на авторитаризма.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЗИ Е СДС КРАДЕЦ
Коментиран от #47, #69
19:29 29.10.2026
2 Ето го и
Коментиран от #62
19:30 29.10.2026
3 Булпсихопатъ
19:30 29.10.2026
4 Аве тоА...
19:31 29.10.2026
5 Трябва да сме силно разтревожени
Коментиран от #24, #36, #44
19:31 29.10.2026
6 И Киев е Руски
19:31 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Скок
19:31 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе
19:32 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 КРАТКО
ЗА КОЕТО СЕ ИЗВИНЯВАМ НА СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ
Коментиран от #49
19:33 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И този кон
19:34 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Роко
Коментиран от #40
19:34 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Въобще не съм разтревожен.
19:34 29.10.2026
24 КРАТКО
До коментар #5 от "Трябва да сме силно разтревожени":АМИ НЕ СМЕ
И СЕГА КО ШИ ПРАЙТЕ ТАГАРЕВЧЕТАТА МИ
Коментиран от #70
19:35 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 не сме 1997
19:36 29.10.2026
29 И дълбоко вътрешно
Дълбоко вътрешно
19:36 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тънкости на нотите
Не намирам смисъл той да предупреждава, а никой да не защитава търговския кораб.
Коментиран от #35, #46
19:38 29.10.2026
32 Фейк - либераст
19:38 29.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 А как
До коментар #31 от "тънкости на нотите":Да го защити нали е демократичен😄
19:41 29.10.2026
36 Аз пък хич!
До коментар #5 от "Трябва да сме силно разтревожени":Ама хич не съм разтревожен...?!
Коментиран от #55
19:42 29.10.2026
37 Точен
19:43 29.10.2026
38 хмммм
19:43 29.10.2026
39 лика прилика
19:45 29.10.2026
40 Близ близ
До коментар #21 от "Роко":цветанка близова.
19:46 29.10.2026
41 СДС СПОМЕНИ
19:47 29.10.2026
42 кукузел
19:49 29.10.2026
43 Пешо,
Е бракята (роми неску ) като посочиха Путин за пряко управлявал дроновете , като го заклеймиха като агресор, та това предотврати ли потапянето на търговски кораби , при това в румънските териториални води ??? Румънците да не би да поискаха консултации по член 4 ???
Слепи ли сте , не виждате ли, че НАТО не толерира подобни консултации за щяло и не щяло.
И като посочим Путин , какво от това?
По време на война никой не спазва никакви
правила. Но вие изисквате от Путин , при положение че не говорим с него защото от най-високо ниво на ЕС ни е забранено.
Пешо , по политически причини търсите изява. Но много силно дразните хората и заради такива като теб гюровия и кандее в ще изгубят изборите .
Напълно заслужено.
19:49 29.10.2026
44 Пием си ракията
До коментар #5 от "Трябва да сме силно разтревожени":И хич ми не е на дедовия
19:50 29.10.2026
45 Чудя се
Коментиран от #52
19:53 29.10.2026
46 ЧИИ ТЪРГОВСКИ КОРАБ
До коментар #31 от "тънкости на нотите":И КАТО НЕ Е БЪЛГАРСКИ И НЕ Е В ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ КО МИ ПУКА
Коментиран от #64
19:53 29.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тишо
19:57 29.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 По принцип
До коментар #45 от "Чудя се":Гласувам само и единствено за Възраждане ,но предвид ,че срещу Йотова стои слагачът на украйна ще гласувам за по- малкото зло - Йотова,макар че и тя не е цвете за мирисане!
Коментиран от #65
20:01 29.10.2026
53 УНИЗИТЕЛНО Е
20:04 29.10.2026
54 Плд, ул Сво Климент
Да се притеснява той, а не ние.
20:05 29.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Васил
20:09 29.10.2026
58 Дъното
20:10 29.10.2026
59 ПЕТЪР СТОЯНОВ
20:10 29.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този има правно образование
До коментар #2 от "Ето го и":Битрябвало а е наясно с НК.
Член 407 от Наказателния кодекс
„Който по какъвто и да е начин пропагандира война, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.“
• Основен смисъл: Този член забранява всякакви форми на публично или умишлено разпространение на идеи, призиви и внушения, които целят предизвикването на военен конфликт.
20:14 29.10.2026
63 Факт
20:15 29.10.2026
64 Ами
До коментар #46 от "ЧИИ ТЪРГОВСКИ КОРАБ":Туризмът ни отива "на кино",стоките поскъпват,защото се застраховат на по-високи цени,заради риска и т.н.По-важното обаче е защо някои видни личности се обиждат като ги наричат войнолюбци,а те са такива.Не знам на кого колко плащат,за да искат толкова много да пратят български мъже на война.Ясни са мотивите на Зеленски,но Петър Стоянов да обяснява колко е важно да подкрепяме губещият....
Коментиран от #77
20:22 29.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Кифлите му завиждат
20:25 29.10.2026
67 Така
Коментиран от #72
20:25 29.10.2026
68 вторична опасност
20:26 29.10.2026
69 Братчетата на Бойко
До коментар #1 от "ТОЗИ Е СДС КРАДЕЦ":По това време що не станахте Вие президент?
Коментиран от #73, #75
20:27 29.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ЦЯЛАТА ГНУС
20:32 29.10.2026
72 Да . Него го пазят
До коментар #67 от "Така":за дузпите-)))
20:32 29.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Дзак
20:32 29.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Къч фърляет
20:37 29.10.2026
77 Гостът
До коментар #64 от "Ами":Ави какво от това че ще има икономически последици? Да има,нали сме в ЕС и НАТО ? Ще помагат.Само че , нито натото може да помогне в случая заради конвенцията от Монтрьо, а ЕС освен да помага с декларации, друго не може.Били изразявали солидарност с нас и Румъния, това им е декларацията от днес.И ? Те са солидарни и с Украйна вече почти пет години ,ама файда за обикновенния украинец никаква.Нула,зиро. Празни приказки на килограм за балами. В момента няма нищо реално работещо за борба с морски дронове в открито море. Още повече в международни води, 16 мили от брега не са териториални води.
20:37 29.10.2026
78 Сатана Z
20:38 29.10.2026
79 фурор
20:38 29.10.2026
80 КРАТКО
АБЕ ДА НЕ Е СТАНАЛ СУТЕНЬОР БЕ
20:42 29.10.2026
81 000
20:46 29.10.2026
82 Това е
20:48 29.10.2026
83 Имамм чувството, че е братовчед на Гю-ро
20:49 29.10.2026