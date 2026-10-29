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Петър Стоянов: Трябва да сме силно разтревожени за Черно море
  Тема: Украйна

Петър Стоянов: Трябва да сме силно разтревожени за Черно море

29 Октомври, 2026 19:25 1 170 83

  • петър стоянов-
  • черно море-
  • войната в украйна-
  • българското правителство-
  • русия

Бившият президент коментира атаките с дронове, потъналите кораби и реакцията на правителството. Според него войната в Украйна засяга пряко националния интерес на България

Петър Стоянов: Трябва да сме силно разтревожени за Черно море - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Трябва да бъдем много силно разтревожени“, заяви президентът на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов по повод ескалацията на атаките с дронове в Черно море, потъналите кораби и опасността от екологична катастрофа.

В предаването „Лице в лице“ той коментира и критиките на опозицията, че реакцията на българското правителство е по-предпазлива в сравнение с позициите на Румъния и Турция. Стоянов посочи две възможни причини за поведението на властта, като подчерта, че разбира реакцията ѝ, но не я оправдава.

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Изборите и мирните инициативи

Според Стоянов първата причина е свързана с настроенията към Русия сред част от българските избиратели и с близостта на избори. По думите му управляващите се опасяват, че ако политически определят Русия като агресор, това може да им струва подкрепа.

Като втора причина той посочи стремежа на правителството да заеме важна позиция в Европейския съюз чрез мирни инициативи. Стоянов заяви, че всяко усилие за мир е добре дошло, но според него доверието към подобни предложения изисква ясно признаване на отговорността на Русия за започването на войната срещу Украйна.

Той добави, че предпазливото отношение към Русия не е характерно само за настоящата власт. Според него върху българското общество от десетилетия тежи страхът да не бъдат засегнати русофилските настроения.

Войната и българският национален интерес

Стоянов определи войната в Украйна като удар по основните принципи, върху които се гради съвременна Европа. Той свърза европейския модел с отказа от войни за територии и със стремежа към по-висок жизнен стандарт, права и свободи.

В разговора Стоянов цитира данни от руски медии, според които загиналите руски военнослужещи са 280 000. Той посочи, че Крим и териториите в Донбас, за които говори, представляват около 0,5% от площта на Русия, и постави под въпрос цената на войната спрямо териториалната придобивка.

Бившият президент подчерта, че конфликтът не трябва да се разглежда единствено през противопоставянето между русофили и русофоби. Според него войната засяга България най-напред икономически, а след това и политически, като мястото на страната е сред държавите от Европейския съюз.

Предупреждение за разделението в обществото

Стоянов определи разделението в България като една от най-тежките последици от войната. По думите му общество без обща представа за бъдещето губи способността си да се развива.

Той отправи критика към авторитарния модел на управление в Русия, но направи разграничение между държавното управление и руската култура. Според него уважение заслужават руските интелектуалци, които са се противопоставяли на авторитаризма.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЗИ Е СДС КРАДЕЦ

    68 15 Отговор
    Цял живот живее в Швейцария с откраднатото през мандата си.

    Коментиран от #47, #69

    19:29 29.10.2026

  • 2 Ето го и

    46 11 Отговор
    един разтревожен левчо .

    Коментиран от #62

    19:30 29.10.2026

  • 3 Булпсихопатъ

    36 7 Отговор
    Направо притеснени сме. Черното море пълно с руснаци. Искат да го боядисат жълто като флага на 404.

    19:30 29.10.2026

  • 4 Аве тоА...

    31 8 Отговор
    ...мноУ надебИлЕл,ве...?!

    19:31 29.10.2026

  • 5 Трябва да сме силно разтревожени

    13 36 Отговор
    че имаме за министър председател чужд шпионин извършващ диверсии и саботажи в цялата ни държавна, политическа и икономическа дейност и външни отношения.

    Коментиран от #24, #36, #44

    19:31 29.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    42 11 Отговор
    Действията на руските военни са напълно в съответствие с военноморското право. Според международните морски правила, корабите, превозващи военни товари, са легитимна цел за противника, независимо от знамето им.

    19:31 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Скок

    42 8 Отговор
    Пешо Коня пак изскочи от нафталина. Скок-подскок, скок-подскок...

    19:31 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе

    41 7 Отговор
    и коня изкараха от нафталина да ръси мозък

    19:32 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 КРАТКО

    39 9 Отговор
    ПЕШО НА ВРЕМЕТО ГЛАСУВАХ ЗА ТЕБЕ
    ЗА КОЕТО СЕ ИЗВИНЯВАМ НА СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ

    Коментиран от #49

    19:33 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И този кон

    32 5 Отговор
    Изоълзя от нафталина...

    19:34 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Роко

    35 5 Отговор
    От кой нафталинен гардероб изрови костенурката Ризова тази балалайка и защо? А, да, за да дрънка глупости разбира се. Лесно е да плямпаш седнал на многото си пари.

    Коментиран от #40

    19:34 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Въобще не съм разтревожен.

    5 10 Отговор
    Мене Рундьо ма пази.

    19:34 29.10.2026

  • 24 КРАТКО

    22 5 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да сме силно разтревожени":

    АМИ НЕ СМЕ
    И СЕГА КО ШИ ПРАЙТЕ ТАГАРЕВЧЕТАТА МИ

    Коментиран от #70

    19:35 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 не сме 1997

    31 8 Отговор
    Жалка работа е русофоба Петър С.Не му отива да му кажат даже бивш президент.

    19:36 29.10.2026

  • 29 И дълбоко вътрешно

    16 3 Отговор
    и неприятно загрижени сте.
    Дълбоко вътрешно

    19:36 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тънкости на нотите

    12 4 Отговор
    Френския самолет е предупредил за дрон половин час (според Радев) преди да порази кораба.
    Не намирам смисъл той да предупреждава, а никой да не защитава търговския кораб.

    Коментиран от #35, #46

    19:38 29.10.2026

  • 32 Фейк - либераст

    21 5 Отговор
    Кон изправи се, изцвили, глътна въздух и умря!

    19:38 29.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 А как

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "тънкости на нотите":

    Да го защити нали е демократичен😄

    19:41 29.10.2026

  • 36 Аз пък хич!

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да сме силно разтревожени":

    Ама хич не съм разтревожен...?!

    Коментиран от #55

    19:42 29.10.2026

  • 37 Точен

    21 7 Отговор
    Стигнах до Петър Стоянов и си казах: А, стига толкова...

    19:43 29.10.2026

  • 38 хмммм

    21 6 Отговор
    Пеши - куция кон. Извадиха го Петроханците точно преди изборите, ама конят вече зА НИЩО НЕ СТАВА! Не, че някога е ставал...

    19:43 29.10.2026

  • 39 лика прилика

    9 2 Отговор
    Kraken K3 Scout се произвеждат във Великобритания от Kraken Technology Group (базирана във Форехам, графство Хемпшър), а през април 2026 г. германският отбранителен концерн Rheinmetall започва серийно производство на тези плавателни съдове в Хамбург, Германия, в партньорство с Kraken.

    19:45 29.10.2026

  • 40 Близ близ

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "Роко":

    цветанка близова.

    19:46 29.10.2026

  • 41 СДС СПОМЕНИ

    21 5 Отговор
    Едни скачахме по площадите, а този открадна и избяга в Швейцария. Та те така.

    19:47 29.10.2026

  • 42 кукузел

    10 3 Отговор
    Излезна от Плевнята и пак влезна.

    19:49 29.10.2026

  • 43 Пешо,

    17 4 Отговор
    И ти ли бре си критикар?
    Е бракята (роми неску ) като посочиха Путин за пряко управлявал дроновете , като го заклеймиха като агресор, та това предотврати ли потапянето на търговски кораби , при това в румънските териториални води ??? Румънците да не би да поискаха консултации по член 4 ???
    Слепи ли сте , не виждате ли, че НАТО не толерира подобни консултации за щяло и не щяло.
    И като посочим Путин , какво от това?
    По време на война никой не спазва никакви
    правила. Но вие изисквате от Путин , при положение че не говорим с него защото от най-високо ниво на ЕС ни е забранено.
    Пешо , по политически причини търсите изява. Но много силно дразните хората и заради такива като теб гюровия и кандее в ще изгубят изборите .
    Напълно заслужено.

    19:49 29.10.2026

  • 44 Пием си ракията

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да сме силно разтревожени":

    И хич ми не е на дедовия

    19:50 29.10.2026

  • 45 Чудя се

    7 3 Отговор
    Дали е вярно,че Борис Джонстън е получил един милион паунда от производител на дронове,за да не се подпише мирно споразумение и вярно ли е,че Гюров се спонсорира пак от производител на дронове и не е ли ГРЕХОТА да се пращат обикновени мъже на фронта,докато тарикатите се размотават насам натам.Не му прави чест на Петър Стоянов да говори за чест и достойнство,когато на нас ни е ясно,че става дума за пари.Питайте почернените майки .Йотова затова е против всички опити да ни въвлекат във война,въпреки НЕИСТОВОТО желание на някои.А опити да ни въвлекат не спират да се правят.Дано разумът да надделее.

    Коментиран от #52

    19:53 29.10.2026

  • 46 ЧИИ ТЪРГОВСКИ КОРАБ

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "тънкости на нотите":

    И КАТО НЕ Е БЪЛГАРСКИ И НЕ Е В ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ КО МИ ПУКА

    Коментиран от #64

    19:53 29.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тишо

    4 8 Отговор
    Трябва да се вземем в ръце, ако не искаме "братушките" да ни приберат държавата в джоба си, както обичат да правят.

    19:57 29.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 По принцип

    11 5 Отговор

    До коментар #45 от "Чудя се":

    Гласувам само и единствено за Възраждане ,но предвид ,че срещу Йотова стои слагачът на украйна ще гласувам за по- малкото зло - Йотова,макар че и тя не е цвете за мирисане!

    Коментиран от #65

    20:01 29.10.2026

  • 53 УНИЗИТЕЛНО Е

    16 3 Отговор
    Отвратителен човек като този, да идва от чужбина на ни "обучава"

    20:04 29.10.2026

  • 54 Плд, ул Сво Климент

    7 4 Отговор
    Този е един от политиците, които ни забиха в НАТО
    Да се притеснява той, а не ние.

    20:05 29.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Васил

    2 10 Отговор
    Ако питате кремълското куче Радев всичко е ок.

    20:09 29.10.2026

  • 58 Дъното

    6 3 Отговор
    Компроматната канавка - Пеньоара, включва и Пешо-Коня. Каквото и да правят, президент няма да имат.

    20:10 29.10.2026

  • 59 ПЕТЪР СТОЯНОВ

    13 3 Отговор
    Дребен пловдивскии адвокат. Набързо преквалифицирал се СДС-ар. Избягал от държавата, на която е бил президент. Срам, срам, срам.

    20:10 29.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този има правно образование

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ето го и":

    Битрябвало а е наясно с НК.

    Член 407 от Наказателния кодекс

    „Който по какъвто и да е начин пропагандира война, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.“
    • Основен смисъл: Този член забранява всякакви форми на публично или умишлено разпространение на идеи, призиви и внушения, които целят предизвикването на военен конфликт.

    20:14 29.10.2026

  • 63 Факт

    6 3 Отговор
    При Близова вчера лама Мирчев,днес Пенюара и Коня!Цялото петроханско войнство на амразурата за Гюро украински.

    20:15 29.10.2026

  • 64 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "ЧИИ ТЪРГОВСКИ КОРАБ":

    Туризмът ни отива "на кино",стоките поскъпват,защото се застраховат на по-високи цени,заради риска и т.н.По-важното обаче е защо някои видни личности се обиждат като ги наричат войнолюбци,а те са такива.Не знам на кого колко плащат,за да искат толкова много да пратят български мъже на война.Ясни са мотивите на Зеленски,но Петър Стоянов да обяснява колко е важно да подкрепяме губещият....

    Коментиран от #77

    20:22 29.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Кифлите му завиждат

    5 2 Отговор
    на естествените джуки

    20:25 29.10.2026

  • 67 Така

    4 1 Отговор
    Следващият ще е Соломон Паси...

    Коментиран от #72

    20:25 29.10.2026

  • 68 вторична опасност

    2 1 Отговор
    Честото потапяне на кораби и контейнери в Черно море може да сплеска риби като морска котка или морски дракон и да ни ги предлагат като калкан за Никулден.

    20:26 29.10.2026

  • 69 Братчетата на Бойко

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ Е СДС КРАДЕЦ":

    По това време що не станахте Вие президент?

    Коментиран от #73, #75

    20:27 29.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ЦЯЛАТА ГНУС

    2 1 Отговор
    Ни я стовариха обратно в България днес.

    20:32 29.10.2026

  • 72 Да . Него го пазят

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Така":

    за дузпите-)))

    20:32 29.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дзак

    0 0 Отговор
    Не я оправдава = Обвинява?

    20:32 29.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Къч фърляет

    3 2 Отговор
    Разтревожен кон е опасно нещо.

    20:37 29.10.2026

  • 77 Гостът

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Ави какво от това че ще има икономически последици? Да има,нали сме в ЕС и НАТО ? Ще помагат.Само че , нито натото може да помогне в случая заради конвенцията от Монтрьо, а ЕС освен да помага с декларации, друго не може.Били изразявали солидарност с нас и Румъния, това им е декларацията от днес.И ? Те са солидарни и с Украйна вече почти пет години ,ама файда за обикновенния украинец никаква.Нула,зиро. Празни приказки на килограм за балами. В момента няма нищо реално работещо за борба с морски дронове в открито море. Още повече в международни води, 16 мили от брега не са териториални води.

    20:37 29.10.2026

  • 78 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Дреме ми на КРА за Черно море, Петре!

    20:38 29.10.2026

  • 79 фурор

    1 2 Отговор
    Кон бе кон.Всички бяхме разтревожени петре,как даде въздушното ни пространство на натовска страна да атакува съседа ти.Ти и Костов сте виновни за падналата американска ракета тогава и разрушила софийска къща.Ти си виновен за избитите сърби и сръбски деца с убеднен уран.Клетвите доста ще ти взимат и тежат.

    20:38 29.10.2026

  • 80 КРАТКО

    1 2 Отговор
    НЕ ЗНАЕХ ЧЕ БОКЛУКА ЖИВЕЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
    АБЕ ДА НЕ Е СТАНАЛ СУТЕНЬОР БЕ

    20:42 29.10.2026

  • 81 000

    0 2 Отговор
    Европа е в клещите на сащ и китай и ще бъди опустошено икономически. Русия е единствено суровинен придатък. Сащ и китай си разделят света.

    20:46 29.10.2026

  • 82 Това е

    0 0 Отговор
    Единственият бивш президент, който бих искал отново да е президент ! А червеномунчовците нека си лаят !

    20:48 29.10.2026

  • 83 Имамм чувството, че е братовчед на Гю-ро

    0 0 Отговор
    Цивилизацион се появи, и без да четем изявлението му, знаем какво ще из-цвили. Добре че беше този посредствен субект, да ни светне какъв ни е цивилизационният избор, а и добе че се провали в президенската кампания - от глу-пост най-вече, от ограчиченост и нисколетвие.

    20:49 29.10.2026