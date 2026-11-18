Левски София победи Дея спорт с 3:0 (25:16, 25:14, 25:13) в отложен мач от четвъртия кръг на женското волейболно първенство. Двубоят се игра в зала „Левски София“, а успехът изкачи домакините на второ място във временното класиране с 15 точки.

И трите гейма започнаха с размяна на точки, но Левски успяваше навреме да изгради преднина. След това домакините затваряха отделните части без колебания, като в третия гейм оставиха съперника на 13 точки. Категоричният развой позволи на старши треньора Драган Нешич да даде игрови минути и на част от девойките в състава.

Габриела Жекова беше най-резултатна за победителките с 16 точки. Посрещачката получи и клубния приз „Синьо сърце на мача“. Джоанна Алкантара добави 12 точки, от които четири блокади, а Ела Грей и Елена Коларова завършиха с по 8 точки.

След успеха Левски има 15 точки и заема второто място. Лидер е Марица Пловдив със същия актив, но с един изигран мач по-малко. Дея спорт остава на девета позиция и е без победа след шест мача.

В следващия си двубой Левски ще гостува на Драгоман на 22 ноември.