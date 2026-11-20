Съединените щати обсъждат възможност Украйна да получи членство в НАТО срещу отстъпване на територии в Донбас, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на участници в закрити мирни преговори. Идеята е била обсъждана през последните месеци от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф.

Според публикацията Кушнер е разговарял по темата с украинския президент Володимир Зеленски и представители на европейски държави в Дъблин. Въпросът е бил поставен и на срещи в Обединените арабски емирства, в които са участвали представители на Украйна, Европа и Русия. Един от европейските лидери е заявил, че възможността е била обсъждана още през август по време на телефонен разговор.

Двата американски сценария

Първият вариант предвижда Украйна да се откаже от контрола над територии в Донбас в замяна на пълноправно членство в НАТО. Вторият сценарий е свързан със замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия, като част от Донбас остане под украински контрол.

При втория вариант Украйна би получила гаранции за сигурност срещу евентуално бъдещо нападение от Русия. Те могат да бъдат закрепени в международен договор с участието на САЩ и, вероятно, европейски съюзници.

„За окончателно споразумение ще е необходимо съгласието както на Украйна, така и на Русия“,

е заявил американски представител, цитиран от The Wall Street Journal. По думите му преговарящите обсъждат множество варианти, но нито един от тях не е представен като окончателно договорен.

Противоречие с руските искания

Предложението се разминава с позицията, която Москва е представила по време на среща в Абу Даби. Според източниците на американското издание руската страна е настояла Украйна да се откаже от всички стремежи към членство в НАТО и да премахне съответното намерение от конституцията си.

Москва е поискала още НАТО да поеме ангажимент да не разполага войски или военна техника на украинска територия. Руските представители са настояли и за прекратяване на западните оръжейни доставки за Киев.

Засега не е ясно доколко сериозно американските посредници разглеждат идеята за членство на Украйна в НАТО и дали Доналд Тръмп е променил досегашната си позиция. По-рано той е определял украинското членство в Алианса като неприемливо за Русия.

Гаранции по модела на член 5

В отделна част от преговорите САЩ са убеждавали Русия, че бъдещите гаранции за сигурност на Украйна трябва да се основават на принципите на член 5 от договора на НАТО, който предвижда колективна защита при нападение срещу държава членка.

Джаред Кушнер е заявил, че Москва по принцип приема тази концепция, но я посреща със значителен скептицизъм и недоверие. Това оставя отворени ключови въпроси за обхвата на гаранциите, механизма за прилагането им и възможността те да бъдат приети едновременно от Киев и Москва.

Източници: unian.net