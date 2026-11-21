Служители на МВР ще участват в протестни действия в София на 28 ноември. Протестът ще започне пред Министерството на вътрешните работи, съобщи председателят на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР Илия Кузманов.

По думите му решението вече е взето от синдикалната организация. Участниците ще бъдат свободни от работа и няма да бъдат ангажирани с охрана на обществения ред в деня на протеста. Кузманов направи изявлението във Велико Търново, където заседава синдикалната федерация.

Синдикатът протестира срещу замразяването на средствата

Причина за недоволството е решението да не бъде предвидено увеличение на възнагражденията на служителите в МВР през 2027 г. Кузманов заяви, че служителите приемат това като наказание и не са съгласни да бъдат сочени като виновни за дефицита в държавния бюджет.

„Излизаме за чест“, каза Илия Кузманов.

Той посочи, че на държавните служители е бил обещан единен подход при формирането на заплатите. Според него сектор „Сигурност“, и в частност МВР, е бил изключен от този подход. Кузманов заяви още, че евентуално увеличение от 5 процента не би представлявало значителна сума на фона на бюджетния дефицит.

Какво е заявил министърът на вътрешните работи

На заседание на Съвета за социално партньорство министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е посочил, че финансовото състояние на държавата не позволява увеличение на възнагражденията през 2027 г. Той е подчертал необходимостта от по-ефективно управление на ресурсите и ограничаване на разходите, които не са пряко свързани със заплащането на служителите.

Според Демерджиев подобен подход би могъл да създаде възможности за бъдещо подобряване на възнагражденията и материално-техническото обезпечаване на МВР.

Кузманов заяви, че синдикатът вече няма конкретни искания към управляващите. По думите му протестът е насочен към възстановяване на уважението към служителите и към отношението на държавата към системата на МВР. Той свърза предстоящата проява с първите синдикални събирания преди 18 години, които са дали основа за учредяването на федерацията.

Източници: bta.bg