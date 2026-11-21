Лийдс нанесе тежко поражение на Челси с 4:1 при гостуването си на „Стамфорд Бридж“ в мач от 11-ия кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев не попадна в групата на гостите.

Челси поведе в 25-ата минута, когато Емануел Емега се разписа в първия си мач като титуляр. Лийдс обаче реагира веднага и само три минути по-късно Ноа Окафор възстанови равенството.

След почивката отборът от Ланкашър стигна до пълен обрат. Доминик Калвърт-Люин реализира дузпа за 2:1, а Окафор вкара втория си гол в мача и увеличи преднината на гостите. В добавеното време Брендън Аронсон оформи крайното 4:1.

С успеха Лийдс се изкачи на шесто място в класирането със 17 точки. Челси остана осми с 16.

Тотнъм продължи възхода си

Тотнъм победи Ипсуич с 2:0 у дома и затвърди подобряването на резултатите си след слабия старт на сезона. Лука Уилям-Барнет откри резултата преди почивката, а Доминик Соланке оформи крайния резултат след паузата.

Тотнъм вече заема девето място с 15 точки. Ипсуич остана сред отборите в долната част на таблицата.

Ковънтри спечели най-резултатния мач

Ковънтри победи Кристъл Палас с 3:2 в най-резултатния двубой от кръга до този момент. Домакините на два пъти повеждаха чрез Тайво Авонии и Тацухиро Сакамото, но гостите изравняваха с попадения на Йереми Пино и Йорген Ларсен.

Пет минути преди края Дуайт Макнийл си отбеляза автогол и донесе победата на Ковънтри. Тимът е 13-и с 12 точки, докато Кристъл Палас е последен със 7.

Борнемут спечели с 2:0 срещу Нотингам Форест след голове на Еванилсон и Джъстин Клуиверт още през първото полувреме. „Черешките“ заемат четвърто място с 18 точки, колкото има и Ливърпул.

Астън Вила и Съндърланд завършиха 0:0. Астън Вила е 11-и с 14 точки, а Съндърланд заема 18-а позиция с 9. Съндърланд е съперник на Левски в Лига Европа, като двубоят между двата отбора ще се играе през януари в Англия.

Арсенал води в класирането с 27 точки пред Брайтън и Манчестър Сити, които имат по 22. Следват Борнемут и Ливърпул с по 18 точки, Лийдс със 17, както и Евертън и Челси с по 16.

Източници: bta.bg