Президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в остър спор с кореспондентката на NBC News Моника Алба по време на пресконференция в Белия дом. Репортерката се опита да му зададе въпрос за имиграцията, но държавният глава я прекъсна и я попита за коя медия работи.

„С NBC съм, господин президент“, отговори Алба. Когато тя настоя да получи отговор, Тръмп ѝ каза: „Вие сте много груб човек“. След това добави, че не трябва да седи на първия ред, а мястото ѝ е „на последния ред“.

Размяната стана в края на близо 90-минутната пресконференция, на която Тръмп говори за азиатската си обиколка, отношенията с Китай и Русия, войната в Иран и други въпроси. До него през цялото време стояха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, а по-късно президентът покани на подиума началника на кабинета си Стивън Милър.

Записът от събитието, публикуван от Белия дом, показва, че Алба се опитва да зададе въпроса си, след като Тръмп вече е обявил, че пресконференцията приключва. Според The Daily Beast Белият дом допълнително е атакувал репортерката чрез профила си за бързи реакции, определяйки я като „много груба“ представител на „фалшивите новини“.

Местата в залата за брифинги не се разпределят еднолично от президента или администрацията. Асоциацията на кореспондентите в Белия дом определя постоянните места на медиите, като големите телевизионни мрежи и информационните агенции традиционно са на предните редове.

Пореден сблъсък между Тръмп и Алба

Това не е първият публичен спор между президента и Моника Алба. През октомври Тръмп я нарече „ужасна малка репортерка“ и я призова да замълчи по време на друга размяна на въпроси. Тогава Алба го разпитваше за политическа реклама, свързана с кандидата за губернатор Вивек Рамасвами.

На този етап няма данни Белият дом да е предприел официална промяна в мястото на Алба. Репортерката продължава да отразява президентската администрация за NBC News.

Източници: thedailybeast.com, mediaite.com, apnews.com