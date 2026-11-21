Трима души са загинали, а 60 са ранени при силната буря, която връхлетя Тупансирета в южната част на Бразилия. Около 5000 жилища са останали без покрив, а електрозахранването и водоснабдяването в града са били прекъснати. Данните са от Гражданската защита на щата Рио Гранде до Сул.

Бурята е преминала над Тупансирета около 3:19 часа на 20 ноември. Националният институт по метеорология е измерил пориви на вятъра със скорост до 114 км/ч. Гражданската защита е изпратила червен сигнал за опасност около 2:38 часа, като е предупредила за едра градушка, силен вятър и много висок риск от отнасяне на покриви.

Суперклетка е причинила разрушенията

Според Гражданската защита разрушенията са причинени от суперклетка - мощна буря с въртящ се възходящ въздушен поток, довел до микровзрив. Възможността за торнадо не е изключена, но засега специалистите не го посочват като единствено обяснение за мащаба на щетите. Явлението е засегнало и съседни общини в централната част на щата.

Оценките за засегнатите домове се различават. Гражданската защита съобщава за около 5000 напълно или частично обезпокрити жилища, докато по-ранна оценка, цитирана от Агенция Бразил, посочва около 8000 засегнати къщи от общо 8600 в общината. Окончателният размер на щетите все още се уточнява.

Болницата е блокирана, започна спешна помощ

Паднали дървета са затруднили достъпа до болницата в Тупансирета, а пациенти са били прехвърлени към лечебни заведения в Санта Мария и Жулиу ди Кастильос. „Наистина беше нещо, което никога не сме виждали. Сцената беше като от филм. Болницата ни беше блокирана от дърветата, а линейките не можеха да стигнат до нея“, е заявил кметът Густаво Хертер Тера.

Губернаторът Едуардо Лейте е разпоредил мобилизирането на Гражданската защита, пожарната, военната полиция и други щатски служби. Освободени са 2 милиона бразилски реала за наемане на техника, разчистване и първоначална помощ за пострадалите. Екипи работят по възстановяването на електрическата мрежа, като в района са паднали множество стълбове и електропроводи.

Кметът е съобщил и за четвърта смърт в Тупансирета, но по думите му тя не е свързана с бурята. Гражданската защита продължава да уточнява щетите и броя на засегнатите хора.

Източници: g1.globo.com, agenciabrasil.ebc.com.br, cnnbrasil.com.br