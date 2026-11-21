На 21 ноември 2019 г. главният прокурор на Израел Авишай Манделблит обявява решение за повдигане на обвинения срещу премиера Бенямин Нетаняху по три корупционни дела. Това е първият случай в историята на страната, в който действащ министър-председател е привлечен като обвиняем по наказателно дело.

Нетаняху е обвинен в измама и злоупотреба с доверие по „Случай 1000“ и „Случай 2000“. По „Случай 4000“ обвинението включва и подкуп. Премиерът отхвърля всички твърдения и заявява: „Това е опит за преврат срещу премиер“.

Три дела с различни твърдения

„Случай 1000“ е свързан с твърдения, че Нетаняху и съпругата му са получавали скъпи подаръци от заможни личности, сред които израелско-американският филмов продуцент Арнон Милчан и австралийският милиардер Джеймс Пакър. Става дума за пури, шампанско, бижута и други облаги на стойност стотици хиляди долари. Според обвинението подаръците са били свързани с очакване за съдействие по лични и бизнес въпроси.

„Случай 2000“, известен и като „Медиагейт“, се отнася до разговори между Нетаняху и Арнон Мозес, издател на „Йедиот ахронот“. Според обвинението двамата са обсъждали възможност за по-благоприятно отразяване на премиера срещу действия, които биха ограничили влиянието на конкурентния вестник „Израел хайом“. Обсъжданата сделка не е реализирана, но прокуратурата приема разговорите като основание за обвинение в измама и злоупотреба с доверие.

Най-сериозното обвинение е по „Случай 4000“. В него Нетаняху е обвинен, че в качеството си на министър на комуникациите е предприемал регулаторни действия в полза на телекомуникационната група „Безек“, контролирана от Шаул Елович. В замяна според обвинението сайтът „Вала“, също свързан с Елович, е предоставял благоприятно медийно отразяване на Нетаняху и неговото семейство. Обвинението твърди, че решенията са могли да донесат на „Безек“ и Елович облаги за стотици милиони долари.

От обвинението до съдебния процес

Решението на Манделблит идва след продължило няколко години полицейско разследване и предварително изслушване на защитата на Нетаняху. Премиерът отказва да подаде оставка и продължава да ръководи правителството. Израелското законодателство не задължава действащ министър-председател да напусне поста само заради повдигнати обвинения.

Съдебният процес започва през май 2020 г. Нетаняху многократно заявява, че делото е политически мотивирано, докато прокуратурата поддържа, че обвиненията се основават на доказателства за злоупотреба с власт и опити за размяна на политически решения срещу лични облаги.

На 24 юни 2026 г. Нетаняху приключва даването на показания след 98 съдебни заседания в рамките на 18 месеца. Процесът продължава с разпит на други свидетели, а присъда все още няма. През ноември 2026 г. съдът поставя въпроси за начина, по който е било формулирано едно от предупрежденията към Нетаняху по „Случай 4000“. Главният прокурор Гали Бахарав-Миара заявява, че прокуратурата е готова да обсъди евентуално споразумение, но такова не е постигнато.

Източници: euronews.com, pbs.org, timesofisrael.com