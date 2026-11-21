Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че разговорите му с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна са били „много добри“ и че вижда реален шанс за постигане на споразумение.

„Водим много добри разговори. Мисля, че има реален шанс да го постигнем“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом след завръщането си от Азия. Той се срещна с Путин и китайския президент Си Дзинпин в Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

По думите на американския президент Путин „ясно е изразил желанието си“ войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път. Тръмп добави, че американските представители, които участват в преговорите, „вършат добра работа“, но задачата им е трудна.

Тръмп отказа да обсъжда гаранциите за Киев

Американският президент заяви, че не иска да говори конкретно за гаранциите за сигурността на Украйна, преди да бъде постигнато по-широко мирно споразумение. „Първо трябва да постигнем сделка“, каза Тръмп.

Изявлението му дойде ден след като неговият съветник и зет Джаред Къшнър заяви, че Вашингтон е отворен към гаранции, сходни с член 5 от договора на НАТО. Тази разпоредба определя нападението срещу един съюзник като нападение срещу всички членове на алианса.

Къшнър каза още, че според него руската страна е била склонна да приеме подобна идея. Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков обаче заяви, че всякаква форма на „квазичленство“ на Киев в западния военен алианс е напълно неприемлива за Москва.

Попитан за разминаването, Тръмп го определи като част от преговорната тактика. „Нашата страна казва едни неща, а те казват други, защото това е и публична война“, заяви той. По думите му Путин със сигурност искал конфликтът да бъде уреден.

Тръмп нарече Путин приятел

На пресконференцията Тръмп защити определението си за Путин като „приятел“, използвано по време на визитата му в Китай. Той каза, че има „много добри отношения“ с руския президент, но избегна пряк отговор на въпроса дали смята Путин за приятел на Съединените щати.

„Не мога да говоря от името на Америка“, каза Тръмп.

Той заяви още, че Путин би искал войната да приключи, но представи конфликта като спор между руския президент и украинския държавен глава Володимир Зеленски. „Имате двама души, които се мразят. Те не знаят как да го прекратят. Искат да го прекратят, но са заседнали“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Заявките за мир бяха последвани от нова атака

Оптимистичните оценки на Тръмп прозвучаха на фона на продължаващи бойни действия. Часове след срещата на Тръмп, Путин и Си Дзинпин и публикуваната след нея декларация за мир Русия извърши една от най-мащабните ракетни и дронови атаки срещу Украйна. По данни, цитирани от Ройтерс, били поразени енергийни обекти, а осем души са загинали.

Тръмп не обяви конкретен срок за ново споразумение. След срещата му с Путин остава открит и въпросът дали Москва ще приеме гаранции за сигурността на Украйна, както и дали Киев ще се съгласи с условията, които Русия поставя за прекратяване на войната.

Източници: investing.com, apnews.com, gmanetwork.com