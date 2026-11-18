Въоръжените сили на САЩ са нанесли нови въздушни удари по Иран, съобщи пред Ройтерс американски официален представител. По думите му американски изтребители са атакували площадка за изстрелване на ракети на остров Кешм.

Американският представител определи операцията като отговор на атаките на Иран срещу американски военнослужещи и обекти. „В отговор на атаките на Иран срещу американски военнослужещи и обекти“, е посочил той, без да уточнява кога и къде са били извършени тези атаки.

Без данни за жертви и щети

Представителят е отказал да даде повече подробности за удара. Не е съобщено колко американски самолета са участвали в операцията, какви боеприпаси са използвани и какви са пораженията по ракетната площадка.

До публикуването на информацията няма потвърдени данни за загинали или ранени при атаката. Не е съобщено и дали обектът е бил използван непосредствено преди удара или дали са били унищожени ракети и пускови установки.

Нова ескалация между Вашингтон и Техеран

Остров Кешм се намира в района на Ормузкия проток, през който преминава важен за световната търговия морски маршрут. Атаката е поредният епизод от прякото военно противопоставяне между САЩ и Иран.

В подадената информация няма официална реакция от иранските власти и няма данни дали Техеран планира ответни действия. Следващите оценки ще зависят от потвърждението на щетите, евентуалните жертви и реакцията на Иран.

Източници: bta.bg