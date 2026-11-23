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Първата тристранна среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ в Шънджън е показала, че Европа губи влияние и рискува да остане без място на масата, на която се вземат решенията за новия световен ред. Това пише колумнистът на POLITICO Джейми Детмър в анализ, публикуван след разговорите между Си Цзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Срещата се проведе на 19 ноември в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Европейски представители не участваха в самия разговор, което според Детмър е повече от протоколен детайл. Той определя събирането като символ на „бързо отслабващото влияние“ на Европа и предупреждава, че в оформящия се многополюсен свят големите държави все по-често действат без европейско участие.

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Среща с голяма символика и малко конкретика

Асошиейтед прес описва разговора като исторически заради участието на лидерите на трите държави, които са сред най-влиятелните ядрени сили. В същото време агенцията отбелязва, че срещата е дала малко признаци за съществени политически пробиви.

Тримата лидери приеха декларация, в която се ангажираха да работят за реформа на ООН, да водят диалог за намаляване на ядрените рискове и да не допускат злоупотреба с юрисдикцията на Международния наказателен съд. В документа обаче не бяха споменати нито войната на Русия в Украйна, нито войната на САЩ в Иран.

Детмър сравнява атмосферата с тази на исторически срещи като конференциите в Техеран и Ялта, но прави важно разграничение: в Шънджън Европа не е била обсъждана като територия за подялба, а просто е отсъствала от основния разговор.

Берлин търси място в преговорите

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли представата, че Шънджън е нова Ялта. „Европа беше разделена и разпределена в Ялта. Няма да позволим това да се случи отново“, заяви той и определи срещата като очевидна възможност за снимки.

След завръщането си от Китай Тръмп се включи по телефона в среща на европейски лидери и представители на Украйна в Берлин. Според Axios американската администрация иска Европа да участва пряко в бъдещи преговори с Русия за прекратяване на войната и в обсъждането на ново европейско-руско споразумение за сигурност.

Путин също заяви, че е безсмислено въпросите за европейската сигурност да се обсъждат без участието на европейските държави. Тази позиция обаче не променя основния извод на Детмър: самият факт, че лидерите на Китай, Русия и САЩ проведоха отделна среща без Европа, показва промяна в начина, по който се разпределя дипломатическата тежест.

За Европа следващото предизвикателство е да превърне заявеното желание за участие в реално влияние върху преговорите за Украйна и европейската сигурност. Засега Вашингтон говори за включване на европейските държави, но срещата в Шънджън показа, че ключовите разговори могат да започнат и без тях.

Източници: politico.eu, apnews.com, axios.com