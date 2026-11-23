Промишлен обект е повреден при атака с безпилотни летателни апарати в Пермския край, съобщи губернаторът Дмитрий Махонин. По предварителни данни няма пострадали, а на мястото работят оперативни служби. „Силите за ПВО и мобилните огневи групи отблъскват атаката на вражески дронове“, заяви Махонин.

Мониторингови канали публикуваха кадри с пожари и гъст дим в района на нефтопреработвателен завод на „Лукойл“. Към този момент руските власти не са потвърдили, че именно рафинерията е била засегната, нито са съобщили какви са щетите по промишления обект.

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Призиви да не се публикуват данни за ПВО

Властите в Пермския край призоваха жителите да не разпространяват информация за летателни апарати и за работата на противовъздушната отбрана. Няма съобщения за броя на дроновете, участвали в атаката, нито за свалени апарати.

Съобщения за атаки и в Татарстан и Ростовска област

В нощта срещу 23 ноември според публикации в канали е била атакувана нефтопомпената станция „Калейкино“ край Алметиевск в Татарстан. Има и данни за поредно засегнато съоръжение в Новошахтинск, Ростовска област.

Не е изяснено дали пожарът край Новошахтинския завод за нефтопродукти е бил именно в предприятието или в частната компания „ТАТА-ГАЗ“. За нито един от тези случаи не са посочени официално потвърдени данни за мащаба на щетите.

Източници: pravda.com.ua