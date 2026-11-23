Товарният кораб Sparta II е изтеглен извън икономическата зона на Финландия и зоната на страната за морски спасителни операции. Операцията е извършена от руския спасителен кораб Murman, след като плавателният съд беше повреден при предполагаема атака с дрон във Финския залив.

Тегленето е започнало в неделя следобед, малко преди 17:00 часа. Преди това термокамери са показали, че част от контейнерите на борда са топли, но корабът е бил достатъчно стабилен, за да бъде изведен от района. От Sparta II не са установени течове на гориво или опасни вещества.

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Операцията е координирана от Финландската гранична служба

По време на тегленето руският спасителен кораб е бил подпомаган в зоната на финландската отговорност от патрулния кораб Uisko, кораба на естонските военноморски сили Kindral Kurvits и спасителни влекачи на Alfons Håkans. Хеликоптер на Финландската гранична служба е наблюдавал състоянието на кораба и евентуалната заплаха за морската среда.

„Когато корабът напусне зоната, за която Финландия отговаря, ръководството на морското спасяване и спасителната операция ще се смени и задачата на Финландската гранична служба ще приключи“, съобщи ведомството.

По-късно Sparta II е бил изведен и извън финландските териториални води. След това са отменени ограниченията за морския и въздушния трафик в района, а участието на Финландската гранична служба в операцията е приключило.

Корабът е попаднал във водите на Финландия след атака

Sparta II е попаднал във финландски териториални води край Ловийса след инцидента в събота. Екипажът е бил евакуиран още същия ден, като един човек е получил наранявания.

Финландските въоръжени сили са заявили, че зад атаката вероятно стои Украйна. Русия не е предоставила информация за товара на кораба, който е свързван с руските въоръжени сили.

Източници: yle.fi