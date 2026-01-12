Новини
МОК категорично отхвърли идеята за изключване на САЩ от Зимните олимпийски игри заради ситуацията във Венецуела

12 Януари, 2026 17:39 630 10

Американските спортисти ще имат възможност да се състезават на най-големия зимен спортен форум без ограничения

МОК категорично отхвърли идеята за изключване на САЩ от Зимните олимпийски игри заради ситуацията във Венецуела - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от спекулации и изолирани призиви за санкции срещу американските спортисти заля спортната общественост през последните седмици, след като напрежението между САЩ и Венецуела достигна нов връх. Въпреки това, Международният олимпийски комитет (МОК) официално обяви, че няма да изключи Съединените щати от участие в предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Повод за разгорещените дебати стана военната операция на САЩ във Венецуела, довела до ареста на президента Николас Мадуро в Каракас и последвалото му изправяне пред съд в Ню Йорк. Този драматичен развой на събитията предизвика гласове, настояващи американските атлети да бъдат третирани по същия начин, както руските и беларуските спортисти – с участие под неутрален флаг, без национални символи и химн, и само в индивидуални дисциплини.

Въпреки натиска, МОК зае твърда позиция и подчерта, че не може да се намесва в политически конфликти между държави.

„Нашата мисия е да осигурим равен достъп до Олимпийските игри за всички спортисти, независимо от тяхната националност или политическата обстановка в страната им. Въпросите, свързани с международни отношения и конфликти, не попадат в нашата юрисдикция“, се казва в официалното становище на Комитета.

Така, въпреки бурните дискусии и настоявания за рестрикции, американските спортисти ще имат възможност да се състезават на най-големия зимен спортен форум в Италия без ограничения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алфавил

    19 0 Отговор
    Пак ще има негри в снега, урааа!

    17:41 12.01.2026

  • 2 9689

    12 1 Отговор
    МОК направо разреши на Тръмп да се състезава като фигурист.

    17:45 12.01.2026

  • 3 Хаха

    15 0 Отговор
    Ще ги изключат, ама могат ли да рискуват ръководството на МОК да се озоват по пижами в хеликоптери с изфабрикувани обвинения...

    17:49 12.01.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Да подаряват всички медали на краварите,
    и без това няма да ги тестват за наркотици...

    17:49 12.01.2026

  • 5 Двоен стандарт

    22 0 Отговор
    Русия може да се изключи, САЩ не може. А спорта къде е?

    Коментиран от #7

    17:57 12.01.2026

  • 6 Лицемерни 60клуци

    18 0 Отговор
    Да се състезават и те под неутрален флаг.Кскто за едните,така и за другите.Справедливо.

    18:01 12.01.2026

  • 7 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Двоен стандарт":

    ...ако не е бил винаги, то сега е след политиката👍

    18:02 12.01.2026

  • 8 Всичко ще се разпадне в един момент

    6 0 Отговор
    ООН, МОК, ФИФА и какво ли още не ще започнат да се разпадат в един момент, защото са зависими от паричните потоци, идващи от една страна и водят политика, съобразена с нея. Сигурно ще има алтернативи, на които американците и техните съюзници от Г7 няма да бъдат поканени.

    18:07 12.01.2026

  • 9 А пък

    9 0 Отговор
    Гренландия ще се яви с американския флаг.

    18:10 12.01.2026

  • 10 Бах

    4 0 Отговор
    Значи , за Америка може а за Русия не може .

    18:50 12.01.2026

