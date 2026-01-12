МОК категорично отхвърли идеята за изключване на САЩ от Зимните олимпийски игри заради ситуацията във Венецуела

Вълна от спекулации и изолирани призиви за санкции срещу американските спортисти заля спортната общественост през последните седмици, след като напрежението между САЩ и Венецуела достигна нов връх. Въпреки това, Международният олимпийски комитет (МОК) официално обяви, че няма да изключи Съединените щати от участие в предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Повод за разгорещените дебати стана военната операция на САЩ във Венецуела, довела до ареста на президента Николас Мадуро в Каракас и последвалото му изправяне пред съд в Ню Йорк. Този драматичен развой на събитията предизвика гласове, настояващи американските атлети да бъдат третирани по същия начин, както руските и беларуските спортисти – с участие под неутрален флаг, без национални символи и химн, и само в индивидуални дисциплини.

Въпреки натиска, МОК зае твърда позиция и подчерта, че не може да се намесва в политически конфликти между държави.

„Нашата мисия е да осигурим равен достъп до Олимпийските игри за всички спортисти, независимо от тяхната националност или политическата обстановка в страната им. Въпросите, свързани с международни отношения и конфликти, не попадат в нашата юрисдикция“, се казва в официалното становище на Комитета.

Така, въпреки бурните дискусии и настоявания за рестрикции, американските спортисти ще имат възможност да се състезават на най-големия зимен спортен форум в Италия без ограничения.