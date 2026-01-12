МОК категорично отхвърли идеята за изключване на САЩ от Зимните олимпийски игри заради ситуацията във Венецуела

Вълна от спекулации и изолирани призиви за санкции срещу американските спортисти заля спортната общественост през последните седмици, след като напрежението между САЩ и Венецуела достигна нов връх. Въпреки това, Международният олимпийски комитет (МОК) официално обяви, че няма да изключи Съединените щати от участие в предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.
Повод за разгорещените дебати стана военната операция на САЩ във Венецуела, довела до ареста на президента Николас Мадуро в Каракас и последвалото му изправяне пред съд в Ню Йорк. Този драматичен развой на събитията предизвика гласове, настояващи американските атлети да бъдат третирани по същия начин, както руските и беларуските спортисти – с участие под неутрален флаг, без национални символи и химн, и само в индивидуални дисциплини.
Въпреки натиска, МОК зае твърда позиция и подчерта, че не може да се намесва в политически конфликти между държави.
„Нашата мисия е да осигурим равен достъп до Олимпийските игри за всички спортисти, независимо от тяхната националност или политическата обстановка в страната им. Въпросите, свързани с международни отношения и конфликти, не попадат в нашата юрисдикция“, се казва в официалното становище на Комитета.
Така, въпреки бурните дискусии и настоявания за рестрикции, американските спортисти ще имат възможност да се състезават на най-големия зимен спортен форум в Италия без ограничения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алфавил
17:41 12.01.2026
2 9689
17:45 12.01.2026
3 Хаха
17:49 12.01.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и без това няма да ги тестват за наркотици...
17:49 12.01.2026
5 Двоен стандарт
Коментиран от #7
17:57 12.01.2026
6 Лицемерни 60клуци
18:01 12.01.2026
7 Не,че нещо,ама...
До коментар #5 от "Двоен стандарт":...ако не е бил винаги, то сега е след политиката👍
18:02 12.01.2026
8 Всичко ще се разпадне в един момент
18:07 12.01.2026
9 А пък
18:10 12.01.2026
10 Бах
18:50 12.01.2026