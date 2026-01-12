Новини
Калоян Методиев пред ФАКТИ: Борисов връща панически мандата заради протестите и Пеевски

12 Януари, 2026 09:00 3 261 69

Сега пред лидера на ГЕРБ стои въпросът в каква нова конфигурация да се скрие, кого да „удуши“, как да се препере, казва политологът

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов
Депутатите се връщат на работа, президентът връчва първия мандат на ГЕРБ… Накъде поема България, но вече с официална валута евро… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.

- Г-н Методиев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи. Защо водещата партия не иска да опита втори кабинет в този парламент…
- Борисов е царят на отричането, себеотричането, скриването на мислите, мимикрията, неяснотите. В едно и също изречение може да изрече две противоположни неща, които подкрепя. И в следващото да ги отрече. Как не иска да прави кабинет като каза, че правителството е успешно? Защо връща мандата като е мандатоносител? Коалицията им де факто беше петорна – ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН и няколко независими депутати, които се присъединиха към мнозинството. Имат солидно математическо мнозинство. Освен ГЕРБ другите не искат избори. Отговорът е страх. От две неща. Първото са протестите, които принудиха правителството да подаде оставка. Второто е да се спасява от Пеевски. Борисов връща панически мандата заради протестите и Пеевски. Не е от добро сърце. Сега пред лидера на ГЕРБ стои въпросът в каква нова конфигурация да се скрие, кого да „удуши“, как да се препере. Нищо ново.

- Кой какви щети понесе от участниците в тази коалиция?
- БСП и ИТН са в кома. Те влязоха в това управление след безогледна предизборна лъжа, че никога с ГЕРБ, даже Слави Трифонов щеше да ги чегърта. БСП лъгаха цяла кампания, подписваха и санитарен кордон срещу Пеевски. Тези партии са лъжци в очите на избирателите си. Кой нормален и себеуважващ се човек ще гласува за партия, която го е излъгала нагло и грозно? И после е управлявавала безогледно. А накрая са изхвърлени с протести. Това са най-потърпевшите. Да ги наречем труповете БСП и ИТН. Борисов, както се видя на частичните избори в Пазарджик, се класира чак 6-ти, така че смятам, че сериозно ще му падне резултатът. ДПС е схема и там няма как да знаем какво ще стане, защото говорим за клиентела, а не за електорат. Но те са функция на конкретния гостоприемник. В случая ГЕРБ, БСП, ИТН... Сами по себе си не са големи. Митът само им е голям.

- ГЕРБ, БСП и ИТН били много различни, но стратегическите цели са изпълнени – Шенген и Еврозона… Това чухме още от Борисов. Така ли е?
- Много са си еднакви. Стратегическите цели се точат години наред. Борисов забави Шенген с десетилетие. Още 2011-а каза, че остава да се боядиса една сграда и влизаме. Дюнер ни пазеше. Само че затъна в корупция (според докладите на ЕС), трагична охрана на границата и строеж на една паянтова ограда, която не става и за градина с домати. Трябва да се строи нова! Други правителства довършиха процеса по Шенген. За Еврозоната също.

Борисов е проблемът да сме на последно място по всички показатели в Европейския съюз.

Последните години за Еврозоната ходеше да агитира публично само Румен Радев, а неговите служебни правителства придвижиха документите. Борисов си прави помен с чужди пити.

- Всеки в управлението казва, че се е справил добре, а забравя, че съдът определи изборите като „не много честни“…
- Конституционният съд провери само 2000 от общо подадени от нас 7000 секции с нередности. Само от тези секции излязоха толкова нарушения, че изхвърчаха 16 депутата. Доказа се, че ГЕРБ, ДПС и БСП губят депутати. Тези партии както влязоха в парламента, така и си направиха мнозинство, така и управляваха. Генезисът им е престъпен. За мен всичките им назначения са нелегитимни. И ще трябва да се ревизират. До последния човек.

Ако бяха успешни управленци, нямаше да изкарат на улицата хора в цялата страна на невиждани мирни протести. Подчертавам в цялата страна.

Оценката им я дадохме стотиците хиляди по площадите. Свалихме ги! Още не сме ги махнали, но ги свалихме. Говори се, че ще отварят Изборния кодекс. Там трябва да се добавят само две неща: да се забрани да участват в избори партии, които доказано от съда са фалшифицирали на вота и видеонаблюдението в секциите да е доказателство в съда.

- БСП обяви конгрес в началото на февруари, за да се „сплотява партията“. Остана ли ляво в България?
- Тези са някаква топка от скандали, бизнес интереси, групировки, безпринципност. Те нямат базови политически характеристки – лъжат преди избори, купуват гласове, само привилегии цяла година, изклаха се, управляваха безобразно ресорите си - пътища, води (безводие и наводнения), социална политика, спорт... Сега за някакъв конгрес се разправят. Нямат една лява или социална черта, заедно с останалите 30 маргинални партии, с които са в коалиция. Един фалшив етикет им е останал. Нагли депутати се правят на опозиция със задна дата, лепят се на протестите. Мая Манолова и Румен Петков, които са част от управляващата коалиция, пък се правят на опозиция на себе си по медии и социални мрежи. В София са част от „икономическото мнозинство“. Смешно, та чак жалко. Анархия е там. Не са важни.

Акционерите от ГЕРБ и ДПС да се оправят с тази кочина.

Виждам, че има голямо движение по посока на „Непокорна България“ като нова партия с ясен държавнически профил, стабилност, управленски капацитет, млади и нови хора, категоричност, нула компромиси към Борисов и Пеевски. В ляво-център няма нищо друго.

- По-богати ли са българите, след като държат в ръцете си евро. Как гледате на процеса по смяна на валутата?
- За две седмици няма как да станат по-богати. Процесът не върви гладко. Някои алчни спекуланти използват ситуацията да вдигат цени – паркинг от 2 лева на 2 евро, подстрижки, цени на храни. Управляващите също спекулират – вода с 12% нагоре без обяснения, лични карти с 40% нагоре. Поскъпнаха таксита, ученическото хранене. Използва се преходният период. Някои банки незаконно взимат такси, за да приемат левовете на хората.

Банките нямат право да вземат и една стотинка като такса до 30 юни. Който прочете, да каже на близките си.

Хората не са толкова прости, на колкото ги правят някои. Дори най-възрастните се ориентират с банкноти и монети. Не сме по-долу от останалите европейци. Пенсионерите ни не са глупави, както ги изкарват пропагандно в тази ситуация, а в мнозинството си са дигитални, с профили в социални мрежи, четат, гледат и се адаптират бързо. На преден план излиза въпросът за доходите. И справянето с алчните спекуланти.

- Избори през март или април. Какво ще е новото при тях?
- Изборите идват след безпрецедентни протести. Това е важно да се каже. През това управление паднаха много маски. БСП и ИТН нямат лице да ходят на избори. СДС, някогашната партия на свободата, се обяви срещу протестите!


Борисов се правеше на опозиция на собственото си правителство, иска да играе с всички и да ги оплита. Но му се изтъркаха номерата.

Пеевски промени етнически състав и географията на ДПС, под тежки международни санкции е, стотици хиляди скандират срещу него, не може да ходи по улицата…

Това са партии, чиито лидери живеят отделно от народа като шефове на наркокартели!

Откъснати от живия живот. Това е антиевропейски модел. Властта им е компрометирана. Министрите са сламени. Тепърва ще излизат разкрития за безобразията им по време на управлението. Преди дни смениха ръководството на „Сребърния фонд“, което е много притеснително за бъдещите и настоящи пенсионери. Те са в оставка! Няма как картината да е статична. Ще има размествания. Влакът е тръгнал. Разделението е кои са „за“ и кои сме „срещу“ модела.
И една скоба. Тези дни чета Цицерон „За държавата“. Там се казва, че лъжците са по-лоши от тези, които подкупват с пари, защото честния човек не можеш да купиш с пари, но може да го излъжеш. На изборите гледайте кой ви е лъгал! Вероятността да ви излъже пак е много голяма. Гласувайте на сигурно! За честните и доблестни хора го казвам.

- Всички гледат към президента Радев, но явно все още не е дошло времето „когато най-малко очакваме“, за да обяви дали влиза в политиката. Избори без негова партия какво ново ще ни предложат?
- Радев прекали с тази игра на партии, загадъчност, искам - не искам, правя – не правя…

Не излезе да каже - „… ще си изкарам мандата, за което съм избран, ще спазя Конституцията и закона. Точка!“

Това е отговорното и държавническо поведение. Няма време да прави поредната партия, но ако реши да реши, ще използва някакви патерици.

Така че каквото и да прави, ще е някаква подмяна.

Няма да е негова партия, не може да я оглави лично. А и като дойде моментът да седне в студиото, да ходи на дебат, да каже с кого ще се коалира, да си представи кандидатите може да стане така, че много бързо ще спихне. Помпат го няколко човека около него, които искат да се трудоустрояват. Това да си го подчертае. Освен това му залепиха етикета, че има много пари. Трета година слушаме мистър Кеш, стаи с кеш, чували, пътища на Копринката. Това привлече интереса на най-голямата социална утайка към него, престъпните лица в политиката. Всички те гледат на него като на касичка. Искат му парите. Знае, че винаги съм му казвал истината в очите. Не работи за него ситуацията вече. Изпусна момента. Може да размести нещо, но вълна няма да направи. А и вече започна с раздаването на мандатите. Как ще се явяваш в състезание, на което си арбитър?

- Имаме „домова книга“ за избор на служебен премиер, но никой не иска. Какво следва от това…
- Заявиха, че не искат половината. Другите мълчат. Виждам, че гравитиращи около ПП-ДБ натискат за Андрей Гюров, докато ГЕРБ и ДПС анализатори агитират пак за Главчев. Ще има служебен премиер. Двете институции, където тече ажиотажът, са Сметната палата и БНБ. Не изключвам и още две имена оттам. Текат договорки с президентството.


  • 1 Смерч

    35 22 Отговор
    Прав е Методиев. Борисов е злото и който е лъгал на избори пак ще лъже. Телета и касапи

    09:05 12.01.2026

  • 2 Мнение

    35 8 Отговор
    Защо Росен Хаяшито е направил безнаказано поредната антибългарщина:

    Освен да тегли милиарди за укрия, сега и шиити "инженери" ще вкарва в България?!

    Тия начело на държавата отдавна трябваше да са зад решетките!

    09:06 12.01.2026

  • 3 пресолена

    24 7 Отговор
    интересно как всички политици са отлични коментатори и познавачи за чуждите парти. а за своята почват да мрънкат.

    09:07 12.01.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    26 30 Отговор
    БОЙКО НЕ Е В ПАНИКА , ЗАЩОТО ПАК Е .................... ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ................... КРЪВ ПРЕПИКВАЙТЕ ФАШИСТИ ......................

    Коментиран от #24

    09:07 12.01.2026

  • 5 Много

    23 13 Отговор
    Некадърно ПеПейско облъчване, характерно за лишените от ум нежни мъжлета. Никога не спечелиха избори, няма и да го направят. Те също добре го знаят, и затова разчитат на манипулации с машините. Машини - ПП и Мадуро!

    Коментиран от #51

    09:08 12.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хехе

    29 5 Отговор
    Откога от полуашак на Радев стана политолог? Като гледам докъде се докара с Нинова,по-добре да не слушаме приказките на Калоянчо.

    09:09 12.01.2026

  • 8 Ами сега?

    14 7 Отговор
    Като вече сме в НАТО, ЕС, Шенген, юрозона, какво правим, то не останаха цели, за които 240 везаконни гости обитават Партиен Дом.
    Свикване на ВНС, и видно трябва да се случи от младите, поне да знаят какво да остояват.
    ВНС и нова Конституция.
    Реформа в бюджетна сфера от 650 000, 70 000 бюджетници трябва да останат, истинските експерти.
    Съкращаване полиция от 75 000 на 7500, както е във Финландия на 6 милиона народ 7000 полицаи.
    Поименно гласуване, бюджетниците с купен от държавата да нямат право да гласуват, докато не се реформира системата.
    Референдуми по всички въпроси, касаещи бъдещето на българите.
    Отпадане Закон, "Колективни органи да не носят наказателна отговорност".
    Ревизия на всички договори и Концесии.
    Класифициране на досега управлявалите след 2012 като "ОМРАЗНО ПРАВИТЕЛСТВО", управлявало с фалшиви избори.
    Като омразно опрощаване на всички заеми от 2012 до 2026 от меж. институции, и отмяна на всичките му Решения местни и международни.
    Това може да го направи само ПРЯКА демокрация на Клисаров.

    Коментиран от #69

    09:11 12.01.2026

  • 9 Янко1390

    26 5 Отговор
    Кало приказваш общи приказки ,всеки от улицата ще ги каже тези приказки какво ти е специалното не знам

    09:11 12.01.2026

  • 10 Т.КОЛЕВ

    8 8 Отговор
    ОСТАВКА НАПУСКАМ А !? КАДЕ !? КОГА !?
    ТИЯ ОТ ГЕРБ СА СИ ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА НА ЗАПЛАТА КАКТО.И.ДРУЖКИТЕ.ИМ И.Т.Н.Б.С.П
    Д.П.С. ЧАК ДО ПРОЛЕТА
    ТОВА ЧЕ.БЪЛГАРИТВ.СА ОФЧО ЛЕСНО МАНИПУЛИРАЩО СЕ ПОЛУЧАВАТ ЛЕМЕ ЛАПНИ.ШАРАНИ.БАЛСМУРНИЦИ Е ДРУГ ВЪПРОС.

    Коментиран от #33

    09:12 12.01.2026

  • 11 Мнение

    13 16 Отговор
    "Протестите срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски вече не са просто епизодично недоволство, а ясно канализиран обществен гняв. Над 100 000 души по улиците на София показват, че търпението е изчерпано и че задкулисието отново е излязло на светло. В този контекст паническото връщане на мандата не изглежда като държавнически ход, а като опит за бягство от отговорност и от нарастващия натиск на улицата."

    Коментиран от #16, #18, #54, #66

    09:13 12.01.2026

  • 12 Възмутен

    10 13 Отговор
    "Борисов добре осъзнава, че образът на „стабилността“, който години наред се опитваше да налага, е сериозно пропукан. Свързването му с Пеевски отново събуди спомени за модел на управление, основан на зависимости, договорки и контрол над институциите. Протестите ясно показват, че обществото вече не приема подобни компромиси, независимо как са опаковани – като експертност, коалиционна необходимост или „по-малкото зло“.

    09:13 12.01.2026

  • 13 Ура,,Ура

    14 15 Отговор
    Не мога да разбера какво трябва да стане, че тулупа да се усети и най после и да се пенсионира? Защо продължава да дразни всички и непрекъснато да се занимаваме с неговите проблеми, лъжи и негативи?

    09:14 12.01.2026

  • 14 Гняв

    12 10 Отговор
    Връщането на мандата не решава кризата, а само я отлага. Истинският проблем остава: дълбоката липса на доверие в политическия елит и усещането, че ключови решения се вземат извън волята на гражданите. Докато този модел не бъде категорично отхвърлен, протестите ще продължат – на площада или под други форми – защото гневът вече има лице, име и ясно послание.

    09:14 12.01.2026

  • 15 Даниел Немитов

    8 9 Отговор
    Гупости на търкалета! И Борисов, и Пеевски, и Мунчо са от един отбор - ДС (КГБ)! Просто играят театър за пред хората.

    09:14 12.01.2026

  • 16 Мнение

    11 8 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Само не забравяй към боко и шиши да добавиш и ппдб!
    Едни и същи антибългари са тия "евроатлантици"!!!

    Коментиран от #20, #21, #23, #25

    09:15 12.01.2026

  • 17 Парадокс БГ

    10 12 Отговор
    И аз не разбирам какво още трябва да се случи, за да осъзнае Бойко Борисов, че времето му е отминало, и най-сетне да се оттегли. Защо продължава упорито да провокира обществото и да ни принуждава постоянно да се занимаваме с неговите лични драми, неистини и натрупани некомпетентни решения?

    09:16 12.01.2026

  • 18 Пешо

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    След час ще видим дали е познал паникьосано ли е връщането на мандата

    09:17 12.01.2026

  • 19 Усмихнат

    6 9 Отговор
    И да спечели сикаджията изборите пак ще ни натресе неговите стари муцуни, от които на всички ни писна. Той просто няма други, които да му се вържат на схемите и да му служат.

    09:18 12.01.2026

  • 20 Истинската Промяна!!

    6 15 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Опитът ПП–ДБ да бъдат приравнявани с Борисов и Пеевски е не просто неверен, а съзнателно манипулативен. Това е удобна пропагандна теза, която обслужва именно корупционния модел „Борисов–Пеевски“, защото размива отговорността и създава фалшиво усещане, че „всички са еднакви“. Не са.

    Коментиран от #26

    09:19 12.01.2026

  • 21 Манол

    5 17 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Фактите показват друго: ПП–ДБ последователно и публично се противопоставят на задкулисието, на овладяването на институциите и на зависимостите, олицетворявани именно от Борисов и Пеевски. Законодателните им инициативи, позициите им срещу концентрацията на власт и настояването за съдебна реформа са директен удар по този модел, а не негово продължение.

    Коментиран от #43, #68

    09:20 12.01.2026

  • 22 Пенсионер

    3 12 Отговор
    Този човек е много умен.Няма втори като него в България.Само той ще ни оправи.Методиев-Президент на РБ !

    09:21 12.01.2026

  • 23 Лемънс

    8 9 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Смесването на ПП–ДБ с двама от най-символичните представители на статуквото е евтин трик – опит да се демотивират хората, които искат промяна, и да се внуши, че алтернатива няма. Това е удобно за тези, които печелят от безнаказаността и от умората на обществото.

    Коментиран от #50, #61

    09:21 12.01.2026

  • 24 хе хе

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Никой не вярва на агенциите за манипулиране на общественото мнение! А на изборите в Пазарджик Бою беше ШЕСТИ!

    Коментиран от #27

    09:22 12.01.2026

  • 25 Кривак

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Критиката към всяка политическа сила е легитимна. Но умишленото приравняване на противници с корупционния модел към самия модел не е критика – това е обслужване на статуквото. А българското общество вече достатъчно ясно показва, че вижда разликата.

    Коментиран от #45

    09:22 12.01.2026

  • 26 Коя е тая

    18 5 Отговор

    До коментар #20 от "Истинската Промяна!!":

    истинска промяна ? Та ПП-Дб са по зле от Пеевски и Борисов ! 5 години хаос , разруха и инфлация до небесата а насреща арогантни неможачи , но с големи претенции. На теб харесва ли ти това , защото на мен НЕ !

    Коментиран от #31, #32, #35, #37

    09:24 12.01.2026

  • 27 Така е! Прав си!

    7 8 Отговор

    До коментар #24 от "хе хе":

    Хората отдавна нямат доверие на социологическите агенции, които изкривяват обществените нагласи. Това,че ГЕРБ бяха 6-ти в Пазарджик показва, че резултатът може да се чете като вот „против“ – не просто срещу ГЕРБ, а срещу натрупаните през годините скандали, зависимости и усещането за безнаказаност, символизирани от управлението на Борисов.

    09:24 12.01.2026

  • 28 Анализ

    4 5 Отговор
    Пеевски е бизнесмен. Когато му се удала възможност направил тръбопровода. За което има магнитски. Той компенсира с подкрепа за Украйна. Борисов е политик. Той е помагал и не е пречел. Поради големите проекти, през тях са минали много средства. Който трябва да си проверява. Другото са приказки с немалка доза неразбиране!

    09:26 12.01.2026

  • 29 Майора

    12 5 Отговор
    АлоКалоянчо , ти разбираш от политика толкова колкото аз разбирам китайски! Има още много да учиш ,защото образно сега си първолак и когато се научиш ще разбереш как , кога и защо се подават оставки на кабинета и се връщат мандати! Само панически страх виждате вие от “Покорна България” начело с приватизаторката и уволнена за корупция Нинова и останали такива!

    Коментиран от #56

    09:28 12.01.2026

  • 30 Мишо

    12 6 Отговор
    Калоян, ти какво си направил досега за държавата, освен празни приказки по студиата? Това което Борисов е направил, ти не може даже да го боядисаш, заедно с всичките му врагове.

    09:28 12.01.2026

  • 31 Главчев е виновен!

    3 11 Отговор

    До коментар #26 от "Коя е тая":

    Твърдението, че „истинската промяна“ е виновна за хаоса през последните пет години, удобно пропуска най-важния факт – реалната власт през по-голямата част от този период не беше в ръцете на ПП–ДБ, а в служебни кабинети, произлезли от модела Борисов–Пеевски. Ключова фигура в този модел е именно Димитър Главчев – дългогодишно партийно протеже на ГЕРБ, излъчено и подкрепяно от същото статукво, което днес се опитва да прехвърли вината върху други.

    Коментиран от #39

    09:28 12.01.2026

  • 32 Истинската Промяна!!

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Коя е тая":

    Хаосът, институционалната парализа и усещането за безвремие не са резултат от реформи, а от саботирани реформи. Всеки опит за промяна – в съдебната система, в контрола върху службите, в ограничаването на корупционните практики – беше блокиран именно от мрежата около Борисов и Пеевски. Когато държиш ключовите лостове на влияние, а после обвиняваш опонентите си за провала, това не е анализ – това е подмяна.

    Коментиран от #47

    09:29 12.01.2026

  • 33 А на

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Т.КОЛЕВ":

    Нежните от ПП къде им е мястото? Да не би да са извън парламента? Нали оттам продадоха държавата и народа заедно с тиквите! Кое им е различното? Референдума ли защитиха, или лева? Или скочиха срещу Роско когато раздава парите на държавата на Украйна? Или скочиха срещу Роско когато ще тъпче държавата с пакистанци в угода на частния бизнес? За да не ви плащат високи заплати! Няма нищо по вредно от говорещи идиоти рипащи незнайно и за тях защо, по паветата!

    09:29 12.01.2026

  • 34 радикална промяна

    5 6 Отговор
    Борисов се страхува, че НАРОДЪТ ЩЕ ЗАНУЛИ ПАРТИЯТА МУ! И е прав....Днешните партии имат по един файтон членска маса, но след манипулираните и фалшифицирани избори се Обявяват за законно избрани представители на цялото Общество!

    09:29 12.01.2026

  • 35 Роро

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Коя е тая":

    Инфлацията и икономическите трусове също не възникнаха във вакуум. Те бяха резултат от глобални кризи, но и от години лошо управление, зависимости и източване на публични ресурси, натрупвани далеч преди ПП–ДБ да се появят на политическата сцена. Да се приписва всичко това на „пет години промяна“ е или неразбиране, или умишлено изкривяване на реалността.

    09:30 12.01.2026

  • 36 Иво

    8 1 Отговор
    Радев и той е същия - 10 години само констатира и лапа яко - от масонската ложа "Слънце", от "Боташ"...

    09:32 12.01.2026

  • 37 По-точно

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Коя е тая":

    Критика към ПП–ДБ може и трябва да има. Но приравняването им с Пеевски и Борисов е абсурдно – защото ПП-ДБ се опитват да разграждат корупционния модел, а ГЕРБ-ДПС НН го създадоха, поддържаха и все още се опитват да го запазят. Истинският хаос не дойде от Промяната, а от страха на Статуквото ГЕРБ-ДПС НН да я допусне.

    09:32 12.01.2026

  • 38 Майора

    4 6 Отговор
    11 , 100 000 не са цяла България! И стига с мантрата Пеевски и Борисов , виж че протестите се водят от Черепа и с участието на останалите олигарси , недоволни че са подведени под съдебна отговорност! Това ли е нормалното за теб?

    Коментиран от #44, #53

    09:33 12.01.2026

  • 39 ОПГ

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Главчев е виновен!":

    Борисов е най-дълго управлявалият премиер на България! Няма никакво оправдание за милиардите, които окрадоха от държавата и народа! Затова сме най-бедни в цяла Европа и с най-висока смъртност.

    09:33 12.01.2026

  • 40 ГЕРБ са крадци!!

    2 3 Отговор
    Борисов се страхува от едно – че хората могат напълно да изтрият партията му от политическата карта. И този страх не е без основание. Днешните партии разполагат с минимална реална подкрепа и шепа активни членове, но след избори, белязани от съмнения за манипулации и фалшификации, се самопровъзгласяват за легитимни представители на цялото общество. Това разминаване между реалната обществена подкрепа и обявените резултати е в основата на кризата на доверие, която все повече хора осъзнават.

    09:33 12.01.2026

  • 41 Фактите са такива

    3 5 Отговор
    По време на управлението на ГЕРБ милиарди са източени от държавата и от гражданите. Именно тази корупция и системно разграбване на обществени ресурси са причината страната ни да е сред най-бедните в Европа и да има една от най-високите смъртности на континента.

    Коментиран от #59, #67

    09:35 12.01.2026

  • 42 Ганчо Балкански

    5 5 Отговор
    От един шапкар-пожарникар не можем да се отървем вече двадесет години, сега ни натрапват друг шапкар-военен. Това са хора свикнали да ги командват някои, които са над тях не блестят умствен капацитет.

    09:36 12.01.2026

  • 43 Мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Манол":

    Кое е това публично "противопоставяне"???
    Когато ппдб седяха в скута на шиши и променяха заедно с него конституцията, това ли определяте вие продалите се, за противопоставяне!

    Който гласува за ппдб е пълен ненормалник!!!

    Коментиран от #48

    09:37 12.01.2026

  • 44 Истината

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Майора":

    Черепа беше изгонен най-позорно от протестите, за да не ги опорочава. Опитът да се припишат на Черепа е смешка изфабрикувана от страхливците ГЕРБ - ДПС НН за демонизация на протестите! Но не им се получава тази лъжа!

    09:39 12.01.2026

  • 45 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Кривак":

    Разликата между ппдб и боко и шише е точно НИКАКВА!
    ЕДНИ И СЪЩИ ОТРПКИ, ПРОДАВАЩИ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ!

    ПОМНИШ ЛИ КАК СЕ СГЛОБИХА И ЛОРЕР ЗАЯВИ, ЧЕ ПЕЕВСКИ СЕ БИЛ ПРОМЕНИЛ ЗА ДОБРО???

    ТРЯБВА ДА СИ АБСОЛЮТНО НЕНОРМАЛЕН ЗА ДА ГРАСУВАШ ЗА ППДБ, СЛЕД ВСИЧКО АНТИБЪЛГАРСКО КОЕТО СЪТВОРИХА!!!

    09:39 12.01.2026

  • 46 рестарт на държавата

    1 5 Отговор
    За да се промени нещо в политиката и да се разреши кризата, трябват съществени промени! Президентска Република, Орязване ПРИВИЛЕГИИТЕ на Партиите, които се превърнаха в паразити за държавата и обслужват само елитите си и нечии олигархични интереси! СПИРАНЕ на ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ, Спиране на безплатните държавни и общински сгради, които често се преотдават под наем и никой не знае къде потъват средствата! Промяна на Изборния кодекс - гласуване със сканиращи машини и ЗАТВОР за фалшифициране или подмяна на вота!

    Коментиран от #63

    09:40 12.01.2026

  • 47 Стига бе

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Истинската Промяна!!":

    Какви са тези реформи , може ли по подробно , защото аз реформи не видях . Хеисто Иванов великият реформатор , така и не можа да ги обясни , камо ли да ги прокара . Също така разбрах за наше МВР , наши служби , всичко е уговорено с посолството и т.н. Аз не видях някакви законопроекти внесени от тези хора ,които да обслужат обществото като цяло , само промяна в законите как да сложим наш човек и обилно слюноотделяне по опонентите. И накрая ще завърша с думите на Кокорчо : " Да вземем каквото можем и после по островите ", а ти говориш за промяна !

    09:40 12.01.2026

  • 48 Ирония

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Мнение":

    Пак разпространяваш фалшивите опорки на корупционера Пеевски и розовите му фантазии някой да му седи в скута!! Платен Пеевски трол!

    Коментиран от #52

    09:41 12.01.2026

  • 49 Факт

    3 0 Отговор
    Политиката е най-мръсната професия!

    Коментиран от #55, #57

    09:43 12.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Предложение

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Много":

    Правилно!Затова,да ги архивираме завинаги вън от възможността да си правят ала-бала с татко им Мунчо!!!Нито глас за тия кърлежи!!!

    09:46 12.01.2026

  • 52 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ирония":

    Няма нищо фалшиво в думите на Даниел Лорер:
    Пеевски се бил променил за добро!!!

    Ппдб са същите като боко и шиши!!!

    09:46 12.01.2026

  • 53 НЕ СТАВАТЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Майора":

    Не търсете с кого да оправдаете вродената си некадърност!
    4 ПЪТИ ВИ ПОИСКАХА ОСТАВКАТА! ВСИЧКИТЕ ВИ МАНДАТИ ТАКА ЗЪВЪРШВАТ!

    09:47 12.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Напротив,хич не е мръсна,просто у нас хората са нефелници,но ние си ги избираме.

    09:50 12.01.2026

  • 56 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Майора":

    А ти от абсолютно нищо не разбираш!

    09:51 12.01.2026

  • 57 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Когато се прави от мръсници!

    09:52 12.01.2026

  • 58 Йес

    8 2 Отговор
    Калоян си е комунист от БСП.Беше и секретар на пРезидента. Сега,отлъчен от хранилката и озлобен-плюе.Губи чувство за реалност. Герб с тия аматьори срещу него пак ще спечели изборите с 25 % . Пеевски пак ще си купи едни 10-12 %. За останалите-каквото остане.Наесен пак избори..

    09:56 12.01.2026

  • 59 Де ги тия факти ?

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Фактите са такива":

    Ти знаеш ли какво е факт ? Ако ми кажеш какво стана с ония 10 милиарда лева дето се крадяха на година от Баце , ама с документи , ето това е факт , другото е ала-бала и празни приказки .

    09:58 12.01.2026

  • 60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    червената чума и пияните им робовладелци от блатата трябва да се млатат до като шават, иначе няма спасение‼️

    10:05 12.01.2026

  • 61 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лемънс":

    Едни и същи са ппдб с боко и шиши!
    Бяха в коалиция (под името сглобка) и управляваха заедно, а "генерал амгъл" се молеше от трибуната на Борисов да не развалят сглобката!!!

    ГЛАСУВАШ ЛИ ЗА ППДБ ГЛАСУВАШ ЗА БОКО И ШИШИ!

    10:06 12.01.2026

  • 62 Тома

    2 1 Отговор
    Приписването на паника е стандартно поведение у един определен тип хора, свързани с мухите и льовците.

    10:07 12.01.2026

  • 63 между другото

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "рестарт на държавата":

    Сканиращите машини са пълна Пунта Мара!

    10:23 12.01.2026

  • 64 така е

    1 2 Отговор
    Важното е ребята, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.

    10:32 12.01.2026

  • 65 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Партийката на Нинова и тоя ренегат набирала сила. Стига измислици! Никой не ви припознава. Не разбраха ли, че роенето на групировки, е пагубно за България!

    10:45 12.01.2026

  • 66 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    ЛЪЖЕЦО ЯВНО СИ СЛЯП ЛЪЖЕЦО В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ ТЯХ КЪДЕ ГИ ЗАБРАВЯШ 11 ЛЪЖЕШ БЕЗОГЛЕДНО А ЗАЩО НЕ КАЖЕШ ЧЕ ПРОТЕСТИТЕ БЯХА РАЗНОРОДНИ И НАЙ ВЕЧЕ ИМАШЕ ПЛАТЕНИ ПОДПАЛВАЧИ КОИТО КИРО ЛИЧНО ПОВЕДЕ

    10:45 12.01.2026

  • 67 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фактите са такива":

    41 дай доказателства нямаш А знаеш ли че за разпространяване на зловредни лъжи се търси отговорност и незнам защо тук закони не се прилагат Защо едни тук постоянно злепоставят вредят клеветят лъжат срещу България и не и се търси никаква отговорност Аз живея тук и искам справедливост как така няколко решили лъжат безогледно постоянно какви са тези лъжци

    10:51 12.01.2026

  • 68 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Манол":

    21 последователно и публично лъжеш 21 кого заблуждаваш и защо го правите.авиш аз живея тук и виждам ясно кой кой е 21с лъжи с измами държава не се управлява и с голи приказки по сайтовете за хващане на малоумници 21

    10:55 12.01.2026

  • 69 Бюджетниците

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами сега?":

    са учителите, лекарите, акушерките, социалните работници, преподавателите в университети, библиотекари, читалищни работници, актьори и т.н. Така, че по- кротко!

    10:57 12.01.2026