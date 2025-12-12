Какво е баклофенова помпа… Проф. Красимир Минкин пред ФАКТИ

В Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София бе имплантирана първата в България баклофенова помпа за лечение на тежка спастичност. Това е модерно устройство, което се поставя под кожата в областта на кръста и чрез тънък катетър доставя лекарството директно в гръбначния канал. Така се постига силен ефект с по-малка доза и минимум странични ефекти. Помпата се програмира чрез таблет – само чрез допиране до кожата. Пред ФАКТИ по темата говори проф. д-р Красимир Минкин, специалист-неврохирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
- Проф. Минкин, в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" имплантирахте баклофенова помпа. Какво представлява устройството. Разкажете повече?
- Баклофеновата помпа е устройство, което може да намали спастицитета (патологично увеличения мускулен тонус) при пациенти с мозъчна или гръбначно-мозъчна увреда. Това устройство прилича на диск с диаметър 9 cm и дебелина 2 cm, което се имплантира под кожата на корема и през катетърче с диаметър около 1 мм доставя лекарството Баклофен около гръбначния мозък. По този начин се постига висока доза на лекарството около гръбначния мозък при ниска доза около главния мозък. Това позволява голяма ефективност на медикамента и по-малко странични ефекти при стократно по-малки дози в сравнение с приема на Баклофен през устата.
- При какви пациенти може да се сложи и как се решава дали е подходящо лечение?
- Такива пациенти могат да страдат от множествена склероза, гръбначно-мозъчна травма, трансверзален миелит, тежка детска церебрална парализа, наследствена парапареза. Баклофеновата помпа не дава допълнителна мускулна сила и не може да се очаква, че пациентите ще проходят, но може значително да се намали страданието им вследствие на болки или абнормна позиция.
При всеки пациент е задължително провеждане на баклофенов тест,
който представлява лумбална пункция и инжектиране на единична доза Баклофен за да се прецени дали ефектът от лечението би бил задоволителен. Ако баклофеновият тест е положителен, пациентът се представя на специализирана комисия, която взема решение.
- В какъв етап от заболяването може да се пристъпи към поставянето на баклофеновата помпа при пациента?
- Лечението с баклофенова помпа се прилага при тежки гръбначно-мозъчни травми и при напреднали форми на множествена склероза, трансверзален миелит, детска церебрална парализа, наследствена парапареза. Обикновено пациентите, които се нуждаят от баклофенова помпа са загубили способността си да ходят.
- Процедурата покрива ли се от НЗОК?
- За щастие интервенцията и импланта се покриват напълно от НЗОК и пациентите не заплащат нищо свързано с имплантацията.
- Трудна ли е интервенцията при поставянето?
- Не, операцията не се отличава с хирургична сложност. Интервенцията прилича на лумбална пункция последвана от имплантиране на диска с помпата в подкожието на коремната стена. Процедурата трае обикновено под 1 час.
- Първата пациентка е 48-годишна жена с множествена склероза. Как я избрахте?
- Това е втората пациентка, която беше насочена към нас, и първата, при която баклофеновият тест беше положителен. Спастицитетът намаля значително при нея след инжектиране на Баклофен при лумбална пункция и това ни накара да предложим поставяне на постоянна баклофенова помпа.
- На колко места в България се прави имплантиране на баклофенова помпа?
- Засега баклофенови помпи се имплантират само в нашата болница - УМБАЛ „Св. Иван Рилски. Тук се намира единственият в страната център за Функционална Неврохирургия и ние имаме мисията и моралното задължение да въвеждаме всички утвърдени хирургични методи за подобрение на функционирането на нервната система. Центърът по Функционална Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ помага на пациенти с медикаментозно-резистентни епилепсии, Паркинсонова болест, дистонии, болка, а вече и спастицитет.
- Този метод колко е застъпен в световен мащаб и какво е наблюдението върху ефективността му?
- Идеята за баклофеновите помпи възниква преди 40 години и всяка година само в САЩ се имплантират над 10 000 баклофенови помпи. Ефективността на метода върху спастицитета е значителен при пациентите с положителен баклофенов тест. Предимството на тези помпи е, че е възможно регулиране на дозата до получаване на максимален ефект при минимални странични ефекти. Дозата може да се регулира и в рамките на денонощието и да бъде по-голяма през часовете с повече спазми и по-малка, когато пациентът има по-малка нужда.
Какво е баклофенова помпа… Проф. Красимир Минкин пред ФАКТИ
12 Декември, 2025 13:24 2 564 11
Лечението с баклофенова помпа е подходящо при пациенти с тежък спастицитет, така че походката им е невъзможна, казва медикът
В Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София бе имплантирана първата в България баклофенова помпа за лечение на тежка спастичност. Това е модерно устройство, което се поставя под кожата в областта на кръста и чрез тънък катетър доставя лекарството директно в гръбначния канал. Така се постига силен ефект с по-малка доза и минимум странични ефекти. Помпата се програмира чрез таблет – само чрез допиране до кожата. Пред ФАКТИ по темата говори проф. д-р Красимир Минкин, специалист-неврохирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзън-дзън
Един истински човек и специалист е пред нас!
Коментиран от #4
13:36 12.12.2025
2 Софийски селянин,
13:39 12.12.2025
3 Гаргамел
13:42 12.12.2025
4 Смърфиета
До коментар #1 от "Дзън-дзън":Ай стир!
13:44 12.12.2025
5 здравенбизнес
Коментиран от #7, #9
13:49 12.12.2025
6 Става ад в Европа
Коментиран от #8
13:50 12.12.2025
7 Гаргамел
До коментар #5 от "здравенбизнес":За болка и фентанилови лепенки вършат работа, бупренорфин също, перорален морфин е идеалното. Защо да се тъпчем с противовъзпалителни? Да не би да са полезни?
13:56 12.12.2025
8 Смърфиета
До коментар #6 от "Става ад в Европа":Орбан е съседната статия.
13:57 12.12.2025
9 Смърфиета
До коментар #5 от "здравенбизнес":Абе, какво стана с д-р Асърджич? Чу се, че ня някакво кемсех парти нещо с крака на някаква табуретка нещо направили сложили го на някакво момче, връзвали го и... оживяло ли е?
14:00 12.12.2025
10 Д-р Марин Събев
Уважаеми професоре, смятам, че е разумно и логично по-високите такси да бъдат насочени към хората с големи финансови възможности – милионери, милиардери, политици, водещи бизнесмени. Но не и към тези, които едва свързват двата края и са в капана на собствените си здравословни и житейски трудности в този често несправедлив свят.
Благодаря Ви предварително.
Коментиран от #11
14:08 12.12.2025
11 Колега,
До коментар #10 от "Д-р Марин Събев":аз съм д-р Ботокса, знаете ме. Забравете това, което проповядвате. Ние сме учили средно по едно шест до десет години, и после цял живот, а те не са. Не им дължим нищо, коетко изрично го няма в клетвата, която е произнесъл самият Хипократ, без допълненията. Няма таван за нашите възнаграждения, освен ако няма изрична нужда да се харчат целенво парите за капиталови разходи. Няма такъв, който да не може да плати, освен ако не желае да напусне клиниката, защото се чувства здрав, или роднините му да го изоставят без да се поинтересуват.
14:54 12.12.2025