Защо Делян Пеевски напира към властта (безпрепятствено) и защо ще я вземе

Защо Делян Пеевски напира към властта (безпрепятствено) и защо ще я вземе

8 Август, 2025

Изводът е, че искаме или не искаме, ние вървим по пътя, начертан от Делян Пеевски и хората, които му движат конците

Защо Делян Пеевски напира към властта (безпрепятствено) и защо ще я вземе - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Посвещавам статията си за дружеството за новооткритите магазини за хората

От Паулина Шишкова

Дълбоката невидима задкулистна държава след продължителен размисъл се спря на Делян Пеевски. След като през 2013 г. същият не успя да стане председател на ДАНС поради активни и упорити протести на площада, той беше оттеглен и премина в сянка.

Не се чу дума нито за него, нито – от него. Формално той продължаваше да бъде депутат от ДПС, но нито се изказваше, нито даваше интервюта, нито присъстваше в парламента.

Премина в сянка в преносен и буквален смисъл. Хората го забравиха. До момента, в който задкулисните сили разбраха, че в нашата страна няма нито един лидер, който да има желанието и силата да излезе напред и да започне да „лидира“ държавата. Правени бяха доста експерименти – най-дългия с Бойко Борисов, а в крайния стадий - с новите фигури – Кирил Петков, академик Денков.

Дори Мария Габриел за малко си показа носа на българската политическа сцена. Нищо обаче не стана. Нито те издържаха изпита, нито „истинската“ държава остана доволна от тях. И тогава на преден план излезе мощният Пеевски – висок, дебел, със самочувствие.

Дори двата Магнитски удара се пречупиха и не засегнаха твърдото му тяло. Българският мозъчен тръст се замисли, как той да получи достъп до обществената арена. Най-удачното решение беше чрез ДПС. Защо? Защото е българин, един от малкото, който дълги години демонстрираше любов и преданост към българските турци.

Така или иначе те бяха спечелени като електорат. Оставаше да се спечелят сърцата на нетурските българи. И тук дойде висшата математика на задкулисието. Убедиха Доган да го издигне във водач на ДПС и постепенно чрез юридически трикове да стане единствен вожд на ДПС.

Вече ДПС е със смесен етнически състав – турци и българи. Увеличи се неговият човешки потенциал и се създадоха широки и неограничени възможности Пеевски да се идентифицира като единствения човек, който мисли за хората. Не беше трудно за задкулисните сили да убедят ГЕРБ, ИТН и БСП – обединена левица, да признаят неговата подкрепа и макар зад маската на коалиционно правителство, в което ДПС не участва формално, да го инсталират начело на управлението на държавата. Както виждаме, няма негова идея, която да не се е реализирала на практика. Бързи и ефективни действия, които не бяхме виждали досега.

Обеща евтини магазини за народа – откриха се евтини магазини.

Предложи любимци за съдебна или друга висша държавна служба, назначиха ги с голямо мнозинство от ГЕРБ, ИТН и БСП. Властта му бавно и полека нарасна с няколо века ( по Иван Вазов). Не е трудно човек да предвиди какво ще бъде бъдещето на страната ни. Вътре в нея никой не иска и не може да управлява. Извън нея ЕС си има толкова много грижи, че не му идва на ум да анализира най-слабата си членка.

Още повече, че Пеевски с нищо не променя проевропейския и пронатовски курс на България и няма причина ЕС да го кори.

Изводът е, че искаме или не искаме, ние вървим по пътя, начертан от Делян Пеевски и хората, които му движат конците. Затова не трябва да хленчим. Електоратът сам се остави да го водят по този път. Няма друга пътеводна звезда.


България
  1 историк

    Отговор
    Ако този вземе властта ,кубинската революция ще им се стори като празничен карнавал.

    Коментиран от #7

    14:52 08.08.2025

  2 Симеон Горския

    Отговор
    Аз ще го предложа за цар на българите

    14:52 08.08.2025

  3 000

    Отговор
    Къде е жълтопаветния контингент, защо не протестират? Ще мълчите, защото няма мотивация в господарите. Ще търпите Делян, и ще мълчите!

    14:54 08.08.2025

  4 Избирател

    Отговор
    И защо ходих да гласувам ,като накрая пак получих Пеевски

    Коментиран от #13

    14:54 08.08.2025

  5 ПоКУРко

    Отговор
    Този ще векува повече от Боко който е изпята песен вече! Задкулисните играчи избраха Шиши за новия меси така че стягайте халката и не се навеждайте в турската баня за сапуна!

    14:54 08.08.2025

  6 Доган

    Отговор
    Сега момчето ще ви разпределя порциите

    14:55 08.08.2025

  7 Нее

    Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Ако ,а кога

    14:56 08.08.2025

  8 Мдаа

    Отговор
    За тези години в които Прасчо е в парламента има по-малко от 5 минути (на година) изказвания от трибуната. По всички показатели си личи, че е най мразеният политик в новата ни история.

    14:57 08.08.2025

  9 мисля

    Отговор
    даже бих сложил някой лев, че момчето "феномен" няма да пукне от естествена смърт

    14:59 08.08.2025

  10 Вие какво очаквате

    Отговор
    от едно русофилско племе?

    15:00 08.08.2025

  11 Какво стана с независимият велик лев?

    Отговор
    Коце от Възраждане няма ли да протестира?
    Или е на морето.

    15:01 08.08.2025

  12 Свободен

    Отговор
    Страхотна статия!
    Благодаря!
    Само пропусна да спомене, че ГЕРБ не е вече позитивни ентусиасти подкрепящи строителството, а тъмна, тежка, организирана маса за кражба на обществен ресурс + неадекватни наивници!

    15:03 08.08.2025

  13 Наблюдател

    Отговор

    До коментар #4 от "Избирател":

    Защото 70% от така наречените българи от инат и най-вече от простотия не отидоха да гласуват.
    Но лошото е, че те никога няма да узнаят какво постигнаха по този начин.

    Коментиран от #16

    15:06 08.08.2025

  14 милчо

    Отговор
    Струва ми се,че съдбата на магазините ще е като на Лафка....Между другото,познавам хора,които работят за Пеевски и знам,че както няма вид,мозъка му е като бръснач.Може би и затова опряха до него.Вероятно,има организационни качества.

    15:12 08.08.2025

  15 един

    Отговор
    Кой още не е разбрал,че Пеевски е намесника на Кремъл у нас!?Всичките тия вдигане на цени/ония 7млрд./ и пр. са за да се налеят пари на воюваща Русия,която въпреки всичко ще загуби войната,защото е НЕСПРАВЕДЛИВА!

    15:12 08.08.2025

  16 така, де

    Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    И за кого да гласувам, като са едни и същи муцуни вече 35 години. За лъчо- мозъка или за данчо- ментата? Трябва мандатност - до два мандата депутат и......кой откъде е!

    Коментиран от #20

    15:13 08.08.2025

  17 жжжжжж

    Отговор
    защо умнокрасивите не доказаха че са умни? за красота няма да спорим. защо либералите заобикалят демокрацията?....това е резултатът.

    15:14 08.08.2025

  18 К. Копейката

    Отговор
    Ас може и към дпс да мина.

    15:16 08.08.2025

  19 Силиций

    Отговор
    Ако господина мислеше да управлява държава , а не фирма за "усвояване" на средства от ЕС ,едва ли щеше толкова явно да залага на възможността на разделя населението по етническа принадлежност и с раздаване на парчета от баницата(понаучил е нещо от Сокола) на "наши" фирми и общини.Нямаше да разджурква държавните служби , които имат възможност да се противопоставят на действията на "фирмата",и нямаше да повтаря безброй пъти колко е "загрижен за хората" за щяло и нещяло(защото се набива на очи,че се опитва да го внуши на останалите и малко съмняващи се)

    15:20 08.08.2025

  20 бою циганина

    Отговор

    До коментар #16 от "така, де":

    за когото и да гласуваш накрая дпс-гроб "обработва" резултатите и в секциите и в рик и в цик... резултата е ясен преди избора 🎃🔪🐖

    15:20 08.08.2025

  21 ГЛАДКО РАЗКАЗВАШ НО УМЕЛО

    Отговор
    ПРОПУСКАШ ЧЕ ДРУГАРЯ МАГНИТСКИ ИМА ПРОБЛЕМ ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ РУСИЯ НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯТ ВРАГОВЕТЕ СИ.

    15:27 08.08.2025

  22 От другия електорат

    Отговор
    Не мога да си намеря работа като Магистър-фармацевт каквато е професията ми в региона. Нима и защо от Пеевски да зависи това, след като съм професионалист с 25 год. опит. Може ли това, че не съм проевропейски и пронатовски, нито проруски настроена да е причината?!

    15:28 08.08.2025