БСП отдавна изгуби основания за съществуването си

Коментар на Емилия Милчева:
Може ли нов лидер да съживи БСП, изпаднала в програмна и идейна немощ? Този въпрос звучи като сюжет за комедийно фентъзи, тъй като партията отдавна е изгубила основания за съществуването си.
Въпреки това на партийния форум вчера БСП реши да свика конгрес на 7-8 февруари, за да избере нов председател. Настоящият - Атанас Зафиров - се е вкопчил в поста и няма намерение да подава оставка, а не изключва и преизбиране след почти едногодишно председателстване. Напълно възможно, ако партийните технолози подберат лоялните делегати. Партийният живот в социалистическата партия отдавна се върти около технологии, интриги и манипулации.
Удобният коалиционен партньор
За 25-те години на този век БСП смени четирима лидери и след всеки изпадаше все повече и повече, а резултатите на избори прогресивно намаляваха. Избирателите и обществото отдавна не разпознават партията като активен участник в публичния живот, а като формация, която съществува сама за себе си и за "Позитано" 20. БСП загуби връзка с реалните проблеми на обществото и макар технически да продължава да функционира, няма мисия и не предлага смислени решения.
Партията и движенията, с които се обединява, са подпъхвани като уплътнения в управленски коалиции - било с ПП-ДБ, било с ГЕРБ-СДС в последните години. С ДПС и Пеевски бесепарите са свикнали още от времето на "тройната коалиция" и едногодишното управление на кабинета "Орешарски". Подобна безпринципност е лесно да бъде оправдана с някакъв (исторически) момент, а такива в този век са много - членство в ЕС, еврозона, нужда от стабилност след чести предсрочни избори и прочие.
След заседанието на Националния съвет Зафиров обяви, че няма да подава оставка, тъй като "ще е предателство към хората, гласували ми доверие". Но част от избирателите на БСП смятат за предателство съюза с ГЕРБ и това пролича по недоволството на местни организации.
Именно появата на ГЕРБ изтласка БСП от политическата сцена и оттогава регрес така и не настъпи. А руските интереси, традиционно свързвани с лявата партия, също се пренасочиха към новите силни играчи, оставяйки БСП в периферията - макар и да се активизираха за президентските избори.
Кандидатурата на Йотова като опит за съживяване?
Предстоящите президентски избори също са шанс за БСП, стига да успее да консолидира по-широка подкрепа за кандидатурата на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова, ако тя действително се кандидатира. Предвид кризата в партията е трудно за вярване, че социалистите ще успеят да мобилизират необходимия ресурс отвъд тясното партийно ядро, с фигури с висок обществен рейтинг. Освен ако президентът Румен Радев не подкрепи кампанията ѝ, напускайки по-рано поста, за да участва в парламентарни избори.
Подобна позиция вече заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, който през септември м.г. каза пред Нова тв: "Както БСП подкрепи Радев преди осем години, очакваме той да застане зад Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира". За разлика от Радев Йотова е тясно свързана с БСП и слабостите на партията ще се отразят директно върху нейната кампания.
Тя не разполага с буфера на "надпартийната" популярност, от който се ползва Радев, и трудно може да се откъсне от образа на партия в разпад, дори кандидатурата ѝ да бъде издигната от инициативен комитет. Затова за БСП президентските избори са шанс да провери дали още е способна да генерира доверие извън собствения си електорален периметър, който непрекъснато се свива.
Но тук има и едно сериозно препятствие - "Дондуков" 2 се позиционира като коректива на модела "Борисов-Пеевски", а макар и за година БСП бяха част от този модел. Трудно ще бъде съчетаването на тези две обстоятелства, освен ако конгресът не смени ръководството на БСП и не бъде оценено като грешка участието в управлението въпреки похвалите на Зафиров от вчера.
"Икономическото мнозинство" критикува
Фалшивee обаче критиката от ръководството на най-голямата организация на БСП. Лидерът на градския съвет на БСП в София Иван Таков констатира, че левицата е в политическа безпътица, с нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив и рискува да се обезличи напълно, ако отиде на избори в това състояние.
Критикувайки висшето партийно ръководство, Таков изглежда забравя, че Ваня Григорова достигна до балотажа за кметския пост в София през 2023 г. не само благодарение на усилията на партийната организация, но и на своя профил на автентично ляв и непартиен кандидат. Самата БСП регистрира намаляване на общинските си съветници в Столичния общински съвет (СОС) от 15 на местните избори през 2019 г. на девет на последните, който вече са 8 след напускането на Григорова.
А в СОС, част от който е и Таков, съветниците на БСП заедно с тези на ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" представляват т.нар. "икономическо мнозинство", което налага волята си по ключови въпроси. Така беше и през май м.г., когато се одобряваше финансовата рамка за градския транспорт в София за 2025 г. и увеличението на възнагражденията с 300 лева. Така беше и при смяната на ръководствата на общинските дружества, също и при гласуването на прекроения бюджет на столицата и др.
БСП е твърде обременена от минали вини и нови грешки и пореден лидер от старите партийни свити няма да я рестартира. Лявото е извън "Позитано" 20.
1 зафирко
Коментиран от #32
19:03 12.01.2026
2 Не само БСП
19:04 12.01.2026
4 Точно така е
Коментиран от #8, #22
19:05 12.01.2026
5 Иво
19:06 12.01.2026
6 Точно така е
Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. A БСП са атлантици!
Коментиран от #9
19:07 12.01.2026
7 виктория
19:07 12.01.2026
8 Ами
До коментар #4 от "Точно така е":какъв требе да си, за да чакаш леви политики от крадци милиардери? Курнела донякъде изплакваше очите на заблудените бабички, ама от как я изритаха, съвсем лъснаха що за фалшиви "социалисти" са боклуците от БСП.
19:08 12.01.2026
9 виктория
До коментар #6 от "Точно така е":така е!!!
19:09 12.01.2026
10 Чета от години
Коментиран от #37
19:09 12.01.2026
11 Теглете си парите в кеш хора
Коментиран от #13
19:11 12.01.2026
12 Атлантизма е еманацията на нацизма
19:13 12.01.2026
13 Искам кеш,
До коментар #11 от "Теглете си парите в кеш хора":но в нанката все нямат и ме принудиха всичко да обърна в цифра.
19:14 12.01.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
19:15 12.01.2026
15 Хмм
19:16 12.01.2026
16 Не БСП -ОЛ ни е нужен
Коментиран от #31
19:17 12.01.2026
17 Пресолихте манджата нещо
19:17 12.01.2026
18 604
19:18 12.01.2026
19 Факт
19:20 12.01.2026
20 Хора просто влезте в сайта
19:22 12.01.2026
21 Допълнение
19:25 12.01.2026
22 36 години лъжат хората че са леви
До коментар #4 от "Точно така е":36 години само това правят а в тях няма нищо Ляво освен вероятно сексуалната им ориентация. Първанов и Станишев бяха еманацията на измамата. Ама брутално гнусна
19:29 12.01.2026
23 Фют
19:30 12.01.2026
24 Прокси левите на боклука !
36 години измама стигат
19:34 12.01.2026
25 Така е
19:38 12.01.2026
26 Новиятй Старият
19:39 12.01.2026
27 Предатели !
19:41 12.01.2026
28 Да попитам:
19:43 12.01.2026
29 WSWS ! ИЛИ ЩЕ СТЕ ТАКИВА
19:45 12.01.2026
30 Тити
19:47 12.01.2026
31 WSWS в Австралия
До коментар #16 от "Не БСП -ОЛ ни е нужен":За два часа 2 милиона души на улиците изкарват а тази жалка прокси лява партийка и 50 души не може ...
19:48 12.01.2026
32 Гледай друго
До коментар #1 от "зафирко":Младежите на БСП нещо са се настървили. Вървят по пътя на кака си, която изпълняваше чужди интереси.
19:50 12.01.2026
33 ЗАФЧО ЗАФИРОВ.
19:52 12.01.2026
34 Нещо копирано от WSWS
Коментиран от #36, #38
19:54 12.01.2026
36 Нищо общо БСП с лявото нямат
До коментар #34 от "Нещо копирано от WSWS":Ама даже и със социалдемокрацията нямат. Тези хора са тотално десни и винаги такива са били и е истина написаното че БСП отдавна изгуби основания за съществуването си...отдавна! Още преди 36 години
19:59 12.01.2026
37 хахахаха
До коментар #10 от "Чета от години":Вие сега ли го установихне,че тези са измамници и мислят само как да тъпчат джобовете с пачки. Всичко си има цена. Те нямат абсолютно нищо общо със социализма като идеология. Не могат да обяснят каква е връзката им със социализма. Представят се за социалисти но лъжат и заблуждават хората. По скоро са определена секта с фашистки уклон , която използва абривеатурата БСП като прикритие. Посочете поне един от тях ,който може да говори по темата социализъм и да знае какво е това. Не ги ли виждате,че са с криминални съждения. Чуйте ги само, какво и как говорят и са ясни. Но хората са свикнали и се лъжат.
Коментиран от #39
20:00 12.01.2026
38 Ако такава партия има и го обещае
До коментар #34 от "Нещо копирано от WSWS":Категорично за нея ще гласувам с две ръце...
20:04 12.01.2026
39 Има един М. ПЕРОВ от WSWS
До коментар #37 от "хахахаха":Дето е бил в ръководството в Австралия и има доживотен бан човека във форума на Дневник ...Това е в България
20:08 12.01.2026
40 Дрън -дрън
20:16 12.01.2026
41 Юрий
Умните хора никога няма да гласуват за тях .
Вземе е за пенсия
20:24 12.01.2026