Новини
Мнения »
БСП отдавна изгуби основания за съществуването си

БСП отдавна изгуби основания за съществуването си

12 Януари, 2026 19:01 1 019 41

  • емилия милчева-
  • бсп-
  • илияна йотова-
  • атанас зафиров

Може ли нов лидер да съживи БСП, изпаднала в програмна и идейна немощ? Този въпрос звучи като сюжет за комедийно фентъзи.

БСП отдавна изгуби основания за съществуването си - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Може ли нов лидер да съживи БСП, изпаднала в програмна и идейна немощ? Този въпрос звучи като сюжет за комедийно фентъзи, тъй като партията отдавна е изгубила основания за съществуването си.

Въпреки това на партийния форум вчера БСП реши да свика конгрес на 7-8 февруари, за да избере нов председател. Настоящият - Атанас Зафиров - се е вкопчил в поста и няма намерение да подава оставка, а не изключва и преизбиране след почти едногодишно председателстване. Напълно възможно, ако партийните технолози подберат лоялните делегати. Партийният живот в социалистическата партия отдавна се върти около технологии, интриги и манипулации.

Удобният коалиционен партньор

За 25-те години на този век БСП смени четирима лидери и след всеки изпадаше все повече и повече, а резултатите на избори прогресивно намаляваха. Избирателите и обществото отдавна не разпознават партията като активен участник в публичния живот, а като формация, която съществува сама за себе си и за "Позитано" 20. БСП загуби връзка с реалните проблеми на обществото и макар технически да продължава да функционира, няма мисия и не предлага смислени решения.

Партията и движенията, с които се обединява, са подпъхвани като уплътнения в управленски коалиции - било с ПП-ДБ, било с ГЕРБ-СДС в последните години. С ДПС и Пеевски бесепарите са свикнали още от времето на "тройната коалиция" и едногодишното управление на кабинета "Орешарски". Подобна безпринципност е лесно да бъде оправдана с някакъв (исторически) момент, а такива в този век са много - членство в ЕС, еврозона, нужда от стабилност след чести предсрочни избори и прочие.

След заседанието на Националния съвет Зафиров обяви, че няма да подава оставка, тъй като "ще е предателство към хората, гласували ми доверие". Но част от избирателите на БСП смятат за предателство съюза с ГЕРБ и това пролича по недоволството на местни организации.

Именно появата на ГЕРБ изтласка БСП от политическата сцена и оттогава регрес така и не настъпи. А руските интереси, традиционно свързвани с лявата партия, също се пренасочиха към новите силни играчи, оставяйки БСП в периферията - макар и да се активизираха за президентските избори.

Кандидатурата на Йотова като опит за съживяване?

Предстоящите президентски избори също са шанс за БСП, стига да успее да консолидира по-широка подкрепа за кандидатурата на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова, ако тя действително се кандидатира. Предвид кризата в партията е трудно за вярване, че социалистите ще успеят да мобилизират необходимия ресурс отвъд тясното партийно ядро, с фигури с висок обществен рейтинг. Освен ако президентът Румен Радев не подкрепи кампанията ѝ, напускайки по-рано поста, за да участва в парламентарни избори.

Подобна позиция вече заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, който през септември м.г. каза пред Нова тв: "Както БСП подкрепи Радев преди осем години, очакваме той да застане зад Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира". За разлика от Радев Йотова е тясно свързана с БСП и слабостите на партията ще се отразят директно върху нейната кампания.

Тя не разполага с буфера на "надпартийната" популярност, от който се ползва Радев, и трудно може да се откъсне от образа на партия в разпад, дори кандидатурата ѝ да бъде издигната от инициативен комитет. Затова за БСП президентските избори са шанс да провери дали още е способна да генерира доверие извън собствения си електорален периметър, който непрекъснато се свива.

Но тук има и едно сериозно препятствие - "Дондуков" 2 се позиционира като коректива на модела "Борисов-Пеевски", а макар и за година БСП бяха част от този модел. Трудно ще бъде съчетаването на тези две обстоятелства, освен ако конгресът не смени ръководството на БСП и не бъде оценено като грешка участието в управлението въпреки похвалите на Зафиров от вчера.

"Икономическото мнозинство" критикува

Фалшивee обаче критиката от ръководството на най-голямата организация на БСП. Лидерът на градския съвет на БСП в София Иван Таков констатира, че левицата е в политическа безпътица, с нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив и рискува да се обезличи напълно, ако отиде на избори в това състояние.

Критикувайки висшето партийно ръководство, Таков изглежда забравя, че Ваня Григорова достигна до балотажа за кметския пост в София през 2023 г. не само благодарение на усилията на партийната организация, но и на своя профил на автентично ляв и непартиен кандидат. Самата БСП регистрира намаляване на общинските си съветници в Столичния общински съвет (СОС) от 15 на местните избори през 2019 г. на девет на последните, който вече са 8 след напускането на Григорова.

А в СОС, част от който е и Таков, съветниците на БСП заедно с тези на ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" представляват т.нар. "икономическо мнозинство", което налага волята си по ключови въпроси. Така беше и през май м.г., когато се одобряваше финансовата рамка за градския транспорт в София за 2025 г. и увеличението на възнагражденията с 300 лева. Така беше и при смяната на ръководствата на общинските дружества, също и при гласуването на прекроения бюджет на столицата и др.

БСП е твърде обременена от минали вини и нови грешки и пореден лидер от старите партийни свити няма да я рестартира. Лявото е извън "Позитано" 20.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зафирко

    17 2 Отговор
    не само външно заприлича на джаба ефенди а и също така се държи нагло

    Коментиран от #32

    19:03 12.01.2026

  • 2 Не само БСП

    14 1 Отговор
    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    19:04 12.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Точно така е

    16 1 Отговор
    БСП отдавна изгуби основания за съществуването си. Тези хора са фалшиви. Няма нищо общо между тях и WSWS ....

    Коментиран от #8, #22

    19:05 12.01.2026

  • 5 Иво

    14 2 Отговор
    За първи път подкрепата за ГЕРБ-СДС се срива под 20 процента. Това показва ново проучване на "Маркет линкс", С 84% недоверие Делян Пеевски държи черния рекорд сред политическите лидери. ИТН остава извън парламента, ако изборите бяха сега, а БСП-ОЛ е "на косъм".

    19:06 12.01.2026

  • 6 Точно така е

    14 1 Отговор
    Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. A БСП са атлантици!

    Коментиран от #9

    19:07 12.01.2026

  • 7 виктория

    15 2 Отговор
    и бсп и итн завинаги там където им е мястото - в нищото!!! Продажници!!!

    19:07 12.01.2026

  • 8 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Точно така е":

    какъв требе да си, за да чакаш леви политики от крадци милиардери? Курнела донякъде изплакваше очите на заблудените бабички, ама от как я изритаха, съвсем лъснаха що за фалшиви "социалисти" са боклуците от БСП.

    19:08 12.01.2026

  • 9 виктория

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точно така е":

    така е!!!

    19:09 12.01.2026

  • 10 Чета от години

    11 2 Отговор
    Всеки ден сайта на WSWS и нито една прилика с БСП и БСП-ОЛ не виждам. Нито една. Тези хора са вредни, тези хора убиха лявото в България. Мразя ги тези хора ...

    Коментиран от #37

    19:09 12.01.2026

  • 11 Теглете си парите в кеш хора

    10 1 Отговор
    Ако малко разум ви е останал го направете. На това БСП не вярвайте ! И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #13

    19:11 12.01.2026

  • 12 Атлантизма е еманацията на нацизма

    8 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря. А тези сега в БСП-ОЛ са атлантици! Смет...

    19:13 12.01.2026

  • 13 Искам кеш,

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Теглете си парите в кеш хора":

    но в нанката все нямат и ме принудиха всичко да обърна в цифра.

    19:14 12.01.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 0 Отговор
    ЕМИ МИЛЧЕВА "АГЕНТ" НА ШАРЛАТАНИТЕ ..................... ФАКТ !

    19:15 12.01.2026

  • 15 Хмм

    6 3 Отговор
    нинова започна ликвидацията на БСП, нейните пажове Зафиров и Гуцанов я довършиха

    19:16 12.01.2026

  • 16 Не БСП -ОЛ ни е нужен

    2 3 Отговор
    А български клон на WSWS ! Само тогава отново ще гласувам ! Прокси левите на боклука !

    Коментиран от #31

    19:17 12.01.2026

  • 17 Пресолихте манджата нещо

    6 1 Отговор
    Винаги ще има искания за повече социална справедливост , нещо бърка уважаемата госпожа

    19:17 12.01.2026

  • 18 604

    2 1 Отговор
    лобисти от старата школя, въх мъри ........

    19:18 12.01.2026

  • 19 Факт

    4 1 Отговор
    Тарикатите оставиха Зафиров да са оправя!

    19:20 12.01.2026

  • 20 Хора просто влезте в сайта

    4 1 Отговор
    На WSWS , прочетете на бързо дори само заглавията и ще ви стане ясно каква измама са тея БСП-ОЛ ! Моля направете го хора а не вярвайте на лъжите на тази партийна олигархия. Напишете в Гуглето WSWS влезте в сайта и просто загубете няколко минути

    19:22 12.01.2026

  • 21 Допълнение

    3 1 Отговор
    Забравих да напиша че WSWS e World Socialist Web Site. С клонове в 114 държави но не и в България

    19:25 12.01.2026

  • 22 36 години лъжат хората че са леви

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точно така е":

    36 години само това правят а в тях няма нищо Ляво освен вероятно сексуалната им ориентация. Първанов и Станишев бяха еманацията на измамата. Ама брутално гнусна

    19:29 12.01.2026

  • 23 Фют

    4 1 Отговор
    Абе имат си Евгени Минчев. Изобщо не са за съжаляване. Все ще им измисли нещо.

    19:30 12.01.2026

  • 24 Прокси левите на боклука !

    4 0 Отговор
    Ама категорично....
    36 години измама стигат

    19:34 12.01.2026

  • 25 Така е

    3 1 Отговор
    БСП е изпаднала в програмна и идейна немощ. Така се получава с лъжците. Лошото е обаче че 36 години лъгаха хората

    19:38 12.01.2026

  • 26 Новиятй Старият

    3 1 Отговор
    Новият ще бъде назначен от тоз дето нзначи Стария! Закривай.... Забогатя 3-4 и си тръгват с чест и подигравка.

    19:39 12.01.2026

  • 27 Предатели !

    3 1 Отговор
    Всички там изчезнете. До един ! За нищо не ставате. Не сте леви

    19:41 12.01.2026

  • 28 Да попитам:

    4 1 Отговор
    Има ли все още някой друг неадекватник,който би дал гласа си за тези червени демагози и непочтеници??? Огромна част от злините,сполетяли народа ни,се дължи на БСП,на участието ѝм в аморалните коалиции с мутри,олигарси и шарлатани!!! Никога повече във властта!!!

    19:43 12.01.2026

  • 29 WSWS ! ИЛИ ЩЕ СТЕ ТАКИВА

    2 0 Отговор
    Или изчезнете и опразнете сградата за да не ядете бастуня ! Ама яко

    19:45 12.01.2026

  • 30 Тити

    2 1 Отговор
    БZП отдавна се продаде на мафията Боко и Шиши.

    19:47 12.01.2026

  • 31 WSWS в Австралия

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не БСП -ОЛ ни е нужен":

    За два часа 2 милиона души на улиците изкарват а тази жалка прокси лява партийка и 50 души не може ...

    19:48 12.01.2026

  • 32 Гледай друго

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "зафирко":

    Младежите на БСП нещо са се настървили. Вървят по пътя на кака си, която изпълняваше чужди интереси.

    19:50 12.01.2026

  • 33 ЗАФЧО ЗАФИРОВ.

    1 1 Отговор
    Яко се издъни. И не казвай че си от Бургас дори и от Звездец. Познавам татко ти не беше чак такъв като тебе. По разумен беше. Съжалявам те макар и по богат от преди. Но на тебе не ти пука нали.

    19:52 12.01.2026

  • 34 Нещо копирано от WSWS

    2 1 Отговор
    Да сте го чували случайно от БСП? ....(Младите събудете се ! Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !..... Кой от БСП е казал нещо подобно някога?

    Коментиран от #36, #38

    19:54 12.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нищо общо БСП с лявото нямат

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Нещо копирано от WSWS":

    Ама даже и със социалдемокрацията нямат. Тези хора са тотално десни и винаги такива са били и е истина написаното че БСП отдавна изгуби основания за съществуването си...отдавна! Още преди 36 години

    19:59 12.01.2026

  • 37 хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чета от години":

    Вие сега ли го установихне,че тези са измамници и мислят само как да тъпчат джобовете с пачки. Всичко си има цена. Те нямат абсолютно нищо общо със социализма като идеология. Не могат да обяснят каква е връзката им със социализма. Представят се за социалисти но лъжат и заблуждават хората. По скоро са определена секта с фашистки уклон , която използва абривеатурата БСП като прикритие. Посочете поне един от тях ,който може да говори по темата социализъм и да знае какво е това. Не ги ли виждате,че са с криминални съждения. Чуйте ги само, какво и как говорят и са ясни. Но хората са свикнали и се лъжат.

    Коментиран от #39

    20:00 12.01.2026

  • 38 Ако такава партия има и го обещае

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Нещо копирано от WSWS":

    Категорично за нея ще гласувам с две ръце...

    20:04 12.01.2026

  • 39 Има един М. ПЕРОВ от WSWS

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "хахахаха":

    Дето е бил в ръководството в Австралия и има доживотен бан човека във форума на Дневник ...Това е в България

    20:08 12.01.2026

  • 40 Дрън -дрън

    1 0 Отговор
    Винаги ще има искания за социална справедливост, особено при задавашата се бъркотия, безраборицаби хаос

    20:16 12.01.2026

  • 41 Юрий

    0 0 Отговор
    Ми те червените бабички свършват. А новото поколение не помни БКП.
    Умните хора никога няма да гласуват за тях .
    Вземе е за пенсия

    20:24 12.01.2026