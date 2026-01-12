БСП отдавна изгуби основания за съществуването си

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Може ли нов лидер да съживи БСП, изпаднала в програмна и идейна немощ? Този въпрос звучи като сюжет за комедийно фентъзи, тъй като партията отдавна е изгубила основания за съществуването си.

Въпреки това на партийния форум вчера БСП реши да свика конгрес на 7-8 февруари, за да избере нов председател. Настоящият - Атанас Зафиров - се е вкопчил в поста и няма намерение да подава оставка, а не изключва и преизбиране след почти едногодишно председателстване. Напълно възможно, ако партийните технолози подберат лоялните делегати. Партийният живот в социалистическата партия отдавна се върти около технологии, интриги и манипулации.

Удобният коалиционен партньор

За 25-те години на този век БСП смени четирима лидери и след всеки изпадаше все повече и повече, а резултатите на избори прогресивно намаляваха. Избирателите и обществото отдавна не разпознават партията като активен участник в публичния живот, а като формация, която съществува сама за себе си и за "Позитано" 20. БСП загуби връзка с реалните проблеми на обществото и макар технически да продължава да функционира, няма мисия и не предлага смислени решения.

Партията и движенията, с които се обединява, са подпъхвани като уплътнения в управленски коалиции - било с ПП-ДБ, било с ГЕРБ-СДС в последните години. С ДПС и Пеевски бесепарите са свикнали още от времето на "тройната коалиция" и едногодишното управление на кабинета "Орешарски". Подобна безпринципност е лесно да бъде оправдана с някакъв (исторически) момент, а такива в този век са много - членство в ЕС, еврозона, нужда от стабилност след чести предсрочни избори и прочие.

След заседанието на Националния съвет Зафиров обяви, че няма да подава оставка, тъй като "ще е предателство към хората, гласували ми доверие". Но част от избирателите на БСП смятат за предателство съюза с ГЕРБ и това пролича по недоволството на местни организации.

Именно появата на ГЕРБ изтласка БСП от политическата сцена и оттогава регрес така и не настъпи. А руските интереси, традиционно свързвани с лявата партия, също се пренасочиха към новите силни играчи, оставяйки БСП в периферията - макар и да се активизираха за президентските избори.

Кандидатурата на Йотова като опит за съживяване?

Предстоящите президентски избори също са шанс за БСП, стига да успее да консолидира по-широка подкрепа за кандидатурата на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова, ако тя действително се кандидатира. Предвид кризата в партията е трудно за вярване, че социалистите ще успеят да мобилизират необходимия ресурс отвъд тясното партийно ядро, с фигури с висок обществен рейтинг. Освен ако президентът Румен Радев не подкрепи кампанията ѝ, напускайки по-рано поста, за да участва в парламентарни избори.

Подобна позиция вече заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, който през септември м.г. каза пред Нова тв: "Както БСП подкрепи Радев преди осем години, очакваме той да застане зад Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира". За разлика от Радев Йотова е тясно свързана с БСП и слабостите на партията ще се отразят директно върху нейната кампания.

Тя не разполага с буфера на "надпартийната" популярност, от който се ползва Радев, и трудно може да се откъсне от образа на партия в разпад, дори кандидатурата ѝ да бъде издигната от инициативен комитет. Затова за БСП президентските избори са шанс да провери дали още е способна да генерира доверие извън собствения си електорален периметър, който непрекъснато се свива.

Но тук има и едно сериозно препятствие - "Дондуков" 2 се позиционира като коректива на модела "Борисов-Пеевски", а макар и за година БСП бяха част от този модел. Трудно ще бъде съчетаването на тези две обстоятелства, освен ако конгресът не смени ръководството на БСП и не бъде оценено като грешка участието в управлението въпреки похвалите на Зафиров от вчера.

"Икономическото мнозинство" критикува

Фалшивee обаче критиката от ръководството на най-голямата организация на БСП. Лидерът на градския съвет на БСП в София Иван Таков констатира, че левицата е в политическа безпътица, с нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив и рискува да се обезличи напълно, ако отиде на избори в това състояние.

Критикувайки висшето партийно ръководство, Таков изглежда забравя, че Ваня Григорова достигна до балотажа за кметския пост в София през 2023 г. не само благодарение на усилията на партийната организация, но и на своя профил на автентично ляв и непартиен кандидат. Самата БСП регистрира намаляване на общинските си съветници в Столичния общински съвет (СОС) от 15 на местните избори през 2019 г. на девет на последните, който вече са 8 след напускането на Григорова.

А в СОС, част от който е и Таков, съветниците на БСП заедно с тези на ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" представляват т.нар. "икономическо мнозинство", което налага волята си по ключови въпроси. Така беше и през май м.г., когато се одобряваше финансовата рамка за градския транспорт в София за 2025 г. и увеличението на възнагражденията с 300 лева. Така беше и при смяната на ръководствата на общинските дружества, също и при гласуването на прекроения бюджет на столицата и др.

БСП е твърде обременена от минали вини и нови грешки и пореден лидер от старите партийни свити няма да я рестартира. Лявото е извън "Позитано" 20.