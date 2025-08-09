Новини
Тагарев: Тръмп влиза в играта на Путин! Това е много странен ход!

Тагарев: Тръмп влиза в играта на Путин! Това е много странен ход!

9 Август, 2025

Двете страни изглеждат далеч от споразумението по исканията си за прекратяване на конфликта, които продължават вече повече от три години

Тагарев: Тръмп влиза в играта на Путин! Това е много странен ход! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бившият служебен министър на отбраната Тодор Tагарев бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира основните събития на световната политическа сцена около продължаващата агресия от страна на Русия в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин, дори ако той не се срещне с украинския президент Владимир Зеленски. Двете страни изглеждат далеч от споразумението по исканията си за прекратяване на конфликта, които продължават вече повече от три години.

„Би било изненадващо, ако те стигнат до някакво принципно съгласие по въпроса за прекратяване на огъня. Хората, които са с опит в дипломацията, винаги казват, че задължително трябва да има среща или поредица от срещи на по-ниски равнища, постепенно повишавайки равнището на тези срещи.“

„Руската пропаганда винаги е била, че Русия няма проблем с Украйна. Русия воюва със Запада на територията на Украйна. Това е една от пропагандните тези, които от години се промотират и се набиват.“

„Да не говоря вече за коментатори путинофили, които обявяват тази среща като среща на двете велики сили и т.н. Нищо такова не е вярно. И за мен наистина изнадващ е, че самият факт, че Тръмп е готов да се срещне с Путин, без да има готовност за постигане на мирно споразумение, да не говоря пък за трайно и принципно мирно споразумение, вече показва, че той поема играта на Путин, влиза в неговата игра.“

„Тръмп си казва: вижте, ние двамата сме големите и великите. Трябва да седнем и да решим част от световните проблеми и със сигурност войната в Украйна. Много странен ход. Няма как по друг начин да го определя. Многократно даваше 14-дневни срокове на Путин, след това наскоро даде 50-дневен, после го намали на 10 дни, които изтичат днес и вероятно заради това Тръмп, поставил се сам в този капан, иска да покаже, че наистина може да намери решение.“

„Като президент на най-голямата световна сила и все още най-голямата икономика, най-мощната военна сила, страна с огромно влияние в целия свят, той разполага с инструменти. Разполага и с дипломатически инструменти, които обаче винаги са работели съвместно с използване заедно на сила или заплаха от използване на сила. Така работи и през вековете не само американската дипломация, но и други дипломации. Тръмп просто не се възползва от тези възможности, от този потенциал, който имат Съединените щати.“

„Путин протака. Неговата тактика от месеци насам е да протака. Защото той счита, че Русия може да постигне още много с военна сила. И Русия наистина постига резултати. Да, на ниско ниво, да, бавно, да, срещу много жертви. Но постига някакви резултати, окупира допълнителни територии. Междувременно той вече започна масирано производство на дронове, такива, които летят на много голямо разстояние. Почти всяка нощ атакуват граждански обекти, градове в Украйна. Последният месец има много новини за жертви сред цивилното население посред нощ.“

„Той буквално тероризира украинското население. Тероризира го, защото това е терор. Това е обстрелване на жилищни блокове с дроновете. Имаше случай на касетъчни боеприпаси срещу жилищни райони, което е доста сериозно оражие и то въобще не е създавано, за да действа по граждански цели. Няма колебания да го използва срещу граждански цели. Правят атаки по няколко пъти на нощ или в продължение на часове, за него човешкият живот не е някакво съображение.“

„Излезе една информация, че Тръмп е разговарял с Джорджия Мелони, премиера на Италия, и е предложил Рим да домакинства срещата. Джорджия Мелони реагира положително. За мен това би било изключителна ирония, защото Международният наказателен съд, който е издал заповед за арест на Путин за извършване на военно престъпление, е създаден с така наречения римски статут.“

„Рим е градът, в който се постигат тези споразумения за създаване на Международния наказателен съд и би било наистина изключително иронично точно там да се срещнат и той да не бъде арестуван. Путин, разбира се, няма да поеме риска да бъде арестуван, затова и представители на Кремъл вече заявиха, че срещата няма да се провежда в страна от Европейския съюз.“

„Най-вероятно, ако се стигне до среща, аз се надявам, че някакъв разум ще надделее, ще обяснят на Тръмп, че не е целесъобразно да участва в такава среща и ще поставят някакви условия, които пък Путин няма да ги приеме и ще бъде отменена срещата. Но ако се стигне до среща, това не изключва варианта да бъде Турция. На Ердоган много му допада идеята Турция да бъде посредник“, твърди той.

Интервюто с Тодор Тагарев е излъчено в петък, 8 август, малко преди обявяването на срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, планирана за 15 август.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    85 7 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин си делят Европа а Тагаренко лапа мухи и се чуди какво става

    Коментиран от #47, #64, #67

    17:01 09.08.2025

  • 3 Някой

    75 4 Отговор
    На вас, куклите на конци, припари ли ви под седалищните части? Свиквайте.

    17:02 09.08.2025

  • 4 Тепърва

    69 5 Отговор
    ще ви се струват много странни работи на вас военолюбците !

    17:05 09.08.2025

  • 5 как пък не

    47 3 Отговор
    СЕ Е СЕТИЛ ДА ПИТА ТОШКО ТАПУГАРЕВ--ТОЯ РИЖАВ ШМОРХИ

    Коментиран от #34

    17:06 09.08.2025

  • 6 Ханс

    53 0 Отговор
    Абе фашаго изчезни

    Коментиран от #68

    17:06 09.08.2025

  • 7 А какво да прави

    57 2 Отговор
    Русия колкото и такива като тебе да напъват да я изкарат каква ли не, видя се, че не може да бъде победена на бойното поле. Ти като истински ястреб на войната сигурно искаш Тръмп да обяви война на Русия. Не виждаш ли, че нито бойна техника, нито военен състав има Европа. Или трябва Тръмп и Щатите пак да воюват, а меките европейски китки само да наливат масло в огъня.

    Коментиран от #44, #74

    17:06 09.08.2025

  • 8 Това е много странен ход!

    43 1 Отговор
    писарката да ни изтъпанчва редовно талигарев
    вместо тиквата да се произнесе с някой бисер

    17:07 09.08.2025

  • 9 Странно ли

    42 1 Отговор
    Странното е че ти и още дузина други като теб не са осъзнали откъде вече духа вятъра. Жокер: От Изтока?

    Коментиран от #26

    17:07 09.08.2025

  • 10 Артилерист

    37 0 Отговор
    Пак този американски агент ли?

    17:08 09.08.2025

  • 11 ганев

    27 0 Отговор
    ТУЙ КОГА...ЩЕ СИ НАПРАВИ...ЧОВЕЩИНАТА...ДА ХВЪРЛИ...ТОПА

    17:08 09.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лост

    22 0 Отговор
    Магаре.в да си пусне Пинк Флойд.Там има песен за Брежнев и Рейгън.

    17:10 09.08.2025

  • 14 Владимирович е умен човек

    28 2 Отговор
    Ти не можеш на малкото нокътче да му стъпиш.

    17:10 09.08.2025

  • 15 УКРАЙНА 🇺🇦

    9 5 Отговор
    Като е изкуфял кретен

    17:11 09.08.2025

  • 16 нищо не е странно

    30 1 Отговор
    Тагаревщината си заминава .

    17:11 09.08.2025

  • 17 ганев

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    ...ТАКАВА..Е ..И ВОЛЯТА....НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

    17:12 09.08.2025

  • 18 име

    35 4 Отговор
    Ми, кой воюва в Украйна, бе кaвaл? Кой даде пари за майдана? Кой не спази договорката за нови избори 2014г? Кой си затваряше очите за престъпленията на неонацистите?

    17:12 09.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    22 1 Отговор
    Значи отново се връщаме на въпроса коя е Украйна. Защо като правеха Майдана не помислиха, че не всички ще са съгласни да влизат в НАТО и ЕС? А това беше половината население! Сега дори хвърлят много от тези хора на фронта да воюват по силата на мобилизация.

    Коментиран от #35

    17:13 09.08.2025

  • 21 Световна война

    4 26 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #43, #55

    17:13 09.08.2025

  • 22 Сатана Z

    31 2 Отговор
    Не ми се коментира лицето Тагаренко,че ме е гнус.

    17:13 09.08.2025

  • 23 Ха ха

    16 0 Отговор
    Ей Шелмен ти гледай Путин да не влезне вьв твоята че тогава направо не ми се мисли.

    17:15 09.08.2025

  • 24 Укр@инската посланичка

    18 0 Отговор
    Тагаренко след като ,,успешно,, ,,оправи,, крайната сега с@щиянците ли ще ,,оправи,,?
    С такъв промит моз@к като тагаренко индианците ще си върнат земите

    17:15 09.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Я поясни какво като вятъра....

    0 11 Отговор

    До коментар #9 от "Странно ли":

    духа от изток?, какво ще стане?, то и северният вятър духа от север но ти по умен не си станал, а пък с източния хич.

    17:16 09.08.2025

  • 27 Василеску

    18 0 Отговор
    Голям разбирач. Жалко, е тоя мухльо е от моето поколение. Няма много такива. Е, и оня сегашния, все му забравям името - още по-дърт - след него и потоп, войнолюбеца.

    17:17 09.08.2025

  • 28 хасан двата у....

    12 1 Отговор
    този кога беше министър ,плащаше добре и го лупках по 2 пъти седмично ,сега нещо огладня и сам си го вре в отзадзето

    17:17 09.08.2025

  • 29 Уса

    19 0 Отговор
    Няма нищо странно господин предателю полуокраинец.Отдавна пиша,какво ще се случи и не съм русофил просто следя точните западни медии и там говорят най-добрите анализатори,които следвам още от времето на ковид истерията,каквото са казали това е станало.Тръмп не е глупак и знае,къде какво да говори,като много добре залъгва соросоидите с неговото си шоу.САЩ и Русия никога няма да си посегнат,но Европа ще го отнесе и на никой няма да му е жал за това враждебно и крадливо племе

    17:17 09.08.2025

  • 30 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Ха,
    появи се един голям пълшок - англосакс !

    17:18 09.08.2025

  • 31 Тълковен речник:

    12 2 Отговор
    Тагар(ост.) - - Протектор, изработен от свинско черво, за многократна употреба

    17:19 09.08.2025

  • 32 Мекотелото Тагарев

    9 3 Отговор
    Мазника се опитва да коментиранеща, от които нищо не разбира. Това да не е да лижеш гъ..зо..ве за да пробваш.

    17:19 09.08.2025

  • 33 АЙДЕ ГЪЧ

    15 3 Отговор
    ЩОМ И ТАГАРЕНКО ВЗЕ ДА НАМИРА КУСУРИ НА ТРЪМП,.....НЕЩАТА ВЕРНО СА "СЕРИОЗНИ"

    17:20 09.08.2025

  • 34 Ти как пък

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "как пък не":

    не поумня.Времето ти изтича.

    17:20 09.08.2025

  • 35 Аман

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Преди нападението на Русия около 60% украинци искаха НАТО и ЕС, сега 99%.

    17:20 09.08.2025

  • 36 Леле, тука само русофиле

    4 8 Отговор
    Да не ви плащат утре?
    Семки и бонбонки.
    И копейки.

    17:21 09.08.2025

  • 37 Боклук мръсен

    9 1 Отговор
    Марш в Украйна!

    17:21 09.08.2025

  • 38 россиян..

    12 1 Отговор
    Много добър старец..благодарение на тоо дедак,масква поне година ще топи скраб от подарените от него на бандерците.бг бетери и емтелбета

    17:21 09.08.2025

  • 39 Реконтра

    7 0 Отговор
    ...а твоето име е вече в списъка!

    Коментиран от #48

    17:22 09.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Търновец

    4 5 Отговор
    Бай Дончо може за две години да спре войната в Украйна - да даде Американски паспорти на Русите - и мало и голямо ще хукне и в РФ освен Путин и олигарсите няма кой друг да остане. А ако гледаме от друг ъгъл среща в Анкоридж значи далече от Украйна и далече от ЕС - ние сме само да плащаме Американски оръжия и лъжливи търговски мита. А Тагарев играе играта на глобалистите и купува морално стари оръжия на висока цена от САЩ и Израел

    17:23 09.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палда

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Световна война":

    На 6 август Тръмпи докара две подводници в Балтийско море с по 40 броя хипврзвукови ядрени ракети Минитмънт 3. Ултиматум към Путен за капитулация . Другото е бошлаф.

    17:25 09.08.2025

  • 44 Хм Хм

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "А какво да прави":

    В момента Русия е наравно с Украйна при превъзходство в техника и оръжия 50 към 1 и личен състав 2 към едно. Представи си, ако силите се изравнят.

    17:25 09.08.2025

  • 45 Теодор Тагаренко

    3 0 Отговор
    От та не сторил бубайко ти ..

    17:26 09.08.2025

  • 46 Знае

    7 0 Отговор
    Ми имат карти Тръмп и Путин , играят . Като няма карти Магарев , да не се бута между атовете , за да не отнесе някой къч! Ама то , за да не се бута под копитата на атовете се иска акъл ! Вие да сте видяли умно Магаре ?

    17:27 09.08.2025

  • 47 И това същество

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    е било министър на отбраната.
    Нищо не разбирам от несвързаните му изявления.

    17:27 09.08.2025

  • 48 С тоя списък

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Реконтра":

    нали знаеш какво можеш да си направиш.
    Икономия от тоалетна хартия.

    17:27 09.08.2025

  • 49 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 0 Отговор
    Тагаренко за разлика от Тръмп е световноНЕизвестен.....

    17:28 09.08.2025

  • 50 Хаха

    8 0 Отговор
    Националния предател, станал милионер покрай сделките с продажба на суверинитет и оръжия на Украйна, професор по новата дисциплина - ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ ПРЕДАТЕЛ, се чуди къде да бяга! Омаза се с Русия, а е руски възпитаник , омаза се с Тръмп! Дано си е купил остров, че предателя никъде е желан!

    17:31 09.08.2025

  • 51 Ами

    8 1 Отговор
    Конфликта между Русия и запада, започна след речта на Путин в Мюнхен през 2007г.
    Вече се очертава абсолютна победа на Путин и тотален разгром на либерализма.
    Тагаренко и тия като него да спрат да говорят за неща които не разбират.

    17:31 09.08.2025

  • 52 Гост

    6 0 Отговор
    А, ма тоя още ли е тук! Да стяга фрака и да заминава да носи кафе там! Еаси и мижитурката!

    17:31 09.08.2025

  • 53 точно този нещатниск няма какво друго да

    6 0 Отговор
    каже мишко харчи си милионите който си крал

    17:33 09.08.2025

  • 54 Край

    7 0 Отговор
    Да ви имам анализатора, да ви имам.

    17:34 09.08.2025

  • 55 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Световна война":

    Украинците вече са гласували на референдум териториите да станат руски. Тва е, зеля да си промени конституцията ако иска. И в нашата конституция пишеше за ръководната роля ба БКП, ама тва свърши

    17:37 09.08.2025

  • 56 Тома

    8 0 Отговор
    Къде е Тръмп и Путин къде е цървула тагаренко за да дава мнение

    17:37 09.08.2025

  • 57 yкpонюз

    5 0 Отговор
    Тагаренко нали си е укpo-пит-ек, изобщо не е в час!

    17:37 09.08.2025

  • 58 граф Монте Кристо

    4 1 Отговор
    Прокрадна се и версията,че срещата ще бъде в Аляска,един от щатите.Защо например Тръмп не иде направо в Москва,като е толкоз ербап,а кани Путин в страни ,където може да бъде арестуван.Предложи се ОАЕ като неутрална страна и това е най-вероятната дестинация.Това става по настояване на Тръмп,Путин не го е закачал с някакви настоявания и натяквания,ясно е кой държи инициативата и ще се опита да направи някои шашми.Тръмп си е повярвал много след като направи хет-трик с урсула,мисли се за хипнотизатор или вуду-магьосник едва ли не.

    17:38 09.08.2025

  • 59 абе

    7 1 Отговор
    на тоя продажник няма ли кой да му ...............

    17:38 09.08.2025

  • 60 Нееееееее

    8 0 Отговор
    Тагаренко фащ от както е създадена е направила 250 войни по света това е комунистическа Сатрапия...

    17:39 09.08.2025

  • 61 Хи хи

    7 0 Отговор
    А къде ще се крие тагаренко, когато Русия дойде, както казват от нато ??

    17:39 09.08.2025

  • 62 Анонимен

    7 0 Отговор
    Учим в Москва,иначе сме евроатлантици!Гнус

    17:39 09.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Точен

    4 0 Отговор
    Тагарев ще свърши или в Аляска, или в Сибир, няма да е далече денят...

    17:41 09.08.2025

  • 66 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Тагаренко, сбогувай се 404, боклук!

    Коментиран от #71

    17:41 09.08.2025

  • 67 Иван С

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Всичко е ясно: Тръмп и Путин си разменят украйна за Аляска.

    17:41 09.08.2025

  • 68 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ханс":

    Наглосаксоюдеите с парите си създадоха хитлерофашизма . Наглосаксоюдеите юдеите бесеха лидерите на хитлерофашистите осъдени на смърт в Нюрнберг. Нашите фашаги си ги отстреляхме сами , след като бяха осъдени на смърт от извънредният Народен съд действащ за времето от декември 1944 до април 1945 година .

    17:46 09.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ех, Стоенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Тъжно е !!!
    Що не си вариш боба, ами взимаш отношение?

    17:48 09.08.2025

  • 72 Обективни истини

    3 0 Отговор
    тагаренко марш на фронта, ако толкова са ти скъпи хо хо ли те. Да ти е. П. М

    17:48 09.08.2025

  • 73 А тагаренко кво чака

    2 0 Отговор
    Да грабва мешка, пушка, вокзал и на фронта да бори Путин и да брани бандери и фашаги!!!

    17:50 09.08.2025

  • 74 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А какво да прави":

    То пък един ястреб.Бивш верен син на Партията,съветски възпитаник,за идна вечер се осъзнол и станал Атлантик.Ако Путин тръгне да посети Шипка,този мушморок ще избута русофилите с лакти и първи ще целува задника на Президента.Свикнал е,глиста си е глист.

    17:50 09.08.2025

  • 75 Представяте ли си!

    1 0 Отговор
    Световни политически играчи с оценки от местни плъхове!

    17:50 09.08.2025