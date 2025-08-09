Тагарев: Тръмп влиза в играта на Путин! Това е много странен ход!

Бившият служебен министър на отбраната Тодор Tагарев бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира основните събития на световната политическа сцена около продължаващата агресия от страна на Русия в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин, дори ако той не се срещне с украинския президент Владимир Зеленски. Двете страни изглеждат далеч от споразумението по исканията си за прекратяване на конфликта, които продължават вече повече от три години.
„Би било изненадващо, ако те стигнат до някакво принципно съгласие по въпроса за прекратяване на огъня. Хората, които са с опит в дипломацията, винаги казват, че задължително трябва да има среща или поредица от срещи на по-ниски равнища, постепенно повишавайки равнището на тези срещи.“
„Руската пропаганда винаги е била, че Русия няма проблем с Украйна. Русия воюва със Запада на територията на Украйна. Това е една от пропагандните тези, които от години се промотират и се набиват.“
„Да не говоря вече за коментатори путинофили, които обявяват тази среща като среща на двете велики сили и т.н. Нищо такова не е вярно. И за мен наистина изнадващ е, че самият факт, че Тръмп е готов да се срещне с Путин, без да има готовност за постигане на мирно споразумение, да не говоря пък за трайно и принципно мирно споразумение, вече показва, че той поема играта на Путин, влиза в неговата игра.“
„Тръмп си казва: вижте, ние двамата сме големите и великите. Трябва да седнем и да решим част от световните проблеми и със сигурност войната в Украйна. Много странен ход. Няма как по друг начин да го определя. Многократно даваше 14-дневни срокове на Путин, след това наскоро даде 50-дневен, после го намали на 10 дни, които изтичат днес и вероятно заради това Тръмп, поставил се сам в този капан, иска да покаже, че наистина може да намери решение.“
„Като президент на най-голямата световна сила и все още най-голямата икономика, най-мощната военна сила, страна с огромно влияние в целия свят, той разполага с инструменти. Разполага и с дипломатически инструменти, които обаче винаги са работели съвместно с използване заедно на сила или заплаха от използване на сила. Така работи и през вековете не само американската дипломация, но и други дипломации. Тръмп просто не се възползва от тези възможности, от този потенциал, който имат Съединените щати.“
„Путин протака. Неговата тактика от месеци насам е да протака. Защото той счита, че Русия може да постигне още много с военна сила. И Русия наистина постига резултати. Да, на ниско ниво, да, бавно, да, срещу много жертви. Но постига някакви резултати, окупира допълнителни територии. Междувременно той вече започна масирано производство на дронове, такива, които летят на много голямо разстояние. Почти всяка нощ атакуват граждански обекти, градове в Украйна. Последният месец има много новини за жертви сред цивилното население посред нощ.“
„Той буквално тероризира украинското население. Тероризира го, защото това е терор. Това е обстрелване на жилищни блокове с дроновете. Имаше случай на касетъчни боеприпаси срещу жилищни райони, което е доста сериозно оражие и то въобще не е създавано, за да действа по граждански цели. Няма колебания да го използва срещу граждански цели. Правят атаки по няколко пъти на нощ или в продължение на часове, за него човешкият живот не е някакво съображение.“
„Излезе една информация, че Тръмп е разговарял с Джорджия Мелони, премиера на Италия, и е предложил Рим да домакинства срещата. Джорджия Мелони реагира положително. За мен това би било изключителна ирония, защото Международният наказателен съд, който е издал заповед за арест на Путин за извършване на военно престъпление, е създаден с така наречения римски статут.“
„Рим е градът, в който се постигат тези споразумения за създаване на Международния наказателен съд и би било наистина изключително иронично точно там да се срещнат и той да не бъде арестуван. Путин, разбира се, няма да поеме риска да бъде арестуван, затова и представители на Кремъл вече заявиха, че срещата няма да се провежда в страна от Европейския съюз.“
„Най-вероятно, ако се стигне до среща, аз се надявам, че някакъв разум ще надделее, ще обяснят на Тръмп, че не е целесъобразно да участва в такава среща и ще поставят някакви условия, които пък Путин няма да ги приеме и ще бъде отменена срещата. Но ако се стигне до среща, това не изключва варианта да бъде Турция. На Ердоган много му допада идеята Турция да бъде посредник“, твърди той.
Интервюто с Тодор Тагарев е излъчено в петък, 8 август, малко преди обявяването на срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, планирана за 15 август.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
