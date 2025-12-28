Украинският външен министър: Тази година стана годината на европейското пробуждане

Като правим обобщение на тази година, трябва да отбележим пробуждането на Европа. Европейските сили бяха принудени да преосмислят ролята си и отговорността си за сигурността и благоденствието на континента", написа във фейсбук украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предават от БТА.
Сибига отбеляза, че Украйна от дълго време се опитва да убеди европейските си партньори, че с оглед на екзистенциалната заплаха, идваща от Русия, е необходимо ново ниво на мобилизация: дипломатическа, политическа, икономическа и в сферата на отбранителната индустрия.
"Пробуждането на европейските отбранителни индустрии и на военно-политическите кръгове започна през минали години, но 2025 стана настина повратна и решаваща година. Това се дължи на набор от фактори, включително на промяна в политиката на САЩ, нова степен на провокации и хибридни заплахи от Руската федерация и систематична работа с европейските правителства", изтъкна външният министър.
Украйна приветства работата по засилване на независимостта на Европа, на нейната стратегическа автономия и самодостатъчност, каза още Сибига. Според украинския министър ключово е било решението да се увеличат разходите за отбрана до 5%, за което бе взето решение на срещата на върха на НАТО в Хага.
1 Дааааа
09:13 28.12.2025
2 Московията трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #12
09:17 28.12.2025
3 Пич
Хохлю иска да каже - Тази година стана годината на еврейското пробуждане !!!
09:19 28.12.2025
4 Последния Софиянец
09:20 28.12.2025
5 НИЯ
Коментиран от #13
09:20 28.12.2025
6 Карл Маркс
09:21 28.12.2025
7 Червената шапчица
Всичко е изкупено под масата от "демократичните приятели" на клоунския режим. Даже хората са продадени за пушечно месо.
Ако някой оцелее ще плаща дългове 995 години.
09:22 28.12.2025
8 Европа
09:25 28.12.2025
9 Затънали сте
09:25 28.12.2025
10 Шопо
09:25 28.12.2025
11 Малиии как се пробудил тоо шопар...
09:26 28.12.2025
12 Единственият помияяр който
До коментар #2 от "Московията трябва да бъде разрушена...":лае злобно тук си ти.
09:27 28.12.2025
13 Лука
До коментар #5 от "НИЯ":Това е чиста рашистка защита , тук място за български интереси няма !
09:32 28.12.2025
14 Карго 200
Над 300 полета бяха отложени и отменени на московските летища след атаки на украински дронове.
09:33 28.12.2025
15 Тома
09:33 28.12.2025
16 Механик
Добре дошли в клуба на богатите!
09:34 28.12.2025
17 Данко Харсъзина
09:34 28.12.2025
18 Блез Паскал
Нашият лидер НаркоманаЗеленски от дълго време се опитва да
Запали Третата война и да унищожи ЕС, а ако може и Света!
09:36 28.12.2025
19 Рублевка
09:36 28.12.2025
20 АБВ
09:37 28.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.