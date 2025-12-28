Украинският външен министър: Тази година стана годината на европейското пробуждане

Като правим обобщение на тази година, трябва да отбележим пробуждането на Европа. Европейските сили бяха принудени да преосмислят ролята си и отговорността си за сигурността и благоденствието на континента", написа във фейсбук украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предават от БТА.

Сибига отбеляза, че Украйна от дълго време се опитва да убеди европейските си партньори, че с оглед на екзистенциалната заплаха, идваща от Русия, е необходимо ново ниво на мобилизация: дипломатическа, политическа, икономическа и в сферата на отбранителната индустрия.

"Пробуждането на европейските отбранителни индустрии и на военно-политическите кръгове започна през минали години, но 2025 стана настина повратна и решаваща година. Това се дължи на набор от фактори, включително на промяна в политиката на САЩ, нова степен на провокации и хибридни заплахи от Руската федерация и систематична работа с европейските правителства", изтъкна външният министър.

Украйна приветства работата по засилване на независимостта на Европа, на нейната стратегическа автономия и самодостатъчност, каза още Сибига. Според украинския министър ключово е било решението да се увеличат разходите за отбрана до 5%, за което бе взето решение на срещата на върха на НАТО в Хага.