Украинският външен министър: Тази година стана годината на европейското пробуждане

28 Декември, 2025 09:08 593 21

Андрий Сибига отбеляза, че Украйна от дълго време се опитва да убеди европейските си партньори, че с оглед на екзистенциалната заплаха, идваща от Русия, е необходимо ново ниво на мобилизация: дипломатическа, политическа, икономическа и в сферата на отбранителната индустрия.

Украинският външен министър: Тази година стана годината на европейското пробуждане - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Като правим обобщение на тази година, трябва да отбележим пробуждането на Европа. Европейските сили бяха принудени да преосмислят ролята си и отговорността си за сигурността и благоденствието на континента", написа във фейсбук украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предават от БТА.

Сибига отбеляза, че Украйна от дълго време се опитва да убеди европейските си партньори, че с оглед на екзистенциалната заплаха, идваща от Русия, е необходимо ново ниво на мобилизация: дипломатическа, политическа, икономическа и в сферата на отбранителната индустрия.

"Пробуждането на европейските отбранителни индустрии и на военно-политическите кръгове започна през минали години, но 2025 стана настина повратна и решаваща година. Това се дължи на набор от фактори, включително на промяна в политиката на САЩ, нова степен на провокации и хибридни заплахи от Руската федерация и систематична работа с европейските правителства", изтъкна външният министър.

Украйна приветства работата по засилване на независимостта на Европа, на нейната стратегическа автономия и самодостатъчност, каза още Сибига. Според украинския министър ключово е било решението да се увеличат разходите за отбрана до 5%, за което бе взето решение на срещата на върха на НАТО в Хага.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дааааа

    15 4 Отговор
    Според неотдавнашна британска оценка 650 000 украински мъже в бойна възраст са избягали от Украйна, а броят на дезертьорите, според украинския депутат Анна Скороход, е достигнал почти 400 000

    09:13 28.12.2025

  • 2 Московията трябва да бъде разрушена...

    5 15 Отговор
    Идва краят на миризливата московска империя на злото, сега лайте злобно рубладжийски помияяри!

    Коментиран от #12

    09:17 28.12.2025

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    Да се чете вярно , защото е написано грешно !!!
    Хохлю иска да каже - Тази година стана годината на еврейското пробуждане !!!

    09:19 28.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Като видяха златните тоалетни чинии и бидета в Киев европейците се пробудиха.

    09:20 28.12.2025

  • 5 НИЯ

    14 2 Отговор
    Срамно и безобразно така лъжете и настройвате хората,да всявате ужас само за да Ви се дават пари от Европа които да ги крадете.Това е нагло и безумно,въпреки ,че се разкриха корупционните Ви схеми да продължавате да просите.Не сте виновни вие,а тези които Ви дават пари и лишават народа си.

    Коментиран от #13

    09:20 28.12.2025

  • 6 Карл Маркс

    9 1 Отговор
    Войната е последният изход на капитализма

    09:21 28.12.2025

  • 7 Червената шапчица

    12 1 Отговор
    Украинска държава отдавна няма.
    Всичко е изкупено под масата от "демократичните приятели" на клоунския режим. Даже хората са продадени за пушечно месо.
    Ако някой оцелее ще плаща дългове 995 години.

    09:22 28.12.2025

  • 8 Европа

    7 0 Отговор
    Събудиха се едни пет корумпирани дъртуфелника, загробиха европейското население с 90 милиарда и пак заспаха. Укрохунтата е във възторг!

    09:25 28.12.2025

  • 9 Затънали сте

    6 0 Отговор
    до ушите в кражби, корупция и дрога. Ще си получите заслуженото от собственият си народ. Това е повече от сигурно. Що се отнася до тъпата Европа ,тя вече приключи.

    09:25 28.12.2025

  • 10 Шопо

    6 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    09:25 28.12.2025

  • 11 Малиии как се пробудил тоо шопар...

    4 0 Отговор
    Как става така че всичките на високи длъжности все сте угоени като за световно...

    09:26 28.12.2025

  • 12 Единственият помияяр който

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    лае злобно тук си ти.

    09:27 28.12.2025

  • 13 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "НИЯ":

    Това е чиста рашистка защита , тук място за български интереси няма !

    09:32 28.12.2025

  • 14 Карго 200

    1 2 Отговор
    От рубриката "Киев за 3 дни":
    Над 300 полета бяха отложени и отменени на московските летища след атаки на украински дронове.

    09:33 28.12.2025

  • 15 Тома

    5 1 Отговор
    Тази година освен Унгария и Словакия и Чехия отказа да дава пари на корумпираната хунта на Украйна.Това е пробуждане

    09:33 28.12.2025

  • 16 Механик

    3 1 Отговор
    Пробужда се Европа, ама гладна, хладилника празен, в хола студено, работа нема и пари нема....
    Добре дошли в клуба на богатите!

    09:34 28.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Украинците са меко казано нагли.

    09:34 28.12.2025

  • 18 Блез Паскал

    2 0 Отговор
    Охраненият Украински външен министър Андрий Сибига:
    Нашият лидер НаркоманаЗеленски от дълго време се опитва да
    Запали Третата война и да унищожи ЕС, а ако може и Света!

    09:36 28.12.2025

  • 19 Рублевка

    1 0 Отговор
    И в България си имаме двама угоени като Сибига. Изключително неприятен субект! Нерез 300 кила.

    09:36 28.12.2025

  • 20 АБВ

    1 0 Отговор
    Самодоволна украинска свинчуга. Марш на фронта !

    09:37 28.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

