Как може да бъде гарантиран мирът в Украйна?

След замлъкването на оръжията, мирът в Украйна може да бъде наложен от многонационални сили с подкрепата на САЩ. Как би могла да изглежда бъдещата миротворческа мисия и кой може да участва?
Това е една от най-тежките точки в и така сложните разговори за възможния мир в Украйна: как ще може да се гарантира на нападнатата от Русия страна, че в обозримо време няма да бъде атакувана отново? Т.е. става дума за гаранции за сигурност – убедителна военна подкрепа за страната, за да може за Русия цената на следваща атака да се окаже твърде висока.
При стария световен ред с подобни мисии се ангажираха предимно американците. Сега това не е така – американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че според него най-вече европейските държави са длъжни да се погрижат за сигурността на Украйна. Той предложи САЩ да предоставят оръжия и оборудване, но за тях би трябвало да платят другите партньори.
Мерц: „Със задачата би могла да се заеме мисия на НАТО“
След срещата в понеделник в Берлин с украинския президент Володимир Зеленски германският канцлер Фридрих Мерц събра редица държавни и правителствени лидери от ЕС, които излязоха със съвместна декларация . В нея бе казано, че след установяването на примирие ще е необходима водена от Европа мисия за защита, която да се ползва с подкрепата на САЩ. По-късно Мерц допълни, че това би могла да бъде мисия на НАТО.
Задача на тази мисия, в която наред с държавите от ЕС биха могли да се включат Канада и Австралия, трябва да бъде оказването на подкрепа на украинските части. Ще трябва да се гарантира и сигурността на въздушното пространство, и на достъпа по море.
Франция и Великобритания ще участват, Германия изчаква
Сходно бе и мнението на украинския президент Зеленски . В Берлин той каза: „Чухме от страна на американците, че има готовност за предоставянето на гаранции за сигурност, отговарящи на член пети от Договора за НАТО“. Т.е. - нападение срещу една от членките се смята за нападение срещу всички и позволява активирането на колективната отбрана. Украйна не членува в НАТО, но отношението към нея би било сходно.
Франция и Великобритания вече многократно заявиха, че са готови за военен ангажимент в Украйна. Но Германия - въпреки дипломатическата инициатива на канцлера Мерц - все още проявява сдържаност: в правителствените кръгове се говори, че декларацията от понеделник оставя открит въпроса кои партньори в коалицията какви усилия ще трябва да положат.
Натовски войници в Украйна – немислимо за Русия
Откритите въпроси определено са много – повече от изяснените. И остава напълно неясно как Русия би могла да бъде принудена да се съгласи с такива гаранции за сигурност. Руският президент Владимир Путин неведнъж е изтъквал, че след постигането на мир присъствието на натовски войници в оспорваните региони е немислимо. В това отношение не се е променило нищо. Мерц вижда нещата по същия начин. Но той направи следното допълнение: „Путин каза 'не' на много неща, но все някога ще каже и 'да'".
В цялостната объркана ситуация изглежда може да се констатира: първо примирие, след това споразумение за гаранциите за сигурност. За момента най-важният напредък от последните дни е, че американците дават съгласие частите за мироопазващата мисия да бъдат организирани най-вече от Европа, а САЩ да ги подкрепят.
За други идеи изглежда твърде рано, включително за плана за създаване на демилитаризирана зона в Украйна , която да разделя украинските и руските войски. Все по-малко реалистична изглежда и идеята за установяване на примирие още преди Коледа – нещо, на което някои се надяваха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
22:03 19.12.2025
2 Спецназ
НЕЩО загубили ли за там??
Коментиран от #6, #8
22:05 19.12.2025
4 123
22:07 19.12.2025
5 десото
Коментиран от #11
22:07 19.12.2025
6 Йосиф Кобзон
До коментар #2 от "Спецназ":Бе те един милион ватенки се загубиха при мен.Търсят си главите.
22:07 19.12.2025
7 идиоти вън
22:08 19.12.2025
9 Баце ЕООД
1. Европа се събужда
2. Приема реалността
3. Украйна капитулира, ЕС се разпада
Коментиран от #14
22:08 19.12.2025
10 Беги на
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Фронта, не се обяснявай. Бърже, Урсула лично те моли!
Коментиран от #16
22:09 19.12.2025
11 Палиш ли свещичка?
До коментар #5 от "десото":Хилядарка русначета и днес станаха на торр.
22:10 19.12.2025
12 123
22:11 19.12.2025
13 Спецназ
"Руснаците винаги искат да притежават своето и
ако нещо им е отнето или непатено,
ВИНАГИ СЕ ВРЪЩАТ ЗА ПАРИТЕ СИ! ".
Бисмарк- германски политик от преди Втората Световна, ЯЛ У.Я от Русия! ФАКТ!
Коментиран от #15
22:11 19.12.2025
14 Ха аха ха
До коментар #9 от "Баце ЕООД":Я виж да не си се Упикал.😂
22:11 19.12.2025
15 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #13 от "Спецназ":Краде перални, тоалетни чинии, тостери и деца!Деца!
Трепе се!
Слава ВСУ!
Коментиран от #24, #25
22:13 19.12.2025
16 123
До коментар #10 от "Беги на":Хвани маг. То за чадъра
22:14 19.12.2025
17 Уса
Коментиран от #22
22:14 19.12.2025
18 Ами
Коментиран от #20
22:14 19.12.2025
19 Асен
22:20 19.12.2025
20 Ами
До коментар #18 от "Ами":4 години Натовски ракети бомбят Рашка.Пусин лини чертае.🤣 И куфарчето пълни.
22:21 19.12.2025
22 Ами лъжеш
До коментар #17 от "Уса":Руско
л@йно.
22:22 19.12.2025
23 ДВ и лъжите и
22:22 19.12.2025
24 Спецназ
До коментар #15 от "Руснакът е мръсно противно животно":А ти си червей- как и да го въртиш си гнида, ФАКТ!
22:24 19.12.2025
25 Спецназ
До коментар #15 от "Руснакът е мръсно противно животно":Украинците вече и перални не крадат- директно ги
успиват преди да са изкарали курса за водопроводчик.
22:27 19.12.2025