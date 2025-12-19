Новини
Как може да бъде гарантиран мирът в Украйна?
  Тема: Украйна

Как може да бъде гарантиран мирът в Украйна?

19 Декември, 2025 22:01 477 25

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • донбас

Това е една от най-тежките точки в и така сложните разговори за възможния мир в Украйна: как ще може да се гарантира на нападнатата от Русия страна, че в обозримо време няма да бъде атакувана отново?

Как може да бъде гарантиран мирът в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След замлъкването на оръжията, мирът в Украйна може да бъде наложен от многонационални сили с подкрепата на САЩ. Как би могла да изглежда бъдещата миротворческа мисия и кой може да участва?

Т.е. става дума за гаранции за сигурност – убедителна военна подкрепа за страната, за да може за Русия цената на следваща атака да се окаже твърде висока.

При стария световен ред с подобни мисии се ангажираха предимно американците. Сега това не е така – американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че според него най-вече европейските държави са длъжни да се погрижат за сигурността на Украйна. Той предложи САЩ да предоставят оръжия и оборудване, но за тях би трябвало да платят другите партньори.

Мерц: „Със задачата би могла да се заеме мисия на НАТО“

След срещата в понеделник в Берлин с украинския президент Володимир Зеленски германският канцлер Фридрих Мерц събра редица държавни и правителствени лидери от ЕС, които излязоха със съвместна декларация . В нея бе казано, че след установяването на примирие ще е необходима водена от Европа мисия за защита, която да се ползва с подкрепата на САЩ. По-късно Мерц допълни, че това би могла да бъде мисия на НАТО.

Задача на тази мисия, в която наред с държавите от ЕС биха могли да се включат Канада и Австралия, трябва да бъде оказването на подкрепа на украинските части. Ще трябва да се гарантира и сигурността на въздушното пространство, и на достъпа по море.

Франция и Великобритания ще участват, Германия изчаква

Сходно бе и мнението на украинския президент Зеленски . В Берлин той каза: „Чухме от страна на американците, че има готовност за предоставянето на гаранции за сигурност, отговарящи на член пети от Договора за НАТО“. Т.е. - нападение срещу една от членките се смята за нападение срещу всички и позволява активирането на колективната отбрана. Украйна не членува в НАТО, но отношението към нея би било сходно.

Франция и Великобритания вече многократно заявиха, че са готови за военен ангажимент в Украйна. Но Германия - въпреки дипломатическата инициатива на канцлера Мерц - все още проявява сдържаност: в правителствените кръгове се говори, че декларацията от понеделник оставя открит въпроса кои партньори в коалицията какви усилия ще трябва да положат.

Натовски войници в Украйна – немислимо за Русия

Откритите въпроси определено са много – повече от изяснените. И остава напълно неясно как Русия би могла да бъде принудена да се съгласи с такива гаранции за сигурност. Руският президент Владимир Путин неведнъж е изтъквал, че след постигането на мир присъствието на натовски войници в оспорваните региони е немислимо. В това отношение не се е променило нищо. Мерц вижда нещата по същия начин. Но той направи следното допълнение: „Путин каза 'не' на много неща, но все някога ще каже и 'да'".

В цялостната объркана ситуация изглежда може да се констатира: първо примирие, след това споразумение за гаранциите за сигурност. За момента най-важният напредък от последните дни е, че американците дават съгласие частите за мироопазващата мисия да бъдат организирани най-вече от Европа, а САЩ да ги подкрепят.

За други идеи изглежда твърде рано, включително за плана за създаване на демилитаризирана зона в Украйна , която да разделя украинските и руските войски. Все по-малко реалистична изглежда и идеята за установяване на примирие още преди Коледа – нещо, на което някои се надяваха.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #3

    22:03 19.12.2025

  • 2 Спецназ

    7 1 Отговор
    Какво ще правят англичани и французи в Украйна??

    НЕЩО загубили ли за там??

    Коментиран от #6, #8

    22:05 19.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 123

    3 1 Отговор
    Като Макарон и Бурсула идат на фронта с пълно бойно снаряжение и отзад Николай Бенков от ППДБ.

    22:07 19.12.2025

  • 5 десото

    3 1 Отговор
    мирът в украйна ще се гарантира когато русия вземе остатъка от украйна

    Коментиран от #11

    22:07 19.12.2025

  • 6 Йосиф Кобзон

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Бе те един милион ватенки се загубиха при мен.Търсят си главите.

    22:07 19.12.2025

  • 7 идиоти вън

    4 1 Отговор
    Мирът в Украйна може да бъде гарантиран, като Зеленски си свали белите гащи и ги развее над Банкова!!!!

    22:08 19.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Много е просто:
    1. Европа се събужда
    2. Приема реалността
    3. Украйна капитулира, ЕС се разпада

    Коментиран от #14

    22:08 19.12.2025

  • 10 Беги на

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Фронта, не се обяснявай. Бърже, Урсула лично те моли!

    Коментиран от #16

    22:09 19.12.2025

  • 11 Палиш ли свещичка?

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "десото":

    Хилядарка русначета и днес станаха на торр.

    22:10 19.12.2025

  • 12 123

    4 0 Отговор
    Солмон Таси да отива на фронта с Трабанта и той е за там и да мине да вземе Нидал Нивзел Алгамари.

    22:11 19.12.2025

  • 13 Спецназ

    4 0 Отговор
    Бисмарк е казал преди 100 години:

    "Руснаците винаги искат да притежават своето и

    ако нещо им е отнето или непатено,

    ВИНАГИ СЕ ВРЪЩАТ ЗА ПАРИТЕ СИ! ".

    Бисмарк- германски политик от преди Втората Световна, ЯЛ У.Я от Русия! ФАКТ!

    Коментиран от #15

    22:11 19.12.2025

  • 14 Ха аха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Баце ЕООД":

    Я виж да не си се Упикал.😂

    22:11 19.12.2025

  • 15 Руснакът е мръсно противно животно

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    Краде перални, тоалетни чинии, тостери и деца!Деца!
    Трепе се!
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #24, #25

    22:13 19.12.2025

  • 16 123

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Беги на":

    Хвани маг. То за чадъра

    22:14 19.12.2025

  • 17 Уса

    1 1 Отговор
    Тръмп каза ясно,че няма да има многонационални сили.Ще бъдат само САЩ и Русия,никакви урсули ,сороси и др нискобюджетни примати

    Коментиран от #22

    22:14 19.12.2025

  • 18 Ами

    1 1 Отговор
    това по същество е нова открита провокация от страна на ЕС към руснаците. Така стана и през 2014г. когато тогавашния "върховен" представител на ЕС по външна политика "баронеса" Аштън и еврокомисията разпалиха гражданската война в Украйна, лъжейки всички, че руснаците преграждали пътя на Украйна към ЕС рая

    Коментиран от #20

    22:14 19.12.2025

  • 19 Асен

    0 0 Отговор
    А за какво се наливат толкова пари в Нато като не може да се справи с конфликта с Украйна???

    22:20 19.12.2025

  • 20 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    4 години Натовски ракети бомбят Рашка.Пусин лини чертае.🤣 И куфарчето пълни.

    22:21 19.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уса":

    Руско
    л@йно.

    22:22 19.12.2025

  • 23 ДВ и лъжите и

    1 0 Отговор
    Жалки смешници

    22:22 19.12.2025

  • 24 Спецназ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    А ти си червей- как и да го въртиш си гнида, ФАКТ!

    22:24 19.12.2025

  • 25 Спецназ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Украинците вече и перални не крадат- директно ги
    успиват преди да са изкарали курса за водопроводчик.

    22:27 19.12.2025