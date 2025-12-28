Новини
В Казахстан обявиха колко ще плати ЦСКА за новото си попълнение

28 Декември, 2025 09:28 910 3

  • цска-
  • футбол-
  • астана-
  • макс ебонг

В Казахстан обявиха колко ще плати ЦСКА за новото си попълнение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще плати сумата от 500 хиляди долара на Астана за беларуския национал Макс Ебонг, пишат в Казахстан.

Според информации в местните медии, с продажбата на звездата си, Астана ще се опита да закърпи финансовата ситуация в клуба, която не е никак цветуща.

„За да подобри финансовото си състояние, футболният клуб Астана е решил да спечели пари от трансфера на беларуския халф Макс Ебонг. Според източник, запознат със ситуацията, ЦСКА София ще плати 500 000 долара за трансфера на футболиста. Играчите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Клубът има и просрочени бонуси към отбора.", съобщава ASnews.kz.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 г. Той изигра 125 мача за местния гранд, в които отбеляза 10 гола и направи 21 асистенции.

Трансферът на Ебонг в ЦСКА бе обявен в събота, като контрактът му е за срок от три години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛОШО е

    9 0 Отговор
    Когато не помниш какво си писал вчера. Уж беше свободен агент с изтичащ договор 31.12.2025 г.

    Коментиран от #2

    09:46 28.12.2025

  • 2 виктория

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛОШО е":

    тъй,тъй!!!

    09:49 28.12.2025

  • 3 Ха ха

    1 0 Отговор
    Нищо няма да платят.Договора му е до 31 декември тази година.Да пият една студена вода Астана

    10:21 28.12.2025

