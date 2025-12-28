В Казахстан обявиха колко ще плати ЦСКА за новото си попълнение

ЦСКА ще плати сумата от 500 хиляди долара на Астана за беларуския национал Макс Ебонг, пишат в Казахстан.

Според информации в местните медии, с продажбата на звездата си, Астана ще се опита да закърпи финансовата ситуация в клуба, която не е никак цветуща.

„За да подобри финансовото си състояние, футболният клуб Астана е решил да спечели пари от трансфера на беларуския халф Макс Ебонг. Според източник, запознат със ситуацията, ЦСКА София ще плати 500 000 долара за трансфера на футболиста. Играчите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Клубът има и просрочени бонуси към отбора.", съобщава ASnews.kz.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 г. Той изигра 125 мача за местния гранд, в които отбеляза 10 гола и направи 21 асистенции.

Трансферът на Ебонг в ЦСКА бе обявен в събота, като контрактът му е за срок от три години.