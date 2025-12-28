„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие

Таксите за боклук да се събират на принципа „замърсителят плаща“. След Нова година някои общини в страната могат да изберат въвеждането именно на тази опция за извозване на отпадъците. Повечето общини у нас обаче все още нямат техническа възможност за това, макар принципът да е заложен в европейското законодателство и да е основан на реално изхвърленото количество отпадък. В България задължителното му прилагане беше отложено за 2027 година, а в Поморие моделът вече се тества, разказват от БНТ.
Георги Петков, Община Поморие: „Те свикнаха да разделят отпадъка в торби. Те им бяха взимани от врата на врата. Преминахме към инсталирането на оборудване на 13 точки в квартала, което ние наричаме шелтъри. То представлява контейнери със затворен достъп. Има четири вида контейнери с контролиран достъп – за хранителен отпадък, за хартия, за големи обемни кашони и за стъкло.“
Промените затрудняват жителите, но Светлана бързо свиква и вече изхвърля отпадъка по новите правила – с индивидуален чип.
Светлана Вълкова, жител на Поморие: „Трябваше да събираме в различни чували, да ги разпределяме – кой е за хартия, кой е за хранителен отпадък. Обаче с течение на времето се оказа, че не е толкова трудно и невъзможно да го правим. Принципът е следният – отваря се контейнера, изхвърля се торбата.“
Всяко домакинство получава номерирани сиви чували за смесен отпадък, който не подлежи на рециклиране.
Георги Петков, Община Поморие: „Нашето предприятие по сметосъбиране минава с камиони, които са оборудвани с четци. При хвърляне на торбата със съответния RFID код тя минава през четеца на камиона и се зачислява към съответното домакинство. Така знаем всеки какъв обем смесен отпадък изхвърля. Това е нещото, което ще бъде таксувано от следващата година като такса битови отпадъци.“
Повечето общини обаче не бързат с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, след като срокът е удължен до 2027 г.
Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе: „Имаме такава комисия, която работи в тази посока, но към момента все още нямаме приета наредба. Доколкото знам, голяма част от общините в България – може би около 70% – нямат готовност за приемането ѝ.“
Петко Праматаров: „Няма да ни затрудни, защото това съм го изживял. Едно време имахме кофа, всеки си пълнеше кофата и си плащахме за кофата.“
Георги Петков, Община Поморие: „Едва около 10% от целия отпадък на едно домакинство е смесен. На практика те ще плащат почти нищо, при желание от тяхна страна да разделят.“
До края на 2026 г. такса смет ще продължи да се определя според данъчната оценка на имотите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #20
09:33 28.12.2025
2 Оги
Коментиран от #21
09:33 28.12.2025
3 Помориец
09:33 28.12.2025
4 Последния Софиянец
09:34 28.12.2025
5 Тома
Коментиран от #8
09:37 28.12.2025
6 Чочо
Поредния чип, който ще ни "зачисли" към хората за следене.
И ,така малко по малко ще зависим от всичко.
Сега с паричния поток ,после и с боклука и следва личното следене ,къде и как се движим.
Оруел се ...... сбъдва!.
09:40 28.12.2025
7 Идеята е добра
09:41 28.12.2025
8 Въпрос
До коментар #5 от "Тома":Преди няколко дена минавах покрай два големи контейнера поставени в близост до жилищен блок а точно пред контейнерите беше спрял автомобил с работещ двигател на около 60 сантиметра от тях и в един момент прозореца се отвори и от вътре се показа някакво човекоподобно, което започна да изхвърля опаковки и боклуци точно пред самия контейнер на сантиметри от него... Когато тръгна автомобила мина близо до мен и не мога да опиша какви примитивни индивиди имаше вътре...
09:45 28.12.2025
9 Доста
09:45 28.12.2025
10 В случай
Коментиран от #12
09:48 28.12.2025
11 е така се правят кинти
09:49 28.12.2025
12 бгпредприемач
До коментар #10 от "В случай":и като не вдигам и заплатите на персонала и укривам данъци и удрям в кантара и още други трикове съм номер 1 и си карам майбаха с жената в добай!
09:51 28.12.2025
13 Майстора
Метод неприложим в България.Даже и в Швейцария.По границата с Франция се забелязва такъв вид туризъм до първия контейнер.
09:53 28.12.2025
14 Стенли
09:56 28.12.2025
15 Георги
09:56 28.12.2025
16 глупост
10:00 28.12.2025
17 Кръчмаря
Коментиран от #19
10:01 28.12.2025
18 Аква
10:06 28.12.2025
19 Аз продадах всики
До коментар #17 от "Кръчмаря":Активи в БГ още 2024 земи имоти и се установих в АЗИЯ Виетнам където цените са все още справедливи и климата е топъл закупих си тук къща и ми останаха 70к в евро за харчене.В Европа ще продължи обезценяването на фиатните пари и през 2026 и накрая ще пламне война както е било през 1939
10:08 28.12.2025
20 относно ключа
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Значи минавайки покрай заключения контейнер детето яде сладолед.Къде да изхвърли кофичката?Къде питам аз,след като е заключено,а?Поморие ако искат да си построят стена като през средновековието и да заключват портите.Може да въведат и визи.
10:08 28.12.2025
21 СЗО
До коментар #2 от "Оги":Нали се сещаш че всичко ново от еврейските държави се побългарява....или побалканява.
10:15 28.12.2025
22 Хе!
10:18 28.12.2025
23 Честито евро!
10:26 28.12.2025
24 Принципно
10:28 28.12.2025
25 КОФИТЕ, което ние наричаме шелтъри
10:32 28.12.2025
26 Преди Рим да се разпадне
10:32 28.12.2025
27 бай Ставри
10:36 28.12.2025
29 Безценно
10:45 28.12.2025
30 Аааа
10:46 28.12.2025
31 Като тока и водата ли по български
10:53 28.12.2025
32 Йорданка Ф
11:17 28.12.2025
33 Евроджендър
11:21 28.12.2025
34 Накрако
11:24 28.12.2025
35 Мафията
11:25 28.12.2025
36 Мафията
11:26 28.12.2025