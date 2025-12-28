Новини
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие

„Замърсителят плаща": Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие

28 Декември, 2025 09:21 1 517 36

Повечето общини обаче не бързат с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, след като срокът е удължен до 2027 г.

„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Таксите за боклук да се събират на принципа „замърсителят плаща“. След Нова година някои общини в страната могат да изберат въвеждането именно на тази опция за извозване на отпадъците. Повечето общини у нас обаче все още нямат техническа възможност за това, макар принципът да е заложен в европейското законодателство и да е основан на реално изхвърленото количество отпадък. В България задължителното му прилагане беше отложено за 2027 година, а в Поморие моделът вече се тества, разказват от БНТ.

Георги Петков, Община Поморие: „Те свикнаха да разделят отпадъка в торби. Те им бяха взимани от врата на врата. Преминахме към инсталирането на оборудване на 13 точки в квартала, което ние наричаме шелтъри. То представлява контейнери със затворен достъп. Има четири вида контейнери с контролиран достъп – за хранителен отпадък, за хартия, за големи обемни кашони и за стъкло.“

Промените затрудняват жителите, но Светлана бързо свиква и вече изхвърля отпадъка по новите правила – с индивидуален чип.

Светлана Вълкова, жител на Поморие: „Трябваше да събираме в различни чували, да ги разпределяме – кой е за хартия, кой е за хранителен отпадък. Обаче с течение на времето се оказа, че не е толкова трудно и невъзможно да го правим. Принципът е следният – отваря се контейнера, изхвърля се торбата.“

Всяко домакинство получава номерирани сиви чували за смесен отпадък, който не подлежи на рециклиране.

Георги Петков, Община Поморие: „Нашето предприятие по сметосъбиране минава с камиони, които са оборудвани с четци. При хвърляне на торбата със съответния RFID код тя минава през четеца на камиона и се зачислява към съответното домакинство. Така знаем всеки какъв обем смесен отпадък изхвърля. Това е нещото, което ще бъде таксувано от следващата година като такса битови отпадъци.“

Повечето общини обаче не бързат с въвеждането на принципа „замърсителят плаща", след като срокът е удължен до 2027 г.

Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе: „Имаме такава комисия, която работи в тази посока, но към момента все още нямаме приета наредба. Доколкото знам, голяма част от общините в България – може би около 70% – нямат готовност за приемането ѝ.“

Петко Праматаров: „Няма да ни затрудни, защото това съм го изживял. Едно време имахме кофа, всеки си пълнеше кофата и си плащахме за кофата.“

Георги Петков, Община Поморие: „Едва около 10% от целия отпадък на едно домакинство е смесен. На практика те ще плащат почти нищо, при желание от тяхна страна да разделят.“

До края на 2026 г. такса смет ще продължи да се определя според данъчната оценка на имотите.


Поморие / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 3 Отговор
    А клошарите ще имат ли ключ за клетката с контейнери?

    Коментиран от #20

    09:33 28.12.2025

  • 2 Оги

    5 28 Отговор
    Браво, като в развитите европейски държави. Ееее, абе ще стане модерна държава от нас, бе ей! Всеки ден се убеждавам. Браво, само така!

    Коментиран от #21

    09:33 28.12.2025

  • 3 Помориец

    22 1 Отговор
    За едни тест..... за нас, тестиси.

    09:33 28.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    37 5 Отговор
    Навсякъде с чип в китката.Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    09:34 28.12.2025

  • 5 Тома

    15 5 Отговор
    Не вярвам българина да се научи да си хвърля боклука разделно защото само като погледна по улиците колко са мръсни и разбирам какъв добитък живее.

    Коментиран от #8

    09:37 28.12.2025

  • 6 Чочо

    21 4 Отговор
    Добре.....
    Поредния чип, който ще ни "зачисли" към хората за следене.
    И ,така малко по малко ще зависим от всичко.
    Сега с паричния поток ,после и с боклука и следва личното следене ,къде и как се движим.
    Оруел се ...... сбъдва!.

    09:40 28.12.2025

  • 7 Идеята е добра

    23 1 Отговор
    Но неприложима у нас. Ако се въведе, ще постигне 2 неща. 1. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и формиране на нови незаконни сметища и 2. Горене на същите отпадъци, за да не се плаща.

    09:41 28.12.2025

  • 8 Въпрос

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Преди няколко дена минавах покрай два големи контейнера поставени в близост до жилищен блок а точно пред контейнерите беше спрял автомобил с работещ двигател на около 60 сантиметра от тях и в един момент прозореца се отвори и от вътре се показа някакво човекоподобно, което започна да изхвърля опаковки и боклуци точно пред самия контейнер на сантиметри от него... Когато тръгна автомобила мина близо до мен и не мога да опиша какви примитивни индивиди имаше вътре...

    09:45 28.12.2025

  • 9 Доста

    19 1 Отговор
    сериозна и скъпа организация за изхвърляне и извозване на боклук. Дано не се окаже накрая, че таксите ще са прекалено високи, защото хората ще започнат да изхвърлят боклуците си където им падне и вместо да се подобри средата за живот, тя да се влоши.

    09:45 28.12.2025

  • 10 В случай

    13 1 Отговор
    че частни предприятия се занимават с тази дейност, цените за отпадъци ще се увеличават безконтролно всяка година. Нормално е, все пак предприемачите да очакват повишение на печалбите си във времето.

    Коментиран от #12

    09:48 28.12.2025

  • 11 е така се правят кинти

    4 1 Отговор
    първо всеки сортиран отпадък е суровина за нещо, някой ще плаща ли за нея. Второ кога ще се престане с практиката 5 саламчета в А4 найлонов плик и един хляб моля "искате ли чантичка" от продавача.

    09:49 28.12.2025

  • 12 бгпредприемач

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "В случай":

    и като не вдигам и заплатите на персонала и укривам данъци и удрям в кантара и още други трикове съм номер 1 и си карам майбаха с жената в добай!

    09:51 28.12.2025

  • 13 Майстора

    15 0 Отговор
    А дали няма да го изхвърлят където им падне.
    Метод неприложим в България.Даже и в Швейцария.По границата с Франция се забелязва такъв вид туризъм до първия контейнер.

    09:53 28.12.2025

  • 14 Стенли

    4 0 Отговор
    Добре но и това си има слабости примерно моят случай един мой братовчед се регистрирал преди много години когато апартамента беше още на баба ми и сега като отидох в ГРАО да го отписвам ми отговориха че понеже ми е бил роднина и не мога да го дерегистрирам без негово съгласие а той никога не е живял на този адрес и от три години не съм го чувал или виждал а сега ще трябва да плащам и за него защото се води на този адрес така че си има и несъвършенства

    09:56 28.12.2025

  • 15 Георги

    15 0 Отговор
    значи отиваш до косфта, а тя пълна и не можеш да изхвърлиш в другата, защото нямаш чип за там. Не можеш и да оставиш чувала, защото по номера ще те глобят. Не можеш и просто да изхвърлиш боклук някъде, примерно не си от този град... тогава какво го правиш... вие се сетете. Всички кофи ще заприличат на люлинските последните 2 месеца.

    09:56 28.12.2025

  • 16 глупост

    15 5 Отговор
    Това в Поморие няма да просъществува и е една голяма глупост.Плаща се на човек,а не на квадратура жилищна площ.Просто е.Боклука трябва да се изхвърля ежедневно!А не да стои по балконите и да събира мухите.Останах сама в 150м2 апартамент.Питам колко боклук произвеждам на ден?Не ми остава и много живот.Къде и как да се местя,а?Престанете да ни рекетирате,а вижте как е по развитите държави.Негодяи такива!

    10:00 28.12.2025

  • 17 Кръчмаря

    8 2 Отговор
    Цените х2 защото ще са за в европа. Следва и изравняване на данъците х 20 в пъти. И ако днес коефициента 1,72 от минимални 2,5 за да се запази днешното ниво на популацията, то извода си правете сами ? Тук трябва да се добави и принудителното цифровизиране на всеки аспект от човешката дейност което се осъществява от частни западни корпорации. Липсата на пазари и свиването на ресурсната база придобивана от същите корпорации. Българина ще трябва да заплати за съществуването си, но тъй като не разполага с какво а средствата му се вече управляват от частни интереси. Ще сме свидетели на тихо и незабележимо преструкториране на частната собственост в корпоративна. Така с намаляването на населението ще се премине към новата частна дигитална държава без участието на България.

    Коментиран от #19

    10:01 28.12.2025

  • 18 Аква

    13 0 Отговор
    Е, и като дойдат туристите лятото и залеят плаж, ресторанти и улици - как ще си хвърлят боклука? Душата с омазнените хартии от мекици и гьозлеме, фасовете и кенчетата на родителите, памперсите и боклуците от стара храна. Дали има там дерета и речни корита достатъчно големи?

    10:06 28.12.2025

  • 19 Аз продадах всики

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кръчмаря":

    Активи в БГ още 2024 земи имоти и се установих в АЗИЯ Виетнам където цените са все още справедливи и климата е топъл закупих си тук къща и ми останаха 70к в евро за харчене.В Европа ще продължи обезценяването на фиатните пари и през 2026 и накрая ще пламне война както е било през 1939

    10:08 28.12.2025

  • 20 относно ключа

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Значи минавайки покрай заключения контейнер детето яде сладолед.Къде да изхвърли кофичката?Къде питам аз,след като е заключено,а?Поморие ако искат да си построят стена като през средновековието и да заключват портите.Може да въведат и визи.

    10:08 28.12.2025

  • 21 СЗО

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оги":

    Нали се сещаш че всичко ново от еврейските държави се побългарява....или побалканява.

    10:15 28.12.2025

  • 22 Хе!

    8 1 Отговор
    Не чета! Простотии! Някой усвоява пари! Решаването на въпроса никой не го интересува!

    10:18 28.12.2025

  • 23 Честито евро!

    6 2 Отговор
    Честит цифров концлагер!

    10:26 28.12.2025

  • 24 Принципно

    7 0 Отговор
    Ако ще сортирам, на мен трябва да плащат

    10:28 28.12.2025

  • 25 КОФИТЕ, което ние наричаме шелтъри

    6 0 Отговор
    КОФИТЕ, което ние наричаме шелтъри. ------------------------- Този български език знае ли?

    10:32 28.12.2025

  • 26 Преди Рим да се разпадне

    3 1 Отговор
    Слагат държавна такса на тоалетните, последното възможно за таксуване

    10:32 28.12.2025

  • 27 бай Ставри

    5 0 Отговор
    Дреме ми на увехналия, за вашия боклук.То живот нема, децата закусват с редбул, а масово обядват с вайп и кафенце. Като тръгнеш до магазина се прескачаш с боклуци, а други бързат да те сгазят и те поздравяват с клаксон празнично някак си, защото им пречиш. Като влезеш в магазина, храна няма, хранителната химия е толкова напреднала, че е навсякъде и после защо нямало легла в онкологията. То е ясна работата само като ги видиш, че плащат с телефона си ти става ясно, че друг ги управлява тези биологични еденици. Иначе вървят напред, но защо тогава им намалява продължителноста на живота, защо вече няма деца да играят навън ? Да знаете, че по боклука им ще ги познаете, а той боклука им е само от опаковка !

    10:36 28.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Безценно

    4 0 Отговор
    Три разделни контейнера, един камион.

    10:45 28.12.2025

  • 30 Аааа

    4 0 Отговор
    циганите ще ги чипират ли?

    10:46 28.12.2025

  • 31 Като тока и водата ли по български

    4 0 Отговор
    А мескалерусите без адрес или 50 мескалеруса на един адрес, пак на българина на адреса ли

    10:53 28.12.2025

  • 32 Йорданка Ф

    1 0 Отговор
    Комунистическия кмет ЕДИНСТВЕНО на София е виновен за боклука

    11:17 28.12.2025

  • 33 Евроджендър

    0 0 Отговор
    Ако искат да започнем да изхвърляме безразборно в природата, да продължават в същия дух

    11:21 28.12.2025

  • 34 Накрако

    0 0 Отговор
    Дигитален фашизъм в действие - версия 2! Нищо няма да имате и няма да сте щастливи.

    11:24 28.12.2025

  • 35 Мафията

    0 0 Отговор
    Всичко изкрадохме, сега от въздуха, вода и чистота ще скубеме.

    11:25 28.12.2025

  • 36 Мафията

    0 0 Отговор
    Всичко изкрадохме, сега от въздуха, вода и чистота ще скубеме.

    11:26 28.12.2025

