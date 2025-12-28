„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие

Таксите за боклук да се събират на принципа „замърсителят плаща“. След Нова година някои общини в страната могат да изберат въвеждането именно на тази опция за извозване на отпадъците. Повечето общини у нас обаче все още нямат техническа възможност за това, макар принципът да е заложен в европейското законодателство и да е основан на реално изхвърленото количество отпадък. В България задължителното му прилагане беше отложено за 2027 година, а в Поморие моделът вече се тества, разказват от БНТ.

Георги Петков, Община Поморие: „Те свикнаха да разделят отпадъка в торби. Те им бяха взимани от врата на врата. Преминахме към инсталирането на оборудване на 13 точки в квартала, което ние наричаме шелтъри. То представлява контейнери със затворен достъп. Има четири вида контейнери с контролиран достъп – за хранителен отпадък, за хартия, за големи обемни кашони и за стъкло.“

Промените затрудняват жителите, но Светлана бързо свиква и вече изхвърля отпадъка по новите правила – с индивидуален чип.

Светлана Вълкова, жител на Поморие: „Трябваше да събираме в различни чували, да ги разпределяме – кой е за хартия, кой е за хранителен отпадък. Обаче с течение на времето се оказа, че не е толкова трудно и невъзможно да го правим. Принципът е следният – отваря се контейнера, изхвърля се торбата.“

Всяко домакинство получава номерирани сиви чували за смесен отпадък, който не подлежи на рециклиране.

Георги Петков, Община Поморие: „Нашето предприятие по сметосъбиране минава с камиони, които са оборудвани с четци. При хвърляне на торбата със съответния RFID код тя минава през четеца на камиона и се зачислява към съответното домакинство. Така знаем всеки какъв обем смесен отпадък изхвърля. Това е нещото, което ще бъде таксувано от следващата година като такса битови отпадъци.“

Повечето общини обаче не бързат с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, след като срокът е удължен до 2027 г.

Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе: „Имаме такава комисия, която работи в тази посока, но към момента все още нямаме приета наредба. Доколкото знам, голяма част от общините в България – може би около 70% – нямат готовност за приемането ѝ.“

Петко Праматаров: „Няма да ни затрудни, защото това съм го изживял. Едно време имахме кофа, всеки си пълнеше кофата и си плащахме за кофата.“

Георги Петков, Община Поморие: „Едва около 10% от целия отпадък на едно домакинство е смесен. На практика те ще плащат почти нищо, при желание от тяхна страна да разделят.“

До края на 2026 г. такса смет ще продължи да се определя според данъчната оценка на имотите.