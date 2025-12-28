Виктор Йосифов спира с волейбола

Бившият капитан на мъжкия национален отбор по волейбол и дългогодишен лидер на Черно море Виктор Йосифов прекратява активната си състезателна кариера.

Решението идва малко след раздялата на клуба с досегашния старши треньор Данаил Милушев.

Централният блокировач навърши 40 години през октомври и се сбогува със съотборниците си, поставяйки край на една дълга и впечатляваща кариера.

Очакват се и други промени в отбора на варненци, който вече ще бъде воден от Йордан Мицин - бивш състезател на "моряците" и баща на разпределителя на Черно море Даниел Мицин.