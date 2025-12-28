Новини
Виктор Йосифов спира с волейбола

28 Декември, 2025 09:02 526 1

  • виктор йосифов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • кариера-
  • край на кариерата

Бившият капитан на мъжкия национален отбор по волейбол и дългогодишен лидер на Черно море Виктор Йосифов прекратява активната си състезателна кариера.

Решението идва малко след раздялата на клуба с досегашния старши треньор Данаил Милушев.

Централният блокировач навърши 40 години през октомври и се сбогува със съотборниците си, поставяйки край на една дълга и впечатляваща кариера.

Очакват се и други промени в отбора на варненци, който вече ще бъде воден от Йордан Мицин - бивш състезател на "моряците" и баща на разпределителя на Черно море Даниел Мицин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Нормално е , че спира ! Вече е на 40. А волейбола е динамичен и иска да си във форма .

    09:23 28.12.2025

