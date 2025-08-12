Николай Слатински: Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някога, 1992-1994 г., бях ръководител на българските делегации в Парламентарните асамблеи на НАТО и вече предалия Богу дух ЗЕС.

И понеже бях от либералната РДП, а повечето депутати от соцдържавите бяха или десни, или леви, в малката група на либералите се оказах нещо като атракция. Но не за това ми е думата.

Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.

По време на обедите и вечерите на либералната група всеки искаше да си поговори с представителя на СДС, т.е. с мен. Да ми чете проповеди по демокрация… Особено нравоучителни бяха двама достолепни британци. Поучаваха ме снизходително, патерналистко. Но веднъж изисканите маркови питиета за сметка на данъкоплатеца им развързаха езиците. И двамата започнаха с носталгия да ми говорят как дълги години са си говорили, пили и яли с българските земеделци! И изреждаха имена на едни ретроградни, фасадни кариеристи и търтеи от БЗНС!

Аз ги попитах - ама как, та това са такива и онакива безгръбначни слуги на тоталитарния соц. А сега ние говорим за НАТО, за нова Европа - демократична и единна! Двамата ме погледнаха с удивление! Всичко се променяло, по-рано общували с едни българи, сега с други. По-рано в едни организации, сега в други. Главното било да има диалог. И партито (купонът) да продължава.

Разбира се с парите на данъкоплатеца. И без значение на конкретните принципи и ценности.

Но не и затова ми е думата.

Една от делегациите от бивша соцстрана включваше в стафа си пищна дама със съмнителен вид.

На моя удивен поглед човек от тяхната делегация отговори така, просвещава си ме в тънкостите на дипломацията:

Нея си я водим от години, всички на Запад си я знаят, търсят я, питат за нея. Защото, нали разбираш, тя е по специалните услуги. Щом Родината го изисква….

Кааак, подскочих аз, сега вие, демократите, я вземате от тотаритаризма като наследство и я карате да прави абсолютно същото??!!

Той ме погледна съжалително, т.е. как не вдявам, че някои работи са вечни, щом Родината го изисква.

И наистина, виждах как дамата е постоянно обградена с внимание, славата ѝ си вървеше с нея, само свързаният с мафията титан на италианската демокрация Джулио Андреоти бе по-възторжено приеман и ухажван….

Бих казал, че и не затова ми е думата.

Но не е така.

Като гледам мазния Уиткоф, той страшно ми прилича на онази пищна дама - и него га ползват като мацка, поръчвана по телефона и за специални услуги. Елитна почти институционализирана мадама с определено аморално поведение.

Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….