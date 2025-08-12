Новини
Мнения »
Николай Слатински: Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….

Николай Слатински: Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….

12 Август, 2025 16:02 1 609 46

  • европа-
  • великобритания-
  • дипломация-
  • николай слатински

Елитна почти институционализирана мадама с определено аморално поведение

Николай Слатински: Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф…. - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някога, 1992-1994 г., бях ръководител на българските делегации в Парламентарните асамблеи на НАТО и вече предалия Богу дух ЗЕС.

И понеже бях от либералната РДП, а повечето депутати от соцдържавите бяха или десни, или леви, в малката група на либералите се оказах нещо като атракция. Но не за това ми е думата.

Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.

По време на обедите и вечерите на либералната група всеки искаше да си поговори с представителя на СДС, т.е. с мен. Да ми чете проповеди по демокрация… Особено нравоучителни бяха двама достолепни британци. Поучаваха ме снизходително, патерналистко. Но веднъж изисканите маркови питиета за сметка на данъкоплатеца им развързаха езиците. И двамата започнаха с носталгия да ми говорят как дълги години са си говорили, пили и яли с българските земеделци! И изреждаха имена на едни ретроградни, фасадни кариеристи и търтеи от БЗНС!

Аз ги попитах - ама как, та това са такива и онакива безгръбначни слуги на тоталитарния соц. А сега ние говорим за НАТО, за нова Европа - демократична и единна! Двамата ме погледнаха с удивление! Всичко се променяло, по-рано общували с едни българи, сега с други. По-рано в едни организации, сега в други. Главното било да има диалог. И партито (купонът) да продължава.

Разбира се с парите на данъкоплатеца. И без значение на конкретните принципи и ценности.

Но не и затова ми е думата.

Една от делегациите от бивша соцстрана включваше в стафа си пищна дама със съмнителен вид.

На моя удивен поглед човек от тяхната делегация отговори така, просвещава си ме в тънкостите на дипломацията:

Нея си я водим от години, всички на Запад си я знаят, търсят я, питат за нея. Защото, нали разбираш, тя е по специалните услуги. Щом Родината го изисква….

Кааак, подскочих аз, сега вие, демократите, я вземате от тотаритаризма като наследство и я карате да прави абсолютно същото??!!

Той ме погледна съжалително, т.е. как не вдявам, че някои работи са вечни, щом Родината го изисква.

И наистина, виждах как дамата е постоянно обградена с внимание, славата ѝ си вървеше с нея, само свързаният с мафията титан на италианската демокрация Джулио Андреоти бе по-възторжено приеман и ухажван….

Бих казал, че и не затова ми е думата.

Но не е така.

Като гледам мазния Уиткоф, той страшно ми прилича на онази пищна дама - и него га ползват като мацка, поръчвана по телефона и за специални услуги. Елитна почти институционализирана мадама с определено аморално поведение.

Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    72 5 Отговор
    Ти и сега си си атракция. Могат да те показват на бушмените.

    16:06 12.08.2025

  • 2 Ама вижте му снимката

    66 4 Отговор
    Този е бил участник в асамблеите. Ма той самия е една асамблея. Не от тези дето се провеждат ежегодно, а от двете думички "Аз съм" и "блея".

    16:06 12.08.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    77 2 Отговор
    Този пaлячo отдавна не сте ни го показвали.

    16:06 12.08.2025

  • 4 Ха ХаХа

    73 3 Отговор
    Спомените на един плъх.

    16:06 12.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Янко

    47 2 Отговор
    Аман от Тулерасти.

    16:11 12.08.2025

  • 8 Герге ,

    28 1 Отговор
    Скоро не съм ти -САЙРЯЛФОСТАТЪ .

    16:11 12.08.2025

  • 9 Трол

    38 2 Отговор
    От цялата работа става ясно, че британците са казали истината на г-н Слатински е той много добре е знаел какво ще се случи през следващите 30 години.

    16:13 12.08.2025

  • 10 Помнете ми думата

    6 17 Отговор
    Дончо и П@тю ше се земат ... Мел@ния е аут ..

    16:13 12.08.2025

  • 11 И Ти си

    36 3 Отговор
    Куче за трепане ама всичко по реда си! Видове ден ще покаже истинското Ти лице.

    Коментиран от #19

    16:13 12.08.2025

  • 12 Вярващ

    40 2 Отговор
    Еще един "лебеберал" от близззкото ни минало от някъква партийка. Кой си ти бе , че да съдиш Кисинджер и Уйткоф. Кои си ти , че твоето мнение да представлява нещо за нас простолюдието дето нямаме "мнение"?

    16:13 12.08.2025

  • 13 Еееее,

    33 3 Отговор
    само и тоя убавец, не го бяхте показвали скоро😂😂😂

    16:14 12.08.2025

  • 14 Миличкия Ники

    29 3 Отговор
    Така е, спомените за минали успехи са по-горчиви и от най-тежките поражения. Седнал човечеца да коментира авторитетно световните политически играчи от пейката в парка. Колко хубаво е да имаш мнение и да имаш свободата да го изкажеш.

    16:14 12.08.2025

  • 15 Мишо

    34 1 Отговор
    Тоя уреди грозната си и глупава дъщеря за временно управляващ посолството Киев, след скандала, че бе любовница на бившия ни посланик в Македония. По гербаджийска линия на Баце .

    Коментиран от #20

    16:14 12.08.2025

  • 16 Разбира ги

    27 2 Отговор
    Разбира ги тия работи Слатински - ханшът му е по-широк от раменцата.

    Коментиран от #24

    16:16 12.08.2025

  • 17 Ко каза , ко

    33 1 Отговор
    Я, този се показа !
    слатински, как е живота без грантове, добре ли си?
    Май чичко сорос те е забравил в месечният отчет,щом сипеш тъпотии по разни завладяни медии.
    И не разбрахме - ти сега хвалиш ли се със господарят си(САЩ) , или се оплакваш от него?
    Жалък предател!!!

    16:16 12.08.2025

  • 18 ДрБр

    32 2 Отговор
    Какво падение, Слатински да ни поучава!

    16:17 12.08.2025

  • 19 Ейй

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "И Ти си":

    Русисте, колко ли народ сте ограбили, живеейки на неговия гръб?

    16:17 12.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Беше си една нула

    23 2 Отговор
    И такъв си остана. Добре е, че са Факти, че да напомнят за копанята, от която плюскаше СДС.

    16:20 12.08.2025

  • 22 Тов. Членин

    7 3 Отговор
    Таваришчи , готви се нещо голямо ... Ние ЩЕ сме от страната на булката .. 🤭

    Коментиран от #40

    16:22 12.08.2025

  • 23 Хихи

    21 1 Отговор
    а този ,с очилцата , прилича на хибрид между мадама и дебил ...

    16:22 12.08.2025

  • 24 Хахаха

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Разбира ги":

    Разработили да го чучулигите от СДС!

    16:23 12.08.2025

  • 25 слатина

    13 1 Отговор
    " В стафа си" ,само политик от такъв калибър,може така да пише и да се изразява.
    Защо нищо не написа за Байдън,един титан на бързата ,адекватна , логическа мисъл.

    Коментиран от #43

    16:26 12.08.2025

  • 26 Пернишки

    15 1 Отговор
    червен екземпляр , изучен в СССР - и той допълзя !

    16:27 12.08.2025

  • 27 Уитков е етнически руснак

    8 3 Отговор
    Говори с Путин без преводач!
    Какво очаквате от него?

    Коментиран от #37

    16:27 12.08.2025

  • 28 Махалото

    4 2 Отговор
    Падението е грандиозно, каквото е Рейгън Тръмп.

    16:28 12.08.2025

  • 29 смех

    4 0 Отговор
    а бе циркаджия-демонократ,какво ти разбира кратуната от ционистки конспирации?която крва си решат,нея ще поставят...

    16:30 12.08.2025

  • 30 д-р Георги Манев

    10 1 Отговор
    Г-н Слатински няма какво да хвали Кисинджър. Кисинджър може и да е бил майстор на дипломацията, но ходът му да сближи САЩ с Китай, за да отслаби СССР, изстреля Пекин до статута на икономически гигант и сериозен конкурент на Вашингтон. Днес плащаме цената на глупостта на Кисинджър – повече авторитаризъм, по-дълбока климатична криза и ново глобално напрежение. Понякога “победите” имат горчив вкус.

    Коментиран от #36

    16:31 12.08.2025

  • 31 Порно

    11 0 Отговор
    Ясно е защо сме по зле от централно европейските бивш соцстрани. В прехода там са били на власт хора с опит, а при нас - тоя с илюзията че е демократ

    16:31 12.08.2025

  • 32 бръмбар работа не пипнал кусур търси

    6 0 Отговор
    на сащ
    а що мълча за тях при памперса?

    Някога, 1992-1994 г., бях ръководител на лапачницата

    16:36 12.08.2025

  • 33 Сатана Z

    5 2 Отговор
    "от Кисинджър до Уиткоф"

    И От Никсън до Тръмп.....хахайах

    Бедни ми тавариш Слатински,напразно се пенявиш.Пак ще навлечеш червените гащи.Убеден съм в това.

    16:36 12.08.2025

  • 34 Тиква

    4 0 Отговор
    Още един,бандер от балканите,кой ви ражда.къде тоя родилен дом.

    16:37 12.08.2025

  • 35 Макробиолог

    6 1 Отговор
    Англичаните са ти го казали ,но ти нищо не си разбрал.Колкото до великия кисинджър,той е един от гениалните стратези които решиха да използват Китай за да срутят СССР. Е сега дойде време да се плаща сметката.

    16:38 12.08.2025

  • 36 Палячо

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "д-р Георги Манев":

    Първо прочети книгата на Кисинджър : "Дипломацията" ,а после дрънкай на воля

    Коментиран от #44, #46

    16:38 12.08.2025

  • 37 ФЕЙК - либераст

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Уитков е етнически руснак":

    Не е етнически руснак! Българин е и се казва Стефан Витков и е братовчет на Светльо Витков! Кръстени са на един дядо!

    16:41 12.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тов. Членин":

    Куров,споко.Не ни е,сори,не Ви е,а съ изнизах овреме,хахахх.Работата отиаа на трети път. Настъпването на мотиката- български национален спорт

    16:44 12.08.2025

  • 41 този е кърти мивки падение на ЛГБЛТ

    1 0 Отговор
    соросоидните подлоги -този може да даде оценка на мизерния си живот в който плюе някой друг който е 100 преди него

    16:46 12.08.2025

  • 42 Артилерист

    2 0 Отговор
    Прочетете простотиите на Слатински за "пищната дама" и си направете извод, колко смело този невзрачен човек си позволява да дава оценка за СПЕЦИАЛНИЯ ПРАТЕНИК на Тръмп, който пратеник завчера разговаря повече от три часа с президента на Русия Вл. Путин. И този Слатински е бил съветник на наш президент. Жална й майка на България с такива "съветници"...

    16:56 12.08.2025

  • 43 Или всичките тия калинки

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "слатина":

    които се изредиха в ЕС и някои все още са там.
    Сигурн от там лапа, затова.

    16:57 12.08.2025

  • 44 Д-р Георги Манев

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Палячо":

    Чукча писател, Чукча не читател!

    16:57 12.08.2025

  • 45 В В.П.

    0 0 Отговор
    Тоя клесс ,защо не се е покръстил На Миколае...??.Уникален глупак.

    16:58 12.08.2025

  • 46 Фактите са си факти

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Палячо":

    Китай е един икономически и не само гигант и главен конкурент на САЩ.
    Така че ти не дрънкай.

    16:58 12.08.2025