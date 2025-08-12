Николай Слатински: Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….

Някога, 1992-1994 г., бях ръководител на българските делегации в Парламентарните асамблеи на НАТО и вече предалия Богу дух ЗЕС.
И понеже бях от либералната РДП, а повечето депутати от соцдържавите бяха или десни, или леви, в малката група на либералите се оказах нещо като атракция. Но не за това ми е думата.
Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.
По време на обедите и вечерите на либералната група всеки искаше да си поговори с представителя на СДС, т.е. с мен. Да ми чете проповеди по демокрация… Особено нравоучителни бяха двама достолепни британци. Поучаваха ме снизходително, патерналистко. Но веднъж изисканите маркови питиета за сметка на данъкоплатеца им развързаха езиците. И двамата започнаха с носталгия да ми говорят как дълги години са си говорили, пили и яли с българските земеделци! И изреждаха имена на едни ретроградни, фасадни кариеристи и търтеи от БЗНС!
Аз ги попитах - ама как, та това са такива и онакива безгръбначни слуги на тоталитарния соц. А сега ние говорим за НАТО, за нова Европа - демократична и единна! Двамата ме погледнаха с удивление! Всичко се променяло, по-рано общували с едни българи, сега с други. По-рано в едни организации, сега в други. Главното било да има диалог. И партито (купонът) да продължава.
Разбира се с парите на данъкоплатеца. И без значение на конкретните принципи и ценности.
Но не и затова ми е думата.
Една от делегациите от бивша соцстрана включваше в стафа си пищна дама със съмнителен вид.
На моя удивен поглед човек от тяхната делегация отговори така, просвещава си ме в тънкостите на дипломацията:
Нея си я водим от години, всички на Запад си я знаят, търсят я, питат за нея. Защото, нали разбираш, тя е по специалните услуги. Щом Родината го изисква….
Кааак, подскочих аз, сега вие, демократите, я вземате от тотаритаризма като наследство и я карате да прави абсолютно същото??!!
Той ме погледна съжалително, т.е. как не вдявам, че някои работи са вечни, щом Родината го изисква.
И наистина, виждах как дамата е постоянно обградена с внимание, славата ѝ си вървеше с нея, само свързаният с мафията титан на италианската демокрация Джулио Андреоти бе по-възторжено приеман и ухажван….
Бих казал, че и не затова ми е думата.
Но не е така.
Като гледам мазния Уиткоф, той страшно ми прилича на онази пищна дама - и него га ползват като мацка, поръчвана по телефона и за специални услуги. Елитна почти институционализирана мадама с определено аморално поведение.
Какво падение на САЩ - от Кисинджър до Уиткоф….
1 гост
16:06 12.08.2025
2 Ама вижте му снимката
16:06 12.08.2025
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:06 12.08.2025
4 Ха ХаХа
16:06 12.08.2025
7 Янко
16:11 12.08.2025
8 Герге ,
16:11 12.08.2025
9 Трол
16:13 12.08.2025
10 Помнете ми думата
16:13 12.08.2025
11 И Ти си
Коментиран от #19
16:13 12.08.2025
12 Вярващ
16:13 12.08.2025
13 Еееее,
16:14 12.08.2025
14 Миличкия Ники
16:14 12.08.2025
15 Мишо
Коментиран от #20
16:14 12.08.2025
16 Разбира ги
Коментиран от #24
16:16 12.08.2025
17 Ко каза , ко
слатински, как е живота без грантове, добре ли си?
Май чичко сорос те е забравил в месечният отчет,щом сипеш тъпотии по разни завладяни медии.
И не разбрахме - ти сега хвалиш ли се със господарят си(САЩ) , или се оплакваш от него?
Жалък предател!!!
16:16 12.08.2025
18 ДрБр
16:17 12.08.2025
19 Ейй
До коментар #11 от "И Ти си":Русисте, колко ли народ сте ограбили, живеейки на неговия гръб?
16:17 12.08.2025
21 Беше си една нула
16:20 12.08.2025
22 Тов. Членин
Коментиран от #40
16:22 12.08.2025
23 Хихи
16:22 12.08.2025
24 Хахаха
До коментар #16 от "Разбира ги":Разработили да го чучулигите от СДС!
16:23 12.08.2025
25 слатина
Защо нищо не написа за Байдън,един титан на бързата ,адекватна , логическа мисъл.
Коментиран от #43
16:26 12.08.2025
26 Пернишки
16:27 12.08.2025
27 Уитков е етнически руснак
Какво очаквате от него?
Коментиран от #37
16:27 12.08.2025
28 Махалото
16:28 12.08.2025
29 смех
16:30 12.08.2025
30 д-р Георги Манев
Коментиран от #36
16:31 12.08.2025
31 Порно
16:31 12.08.2025
32 бръмбар работа не пипнал кусур търси
а що мълча за тях при памперса?
Някога, 1992-1994 г., бях ръководител на лапачницата
16:36 12.08.2025
33 Сатана Z
И От Никсън до Тръмп.....хахайах
Бедни ми тавариш Слатински,напразно се пенявиш.Пак ще навлечеш червените гащи.Убеден съм в това.
16:36 12.08.2025
34 Тиква
16:37 12.08.2025
35 Макробиолог
16:38 12.08.2025
36 Палячо
До коментар #30 от "д-р Георги Манев":Първо прочети книгата на Кисинджър : "Дипломацията" ,а после дрънкай на воля
Коментиран от #44, #46
16:38 12.08.2025
37 ФЕЙК - либераст
До коментар #27 от "Уитков е етнически руснак":Не е етнически руснак! Българин е и се казва Стефан Витков и е братовчет на Светльо Витков! Кръстени са на един дядо!
16:41 12.08.2025
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Тов. Членин":Куров,споко.Не ни е,сори,не Ви е,а съ изнизах овреме,хахахх.Работата отиаа на трети път. Настъпването на мотиката- български национален спорт
16:44 12.08.2025
41 този е кърти мивки падение на ЛГБЛТ
16:46 12.08.2025
42 Артилерист
16:56 12.08.2025
43 Или всичките тия калинки
До коментар #25 от "слатина":които се изредиха в ЕС и някои все още са там.
Сигурн от там лапа, затова.
16:57 12.08.2025
44 Д-р Георги Манев
До коментар #36 от "Палячо":Чукча писател, Чукча не читател!
16:57 12.08.2025
45 В В.П.
16:58 12.08.2025
46 Фактите са си факти
До коментар #36 от "Палячо":Китай е един икономически и не само гигант и главен конкурент на САЩ.
Така че ти не дрънкай.
16:58 12.08.2025