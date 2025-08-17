Новини
"Не искам да ходя в Хърватия": чехите се влюбиха в Полша

"Не искам да ходя в Хърватия": чехите се влюбиха в Полша

17 Август, 2025

"Чешкото море" се намираше през последните стотина години в Хърватия, но сега чехите се влюбиха в полското крайбрежие

"Не искам да ходя в Хърватия": чехите се влюбиха в Полша - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Чешкото море" се намираше през последните стотина години в Хърватия - там предпочитаха да ходят на море чехите. Но това се променя - вече все повече от тях избират да отидат на плаж на Балтийско море в Полша.

"Не искам да ходя в Гърция и Хърватия"

50-годишната Людмила предпочита Полша най-вече заради климата. "Не искам да ходя в Гърция и Хърватия на тамошните горещини. Бих искала да се насладя на почивката си на спокойствие и без тропически температури."

Чешките железници побързаха да отговорят на новата тенденция. На мястото на дългогодишната директна връзка до хърватския град Сплит сега линията Baltic Express превозва четири пъти дневно пътници от Прага до полските градове Гдиня, Сопот и Гданск. През лятото билетите често са изкупени. Паралелно с това стотици хиляди чехи пътуват с автомобилите си до крайбрежните полски градове - новите полски магистрали не изискват толтакси, a и на път за Полша няма граничен контрол, както на границата с Германия.

"Чешкото нашествие" се следи зорко от медии и политици. Чешки телевизии са изпратили свои кореспонденти по балтийското крайбрежие на Полша, а в социалните мрежи се водят оживени дискусии за плюсовете и минусите на дестинацията. Журналистът Якуб Медек от полското радио TOK FM споделя пред ДВ, че присъствието на чешки туристи на Балтийско море е от миналата година особено осезаемо. "Имам чувството, че това лято те са най-голямата група чужденци", казва той и твърди, че това се възприема положително.

Официалната статистика потвърждава наблюденията на Медек. През изминалата година 410 000 чешки туристи са нощували в хотели, а към тях се прибавят и онези, които са наели частни квартири. "Чехите вече представляват четвъртата по големина група туристи - след германците, британците и американците", отбелязва Павел Троян от чешкото представителство на Полската туристическа асоциация. "А благодарение на възможностите за придвижване през границата и еднодневните екскурзии, ние всъщност се нареждаме на второ място по брой туристи в Полша след германците", добавя той.

Тази година се очаква да бъдат поставени нови рекорди. Според полския сайт Gazeta.pl броят на чешките туристи на Балтийско море може да достигне 800 000 - много повече, отколкото досега в Хърватия, която доскоро беше любима дестинация на чехите.

Лятната почивка на Балтийско море може да бъде обаче и разочароваща - поне за онези, които са свикнали на горещини, топла морска вода и жарко слънце. Дори през август на полското балтийско крайбрежие вали дъжд, а температурата на водата понякога е под 20°C. Затова Павел Троян препоръчва на туристите да си носят дъждобрани и да се подготвят за изненади и приключения.

Новата любима дестинация на чехите беше тема и на последната съвместна среща на двете правителства през изминалата година. "Аз съм от Гданск и живея в Сопот и сам виждам тази много приятна и добре дошла лятна инвазия на чешки туристи на полското крайбрежие", каза тогава полският премиер Доналд Туск пред онлайн изданието Wirtualna Polska. "Чехите счупиха всички рекорди. Над половин милион души са посетили полското крайбрежие от Шчечин до Гданск."

При това за чехите не е особено евтино да почиват на полското крайбрежие - цените там са сравними с тези в Прага или Карлсбад. Но все пак е по-евтино, отколкото на германското балтийско крайбрежие, а и в Хърватия цените осезаемо се покачиха. Затова пък в полските супермаркети всичко е значително по-евтино в сравнение с Чехия. По-скъпа е единствено бирата.

Подемът на Полша

Освен с балтийското си крайбрежие, Полша впечатлява чехите и с подема си през последните години. Само допреди три десетилетия Полша беше много по-бедна от Чехия, която в онези години беше най-развитата посткомунистическа държава в Централна Европа. Днес северната ѝ съседка я изпреварва в много отношения - например в изграждането на магистрална мрежа и в размера на заплатите. Минималната заплата в Полша е в момента 1120 евро, а в Чехия - с една трета по-ниска.

Отговорна за това е и политиката на икономии на дясноцентристкото правителство на Петър Фиала, което през изминалата година намали общия дефицит на публичните финанси до 2,2% от БВП, докато в Полша процентът беше 6,6 на сто.

"Наближава времето, когато чехите ще емигрират в Полша, за да работят", коментира в тази връзка полският сайт Obserwator Gospodarczy.

Автор: Лубош Палата


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ганчо обаче бачка в германия не в полша

    4 3 Отговор
    "Наближава времето, когато чехите ще емигрират в Полша, за да работят"

    Коментиран от #6

    19:09 17.08.2025

  • 3 Дух

    3 3 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове барак обама зелени чорапи талмудисти зелени Франкенщайн крокодили ционисти зелени хазари зелени юдей са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче като Комощица на зелена трева а Лом го изхвърлят в канализацията на цакобаков лиген на византийската почва докато Комощица влиза във дупето на мацката,а Копейките ще станат кафяви печки без стоманени джанти,а във румънският предел влиза ломското село Трайково

    19:10 17.08.2025

  • 4 факт

    5 4 Отговор
    Чехите са тси гъни не им трябват на поляците.

    Коментиран от #7, #8

    19:12 17.08.2025

  • 5 Ами

    11 0 Отговор
    Аз пък мисля да ходя на море в Камчатка. Няма жега. Температурата на водата е около осем гадуса.
    Ще си плувам с китовете. Може и някой вулкан да изригне. А и разправят, че било евтения :)

    19:21 17.08.2025

  • 6 Кирил

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "ганчо обаче бачка в германия не в полша":

    За сега Ганчо е в Германия
    В Полша обаче минималната заплата е 1100 евро. Всичко е по евтино. Няма м.нгали. Детето ти не е на училище и навънка с тарамбуки.
    Сега за морето...миналото лято от една седмица на Аспровалта, един ден не излезнахме през деня. След 9 часа до 21 часа жега. Вътре и на климатик. Такава почивка повече никога

    19:24 17.08.2025

  • 7 ха, ха, ха...

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Ах, те поляците са много убави... Съвременник съм на 60-те, 70-те години, когато чехи и поляци буквално заливаха българското Черноморие и друга реч особено в градовете по крайбрежието не се чуваше. Даже и българската изоставаше в класацията. Поне във Варна по големи цигани от поляците никога не съм виждал. Дори и сега румънците не могат да им се опрат на малкото пръстче на циганията.

    Коментиран от #14

    19:26 17.08.2025

  • 8 Спасител

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Едно време чехкините без проблем по Слънчака и ММЦ.Докато си го помислиш и вече е легнала...

    19:27 17.08.2025

  • 9 А50

    5 1 Отговор
    И в Полша се краде , но до 30% от проект, а тук 70%. Последните години печелят доста от войната, но и преди това вече бяха тръгнали нагоре. Иначе за средиземноморието са прави, непоносими горещини за повечето европейци, по принцип им харесва в България, но спокойствие трудно ще намерят. От друга страна на Балтийско море едва ли ще се къпят. Приморско е станало чешка колоня

    19:29 17.08.2025

  • 10 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Не е климата а фалшивото евро . Цените в Хърватия са жестоки както ще станат и на територията

    19:36 17.08.2025

  • 11 фен

    6 2 Отговор
    За къпане най-добре е на Черно море. Водата е топла като чай и чиста като сух джин. Няма акули както в Хърватия и Балтика. Единственият недостатък е управляващата селяния.

    Коментиран от #15

    19:38 17.08.2025

  • 12 Сталин

    7 2 Отговор
    В Полша всичко е чисто и подредено ,няма бетономорие,няма лайноморие ,няма мутри и чалги ,и няма АТВ та по курортите ,има спокойствие, трева ,цветя и чисти плажове

    Коментиран от #18

    19:51 17.08.2025

  • 13 Еврото

    4 1 Отговор
    Яко им е скъпо с еврото. И от тук ще избягат много туристи догодина

    19:54 17.08.2025

  • 14 Логично

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ха, ха, ха...":

    Що някой ще си мисли , че Евроатлантизмът ще прости на Черноморския ни туризъм , след като затри промишлеността и селското ни стопанство ?!

    Коментиран от #16

    19:59 17.08.2025

  • 15 да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "фен":

    Има и други предимства. По слабо солено е и няма морски таралежи, които създават много главоболия ако ги настъпиш, понеже върха на бодлите им се чупи в ходилото на крака, а после стват възпаления. Въпреки, че живея на 200 метра от плажа и до възраст 35 по цяло лято съм бил на плажа, на български плаж не съм стъпвал от поне 30 години. Подводния риболов ми беше хоби и през повечето време съм киснал във водата, но Средиземно и Егейско море ми идват малко по солени и даже след не особено дълъг престой без маска или други пособия се усеща по устнте и клепачите на очите.

    19:59 17.08.2025

  • 16 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Логично":

    Дали евроатлантизма ще е виновен не съм много убеден, но българската алчност и високомерие със сигурност.

    20:04 17.08.2025

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Поляците са абсолютни селяни,обслужването е лошо,храната също,а цените са високи.

    20:08 17.08.2025

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    В Полша се застрояват ударно и то само с панелни сгради.В Гданск не можеш да вървиш по улиците от народ,а пешеходните зони са тесни и затрупани с всякакви будки за сувенири и храна.

    20:12 17.08.2025