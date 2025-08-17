"Не искам да ходя в Хърватия": чехите се влюбиха в Полша

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Чешкото море" се намираше през последните стотина години в Хърватия - там предпочитаха да ходят на море чехите. Но това се променя - вече все повече от тях избират да отидат на плаж на Балтийско море в Полша.

"Не искам да ходя в Гърция и Хърватия"

50-годишната Людмила предпочита Полша най-вече заради климата. "Не искам да ходя в Гърция и Хърватия на тамошните горещини. Бих искала да се насладя на почивката си на спокойствие и без тропически температури."

Чешките железници побързаха да отговорят на новата тенденция. На мястото на дългогодишната директна връзка до хърватския град Сплит сега линията Baltic Express превозва четири пъти дневно пътници от Прага до полските градове Гдиня, Сопот и Гданск. През лятото билетите често са изкупени. Паралелно с това стотици хиляди чехи пътуват с автомобилите си до крайбрежните полски градове - новите полски магистрали не изискват толтакси, a и на път за Полша няма граничен контрол, както на границата с Германия.

"Чешкото нашествие" се следи зорко от медии и политици. Чешки телевизии са изпратили свои кореспонденти по балтийското крайбрежие на Полша, а в социалните мрежи се водят оживени дискусии за плюсовете и минусите на дестинацията. Журналистът Якуб Медек от полското радио TOK FM споделя пред ДВ, че присъствието на чешки туристи на Балтийско море е от миналата година особено осезаемо. "Имам чувството, че това лято те са най-голямата група чужденци", казва той и твърди, че това се възприема положително.

Официалната статистика потвърждава наблюденията на Медек. През изминалата година 410 000 чешки туристи са нощували в хотели, а към тях се прибавят и онези, които са наели частни квартири. "Чехите вече представляват четвъртата по големина група туристи - след германците, британците и американците", отбелязва Павел Троян от чешкото представителство на Полската туристическа асоциация. "А благодарение на възможностите за придвижване през границата и еднодневните екскурзии, ние всъщност се нареждаме на второ място по брой туристи в Полша след германците", добавя той.

Тази година се очаква да бъдат поставени нови рекорди. Според полския сайт Gazeta.pl броят на чешките туристи на Балтийско море може да достигне 800 000 - много повече, отколкото досега в Хърватия, която доскоро беше любима дестинация на чехите.

Лятната почивка на Балтийско море може да бъде обаче и разочароваща - поне за онези, които са свикнали на горещини, топла морска вода и жарко слънце. Дори през август на полското балтийско крайбрежие вали дъжд, а температурата на водата понякога е под 20°C. Затова Павел Троян препоръчва на туристите да си носят дъждобрани и да се подготвят за изненади и приключения.

Новата любима дестинация на чехите беше тема и на последната съвместна среща на двете правителства през изминалата година. "Аз съм от Гданск и живея в Сопот и сам виждам тази много приятна и добре дошла лятна инвазия на чешки туристи на полското крайбрежие", каза тогава полският премиер Доналд Туск пред онлайн изданието Wirtualna Polska. "Чехите счупиха всички рекорди. Над половин милион души са посетили полското крайбрежие от Шчечин до Гданск."

При това за чехите не е особено евтино да почиват на полското крайбрежие - цените там са сравними с тези в Прага или Карлсбад. Но все пак е по-евтино, отколкото на германското балтийско крайбрежие, а и в Хърватия цените осезаемо се покачиха. Затова пък в полските супермаркети всичко е значително по-евтино в сравнение с Чехия. По-скъпа е единствено бирата.

Подемът на Полша

Освен с балтийското си крайбрежие, Полша впечатлява чехите и с подема си през последните години. Само допреди три десетилетия Полша беше много по-бедна от Чехия, която в онези години беше най-развитата посткомунистическа държава в Централна Европа. Днес северната ѝ съседка я изпреварва в много отношения - например в изграждането на магистрална мрежа и в размера на заплатите. Минималната заплата в Полша е в момента 1120 евро, а в Чехия - с една трета по-ниска.

Отговорна за това е и политиката на икономии на дясноцентристкото правителство на Петър Фиала, което през изминалата година намали общия дефицит на публичните финанси до 2,2% от БВП, докато в Полша процентът беше 6,6 на сто.

"Наближава времето, когато чехите ще емигрират в Полша, за да работят", коментира в тази връзка полският сайт Obserwator Gospodarczy.

Автор: Лубош Палата