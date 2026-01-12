Наточената Kia EV4 дебютира с 300 конски сили и „виртуални предавки“

Kia официално разшири гамата си от високопроизводителни автомобили на Автомобилното изложение в Брюксел 2026, като представи EV4 GT. Позициониран като пряк електрически конкурент на Volkswagen ID.3 GTX, този хечбек с два двигателя заема елегантната архитектура на стандартния EV4 и я обогатява с повече мощност. С добавянето на втори електромотор към задния мост, Kia е увеличила системната мощност до 300 к.с. (215 кВт), което позволява на EV4 GT да ускори от 0 до 100 км/ч за само 5,4 секунди. Макар и да споделя задвижващия агрегат с малко по-малкия EV3 GT, по-ниският и по-аеродинамичен профил на EV4 му дава леко предимство по отношение на стабилността и ефективността при високи скорости.

Най-противоречивата и едновременно привлекателна характеристика на EV4 GT е включването на системата Virtual Gear Shift (VGS) на Kia. Видяна за първи път в наградения Hyundai Ioniq 5 N, тази софтуерно управлявана технология използва лостове за превключване, за да имитира движението и звука на традиционната трансмисия с двоен съединител. Чрез вътрешните високоговорители и стратегически прекъсвания на въртящия момент системата симулира многостепенна скоростна кутия и дори „фалшив“ ограничител на оборотите, предоставяйки едно ниво на механична душа, което често липсва в безшумните електромобили. Това е съчетано с подобрено шаси с адаптивни амортисьори, 20-цолови алуминиеви джанти и специален „GT Mode“, който прекалибрира кормилната рейка и педала на газта за реакция на пистата.

EV4 GT се отличава с фини акценти в зелено на спирачните апарати и шевовете в интериора, както и с по-агресивни предни и задни брони. В интериора кабината е претърпяла промяна в стил „кокпит“ с дълбоко подплатени полукожени седалки, тапицирани с комбинация от черна кожа и алкантара. Въпреки фокуса върху производителността, EV4 GT остава практичен автомобил за ежедневно шофиране, запазвайки 81,4 kWh батерията от модела Long Range. Докато официалните данни за пробега по WLTP все още се финализират, ранните оценки сочат пробег от около 600 км.

Производството на EV4 GT е планирано да започне през второто тримесечие на 2026 година, като доставките в Европа се очаква да започнат в края на лятото. Въпреки че окончателната цена ще бъде обявена по-близо до пускането на пазара, експерти от бранша очакват флагманският модел GT да започне от около 54 000 евро.