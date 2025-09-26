Майорка: рекорден брой туристи въпреки протеститe

Километрична колона от коли под наем се извива по серпентините в жегата. Армия от туристи е тръгнала към Валдемоса - живописното планинско селце е една от най-популярните дестинации на средиземноморския остров Майорка.

За поредна година всеки ден по тесния планински път се стига до транспортен колапс. Потърпевши обаче не са само туристи: в задръстването е заседнал и автобус, превозващ предимно работещи хора, тръгнали на работа. "Това вече е непоносимо", роптае един от тях.

19 милиона туристи на Балеарските острови

Въпреки че недоволството от масовия туризъм на Балеарските острови, както и в други части на Испания, нараства от години и се изразява в протести, островите и тази година вървят към нов рекорд. До юли включително те са приели почти 11 милиона туристи, което е малко повече от същия период на миналата година. За цялата 2024 г. броят им е бил 18,7 милиона. Тази година по всяка вероятност той ще надхвърли 19 милиона - това е приблизително всеки пети турист в Испания.

Въпреки обещаващите на пръв поглед цифри, туристическият сектор на Майорка не е в празнично настроение. Ресторантьори, търговци на дребно и оператори на туристически атракции се оплакват от значителен спад в оборота. Притеснението им е предизвикано именно от германските туристи. Броят им е спаднал драстично през изминалите летни месеци в сравнение с миналата година - само през юли с повече от осем процента. Германците традиционно са най-голямата група туристи на Майорка. Ето защо мнозина са разтревожени.

Педро Оливер, председател на Асоциацията на екскурзоводите на острова, е убеден, че за това са виновни и протестите. "Нямам никакво съмнение, че те са имали ефект: посланието е било чуто", казва той.

Оливер и колегите му виждат това в ежедневната си работа. "Постоянно получаваме въпроси от туристи дали е вярно, че на Майорка вече не искат туристи." Подобно е мнението и на Рафел Роиг, председател на Асоциацията на транспортните предприемачи на Майорка. "Ясно е: ако чуя, че не ме искат на дадено място, няма да отида там."

Икономиката и горещините също оказват влияние

Алваро Бланко от испанското туристическо представителство в Берлин се съмнява, че германците действително се плашат от протестите срещу масовия туризъм. През последните месеци са получени само два имейла от загрижени германски граждани по този въпрос. "Не мисля, че протестите ще имат такива последствия", казва той за ДВ. По-решаващо в случая може да е тежкото положение на германската икономика в момента, както все по-големите жеги в Южна Европа през летните месеци. Това също може да отблъсква част от туристите, допуска Бланко.

Така вижда нещата и Карлос Сендра от консултантската фирма Mabrian, специализирана в туризма. Той обаче не изключва протестите да имат последици в дългосрочен план: "Трябва да се предотврати утвърждаването на представата, че туристите не са добре дошли на Балеарските острови", казва той. Сендра също смята, че най-вече икономически са причините за спада в броя на германските туристи. В тази връзка той обръща внимание на свързаното с това значително покачване на цените напоследък.

Цените на хотелите натоварват бюджета за почивка

Всъщност туристическият сектор на Майорка от години целенасочено залага на повишаване на качеството. Най-добрият пример за това е подобреното предлагане в хотелите: през последните 20 години броят на четири- и петзвездните хотели се утрои, докато тези от една до три звезди изчезват от пазара. Това натоварва бюджета за почивка на туристите. Освен това властите на Балеарските острови залагат на диверсификация и засилват рекламата на туризма в САЩ. Тази година дойдоха необичайно много французи, италианци и скандинавци, което напълно компенсира спада в броя на германските туристи, че дори и отгоре.

Въпреки всичко това Майорка се е устремила към нов рекорд. Макар че регионалното правителство многократно е подчертавало, че границите на капацитета за прием на почиващи са достигнати, досега то по-скоро се въздържа от мерки за ограничаване на туризма. След дълги колебания то така и не намери сили да вдигне цените на нощувките, нито да въведе специална такса за колите под наем или за наложи по-строги правила за ваканционните наеми. Зависимостта от туризма е твърде голяма, а опасенията, че такива мерки могат да намалят търсенето, са прекалено силни.

Протестите ще продължат

Затова и Яуме Пуйол е убеден, че в Майорка всъщност нищо не се е променило. "Това лято не беше по-различно от предишните", казва говорителят на платформата "По-малко туризъм, повече живот", организаторка на редица демонстрации срещу масовия туризъм. "И тази година улиците бяха препълнени, а здравната система - претоварена. Логиката на растежа остава непроменена."

Затова той обявява нови протестни акции. "Темата остава актуална", казва мъжът. И през следващата година със сигурност ще има отново демонстрации.

Автор: Йонас Мартини