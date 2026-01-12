Новини
България »
Проф. Вили Лилков: На Терзиев трябва да му е ясно, че война за боклука ще бъде дълга

Проф. Вили Лилков: На Терзиев трябва да му е ясно, че война за боклука ще бъде дълга

12 Януари, 2026 18:53 392 6

  • проф. вили лилков-
  • васил терзиев-
  • криза-
  • боклук

Администрацията закъсня с обществената поръчка и кметът не привлече Общинския съвет в тази дейност. Случи се същото като с транспортната стачка, той остана сам

Проф. Вили Лилков: На Терзиев трябва да му е ясно, че война за боклука ще бъде дълга - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата с боклука се дължи на лошо подготвена обществена поръчка и късно подготвяне на общината за тази обществена поръчка. Това мнение изрази зам.- председател на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков.

"Трябва да сме наясно, че имаме играчи, които са опитни в защитата на собствените си финансови интереси. На кмета Терзиев трябва да му е ясно, че тази война ще бъде дълга и той трябва да привлече партньори. Администрацията закъсня с обществената поръчка и кметът не привлече Общинския съвет в тази дейност. Случи се същото като с транспортната стачка, той остана сам", смята той.

"На 18 декември имахме сесия на СОС. На другия ден разбрахме, че е подписал нови анекси за продължаване на договорите. Той не ни е представил писмена информация, в която да каже: "с тези фирми имам проблем, в тези райони има проблем, необходим ми е ресурс. Ние такова нещо не сме видяли. След разпадането на групата му - ПП-ДБ/СС, и загубата на политичека подкрепа - той да не се доверява на общинския съвет. Ние поискахме извънредна сесия, която не се състоя. Минаха 20 дни от анексите и кризата не се подобрява", добави още общинският съветник.

Вили Лилков смята, че за кризата с боклука трябва да се търси дългосрочно и устойчиво решение. "Ако ние краткосрочно закърпим нещата, какво ни гарантира, че след 6 месеца няма да влезем в същата криза. Общината трябва да има собствен капацитет, който трябва да ни позвлоли да навлезем в почистването като комунална дейност. Да влезем в конкуренция с частните оператори", посочи Вили Лилков.

Според него кметът Терзиев може да обяви бедствено положение, защото има заплаха за здравето на населението. По думите му кметът има право на само 7 дни и сам може да определи районите.

Това позволява на кмета да привлече структурите на държавата, които да му окажат помощ в изчистването на боклука. Необходимо ни е време, в което ще засилим капацитета на структурите и ще започнем изчистването. Ние сме в състояние да вкараме нови стандарти в чистенето и да ги наложим на конкуренцията", поясни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таки

    3 2 Отговор
    Дълга и НЯМА да спечели.. 👀

    18:55 12.01.2026

  • 2 таки от дпс-гроб

    1 2 Отговор
    нишо не му е ясно на момченцето

    18:55 12.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    3 2 Отговор
    Червената Василка вкара София в Бангладеш. Но какво очакваш от илитерат, който бърка българското знаме с украинското.

    18:56 12.01.2026

  • 4 Новичок

    2 0 Отговор
    Итн...пфу... професор...

    18:57 12.01.2026

  • 5 Истината

    3 1 Отговор
    Комунистическото отроче Васко буквално превърна столицата в катун върху сметище. По примера на най-прогресивно-либералните столици в ЕС.

    19:00 12.01.2026

  • 6 От друга страна

    2 0 Отговор
    Новите работници от Пакистан сред боклуцуте се чустват като у дома си.

    19:02 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове