Мъжете със синдром на Отело не вярват дори на полиграфа

"При нас идват клиенти със заявка за провеждане на полиграфско изследване, което да установи дали техният партньор им изневерява. Какъвто и да е резултатът, мъжът не вярва. Особено ако се окаже, че жената казва истината, той не вярва", заяви криминалният психолог на Асес Даниел Генков в съботното издание на "България сутрин".
Пo думите му това са общителни хора, нямат белези на тежко психотично разстройство, както при шизофренията - те са фиксирани върху ревностната параноя и няма аргументи, които да ги накарат да вярват в обратното на това, което си мислят.
"Виждали сме и убийства в нашата практика. Важна е когнитивно поведенческата психотерапия. Проблемът при такива хора е, че не желаят да бъдат терапевтирани, нямат съзнанието за вина. Мъжете се смята, че са по-контролиращи и за тях е важен контролът върху имуществото, потомството", каза Даниел Генков.
Признаци на мъжете Отело:
В 60-80% от случаите синдромът Отело касае мъжете. Натискът, който те оказват върху жените, е не само физически, но и психологически.
Те са много обаятелни, влагат много като отношение, чувства, емоции. В следващия момент искат насреща все повече да им се отговаря, да знаят къде се намира партньорът им във всеки един момент, обясни криминалният психолог.
Заради отрицанието на тестовете с полиграф, тези клиенти са насочвани към семейна психотерапия или друг вид специалисти.
Често такива лица са били жертва на насилие в детството си, след това се превръщат отново в жертва като възрастни или пък в насилници. Специалистът подчерта, че ревнивостта често е израз на ниска самооценка и малоценностни преживявания.
Страхът у жертвата
Жената често се опитва да избегне с поведението си физически тормоз над нея и децата.
"Надеждата, че той ще се промени, е най-голямата заблуда. По-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Документи, ключове, акт за раждане и нататък фондациите знаят как да се осигурят безопасност за жената и децата", подчерта Даниел Генков.
Проблемът пред специалистите е, че човекът насреща не си дава сметка и не приема, че има проблем.
"Когато видят, че стигат прекалено далеч, за да не изгубят партньора, започват да се извиняват, да пращат цветя, да плачат. Ако жертвата се подлъже и се върне, ще ѝ се стовари огромна жестокост и омраза. Той я намразва заради това, че го е видяла в неговата най-уязвима слабост и след това иска да я унищожи, защото го е видяла как хленчи и се моли", предупреди криминалният психолог.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:36 16.08.2025
2 Ганка се пляка яко
13:36 16.08.2025
3 Ако мъжете знаеха, че по статистика
Коментиран от #6, #9
13:37 16.08.2025
4 Мими Кучева🐕
13:37 16.08.2025
5 Евгени от Алфапласт
13:38 16.08.2025
6 Мими Кучева🐕
До коментар #3 от "Ако мъжете знаеха, че по статистика":Твой ли са!?Велик си!🦧🤗🤣🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #7
13:38 16.08.2025
7 Поста
До коментар #6 от "Мими Кучева🐕":Е женски бе , аланколу !
13:40 16.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Винаги
До коментар #3 от "Ако мъжете знаеха, че по статистика":Може да се направи ДНК тест, и да разкажат играта на раждащата като бездомна кучка.
Коментиран от #13
13:41 16.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БаГо
13:43 16.08.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЖЕНА ТИ ТИ ИЗНЕВЕРЯВА:))
.....
13:46 16.08.2025
13 Така е, само че по закон
До коментар #9 от "Винаги":до 3 месеца, ако не си подал заявление в съда, детето остава твое завинаги!
Калпави са ни законите!
13:50 16.08.2025
14 Ганя е с малка пиш.ка
Коментиран от #16
13:53 16.08.2025
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НЯМА СМИСЪЛ ДА ХРАНИШ И ПСИХОЛОЗИ :))
13:56 16.08.2025
16 Твоите
До коментар #14 от "Ганя е с малка пиш.ка":Лични комплекси не са български ! Жалко че си грапав и не можеш да компенсираш с джип !
14:00 16.08.2025
17 Aлфа Bълкът
Когато гледах по-често криминалните канали, в 90% от случаите убийците са излъгвали машината. Пък и резултатът може да се купи, както направиха Черно Море преди години.
14:13 16.08.2025
18 Кратко и ясно
14:33 16.08.2025