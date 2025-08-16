Новини
Мъжете със синдром на Отело не вярват дори на полиграфа

Мъжете със синдром на Отело не вярват дори на полиграфа

16 Август, 2025 13:33 721 18

  • даниел генков-
  • ревност-
  • синдром на отело-
  • полиграф

Патологичната ревност е известна като синдрома Отело

Мъжете със синдром на Отело не вярват дори на полиграфа - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"При нас идват клиенти със заявка за провеждане на полиграфско изследване, което да установи дали техният партньор им изневерява. Какъвто и да е резултатът, мъжът не вярва. Особено ако се окаже, че жената казва истината, той не вярва", заяви криминалният психолог на Асес Даниел Генков в съботното издание на "България сутрин".

Пo думите му това са общителни хора, нямат белези на тежко психотично разстройство, както при шизофренията - те са фиксирани върху ревностната параноя и няма аргументи, които да ги накарат да вярват в обратното на това, което си мислят.

"Виждали сме и убийства в нашата практика. Важна е когнитивно поведенческата психотерапия. Проблемът при такива хора е, че не желаят да бъдат терапевтирани, нямат съзнанието за вина. Мъжете се смята, че са по-контролиращи и за тях е важен контролът върху имуществото, потомството", каза Даниел Генков.

Признаци на мъжете Отело:

В 60-80% от случаите синдромът Отело касае мъжете. Натискът, който те оказват върху жените, е не само физически, но и психологически.

Те са много обаятелни, влагат много като отношение, чувства, емоции. В следващия момент искат насреща все повече да им се отговаря, да знаят къде се намира партньорът им във всеки един момент, обясни криминалният психолог.

Заради отрицанието на тестовете с полиграф, тези клиенти са насочвани към семейна психотерапия или друг вид специалисти.

Често такива лица са били жертва на насилие в детството си, след това се превръщат отново в жертва като възрастни или пък в насилници. Специалистът подчерта, че ревнивостта често е израз на ниска самооценка и малоценностни преживявания.

Страхът у жертвата

Жената често се опитва да избегне с поведението си физически тормоз над нея и децата.

"Надеждата, че той ще се промени, е най-голямата заблуда. По-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Документи, ключове, акт за раждане и нататък фондациите знаят как да се осигурят безопасност за жената и децата", подчерта Даниел Генков.

Проблемът пред специалистите е, че човекът насреща не си дава сметка и не приема, че има проблем.

"Когато видят, че стигат прекалено далеч, за да не изгубят партньора, започват да се извиняват, да пращат цветя, да плачат. Ако жертвата се подлъже и се върне, ще ѝ се стовари огромна жестокост и омраза. Той я намразва заради това, че го е видяла в неговата най-уязвима слабост и след това иска да я унищожи, защото го е видяла как хленчи и се моли", предупреди криминалният психолог.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    ,,русофилите ,, са със същата патология , но никой не ги споменава

    13:36 16.08.2025

  • 2 Ганка се пляка яко

    4 0 Отговор
    за кинти!

    13:36 16.08.2025

  • 3 Ако мъжете знаеха, че по статистика

    6 1 Отговор
    15% от родените деца не са техни!

    Коментиран от #6, #9

    13:37 16.08.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    Лошото е,че много се увеличиха мъжете със синдрома на Мекотело.🦧 😎😰😎🦧

    13:37 16.08.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Каква е пък тая кретения? Ако вдовицата иска странично да опраска нещо младо, кой съм аз да я спирам?! Не, че са много кандидатите за 53-годишно бабе...😉

    13:38 16.08.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ако мъжете знаеха, че по статистика":

    Твой ли са!?Велик си!🦧🤗🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #7

    13:38 16.08.2025

  • 7 Поста

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мими Кучева🐕":

    Е женски бе , аланколу !

    13:40 16.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Винаги

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ако мъжете знаеха, че по статистика":

    Може да се направи ДНК тест, и да разкажат играта на раждащата като бездомна кучка.

    Коментиран от #13

    13:41 16.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БаГо

    2 1 Отговор
    Измислят си уважаемите специалисти разни глупости, за са се намират на работа. Нито един мъж няма да прояви излишна ревност, ако се чувства сигурен в жената до себе си. Ако ли пък не…не е в него проблема.

    13:43 16.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СИ БАЯ ТЪП ЗА ДА НЕ УСЕТИШ
    ЧЕ ЖЕНА ТИ ТИ ИЗНЕВЕРЯВА:))
    .....

    13:46 16.08.2025

  • 13 Така е, само че по закон

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Винаги":

    до 3 месеца, ако не си подал заявление в съда, детето остава твое завинаги!
    Калпави са ни законите!

    13:50 16.08.2025

  • 14 Ганя е с малка пиш.ка

    3 1 Отговор
    Затова компенсира комплекса си и купува на кифлата голям джип!

    Коментиран от #16

    13:53 16.08.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АКО СИ ОЖЕНЕН ЗА МАРА ОТВАРАЧКАТА
    ....
    НЯМА СМИСЪЛ ДА ХРАНИШ И ПСИХОЛОЗИ :))

    13:56 16.08.2025

  • 16 Твоите

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя е с малка пиш.ка":

    Лични комплекси не са български ! Жалко че си грапав и не можеш да компенсираш с джип !

    14:00 16.08.2025

  • 17 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Тези синдроми ги оставете настрани, на полиграфа вярва ли разумен човек?
    Когато гледах по-често криминалните канали, в 90% от случаите убийците са излъгвали машината. Пък и резултатът може да се купи, както направиха Черно Море преди години.

    14:13 16.08.2025

  • 18 Кратко и ясно

    0 0 Отговор
    Не знам каква специалност е завършил този психолог на Асес, но в медицинската книжнина патологичната ревност е описана като психично заболяване, КОЕТО НЕ СЕ ЛЕКУВА. Затова, усетиш ли, че човекът до теб е такъв, бягай докато е време. Това важи и за жените, и за мъжете. Блезнено ревнивият човек е в състояние да направи неща, които дори не можеш да си представиш.

    14:33 16.08.2025