Иран арестува десетки граждани по подозрение в сътрудничество със САЩ и Израел

Иран арестува десетки граждани по подозрение в сътрудничество със САЩ и Израел

17 Март, 2026 18:18 927 29

Групата чужденци, чиято националност не беше посочена в медийните репортажи, е обвинена в събиране на информация за чувствителни обекти

Иран арестува десетки граждани по подозрение в сътрудничество със САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран задържа десетки хора, включително 10 чужденци, заподозрени, че сътрудничат на Израел и САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии, съобщи БТА.

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви в неделя, че от началото на войната между Техеран и Израел и Вашингтон са арестувани най-малко 500 души, като обвини задържаните в споделяне на информация с противниците.

Освен 10-те чужденци, арестувани в североизточната провинция Хорасан Разави, 55 души бяха задържани в южната провинция Хормозган, предаде днес новинарската агенция Тасним.

Групата чужденци, чиято националност не беше посочена в медийните репортажи, е обвинена в събиране на информация за чувствителни обекти и подготовка на операции на терен.

По-голямата група, арестувана в южния Иран, беше представена като „наемници“ на САЩ и Израел.

Министерството на разузнаването съобщи днес пред държавните медии, че стотици терминали „Старлинк“, които някои иранци използват, за да заобикалят блокирането на интернет, са били конфискувани при операция в цялата страна и напомни, че хората, които разполагат с тази технология, може да получат най-тежки наказания.

Междувременно властите призоваха хората да останат по домовете си по време на празника „Чахаршанбе Сури“ довечера, който според тях може да бъде използван от „врага“. Ахмадреза Радан предупреди, че е възможно неприятелите да се възползват от случая да „създадат несигурност в страната“.

„Чахаршанбе Сури“ е древен зороастрийски празник на огъня, отбелязван в нощта на последната сряда от персийската година преди настъпването на новата година - Новруз, която чества началото на пролетта. Иранците празнуват, като палят фойерверки и прескачат огньове в двора си или по улиците.

„Врагът може да се опита да предизвика инциденти и дори жертви с такива действия, за да нажежи обстановката в страната“, заяви Радан, според държавните медии.

Говорител на пожарната в Техеран също призова хората да не излизат навън за празника, а вместо това да празнуват у дома.


Иран (Ислямска Република)
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готвача

    4 6 Отговор
    Вечерята е сервирана

    Коментиран от #3

    18:19 17.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    18 2 Отговор
    Беси без да се обясняваш, слуги на исраел и сащ, убийци на деца.

    18:22 17.03.2026

  • 3 Нищо ново

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Готвача":

    Иранският режим е убил за 47г. над 120 000 иранци. Страшно е в Иран.

    Коментиран от #6, #7, #11, #13, #24

    18:23 17.03.2026

  • 4 Дориана

    11 3 Отговор
    Факти, защо изтривате коментарите, които са свързани с Борисов и Пеевски? Вие зависими ли сте от тях като медия или се страхувате от тях. С какво ви държат с финанси ли? Или ги харесвате и харесвате политическата обстановка Борисов- Пеевски. Има някаква причина за да изтривате коментари , в които няма нито заплахи нито обидни квалификации. Изтривате избирателно по някаква причина.

    18:24 17.03.2026

  • 5 Соваж бейби

    3 17 Отговор
    Нали уж иранци щяха да правят атентати в Америка и да я нападат бяха много курназ ама иначе са плюнка само арести извършват на граждани по подозрение в сътрудничество със САЩ и Израел.

    18:25 17.03.2026

  • 6 Вашето мнение

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    За 4 години сащ и еврюжинжърите убиха над 2 000 000 украинци.

    Коментиран от #10

    18:25 17.03.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    Кранист да си сега в Иран Платена работа Леки товари Ниски разходи

    18:27 17.03.2026

  • 8 Онзи

    12 4 Отговор
    Някаква лудост върлува в целия политически елит . Нещо става тошкова често една след руга войни не е имало от бая време. А и сега всеки напада който и когато си поиска. ООН за нищо не става

    Коментиран от #9

    18:27 17.03.2026

  • 9 Счетоводителя

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Онзи":

    Изкрадоха и изхарчиха парите

    18:30 17.03.2026

  • 10 Ха-ха

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Значи според твоето твърдение излиза, че убитите руснаци са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #14

    18:33 17.03.2026

  • 11 Не, че нещо, ама...

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    България след 89-та от 9 млн, стана 6...без война.

    18:35 17.03.2026

  • 12 Пепи

    4 6 Отговор
    Говори се ,че Тъкър е Копейка.

    18:36 17.03.2026

  • 13 Делян Делян

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    А в щатите колко Nегри убиха през това време?!
    М?

    18:38 17.03.2026

  • 14 А кой говори

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха":

    според пропагандата за глупаци колко е? 😄 Реалността я виждат всички при размяната!

    Коментиран от #19

    18:44 17.03.2026

  • 15 Браво на Иран

    10 3 Отговор
    На лов за шпиони и национални предатели!

    18:45 17.03.2026

  • 16 НОРМАЛНИТЕ ХОРА

    12 3 Отговор
    СИМПАТИЗИРАТ НА ИРАН, А ЗА ЗОМБИРАНИТЕ И НАВЕДЕНИ ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ ЗНАЕМ.

    Коментиран от #23

    18:47 17.03.2026

  • 17 ...

    4 4 Отговор
    Секретарят на иранския Висш съвет за национална сигурност Али Лариджани беше убит при въздушен удар в Техеран.

    Коментиран от #18

    18:51 17.03.2026

  • 18 Дали

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "...":

    Ама надали .Купи си балсам"майка ти"

    Коментиран от #22

    18:53 17.03.2026

  • 19 Човека има предвид

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "А кой говори":

    убити като цяло, а не разменени. Тези неща нямат нищо общо.

    Коментиран от #21

    18:53 17.03.2026

  • 20 Тръмпи

    2 4 Отговор
    Ние ги наблюдаваме от космоса, а те арестуват невинни хора на земята, ха ха ха, та ни знаем дори кога ходят по нужда, ха ха ха, тия чалми живеят още в Средновековието!

    18:54 17.03.2026

  • 21 Тъй де

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Човека има предвид":

    То е същото. Само е въпроса да осъзнае човек, че да се прави на глупав и да го ползват за глупак, полза няма! 😄

    Коментиран от #28

    19:01 17.03.2026

  • 22 1945

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дали":

    вярно убит е

    19:02 17.03.2026

  • 23 Тръмпи

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "НОРМАЛНИТЕ ХОРА":

    Ти си много нормален, но да си го знаеш това, ами дай ми отговор на въпроса - Защо иранският народ тъне в мизерия, а Иран има повече оръжие от Германия, Италия и Испания взети заедно! Ти знаеш ли кой спонсорира Хамас, Хизбула и ИДИЛ, а!? Иран е съкращение - Ислямски Революционен Антихристиянски Народ!

    Коментиран от #25

    19:04 17.03.2026

  • 24 а за господарите ти нища не казваш

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    Не го дишайте чистия въздух бе боклуци продажни. Човечеството не е за вас по долни сте и от животнити пууу

    19:04 17.03.2026

  • 25 Троленето е

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тръмпи":

    занимание за отпадък в обществото! Има далеч по достойни занимания!

    19:06 17.03.2026

  • 26 Ехаааа, сега

    3 2 Отговор
    ще има много публични екзекуции за пример по площадите... хващам първия влак до Техеран за да гледам...

    Коментиран от #27

    19:08 17.03.2026

  • 27 Тръмпи

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ехаааа, сега":

    Хващай влака, но като го уцелим с Томахавката, ти ще станеш бързо на шиш кебаб, а ние само ще те гледаме отгоре и ще ти се смеем!

    19:17 17.03.2026

  • 28 Нищо общо няма.

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тъй де":

    Има убити във войната цивилни и военни. Има разменени убити цивилни. Има разменени живи пленени цивилни. Има убити военни. Има разменени пленници живи военни. Всички тези неща са различни.

    Коментиран от #29

    19:25 17.03.2026

  • 29 Там не пишеше ли

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нищо общо няма.":

    че да се правиш на глупав и да те ползват за такъв, полза нямаш грам! 😄 Съотношението го вижда цял свят! И то е трагично. Загинаха толкова много народ в Украйна, заради САЩ!

    19:28 17.03.2026

