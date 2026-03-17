Иран арестува десетки граждани по подозрение в сътрудничество със САЩ и Израел

Иран задържа десетки хора, включително 10 чужденци, заподозрени, че сътрудничат на Израел и САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии, съобщи БТА.

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви в неделя, че от началото на войната между Техеран и Израел и Вашингтон са арестувани най-малко 500 души, като обвини задържаните в споделяне на информация с противниците.

Освен 10-те чужденци, арестувани в североизточната провинция Хорасан Разави, 55 души бяха задържани в южната провинция Хормозган, предаде днес новинарската агенция Тасним.

Групата чужденци, чиято националност не беше посочена в медийните репортажи, е обвинена в събиране на информация за чувствителни обекти и подготовка на операции на терен.

По-голямата група, арестувана в южния Иран, беше представена като „наемници“ на САЩ и Израел.

Министерството на разузнаването съобщи днес пред държавните медии, че стотици терминали „Старлинк“, които някои иранци използват, за да заобикалят блокирането на интернет, са били конфискувани при операция в цялата страна и напомни, че хората, които разполагат с тази технология, може да получат най-тежки наказания.

Междувременно властите призоваха хората да останат по домовете си по време на празника „Чахаршанбе Сури“ довечера, който според тях може да бъде използван от „врага“. Ахмадреза Радан предупреди, че е възможно неприятелите да се възползват от случая да „създадат несигурност в страната“.

„Чахаршанбе Сури“ е древен зороастрийски празник на огъня, отбелязван в нощта на последната сряда от персийската година преди настъпването на новата година - Новруз, която чества началото на пролетта. Иранците празнуват, като палят фойерверки и прескачат огньове в двора си или по улиците.

„Врагът може да се опита да предизвика инциденти и дори жертви с такива действия, за да нажежи обстановката в страната“, заяви Радан, според държавните медии.

Говорител на пожарната в Техеран също призова хората да не излизат навън за празника, а вместо това да празнуват у дома.