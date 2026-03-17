Арестуваха звездата от "Спасители на плажа" Александра Пол

Американската актриса Александра Пол, позната с ролята си в сериала "Спасители на плажа", е сред около 20 души, задържани в щата Уисконсин след акция на протестиращи срещу развъдник за кучета, съобщава New York Post.

По информация на властите 62-годишната актриса е обвинена в незаконно проникване на територията на фермата Ridglan Farms, където се отглеждат бигъли за научни изследвания. Инцидентът е станал в неделя сутринта, когато група от приблизително 60 активисти е проникнала в обекта, като действията им са заснети на видео.

Организацията Coalition to Save the Ridglan Dogs, която стои зад акцията, твърди, че е изнесла 31 кучета от обекта, въпреки че осем от тях впоследствие са били върнати от органите на реда. Според шерифа на окръг Дейн Калвин Барет част от животните остават в неизвестност. По време на операцията са били иззети два автомобила, както и инструменти и други доказателства, свързани с проникването.

Фермата Ridglan Farms от години е обект на критики от страна на защитници на животните, тъй като развъжда бигъли, използвани в научни експерименти, съобщава телевизия WMTV.

В изявление до медиите шериф Барет подчертава, че властите разбират обществената чувствителност по темата, но настояват протестите да се провеждат по законен начин. „Разбираме колко силни са емоциите по отношение на тези животни и уважаваме правото на хората да ги изразяват чрез мирни протести. Нашата роля е да гарантираме безопасността и да реагираме при нарушения на закона“, посочва той.

Александра Пол е най-известна с ролята си на лейтенант Стефани Холдън в „Baywatch“, където участва в периода 1992–1997 г. През последните години тя активно се ангажира с каузи, свързани със защитата на животните, което нееднократно я е поставяло в центъра на подобни инциденти. През 2021 г. актрисата беше обвинена в кражба, след като иззе две кокошки от камион на компанията Foster Farms в Калифорния, но впоследствие съдът я оправда.

