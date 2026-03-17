Huawei представи проста, но полезна функция, която Apple и Samsung не се сетиха да използват

17 Март, 2026 18:17 826 0

За момента тя е налична само за някой устройства

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

За да подобри ергономията при работа с една ръка, Huawei официално представи технологията си Smart Grip с глобалното пускане на серията Mate 80. Този интерфейс, задвижван от изкуствен интелект, е проектиран да реши проблема с „разтягането на палеца“, често срещан при съвременните флагмани с големи екрани, като по същество премества бутоните, за да се приспособят към пръстите ви.

Чрез използването на усъвършенствана система от сензори телефонът изгражда карта в реално време на това как се държи, като настройва цялостното оформление на операционната система, за да се приспособи към текущия захват на потребителя.

Магията зад Smart Grip се крие в способността му да „вижда“ ръката ви, още преди да сте докоснали дисплея. Mate 80 Pro и по-новите модели са оборудвани с 3D ToF сензори в матрицата на предната камера. Тези сензори излъчват невидима инфрачервена светлина, която се отразява от ръката ви, сканирайки я хиляди пъти в секунда. Данните от ToF сензора се подават към NPU на Kirin 9030, който определя дали сте левичар или десничар и къде се намира палецът ви.

Ако постъпи обаждане, бутоните „Отговор“ и „Отхвърли“ автоматично се плъзгат надолу по екрана, за да се позиционират точно под палеца ви. Ако преместите ръката си към горната част на телефона, за да достигнете до уведомление, елементите на потребителския интерфейс ще следват ръката ви нагоре, за да предотвратят прекомерно разтягане.

Не всеки модел от гамата поддържа тази функция поради специфичните изисквания към сензора. За момента гамата включва Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS (Ultimate Design), но не и стандартният Mate 80, който няма 3D ToF сензор (вместо това използва единичен отвор), което означава, че не може да „вижда“ ръката ви, за да коригира интерфейса.


Подобни новини


