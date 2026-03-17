Левандовски в готовност за жертви, за да остане в Барселона

Във времена на финансови предизвикателства и трансферни слухове, Роберт Левандовски демонстрира истинска лоялност към Барселона. Според авторитетното издание Mundo Deportivo, опитният нападател е изразил категоричното си желание да продължи да носи екипа на каталунския колос, дори ако това означава да приеме по-ниско възнаграждение.

Въпреки че към полския национал не липсва интерес от страна на клубове от американската Мейджър Лийг Сокър и богатите отбори в Саудитска Арабия, Левандовски поставя на първо място спокойствието и благополучието на своето семейство, което се чувства отлично в слънчева Барселона. За него сигурността и хармонията в личния живот са по-ценни от примамливите оферти и астрономическите заплати.

С наближаването на 38-ия си рожден ден през август, бившият ас на Байерн Мюнхен е готов да приеме и по-скромна роля в състава на Барса. Той осъзнава, че клубът е изправен пред сериозни ограничения, наложени от финансовия феърплей, и е склонен да направи компромис в името на отбора.

Не на последно място, бъдещето на Левандовски е тясно свързано с неговия дългогодишен агент Пини Захави. Наскоро Захави бе забелязан в каталунската столица, като според източници основната му мисия е била да подкрепи приятеля си Жоан Лапорта по време на президентските избори в клуба. Въпреки това, присъствието му подхрани спекулациите за евентуални преговори относно новия договор на Левандовски.