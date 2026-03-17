Новини
България »
Николай Денков: Сблъсъкът "Бойко срещу Бойко" има своето място в 25 МИР, там трябва решителност

17 Март, 2026 18:11 947 25

  • николай денков-
  • избори-
  • пп-дб

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приоритетите на партията, основните задачи - това са въпросите, които трябва да имаме. Това, което е важно при реденето на листи, е, че вътре влиза един отбор, който може да гласува, който трябва да гласува така, че приоритетите да се реализират. Това каза акад. Николай Денков в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Коментарът му е по повод решението на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков да не участва на предстоящия вот на 19 април.

Денков уточни, че ПП е била готова с листите си преди 10 дни. "Не мисля, че трябва да обръщаме внимание на този процес. Абсолютно нормален беше. В една коалиция от три различни партии това е нормален процес. Това са различни партии, с различни разбирания и приоритети. Действително не разбирам защо се превръща в голяма драма", добави той.

Той коментира и решението на коалицията Бойко Рашков да бъде водач на листата за 25 МИР в София.

"25 МИР е мястото, където стават тежки сблъсъци. За мен сблъсъкът Бойко срещу Бойко има своето място. Там трябва решителност. Трябва човек, който да е доказал, че може да влиза в битки и може да печели битки. Бойко Рашков е такъв човек", обясни акад. Денков.

На въпрос възможно ли е ПП-ДБ да си партнира с партията на Румен Радев "Прогресивна България", Денков посочи: "Ние имаме ясни приоритети. Единият е свързан с проевропейската тема. В тези бурни времена все по-важно става как се вземат решения в ЕС, осигуряването на сигурността на всяка една държава, как се развива отбранителната система на цяла Европа. Всичко това е тема, по която ако има друг, който е готов да работи по нея - ще работим с него. Втората тема е борбата с корупцията".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Див селянин

    26 5 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    Коментиран от #18

    18:22 17.03.2026

  • 2 оня с питон.я

    9 8 Отговор
    Плешо ппдб и герб. Това ще е желязна евроатлантическа сглобка. Може да забранят изборите като в Украйна.

    18:22 17.03.2026

  • 3 ООН започна разследване на фаталния удар

    10 6 Отговор
    ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички
    ООН започна разследване на фаталния удар по девическо училище в Иран, отнел живота на 168 ученички

    18:23 17.03.2026

  • 4 така така

    11 16 Отговор
    Рашков е по–свестен от Борисов. Ти си по-добре и от двамата.

    18:23 17.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    28 7 Отговор
    Когато ходите да гласувате си припомнете, че тоя сапунар е осигурил училището за деца на ламата.

    18:23 17.03.2026

  • 6 Тоя много ми мяза на един

    21 6 Отговор
    Мъпет герой!

    18:27 17.03.2026

  • 7 Педопопулист

    25 5 Отговор
    и нищо повече. Цялата партия е такава. И целият Европейски съюз е същият. Дайте пари за парад под знамето на дъгата и им гледайте сеира.
    А за кметчето ме е гнус да говоря

    18:28 17.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    В 23 ти МИР София Пеевски е регистрирал 32 на кандидати а местата са 16.Пълен неграмотник.

    18:30 17.03.2026

  • 9 Дориана

    12 12 Отговор
    Борисов губи, ГЕРБ/ СДС се сриват надолу и това ще се докаже на изборите. ДПС Ново Начало също се сриват надолу и Пеевски губи. Това е реалната обстановка , вече на тяхно място идват други играчи с нов морал и решителност.

    Коментиран от #22

    18:32 17.03.2026

  • 10 Пешо

    15 6 Отговор
    Че Бойко не става е така , ама ти си пълен отврат.

    18:32 17.03.2026

  • 11 Стара чанта

    15 6 Отговор
    Охлюва пак ръси паметни мисли и заключения ! Абе, всички сте за изтриване, гла ав воо чи нек адъ рни. Без памет след това !

    18:33 17.03.2026

  • 12 гост

    16 5 Отговор
    Денков пусна поредния "академичен" сапунен мехур!

    18:37 17.03.2026

  • 13 С ЛИЦЕ НА КОМАР

    6 6 Отговор
    ДЕНКОВ МОЖЕ ДА ГО ЛАПА НА ДЕБЕЛЯН !7565

    18:39 17.03.2026

  • 14 Пудел с чадър

    10 7 Отговор
    Чекиджи Денко още не е наясно че Дамаджан е човек на Мистър кеш и е забъркан в пътя на Копринката. За него е важно да си пази имунитета а не от коя партия е.

    18:39 17.03.2026

  • 15 Маззничко

    15 4 Отговор
    Като сапунджия. Хлъзгаво същество, като цялата Партия Педрохан.

    18:42 17.03.2026

  • 16 Фильо

    8 4 Отговор
    Сложили са най-гнусния от ппдб. Допотопна комуняга. Браво. Хахаха, тези няма да минат и 10 процента.

    18:43 17.03.2026

  • 17 питащ

    3 2 Отговор
    а ти, Ам Гъл къдЯ си?

    18:50 17.03.2026

  • 18 Мнение

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Див селянин":

    Плъхът от педоханската партия е редовен участник в студиата на бнт, бтв и нова?!
    Явно овладените медии пробват след 100ното му изтипосване да дразни народа, дали след 101вото ще го харесат?!

    БОЙКОТ НА ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ГЕРБ, ДПС, ППДБ И ДР)!

    САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!
    ТЕ ЕДИНСТЕВНИ ДО МОМЕНТА ПОКАЗАХА НЯКАКВИ ПРОБЪЛГАРСКИ ПОЛИТИКИ!

    18:50 17.03.2026

  • 19 Брата

    6 3 Отговор
    Пак ли този плужек!?

    18:51 17.03.2026

  • 20 ВСИЧКИ ВИЕ

    6 3 Отговор
    Старите МУШИКИ вън. Дано не получите повече никога ВЛАСТ.

    18:53 17.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Тези колкото повече се борят с корупцията, тя толкова по голяма става.

    18:55 17.03.2026

  • 22 Ироничен

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Дорче, черпи едно от твоите, че инак не мога да повярвам.

    18:55 17.03.2026

  • 23 Майора

    4 2 Отговор
    Ало Денков , много бързо забрави кой създаде , регистрира и узакони НПО Петрохан! И да ми казваш че Рашков , имотния крал може да се бори е лъжа , може да се бори както и вие със свое МВР и свои началник служби, с ала бала с машините и задържане и предупреждение срещу политическите противници! За нищо не ставате!

    18:58 17.03.2026

  • 24 Бялото не е черно

    0 3 Отговор
    За пореден път се показва генетично наследения комплекс на българина към учения човек. Денков е признат за учен номер 2 на света, но ние нали сме си комплексари можем безнаказано и фриволно да плюем и да си избиваме комплексите, скрити зад анонимността. За писачите и оплювките тук е ясно кои и какви са, но мен ме шокира злобата и опростачването на Цветанка Ризова. Видяхме колко куха лейка е при интервюто с проф. Иво Христов, но и колко неграмотно води интервю, колко махленски се опитва да се изтъква с псевдопознания. Същият манталитет, но в уродливи размери и партийна пристрастност го видахме и при интервюто с академик Денков. Чест му прави че запази спокойния тон, защити твърденията си с факти и аргументи и блесна с логичното си мислене пред махленския тон и заяждане на отдавна излишната в ефира Цветанка Ризова. Не е ли време да спрем да казваме на бялото черно, за да не ни завземат зелени чорапи, "умни" спортисти, магнитски герои и пожарникари? Аз се страхувам ако абдикиралия президент, който беше разединител на нацията цели 9 години! Той е жаден за власт русофил, и се страхувам, че ще ни вкара във война по чуждо нареждане и обслужвайки чужди геополитически интереси. Много се страхувам, дано и вие видите това, което виждат прозорливите хора.

    19:04 17.03.2026

  • 25 ха ха

    0 0 Отговор
    приоритетите на всички партии са ясни , участие във властта заради плячкосване над населението , както и да увъртате законодателството все до там стигате

    19:26 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове