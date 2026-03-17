Николай Денков: Сблъсъкът "Бойко срещу Бойко" има своето място в 25 МИР, там трябва решителност

Приоритетите на партията, основните задачи - това са въпросите, които трябва да имаме. Това, което е важно при реденето на листи, е, че вътре влиза един отбор, който може да гласува, който трябва да гласува така, че приоритетите да се реализират. Това каза акад. Николай Денков в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Коментарът му е по повод решението на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков да не участва на предстоящия вот на 19 април.

Денков уточни, че ПП е била готова с листите си преди 10 дни. "Не мисля, че трябва да обръщаме внимание на този процес. Абсолютно нормален беше. В една коалиция от три различни партии това е нормален процес. Това са различни партии, с различни разбирания и приоритети. Действително не разбирам защо се превръща в голяма драма", добави той.

Той коментира и решението на коалицията Бойко Рашков да бъде водач на листата за 25 МИР в София.

"25 МИР е мястото, където стават тежки сблъсъци. За мен сблъсъкът Бойко срещу Бойко има своето място. Там трябва решителност. Трябва човек, който да е доказал, че може да влиза в битки и може да печели битки. Бойко Рашков е такъв човек", обясни акад. Денков.

На въпрос възможно ли е ПП-ДБ да си партнира с партията на Румен Радев "Прогресивна България", Денков посочи: "Ние имаме ясни приоритети. Единият е свързан с проевропейската тема. В тези бурни времена все по-важно става как се вземат решения в ЕС, осигуряването на сигурността на всяка една държава, как се развива отбранителната система на цяла Европа. Всичко това е тема, по която ако има друг, който е готов да работи по нея - ще работим с него. Втората тема е борбата с корупцията".