Тръмп все повече затъва в скандала около Епстийн

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Суперсилата на президента Доналд Тръмп като публична фигура отдавна включва способността да отклонява, избягва и отрича, но добре отработените методи на републиканеца да сменя темата, когато даден въпрос го поставя в политически неудобно положение, вече не работят, докато Белият дом се опитва да се справи с нарастващото недоволство от обикновено лоялната му база относно осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн и неговите приближени.

Тръмп укоряваше репортери, преструваше се на незнаещ и предлагаше отклоняващи теми в опит да потуши въпросите около Епстийн и съмненията, които продължават да се вихрят около случая с опозорения финансист години след смъртта му в затвора през 2019 г. Исканията за отговори само се засилват.

"За президент и администрация, които са много добри в контролирането на разказа, това е един от случаите, в които им е по-трудно", казва републиканската стратегическа съветничка Ерин Магуайър, бивша говорителка на кампанията на Тръмп.

За разлика от политическите кризи, които преследваха първия мандат на Тръмп - включително два импийчмънта и разследване за предполагаем сговор с Русия по време на кампанията - хората, които сега настояват за повече прозрачност по случая Епстийн, са най-вече негови привърженици, а не политически противници.

Тръмп захранва базата си с конспиративни теории от години, включително с фалшивото твърдение, че бившият президент Барак Обама не е роден в САЩ. Съветниците на Тръмп подхраниха и конспирации около Епстийн, само за да ги обявят за неуместни след влизането си в управлението.

Това не се приема добре от десния електорат на президента, който отдавна вярва, че правителството прикрива връзките на Епстийн с богатите и влиятелните.

"Доналд Тръмп върти схема тип Понци, базирана на пропаганда, от близо десетилетие, и сега това най-после го настига", казва Джеф Дънкан, бивш републикански вицегубернатор на Джорджия и критик на Тръмп. "Крайно-дясната фракция е вкопана твърдо в позициите си. Те са решени да изкарат тази информация наяве."

Белият дом отхвърли публикации за връзки на Тръмп с Епстийн като "фалшиви новини", макар да призна, че името му се среща в документи, свързани със случая. Тръмп и Епстийн са били приятели години наред, преди да се скарат.

"Единствените хора, които не могат да се откъснат от тази история, са медиите и демократите", каза говорителят на Белия дом Харисън Фийлдс.

Преди да отпътува за Шотландия в петък, президентът отново призова вниманието да бъде насочено другаде.

"Хората наистина трябва да се фокусират върху това колко добре се справя страната", каза Тръмп пред репортери, като се оплака, че вниманието не се насочва към други лица от обкръжението на Епстийн. "Не говорят за тях, говорят за мен. Аз нямам нищо общо с този човек."

Изкуството на отклонението

През последните седмици Тръмп използва обичайния си сценарий за отклоняване на вниманието.

Той нахока репортер, който го попита за Епстийн в Кабинетната зала на Белия дом. В Овалния кабинет заяви, че не следи темата отблизо. А с помощта на Тълси Габард, директор на националното разузнаване, отправи експлозивно обвинение в държавна измяна срещу Обама заради начина, по който е обработвал разузнавателна информация през 2016 г. относно руската намеса в изборите в САЩ.

В четвъртък Тръмп пренесе своя "тур на разсейване" във Федералния резерв, където влезе в спор с председателя Джером Пауъл относно строителните разходи и настоя за по-ниски лихвени проценти.

Това, според републиканския стратег Брад Тод, е по-ефективно от фокуса върху Обама и 2016 г., която избирателите вече са "разгледали", преизбирайки Тръмп.

"Гледането назад (към "руската намеса" - бел. ред.) с Тълси Габард, според мен, не е добра стратегия," каза Тод, като отбеляза, че посещението във Федералния резерв поставя на преден план въпроса за икономическата достъпност и противопоставяне на институциите във Вашингтон. "Ако бях на негово място, щях да ходя всеки ден във Федералния резерв, докато не намалят лихвите."

Демократите надушват слабост

Демократите използват опитите на Тръмп да избяга от темата, усещайки политическа слабост и вътрешни разделения в Републиканската партия, които могат да експлоатират, особено в момент, когато собствените им позиции са отслабени след загубите на последните избори.

Анкета на Reuters/Ipsos от този месец показа, че повечето американци смятат, че администрацията на Тръмп крие информация за Епстийн — възможност за натиск от страна на демократите.

Привърженици на Тръмп, както и много демократи, настояват за публикуване на правителствените документи, свързани със случая, които Министерството на правосъдието първоначално обеща да разкрие.

"Вчера беше поредният пример как екипът на Тръмп се опитва да хвърли колкото се може повече неща срещу стената, само и само да отклони вниманието от досиетата на Епстийн", заяви сенаторът демократ от Вирджиния Марк Уорнър в пост в X в четвъртък относно обвиненията на Габард срещу Обама.

Машината на Тръмп работи на пълни обороти

Съюзниците на Тръмп възприемат усилията за смяна на темата като част от обичайната стратегия "на пълна газ".

"Те винаги действат със 160 км/ч. Всяко министерство, всеки министър, всички са навън и заливат пространството с новини", казва стратегът Ерин Магуайър.

Тръмп е преминавал и през по-трудни периоди, а въпреки неудовлетворението относно досиетата, консервативната му база остава основно доволна от действията му в областта на имиграцията и икономиката. В проучване на Reuters/Ipsos от юли, 56% от републиканците подкрепят обиските по работните места на имигранти, проведени от администрацията, 24% са против, а 20% не са сигурни.

Социологът Франк Лунц отбелязва, че Тръмп вече е изправян пред присъди и други обвинения, но въпреки това спечели преизбиране миналата година.

"Били сме в същата ситуация и преди - и всеки път той се е измъквал", каза Лунц.