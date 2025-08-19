Тайван след новите планове на Тръмп: Разчитаме на себе си за националната ни сигурност

Тайван трябва да разчита на себе си за сигурността си. Това заяви външното министерство на страната в отговор на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че китайският президент Си Дзинпин му е казал, че няма да нахлуе на острова, докато Тръмп е на власт, съобщава "Ройтерс".

През последните пет години Тайван е изправен пред засилен военен и политически натиск от Китай, който счита отделно управлявания остров като своя "свещена" територия. Пекин никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави Тайван под свой контрол.

На въпрос относно изказването на Тръмп, говорителят на външното министерство на Тайван Сяо Куанг-вей заяви, че правителството е следило отблизо взаимодействията между високопоставени американски и китайски служители.

"Сигурността на Тайван трябва да бъде постигната чрез собствени усилия, така че страната ни се е посветила на повишаване на способностите и устойчивостта си за самоотбрана. Нашата страна ще продължи да работи усилено за това", изтъкна Сяо.

Съединените щати са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че нямат официални дипломатически отношения с него. Нямат и договор за отбрана, така че в случай на нападение от страна на Китай, Вашингтон не е задължен да окаже помощ.

Съединените щати, които обаче са задължени по закон да предоставят на Тайван средствата за самозащита, отдавна се придържат към политика на "стратегическа неяснота", като не уточняват дали биха отговорили с военни средства на китайско нападение срещу Тайван.

Тръмп направи коментарите за нахлуването в интервю за "Фокс нюз" преди разговорите в Аляска с руския президент Владимир Путин относно войната на Москва в Украйна.

Вчера китайското външно министерство заяви, че Тайван е вътрешен въпрос, който китайският народ трябва да реши.