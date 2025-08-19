Новини
Свят »
Тайван »
Тайван след новите планове на Тръмп: Разчитаме на себе си за националната ни сигурност
  Тема: Тайван

Тайван след новите планове на Тръмп: Разчитаме на себе си за националната ни сигурност

19 Август, 2025 16:25 638 2

  • тайван-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • тайвански пролив

Съединените щати са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че нямат официални дипломатически отношения с него

Тайван след новите планове на Тръмп: Разчитаме на себе си за националната ни сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Тайван трябва да разчита на себе си за сигурността си. Това заяви външното министерство на страната в отговор на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че китайският президент Си Дзинпин му е казал, че няма да нахлуе на острова, докато Тръмп е на власт, съобщава "Ройтерс".

През последните пет години Тайван е изправен пред засилен военен и политически натиск от Китай, който счита отделно управлявания остров като своя "свещена" територия. Пекин никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави Тайван под свой контрол.

На въпрос относно изказването на Тръмп, говорителят на външното министерство на Тайван Сяо Куанг-вей заяви, че правителството е следило отблизо взаимодействията между високопоставени американски и китайски служители.

"Сигурността на Тайван трябва да бъде постигната чрез собствени усилия, така че страната ни се е посветила на повишаване на способностите и устойчивостта си за самоотбрана. Нашата страна ще продължи да работи усилено за това", изтъкна Сяо.

Съединените щати са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че нямат официални дипломатически отношения с него. Нямат и договор за отбрана, така че в случай на нападение от страна на Китай, Вашингтон не е задължен да окаже помощ.

Съединените щати, които обаче са задължени по закон да предоставят на Тайван средствата за самозащита, отдавна се придържат към политика на "стратегическа неяснота", като не уточняват дали биха отговорили с военни средства на китайско нападение срещу Тайван.

Тръмп направи коментарите за нахлуването в интервю за "Фокс нюз" преди разговорите в Аляска с руския президент Владимир Путин относно войната на Москва в Украйна.

Вчера китайското външно министерство заяви, че Тайван е вътрешен въпрос, който китайският народ трябва да реши.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Остап Бендер

    3 0 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    16:26 19.08.2025

  • 2 Родшилд

    1 2 Отговор
    Старият Родшилд знае какво да се направи, за да потъне целият китайски флот.
    Надводни и подводни мини, подводни и надводни дронове и ракети прехващачи около острова

    16:36 19.08.2025