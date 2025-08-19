Бойни глави, валящи отвъд земната атмосфера! Ще успее ли Доналд Тръмп да издигне "Златен купол" над САЩ?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп избра проект за своята система за противоракетна отбрана "Златен купол" и определи ръководител на амбициозната отбранителна програма на стойност 175 млрд. долара, съобщи Ройтерс.

Как ще работи?

Бойни глави, валящи отвъд земната атмосфера. Крилати ракети, по-бързи от звука, поразяват американската инфраструктура. Ядрени взривове в небесните височини… Това са само някои от кошмарните сценарии, за които експертите предупреждават, че биха могли да се сбъднат, ако остарелите и ограничени отбранителни системи на САЩ бъдат претоварени при бъдеща високотехнологична атака, посочи Би Би Си.

Дори една-единствена, сравнително малка ядрена детонация на стотици километри над главите на американците би създала електромагнитен импулс - или ЕМИ - който би имал апокалиптични последици. Самолети биха падали от небето над цялата страна. Всичко - от преносима електроника и медицински устройства до водоснабдителни системи - би станало напълно безполезно.

В отговор на тези хипотетични - но според експертите напълно възможни - заплахи, президентът на САЩ Доналд Тръмп е насочил поглед към противоракетен щит от „следващо поколение“ – "Златния купол".

Но макар много експерти да са съгласни, че изграждането на подобна система е необходимо, високата ѝ цена и логистичната ѝ сложност ще направят мисията на Тръмп за укрепване на противоракетната отбрана на Америка изключително трудна.

Създаването на "Златния купол" също така предизвика опасения, че това може да доведе до нова „надпревара във въоръжаването“, като враговете на САЩ се подготвят да намерят начини да преодолеят или заобиколят отбранителната програма на Вашингтон.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин например заяви пред репортери, че планът "увеличава риска космосът да се превърне в бойно поле".

Тези, които участват в проучването на най-лошите сценарии и отбранителната политика на САЩ, омаловажават тези опасения. Потенциалните врагове, твърдят те, вече инвестират сериозно в офанзивни способности.

Голямата нова цел е "Златният купол" да използва мрежа от стотици спътници, кръжащи около земното кълбо, със сложни сензори и прехващачи, за да унищожи идващите вражески ракети, след като те се издигнат, от страни като Китай, Иран, Северна Корея или Русия, посочва Ройтерс.

През април Пентагонът поиска от изпълнителите на отбранителни услуги да проектират и изградят мрежа за унищожаване на междуконтинентални балистични ракети по време на "фазата на ускоряване" непосредствено след излитането - бавното и предсказуемо изкачване на вражеска ракета през земната атмосфера. Съществуващите защитни системи са насочени към вражеските ракети само по средата на тяхното пътуване в космоса.

Идеята и новата способност е, че след като ракетата бъде открита, "Златният купол" или ще я свали, преди да навлезе в космоса, с помощта на прехващач или лазер, или ще я обезвреди малко след навлизането ѝ в космоса. Друга нова идея в плана е да се добавят допълнителни защити на територията на САЩ.

Планът, представен от Пентагона на промишлеността през август и за първи път съобщен от Ройтерс, разкрива, че в допълнение към космическия слой за прихващане системата ще има още три наземни слоя.

Според презентацията на Пентагона съществуващата система за противоракетна отбрана, наречена Базирана на земята защита в средната част на трасето (Ground-Based Midcourse Defense/GBMD), която използва наземни прехващачи, разположени в Калифорния и Аляска, ще бъде усъвършенствана, за да създаде втория слой.

Концепцията, представена през август, включваше и трети слой, състоящ се от пет наземно базирани пускови площадки, предназначени за прехващане на входящи ракети, докато те все още са в космоса. Три от тези пет площадки ще бъдат разположени в континенталната част на САЩ, а останалите две - на Хаваите и в Аляска.

Четвъртият слой за прехващане ще бъде предназначен за "ограничена защита на района", за да защитава населените места. Концепцията включва нови радари, изцяло нова "обща" пускова установка, която ще изстрелва настоящите и бъдещите прехващачи и може да включва съществуващата система за противоракетна отбрана "Пейтриът". Те ще работят съгласувано за поразяване на всички видове заплахи, като хиперзвукови оръжия и крилати ракети, заяви Пентагонът.

"Обещах на американския народ, че ще изградя най-съвременния щит за противоракетна отбрана, за да защитя нашата родина от заплахата от чуждестранна ракетна атака“, заяви Тръмп, когато направи съобщението през май.

Прилича ли "Златният купол" на САЩ на "Железния купол" на Израел?

"Помогнахме на Израел с тяхната система и тя беше много успешна, а сега разполагаме с технология, която е още по-напреднала от нея", каза Тръмп, визирайки израелската система за противоракетна отбрана "Железен купол"(Iron Dome).

Системата за противовъздушна отбрана "Железен купол" с малък обсег на действие е създадена, за да прехваща видовете ракети, изстрелвани от палестинската групировка "Хамас" в Газа, припомня Ройтерс.

Разработена от израелската компания Rafael Advanced Defense Systems с подкрепата на САЩ, тя влезе в експлоатация през 2011 г. Състои се от радар, който засича изстрелването на ракета или снаряд, контролен център за изчисляване на траекторията и мобилни пускови установки за ракети прехващачи.

Системата определя дали ракетата е на път да удари населено място; ако това не е така, ракетата се игнорира и се оставя да се приземи безвредно.

Първоначално системата "Железен купол" беше обявена като осигуряваща покритие с размерите на град срещу ракети с обсег между 4 и 70 км, но според експертите впоследствие този обсег е бил разширен.

Има ли прилика с "Междузвездните войни" на президента Рейгън?

"Ние наистина ще завършим работата, която президентът Рейгън започна преди 40 години, като завинаги ще сложим край на ракетната заплаха за американската родина“, заяви Тръмп през май, отбелязва Ройтерс.

Идеята за разполагане на ракетни установки или лазери на сателитите, така че те да могат да свалят вражески междуконтинентални балистични ракети, не е нова. Тя е част от инициативата "Междузвездни войни", разработена по време на президентството на Роналд Рейгън. Но тя представлява огромен и скъп технологичен скок в сравнение с нея.

"Инициативата за стратегическа отбрана“ (ИСО) на Рейгън, както е наречена, е обявена през 1983 г. като новаторско изследване на национална отбранителна система, която може да направи ядрените оръжия излишни.

Сърцевината на ИСО беше планът за разработване на космическа програма за противоракетна отбрана, която би могла да защити САЩ от широкомащабно ядрено нападение. Предложението включваше многослойни технологии, които да позволят на Съединените щати да идентифицират и унищожават автоматично голям брой входящи балистични ракети по време на изстрелването им, по време на полета им и при приближаването им към целите. ИСО се провали, тъй като беше твърде скъпа, твърде амбициозна от технологична гледна точка, не можеше да бъде лесно тествана и изглеждаше, че нарушава съществуващия договор за борба с балистичните ракети.

Кой ще гради "Златния купол"?

Притежаваната от някогашният съюзник на Тръмп – Илон Мъск - компания за ракети и сателити "СпейсЕкс"(SpaceX) се очертаваше като фаворит заедно със софтуерната фирма "Палантир" (Palantir PLTR.O) и производителя на дронове "Андюрил"(Anduril) за изграждането на ключови компоненти на системата.

Очаква се много от ранните системи да идват от съществуващи производствени линии. Участниците в пресконференцията в Белия дом с Тръмп посочиха L3Harris Technologies LHX.N, Lockheed Martin LMT.N и RTX Corp RTX.N като потенциални изпълнители на мащабния проект.

L3 е инвестирала 150 млн. долара в изграждането на новия си завод във Форт Уейн, Индиана, където произвежда космическите сензорни сателити за хиперзвуково и балистично проследяване, които са част от усилията на Пентагона за по-добро откриване и проследяване на хиперзвукови оръжия с помощта на космически сензори и могат да бъдат адаптирани за "Златен купол".

Но финансирането на мащабния проект остава несигурно. Републиканските законодатели предложиха първоначална инвестиция за него в размер на 25 млрд. долара като част от по-широк пакет за отбрана на стойност 150 млрд. долара, но това финансиране е обвързано със спорен законопроект за съгласуване, който среща значителни пречки в Конгреса.

Насрочен е първият тест на "Златен купол"

Така или иначе, но Пентагонът вече е насрочил първия голям тест на многомилиардната система за противоракетна отбрана "Златен купол" точно преди изборите през 2028 г., според два източника, запознати с въпроса, като е определил твърд краен срок за военните, за да докажат, че могат да превърнат в реалност визията на президента Доналд Тръмп за космически щит, който може да защити целите САЩ, съобщи Си Ен Ен.

Графикът съвпада с обещанието на Тръмп от май "да го направи за три години".

"След като бъде напълно построен, "Златният купол" ще може да прехваща ракети, дори ако те бъдат изстреляни от други краища на света", каза той по това време.

Ракетните изпитания обикновено се планират доста предварително, каза пред Cи Ен Ен един от източниците, служител в Пентагона. Но времето на изпитанието, което в момента е насрочено за четвъртото тримесечие на 2028 г., също предполага, че "те искат победа, на която да се позоват през ноември [2028 г.]", каза служителят. "А Министерството на отбраната иска да избегне всичко, което според тях ще ги забави."

Министерството на отбраната планира да нарече теста FTI-X, заяви източникът. "FTI" е съкращение от Flight Test Integrated (Интегриран летателен тест), което показва, че тестът ще включва многобройни сензори и оръжейни системи на "Златен купол", работещи заедно, за да поразят множество цели.

Генералът от космическите сили Майкъл Гетлейн, който през май беше избран от Тръмп за ръководител на разработването на "Златен купол", намекна за това предизвикателство в изказванията си на среща на върха на космическата индустрия.