Лияна Панделиева: Освирепяла съм! В България има 17 атракции, които са непосредствено опасни

Лияна Панделиева: Освирепяла съм! В България има 17 атракции, които са непосредствено опасни

19 Август, 2025

Ами още си го имам доклада. И още тогава предупредих, че ще се стигне до смъртен случай. Е – стигна се

Лияна Панделиева: Освирепяла съм! В България има 17 атракции, които са непосредствено опасни - 1
Снимка: Фейсбук
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Малко е да се каже, че съм бясна. Освирепяла съм!

Смъртта на 8-годишното момченце, паднало от парашут по време на парасейлинг, е предизвестена и беше само въпрос на време да узнаем коя ще е жертвата, нейната народност и възраст.

В България се упражняват 17 (седемнадесет) вида туристически занимания и атракции, които са непосредствено опасни за живота и здравето на хората и НИТО ЕДНО от тези занимания не е обект на държавен регламент за безопасност. В нито един нормативен документ не е разписано какво да бъде осигуряването за всяка от тези дейности и какви са протоколите за безопасност. НИТО ЕДНА от фирмите, които предлагат високорискови преживявания не носят отговорност пред друг, освен пред себе си и само те избират чии насоки да ползват в практиката.

За краткото време, докато бях в екипа на Мариана Николова, когато тя бе министър на туризма, написах обстоятелствен доклад, в който изредих всички рискови форми на туризъм и обясних защо е изключително наложително съответните федерации, ангажирани с тези дейности, да разпишат правила и тези правила да залегнат в обща рамка на рисковите туристически занимания и те да бъдат със задължителен характер. После министерството да получи информация кои фирми, ангажирани със съответните дейности, покриват техническите изисквания и те да бъдат вписани в сайта на министерството, за да знае всеки туроператор и всеки потенциален ползвател на чия услуга може да разчита. Това е информацията на която може да се сключи и договор с фирма.

Ами още си го имам доклада. И още тогава предупредих, че ще се стигне до смъртен случай. Е – стигна се.

НИТО ЕДИН министър на туризма в нито един момент не пожела да отвори темата за рисковите занимания в България, които са неизменна част от туризма.

Българска федерация по конен спорт, например, се среща с четирима министри на туризма, нееднократно изготвяха проекти за базова безопасност в конния туризъм, за да не се трошат постоянно напълно неподготвени хора, които ги качват върху коне по села и по паланки из България. Да не мислите, че освен топли поздрави за добрата инициатива някой е предприел нещо? Отговорът е ясен, нали.

Никой от нас никога няма да си представи мига в който майката на загиналото осемгодишно момченце – здраво, право, весело дете, вижда как то полита към водата. Никой и никога няма да предположи лудостта в ума и в душата и́ в минутите докато я изтеглят до лодката и как стига до телцето му. Нито една доживотна присъда не може да се сравни с агонията на младата жена, която е искала само да достави радост на момчето си! Милата майчица за цял живот ще проклина мига в който е потеглила на тази семейна почивка. И господ не може да облекчи бездънната и́ мъка и ден след ден тя се ще пита защо нейното въже не се е скъсало.

Ето го фактът: НИКОЙ в България не отговаря за сигурността на банани, дюшеци и летящи неща (не говоря за самолети). Всъщност – нито една институция не следи за сигурността в нито едно опасно занимание за туристи.

В случая с парашута на никого не хрумва, че когато вдигаш някого във въздуха, той задължително да е с двойна осигуровка! КАК СЕ КЪСА ВЪЖЕ И ПАДАШ?! КОЙ е идиотът, който не знае, че едно въже не стига?

НО! Министерство на туризма не се интересува от потенциалните жертви на всички свръх опасни форми на туризъм – да му мислят тези, които го предлагат и още повече да мислят онези, които се навиват. И да – те подписват протокол, че са наясно за възможната опасност. Дали? Дали всеки от потенциалните жертви знае, че заниманието с което се наема, е плод на нечий гол ентусиазъм и няма общо с утвърдени и разписани правила?

Ами ако падналото дете или възрастен турист беше германски гражданин? Какво щяха тогава да напишат германските медии за родния туризъм? Или сега, като е наше дете, няма да ни споходи лоша медийна репутация и да се отдръпнат толкова важните чужди туристи.

На този фон Министерство на туризма тържествено обяви създаването на ново мега-туристическо тяло под шапката на МС, което ще обедини дейността на осем министерства, за да станело ясно каква е политиката на България по отношение на туризма и туй „тяло“ ще е първостепенен разпоредител на средства.

Ще напомня, че Агенция по туризъм порасна до министерство ИМЕННО с тази цел: като първостепенен разпоредител на средства да обедини дейностите на другите ведомства, които се отнасят до туризма и така създаде единен продукт, който да обхваща и техните дейности и после те да бъдат представени от всеки регион в България и да води политиката в туризма.

Николина Ангелкова, като първи министър, изпразни от смисъл новото министерство почти веднага и сега, 9 години по-късно Министерство на туризма, напълно неспособно да извърши дейността за която е създадено, ражда нова структура, галеник на МС, с още един куп държавни служители с шефове, подшефове и техните лични служители (и чудесни държавни заплати), за да вършат те онова, което явно не е по силите на нито един туристически министър досега.

А туй „тяло“ дали ще се сети, че туризъм без правила не се прави никъде?

В България всеки ден умират по идиотски начин толкова хора, че най-ужасното от всичко е, че след мощната проверка, която сега ще тръснат на всички, които правят някакъв глайдинг по морето, само след няколко дни в ада след смъртта на момченцето ще са само неговите близки.

И забележете: абсолютно НИКОЙ няма да е виновен! И това ме връща на началото: Министерство на туризма в нито един момент не направи и минимален опит да обедини всички федерации в сферата на рисковите занимания и да поиска от тях правила, които да са единни за бизнеса.

Бог да прости детето – за нелепата му смърт явно ще е отговорна само майка му.

Поклон


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Футболистът с минихамър под наем летеше из Слънчев бряг надул чалга а на всеки ъгъл има патрулки които не го закачат.

    Коментиран от #22, #34

    16:04 19.08.2025

  • 2 Амии

    16 6 Отговор
    Естествен подбор. Чувството за самосъхранение се възпитава.

    16:04 19.08.2025

  • 3 Тоо

    7 7 Отговор
    И вкиснатата и дърта мотка ще отрови всеки който я докосне!

    16:06 19.08.2025

  • 4 Ели

    12 1 Отговор
    Имаше един филм в Гърция две кифли се качват на балон и мошениците забравиха да завържат въжето и излетяха над морето без да знаят как да го управляват.

    16:06 19.08.2025

  • 5 Закривай

    15 3 Отговор
    всички атракционни съоръжения , докато всяко не мине през компетентен преглед от специалисти , какъвто трябва да се извършва периодично , докато работят ! Така те са животоопасни и всички органи в държавата го допускат !

    Коментиран от #7

    16:08 19.08.2025

  • 6 ники

    14 0 Отговор
    Бог да прости детенцето и сили на близките... Но, не е виновна само държавата...Ние като общество, което не надига глас за нищо..., ние като родители които правим избор....не сме ли виновни....?!

    16:09 19.08.2025

  • 7 Тоо

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "Закривай":

    И задния ти двор е атракцион, защо не го закриваш?

    16:10 19.08.2025

  • 8 Тази жена редовно освирепява

    7 13 Отговор
    като чуе за море и плажове Вероятно има някаква психо травма в миналото.

    Коментиран от #12, #27

    16:10 19.08.2025

  • 9 БгТопИдиот🇧🇬

    11 5 Отговор
    Лияна КравароФилева:Освирепяла съм че не можем 35 години да погубим българите.

    Гну с на под ло га на глобал истите.

    16:13 19.08.2025

  • 10 Василеску

    11 3 Отговор
    Първо всичките министерства са лапачи на държавни (народни) пари и с абсолютно палиативни служители. Второ атракционите се държат от мутрите и никой министър не иска да се бърка в техните работи. Всичко вече е въпрос на късмет.

    16:14 19.08.2025

  • 11 ООрана държава

    12 3 Отговор
    И родителите имат вина, къде са ръгнали 8 годишно по парашутчета теглени с лодчица да го катерят

    16:14 19.08.2025

  • 12 Сила

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тази жена редовно освирепява":

    Нещо и се е случило ....или е искала нещо да се случи , но не и се е получило ?!? То по морето е така .....

    16:15 19.08.2025

  • 13 Гост

    12 5 Отговор
    Ама разбира се, че майката е виновна, щом допуска детето и да се развява по небето с паршут.
    Аз не бих разрешил на децата си далеч по "безопасни" атракциони, камо ли парашут. Няма нужда, държавата да определя, че ако нещо се случи и детето падне от 50-100 метра височина, всичко ще завърши фатално. Това на майката не и ли мина през ума? Или не, ние вече свикнахме, все някой друг да ни е виновен. Някой друг да ни възпитава децата - учителите, възпътателите, треньорите, обществото. Всъщност, не някой друг, ами всеки друг, само не и родителите. Е, докато не поемем грижата за собствените си деца, така ще е. Докато чакаме държата и министърат да ни дадат акъл, кое е безопасно за нашето дете. Сякаш, ако седнат в министерството и напишат "единни правила" за коне и парашути, това ще промени нещо. Пълни глупости. Само ще даде повод на същия тип майки, да се карат със служителите, ако не пускат отрочето им на парашута, защото в правилата е записано, че е за над 18 годишни. Същите майки, които после реват, че държавата убила детето им, което те лекомислено са качили на атракциона. И все по зле ще става, докато не проумеем, че нашите деца са наша отговорност!

    Коментиран от #26

    16:19 19.08.2025

  • 14 Съвременник на събитията през 1990--та

    8 4 Отговор
    Ха ха ха...
    Тая бе станала ,,красивото лице" на СДС ,КОГА ОВЦЕТЕ РИПАХА ЗА БАНАНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ И ОРЛОВ МОСТ...

    16:22 19.08.2025

  • 15 Дам

    8 0 Отговор
    Предполагам същото важи и за всякакви увеселителни съоражения по панаирите, там всеки момент очаквам да хвъркне някое дете от синджирите или гондолата да се строполяса... Едни изпечени братя събират по 20-50 лв на врътка и те са единственият гарант за вашата сигурност

    16:23 19.08.2025

  • 16 КОЙ НЕ СКАЧА Е .......

    6 1 Отговор
    Викай СДС и ще ти мине.

    16:29 19.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тити

    6 0 Отговор
    То България е една голяма атракция последната беше кола в автобус.

    16:34 19.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕЛ ЛИЛЯНО

    4 1 Отговор
    Нали вие седесарите разрушихте България. Само че бяхте некадърни да я построите наново.

    16:35 19.08.2025

  • 22 ОПГ МВР

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как ще го закачат? Нали точно ченгесарите развъждат престъпниците???

    16:37 19.08.2025

  • 23 Шоп

    0 0 Отговор
    "КОЙ е идиотът, който не знае, че едно въже не стига?"
    Ми то всички дет са ползвали атракцията май са идиоти!

    16:39 19.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сталин

    1 0 Отговор
    Абе кво ги интересува бизнеса на мутрите на Тиквата за живота на цървулите,нали трябва да се правят пари за чекмеджето

    16:41 19.08.2025

  • 26 Малко

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Акъл не ти достига за да разбереш колко си глупав.

    16:41 19.08.2025

  • 27 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тази жена редовно освирепява":

    Всеки който е ходил на бетономорието и лайноморието има психотравма

    16:42 19.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Въпрос

    1 0 Отговор
    Ще бъде ли осъден милиционерския синковец, който прегази младо семейство в Слънчев бряг? Майката и четиригодишното ѝ дете в момента берат душа.

    16:44 19.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Изтрит на 28

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Милиционери":

    Трият защото пишем истината а на тях не им изнася...
    Оправията е да хванем саповете и да затрием тия де...трият...
    Те това е!

    16:47 19.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факти

    0 0 Отговор
    Инциденти се случват по цял свят, колкото и добре да функционира държавата. В случая майката е малоумна. Не е необходимо да обяснявам защо. Детето сигурно е мрънкало и тя му е угодила вместо да откаже. Много родители не знаят как да възпитават децата си и ги глезят, което е голяма грешка.

    16:53 19.08.2025