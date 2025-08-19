Лияна Панделиева: Освирепяла съм! В България има 17 атракции, които са непосредствено опасни

Малко е да се каже, че съм бясна. Освирепяла съм!
Смъртта на 8-годишното момченце, паднало от парашут по време на парасейлинг, е предизвестена и беше само въпрос на време да узнаем коя ще е жертвата, нейната народност и възраст.
В България се упражняват 17 (седемнадесет) вида туристически занимания и атракции, които са непосредствено опасни за живота и здравето на хората и НИТО ЕДНО от тези занимания не е обект на държавен регламент за безопасност. В нито един нормативен документ не е разписано какво да бъде осигуряването за всяка от тези дейности и какви са протоколите за безопасност. НИТО ЕДНА от фирмите, които предлагат високорискови преживявания не носят отговорност пред друг, освен пред себе си и само те избират чии насоки да ползват в практиката.
За краткото време, докато бях в екипа на Мариана Николова, когато тя бе министър на туризма, написах обстоятелствен доклад, в който изредих всички рискови форми на туризъм и обясних защо е изключително наложително съответните федерации, ангажирани с тези дейности, да разпишат правила и тези правила да залегнат в обща рамка на рисковите туристически занимания и те да бъдат със задължителен характер. После министерството да получи информация кои фирми, ангажирани със съответните дейности, покриват техническите изисквания и те да бъдат вписани в сайта на министерството, за да знае всеки туроператор и всеки потенциален ползвател на чия услуга може да разчита. Това е информацията на която може да се сключи и договор с фирма.
Ами още си го имам доклада. И още тогава предупредих, че ще се стигне до смъртен случай. Е – стигна се.
НИТО ЕДИН министър на туризма в нито един момент не пожела да отвори темата за рисковите занимания в България, които са неизменна част от туризма.
Българска федерация по конен спорт, например, се среща с четирима министри на туризма, нееднократно изготвяха проекти за базова безопасност в конния туризъм, за да не се трошат постоянно напълно неподготвени хора, които ги качват върху коне по села и по паланки из България. Да не мислите, че освен топли поздрави за добрата инициатива някой е предприел нещо? Отговорът е ясен, нали.
Никой от нас никога няма да си представи мига в който майката на загиналото осемгодишно момченце – здраво, право, весело дете, вижда как то полита към водата. Никой и никога няма да предположи лудостта в ума и в душата и́ в минутите докато я изтеглят до лодката и как стига до телцето му. Нито една доживотна присъда не може да се сравни с агонията на младата жена, която е искала само да достави радост на момчето си! Милата майчица за цял живот ще проклина мига в който е потеглила на тази семейна почивка. И господ не може да облекчи бездънната и́ мъка и ден след ден тя се ще пита защо нейното въже не се е скъсало.
Ето го фактът: НИКОЙ в България не отговаря за сигурността на банани, дюшеци и летящи неща (не говоря за самолети). Всъщност – нито една институция не следи за сигурността в нито едно опасно занимание за туристи.
В случая с парашута на никого не хрумва, че когато вдигаш някого във въздуха, той задължително да е с двойна осигуровка! КАК СЕ КЪСА ВЪЖЕ И ПАДАШ?! КОЙ е идиотът, който не знае, че едно въже не стига?
НО! Министерство на туризма не се интересува от потенциалните жертви на всички свръх опасни форми на туризъм – да му мислят тези, които го предлагат и още повече да мислят онези, които се навиват. И да – те подписват протокол, че са наясно за възможната опасност. Дали? Дали всеки от потенциалните жертви знае, че заниманието с което се наема, е плод на нечий гол ентусиазъм и няма общо с утвърдени и разписани правила?
Ами ако падналото дете или възрастен турист беше германски гражданин? Какво щяха тогава да напишат германските медии за родния туризъм? Или сега, като е наше дете, няма да ни споходи лоша медийна репутация и да се отдръпнат толкова важните чужди туристи.
На този фон Министерство на туризма тържествено обяви създаването на ново мега-туристическо тяло под шапката на МС, което ще обедини дейността на осем министерства, за да станело ясно каква е политиката на България по отношение на туризма и туй „тяло“ ще е първостепенен разпоредител на средства.
Ще напомня, че Агенция по туризъм порасна до министерство ИМЕННО с тази цел: като първостепенен разпоредител на средства да обедини дейностите на другите ведомства, които се отнасят до туризма и така създаде единен продукт, който да обхваща и техните дейности и после те да бъдат представени от всеки регион в България и да води политиката в туризма.
Николина Ангелкова, като първи министър, изпразни от смисъл новото министерство почти веднага и сега, 9 години по-късно Министерство на туризма, напълно неспособно да извърши дейността за която е създадено, ражда нова структура, галеник на МС, с още един куп държавни служители с шефове, подшефове и техните лични служители (и чудесни държавни заплати), за да вършат те онова, което явно не е по силите на нито един туристически министър досега.
А туй „тяло“ дали ще се сети, че туризъм без правила не се прави никъде?
В България всеки ден умират по идиотски начин толкова хора, че най-ужасното от всичко е, че след мощната проверка, която сега ще тръснат на всички, които правят някакъв глайдинг по морето, само след няколко дни в ада след смъртта на момченцето ще са само неговите близки.
И забележете: абсолютно НИКОЙ няма да е виновен! И това ме връща на началото: Министерство на туризма в нито един момент не направи и минимален опит да обедини всички федерации в сферата на рисковите занимания и да поиска от тях правила, които да са единни за бизнеса.
Бог да прости детето – за нелепата му смърт явно ще е отговорна само майка му.
Поклон
