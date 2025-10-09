Кръстьо Пеев пред ФАКТИ: Най-важният подпис от всички за к.к. „Елените“ е на кмета

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проверка на прокуратурата започна в Община Несебър, Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. Проверките са свързани с разследването за смъртта на четирите жертви в курортен комплекс „Елените“. Какво се случва в община Несебър след трагедията … Пред ФАКТИ говори Кръстьо Пеев от Обществен съвет Несебър.

- Г-н Пеев, ще стане ли ясно кой е виновен за бедствието, което сполетя “Елените“ и четирите жертви, които се случиха там? Вече много институции говориха, но ...

- Всички на това се надяваме. Най-накрая да видим справедливост и върховенство на закона. В община Несебър от години знаем, че ни управлява хунта, която се движи на ръба на законността.

- Какво показаха тези събития сега?

- Тези трагични събития от последните дни показаха и на цялата държава каква е реалността в община Несебър. Много институции започват да обясняват какво е, как се е случило през годините и как всичко било едва ли не супер, а пък реката е застроена. Как става това? Попадаме в този български феномен за колективната безотговорност.

- Чухме много позиции от институции…

- Да, институциите работят в състояние, в което просто си прехвърлят топката. Всеки си е свършил неговата работа до някаква степен и някъде там има нещо дребно, което не е продължено след това. Примерно, може да погледнем Басейнова дирекция. Те казват: „Ние уведомихме прокуратурата.“ Прокуратурата какво е направила, не знаем. „До нас е ОК.“

Виждаме министъра на регионалното развитие, който казва: „Общината е…“ и така нататък.



Но всяка една от тези институции в даден момент е извършила нещо, което е довело до застрояването на Елените.

- Кои институции са отговорни?

- Имаме Министерство на земеделието с приватизацията, когато са били приватизирани гори. Имаме служба Кадастър, която е нанесла на кадастралната карта парцел на място, където минава река.

- Да, реката изчезва в един момент, както казват и от сдружение „Балканка“. Части от реката изчезват и стават парцели. И това вече дава основания да се задействат съвсем други процедури…

- Но нали имаме и съгласувка между институциите. Когато не си е свършила работата дадена институция, следва с друго. Така има съгласувка от Басейнова дирекция — когато все пак се изпрати инвестиционно намерение до общината, те го пускат до Басейнова дирекция. Басейнова дирекция трябва да каже, че не може, защото там минава река. Общината не би трябвало да издаде Подробен устройствен план (ПУП ) и главният архитект да придвижи документацията. Така че тук много институции не са си свършили работата. Но, в крайна сметка, когато започне един строеж, има няколко много важни подписа, без които той не може да продължи.

- Кои са тези ключови подписи?

- Най-важният подпис от всички за к.к. „Елените“ е на кмета. Другият изключително важен подпис е на главния архитект. Другите важни подписи са на общинските съветници. Най-често проектът първо минава през комисията по Териториално и селищно устройство (ТСУ ). Тази комисия има председател, документацията е събирана, придвижена е и накрая точката е гласувана и стои в архива.

- Какво следва от тук нататък, според вас. Какво ще стане?

- Първата институция, която е много важно да си свърши работата, е ДНСК. Ние смятаме, че регионалната дирекция - РДНСК -Бургас, не е способна да разследва община Несебър . Това можем да го докажем документално със събития от 2025 г.



Надеждата ни е в ДНСК на държавно ниво — те да си свършат работата, да установят застрояването в дерето, каналите, тръбите, бетонираните корита.



Всичко това трябва да се установи. След което е ред на прокуратурата — да установи кой какво е подписвал. Може да не съберат всички виновници, но нека тези, на които подписите стоят в документите, да бъдат подведени под отговорност.

- Но също така и чухме, че липсват документи след 2005 г., защото са минали повече от 10 години…

- Ако някъде липсват документи - и това е основание за отговорност, защото не е извинение, че „кучето ги е изяло“.

- Как гледате на всичко, което се случва…

- Има един много притеснителен факт, който започва да кристализира в несебърското общество. А именно, че кметът Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов продължават да са на работа. Въпросът е — не възпрепятстват ли разследването? Ако има важни документи в общината, те могат ли да изчезнат. Ако има служители, те могат ли да бъдат притискани. Затова процедурата предвижда тези хора да бъдат поне временно отстранени. И друго… Главният архитект Валентин Димов е пенсионер, но с натрупани дела — „Дюнигейт “, позорната мелница, античната чешма, продадени архитектурни паметници… Това са десетки случаи. Крайно време е този главен архитект да бъде освободен от работа, най-малкото временно, за да не пречи на разследването.

- Очаквате ли бързи резултати?

- Да ви кажа честно, доста бързо започнаха да излизат нещата. Виждате — преди дни регионалният министър хвърли „граната“ към община Несебър, казвайки, че подписите са там. На следващия ден директорът на Басейнова дирекция – район Черноморски, каза, че те не са издавали документи за строителство. Подавали са сигнали към прокуратурата. Лека-полека имаме стесняване на обръча. Всички пътища водят в една посока.

- А инвеститорът?

- Разбира се, че фирмата е офшорка, с чужд гражданин, вероятно малосъстоятелен. Но поне длъжностните лица, които са избрани да защитават обществения интерес — за тях трябва да се изясни кой къде стои и какво прави.

- Какво следва, ако няма действия?

- Несебърската общественост започва да се изнервя от тази ситуация. Ние преминаваме в протестна готовност. Ако институциите не се задействат, най-вероятно ще блокираме работата на общината — ние, гражданите.