Тома Белев пред ФАКТИ: В Несебър имаме поне 25 г. криене, затваряне на очи и нарушения на закони

След поредното трагично наводнение, този път в курортен комплекс „Елените“, при което загинаха четирима души, отново се повдигат въпросите за незаконното строителство и бездействието на институциите. Как реката буквално е „изчезнала“ от кадастралната карта, как общият устройствен план на община Несебър е засекретен и защо цели 25 години държавата „затваря очи“ пред нарушенията по Черноморието. Пред ФАКТИ говори екологът Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

- Г-н Белев, очаквате ли да се намерят виновни за трагедията, която се случи в курортен комплекс „Елените“?

- Категорично не очаквам, както не намериха виновни за загиналите при наводнението в Царево преди две години 4 човека и загиналите 11 в Аспарухово преди 11 години, така че и тук прокуратурата няма да намери виновни лица.

- И в „Елените“ четирима души загубиха живота си, а ние основно, когато говорим за инцидента, говорим за строителството – хотели, ресторанти, апартаменти. А човешкият живот има ли значение или има го, няма го…

- Така е. Имайте предвид, че като говорим за „Елените“, властите говорят само за два незаконни строежа там. Реално погледнато, има и други, които са построени в коритото на реката, но властите за тях изобщо не казват нищо. Там има един амфитеатър, хотел, тенискортове, парк...

Наводнението беше много по-голямо – то не беше само в „Елените“, а и в Свети Влас.



В Свети Влас водата отнесе футболното игрище на града, тъй като и то е построено в коритото на река.

- Вие сте проследили част от документите, свързани с курортен комплекс „Елените“. Кога и как „изчезва“ реката, за да може терените, които са в коритото ѝ, да се преотреждат?

- Това със сигурност е трудно да се провери, доколкото историята на кадастралната карта не е публична, но МРРБ може да го провери в рамките на 5 минути и да ни информират, ако имат такова желание. Но знаем, че там е имало река. Вероятно с картата на възстановената собственост или със създаването на кадастъра през 2005г. реката „изчезва“, и до 2010 година се построяват всички сгради – включително „Негреско“ и „Атриум“.

Можем да предположим, че когато са издавани разрешителните за строеж, реката вече е била изчезнала в имота на „Негреско“. Независимо от това, сградата е построена по специфичен начин, отчитайки, че там има покрито корито на река – тя е във формата на мост, обкрачваща речното корито.

- Така че водата може да минава в определено количество, но явно природата има други сметки…

- Собствеността е призната на съответното търговско дружество, но това не променя факта, че един строител и един проектант няма как да сложат подпис под проект върху река – особено за такива големи обекти. Върху реката е разположен входът и ресторантът на Негреско на приземно ниво.

- Не е огромна сграда, но е достатъчна да предизвика проблеми…

- Проблемът в Несебър е сериозен – имаме поне 25 години криене, затваряне на очи и нарушения на множество закони:

-- Закона за устройство на територията

--Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

-- Закона за горите

-- Закона за кадастъра

-- Закона за превенция на бедствията

-- Закона за водите

-- Закона за околната среда

-- Закона за биологичното разнообразие

Навсякъде в законите има системи за защита, които държавата създава, но нито една от тях не е проработила в случая с Елените.

- В този смисъл, кадастърът на община Несебър ли е началната точка, от която трябва да се тръгне, за да се търсят виновни?

- Не. Началната точка е Териториално устройственият план(ТУП) на община Несебър. Той действа до приемането на нов Общ устройствен план. Планът е разработен с финансиране от Световна банка и е приет през 1997 г.

Съгласно закона тези устройствени планове са публични и трябва да ги има на сайта на общините. В община Несебър е единственият ТУП, който е тайна – никой не може да го види. Ако се покаже, ще стане ясно, че голяма част от строителството, което е извършено до момента на територията на общината, не отговаря на предвижданията в него.



Кметът и главният архитект показаха едно малко парче в публична изява, което ми позволи да видим какво предвижда ТУП в района на „Елените“. Оказа се че няма предвидено подобно голямо строителство, включително в ивицата до Св. Влас.



Липсата на публичен устройствен план е нарушение – по закон той трябва да е достъпен. Всички подробни устройствени планове (ПУП) трябва да отразяват неговите предвиждания и също трябва да са публични. Ние знаем, че има ПУП за КК Елените, но също не излезе, дори след скандала с четирите жертви и голямото наводнение. Разрешителните за строеж също са скрити или публикувани като сканирани PDF файлове, които не позволяват търсене. Всичко е направено така, че да се прикрие.

Това ме кара да мисля, че отговорните министерства не желаят да разкрият виновните.

Истината е, че в района на Слънчев бряг, Свети Влас и „Елените“ е извършено много незаконно строителство. Именно заради това се крие общият устройствен план, разработен от Световната банка през 1997 г.

Част от територията на кк "Елените" все още се води „горска територия“, въпреки че е изцяло урбанизирана и застроена. Никога не е била изключвана от горския фонд. Ако се погледне кадастърът, ще се види, че дори реката е отбелязана като горски имот.



Това означава, че са нарушени ЗУТ и Закона за горите. Собствениците са спестили разходи за промяна на предназначението на земята. В кадастъра се вижда реката, но и множество сгради върху нея – амфитеатър, хотел, игрища. Нито община, нито МРРБ казват чии са тези обекти.

Властите адресират само аквапарка “Атлантида” и сградата “Негреско”, последната с продадени апартаменти на частни лица. Може би защото останалите случаи засягат по-големи интереси.

- Тоест намаленото корито на реката в кадастъра „отвързва ръцете“ на инвеститорите?

- Да, навсякъде е така. В случая коритото на реката е била широко около 35 метра, а сега вкарано е в имот с широчина 12 метра, със застроени площи отстрани. След това е покрита, без никакви строителни книжа, и върху нея са изградени сгради и съоръжения. Всичко това е било видимо за властите – общината, РИОСВ, областната управа, басейнова дирекция. Сезирани са ДНСК и прокуратура през годините и те странно защо не са открили нарушение.

- И е станало с подпис на общината?

- Да. Те твърдят, че всичко е законно. Общината заяви, че има всички книжа. Но Министерството на регионалното развитие и благоустройството каза, че за аквапарка и за корекцията – тоест стесняването и покриването на реката, няма документи.

Затова сега ги обявяват за незаконни строежи и започват процедури. Но мен ме притесняват повече „законните“ строежи, които също са в коритото на реката. То е стеснено и те са върху него.

Мълчанието на властите е интересно – те изваждат само случая с реката и „Негреско“, но не и останалото презастрояване на „Елените“ и Свети Влас. А в Свети Влас има още пет речни корита, които са застроени изцяло. Имаме едно 25-годишно криене, затваряне на очи и системно нарушение на законите. Природата обаче не прощава. И този път отне четири човешки живота. Ако наводнението беше станало само 20 дена по-рано, жертвите щяха да са стотици.